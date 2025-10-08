ServiceNow มี AI แบบตัวแทนหรือไม่? อธิบายคุณสมบัติหลัก

ประเด็นสำคัญ
- เอเจนติก AI ของ ServiceNow เปลี่ยนกระบวนการที่หยุดนิ่งให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
- ผู้ประสานงานเอเจนต์ AI ประสานงานงานต่างๆ ระหว่างแผนกต่างๆ อย่างชาญฉลาด
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มดั้งเดิมช่วยลดการส่งต่อปัญหาและการเกิดเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขด้วยตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญ
- การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการข้อมูลที่มีโครงสร้างและการควบคุมการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง
ServiceNow มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?
ใช่, ServiceNow มีแพลตฟอร์ม AI แบบเอเจนต์ที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน. แพลตฟอร์มนี้ได้รับการแนะนำครั้งแรกในเวอร์ชัน Yokohama ซึ่งเปิดให้ใช้ในระยะแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 และเปิดให้ใช้ทั่วไปในวันที่ 12 มีนาคม 2568 ก่อนที่จะขยายเพิ่มเติมตลอดปี 2568.
เอเจนต์ AI ของ ServiceNow เป็นวิวัฒนาการจากการทำงานอัตโนมัติตามสคริปต์ไปสู่เพื่อนร่วมงานดิจิทัลที่มีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ เอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถให้เหตุผล วางแผน และดำเนินการแทนผู้ใช้ในกระบวนการทำงานของฝ่ายไอที ทรัพยากรบุคคล และบริการลูกค้า
พวกเขาใช้ประโยชน์จาก AI Agent Orchestrator, AI Agent Studio และ Workflow Data Fabric เพื่อประสานงานงานต่างๆ อย่างอิสระ บังคับใช้นโยบาย และจัดการกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ต่างจากแชทบอทแบบดั้งเดิมที่เพียงแค่ตอบคำถามของผู้ใช้ ตัวแทนของ ServiceNow จะตรวจสอบกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทชั้นนำที่นำเอเจนต์ AI มาใช้ได้ที่นี่
ภาพรวมความสามารถอย่างรวดเร็ว: ServiceNow Agentic AI
แพลตฟอร์มเอเจนติกของ ServiceNow ผสานรวมองค์ประกอบหลักหลายประการเพื่อมอบการจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติทั่วทั้งระบบขององค์กร
|องค์ประกอบ
|รายละเอียด
|ชั้นการประสานงาน
|ผู้ประสานงานเอเจนต์ AI จัดลำดับงานระหว่างเอเจนต์หลายตัว
|ความทรงจำ
|เวิร์กโฟลว์ดาต้าแฟบริครวมข้อมูล CRM, ERP, CMDB เข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์
|การเรียกใช้เครื่องมือ
|เวิร์กโฟลว์ของ ServiceNow, ตัวเชื่อมต่อ Integration Hub, การสนับสนุน MCP
|ราวกันตก
|หอควบคุม AI ตรวจสอบพฤติกรรมและบังคับใช้นโยบาย
|การกำหนดราคา
|รวมอยู่ใน Pro Plus/Enterprise Plus พร้อมค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งาน
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่การผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐาน ServiceNow ที่มีอยู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้แล้ว กระบวนการอนุมัติ และคลังข้อมูลได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบอย่างกว้างขวาง
วิธีที่ AI Agent Orchestrator ขับเคลื่อน ServiceNow Agentic AI
AI Agent Orchestrator ทำหน้าที่เป็นระบบประสาทส่วนกลางของแพลตฟอร์มเอเจนต์ของ ServiceNow โดยประสานงานเอเจนต์เฉพาะทางหลายตัวเพื่อจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายแผนกและระบบ
ผู้ประสานงานนี้ไม่เพียงแต่จัดลำดับงานเท่านั้น แต่ยังจัดการการส่งต่องาน การลองทำใหม่ และจุดตัดสินใจอย่างชาญฉลาดตลอดกระบวนการ การประสานงานดำเนินไปตามขั้นตอนหลักในการดำเนินงานดังนี้:
- เริ่มต้นบริบทของเวิร์กโฟลว์ โดยใช้ข้อมูลจาก Workflow Data Fabric
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง ตามความต้องการของงานและความจำเป็นของแต่ละแผนก
- ตรวจสอบการโต้ตอบของตัวแทน และประสานงานการส่งต่อระหว่างตัวแทนต่าง ๆ
- บังคับใช้นโยบายการกำกับดูแล ผ่านการผสานรวมกับ AI Control Tower
- ดำเนินการแก้ไข เมื่อเจ้าหน้าที่พบข้อผิดพลาดหรือการละเมิดนโยบาย
- ผลลัพธ์ของเอกสาร และปรับปรุงฐานความรู้สำหรับการเรียนรู้ของตัวแทนในอนาคต
เวิร์กโฟลว์ดาต้าแฟบริกให้การเข้าถึงข้อมูลขององค์กรแบบเรียลไทม์จากระบบ CRM, ERP และ CMDB ทำให้ตัวแทนมีบริบทที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ในขณะเดียวกัน ระบบควบคุม AI Control Tower จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการกระทำของตัวแทนเป็นไปตามนโยบายขององค์กร และรักษาบันทึกการตรวจสอบ (audit trails) ไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำหนดราคาและการออกใบอนุญาต: ServiceNow คิดค่าบริการสำหรับ AI แบบตัวแทนอย่างไร
ServiceNow รวมความสามารถของ AI แบบตัวแทนไว้ในแผน Pro Plus และ Enterprise Plus โดยให้บริการตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายพันตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับใบอนุญาต เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025
วิธีการแบบรวมชุดนี้ทำให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้สำหรับลูกค้า ServiceNow ที่มีอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการจัดซื้อแยกต่างหาก
อย่างไรก็ตามค่าบริการที่ใช้เกินโควตาของแผนไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจสร้างความไม่แน่นอนด้านต้นทุนให้กับองค์กรที่วางแผนการติดตั้งในขนาดใหญ่
การใช้งานเวิร์กโฟลว์อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามปริมาณธุรกรรมและการเรียกใช้งานระบบเชื่อมต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประสานงานระหว่างหลายระบบที่มีความซับซ้อน
จุดแข็งหลักและช่องว่างที่สำคัญของ ServiceNow Agentic AI
AI แบบเอเจนต์ของ ServiceNow โดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการบูรณาการแพลตฟอร์มอย่างลึกซึ้งและการประสานงานของเวิร์กโฟลว์เป็นลำดับความสำคัญ แต่จะเผชิญกับความท้าทายเมื่อองค์กรจำเป็นต้องรวมแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ของ ServiceNow เข้าด้วยกันหรือจัดการกับความรู้เฉพาะทางในโดเมนที่ซับซ้อนสูง
จุดแข็งที่สุดของแพลตฟอร์มคือการผสานรวมกับระบบเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ของ ServiceNow อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ตัวแทนสามารถนำโซ่การอนุมัติที่มีอยู่ ขั้นตอนการยกระดับ และการเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ได้ทันที
อย่างไรก็ตาม องค์กรที่มีภูมิทัศน์ข้อมูลที่ซับซ้อนอาจพบว่าการรวมระบบเป็นเรื่องท้าทายเมื่อข้อมูลสำคัญอยู่นอกระบบนิเวศของ ServiceNow
แพลตฟอร์มยังต้องการข้อมูลคุณภาพสูงและมีโครงสร้างที่ดีเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การกำกับดูแลข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูลเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
เคล็ดลับ: แม้ว่า Integration Hub จะมีตัวเชื่อมต่อกับระบบภายนอก แต่การตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่มีความซับซ้อนอาจยังต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์ และผลิตภัณฑ์รุ่นแรกๆ ยังต้องพึ่งพา LLM ซึ่งอาจเกิดอาการหลอนข้อมูลเมื่อต้องจัดการกับกรณีพิเศษหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
การนำไปใช้จริงในโลกจริงของปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ ServiceNow
การปรับใช้ภายในของ ServiceNow ทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาหลัก แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่วัดได้ในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ในหลายกรณีการใช้งาน
บริษัทรายงานว่าตัวแทน AI ช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลง33% และลดการส่งต่อปัญหาไปยังระดับสูงลง 18% ในการใช้งานภายในองค์กรตลอดปี 2024
การปรับปรุงเหล่านี้เกิดจากความสามารถของตัวแทนในการจัดประเภทเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสม และเริ่มกระบวนการแก้ไขมาตรฐานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ไฮไลท์สำคัญของการดำเนินการ ได้แก่:
• การจัดการบริการไอที: ตัวแทนจะวินิจฉัยปัญหาเครือข่ายและแอปพลิเคชันทั่วไปโดยอัตโนมัติ ใช้การแก้ไขมาตรฐานและส่งต่อเฉพาะกรณีซับซ้อนเท่านั้น• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่: กระบวนการทำงานของพนักงานใหม่จะถูกจัดการผ่านระบบต่างๆ ตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ไปจนถึงการจัดการการเข้าถึง• บริการลูกค้า: ตัวแทนจะจัดการคำขอบริการทั่วไปในขณะที่รักษาบริบทของการโต้ตอบและระบบต่างๆ
ผู้ใช้ชื่นชมอินเทอร์เฟซภาษาธรรมชาติของแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างตัวแทนและการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเวิร์กโฟลว์ ServiceNow ที่มีอยู่ แม้ว่าบางคนจะสังเกตเห็นว่าการออกแบบการโต้ตอบของตัวแทนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
แผนงานและมุมมองการแข่งขันสำหรับ ServiceNow Agentic AI
ServiceNow ยังคงขยายขีดความสามารถด้านตัวแทนผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้นำในการจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับองค์กร
"AI Agent Orchestrator ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างตัวแทน AI ทำให้ทีมของตัวแทน AI สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานหรือการตอบสนองด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น" —บทความจาก Investing.com ที่สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ของ ServiceNow(2025-03)
ภูมิทัศน์การแข่งขันวางตำแหน่ง ServiceNow ให้แข่งขันกับแพลตฟอร์มอย่าง Microsoft's Agent Framework และ Salesforce Agentforce โดยจุดเด่นของ ServiceNow อยู่ที่การผสานรวมเวิร์กโฟลว์อย่างลึกซึ้งและความสามารถในการกำกับดูแล
การพัฒนาในอนาคตประกอบด้วยคุณสมบัติของ AI Control Tower ที่ขยายตัว, แบบเทมเพลตของตัวแทนที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ, และรูปแบบการกำหนดราคาตามการบริโภคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการPLOYMENTที่มีปริมาณสูง
เริ่มต้นใช้งาน ServiceNow Agentic AI ใน 6 ขั้นตอน
การนำ AI แบบเอเจนต์ของ ServiceNow มาใช้ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าเอเจนต์สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่และข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลได้อย่างราบรื่น
ทำตามขั้นตอนการใช้งานต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
- ประเมินความซับซ้อนของกระบวนการทำงานปัจจุบัน และระบุกระบวนการที่มีปริมาณงานสูงและสามารถทำซ้ำได้ซึ่งเหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติของตัวแทน
- เปิดใช้งานข้อกำหนดเบื้องต้นของแพลตฟอร์ม รวมถึง Workflow Data Fabric และตัวเชื่อมต่อ Integration Hub ที่จำเป็น
- ปรับใช้ AI Agent Orchestrator และกำหนดค่าแม่แบบตัวแทนพื้นฐานสำหรับเวิร์กโฟลว์นำร่อง
- ผสานแหล่งข้อมูลองค์กร ผ่าน Workflow Data Fabric เพื่อมอบบริบทให้กับตัวแทน
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและแดชบอร์ดการตรวจสอบของ AI Control Tower สำหรับการกำกับดูแลตัวแทน
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และปรับปรุงการตั้งค่าตัวแทนตามความคิดเห็นของผู้ใช้และผลลัพธ์การดำเนินงาน
ส่วนใหญ่ขององค์กรจะเห็นผลลัพธ์เบื้องต้นภายใน 4-6 สัปดาห์หลังการPLOY โดยทั่วไปการปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่อาจใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน เนื่องจากตัวแทนเรียนรู้จากข้อมูลการดำเนินงานและการโต้ตอบกับผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
แพลตฟอร์มนี้ใช้ Workflow Data Fabric เพื่อรวมข้อมูลจากระบบ CRM, ERP และ CMDB เข้าด้วยกัน ในขณะที่ Integration Hub ให้ตัวเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันและบริการภายนอก
ความสามารถหลักรวมอยู่ในแผน Pro Plus และ Enterprise Plus แล้ว แต่การใช้งานในปริมาณสูงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามธุรกรรม
AI Control Tower ให้บริการการบังคับใช้นโยบาย, บันทึกการตรวจสอบ, และการตรวจสอบแบบรวมศูนย์ของกิจกรรมของตัวแทนทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร
ใช่, ตัวจัดการประสานงานตัวแทน AI ประสานงานกระบวนการทำงานข้ามแผนก, จัดการการส่งต่อข้อมูล, และรักษาบริบทขณะที่กระบวนการทำงานเคลื่อนย้ายระหว่างทีมไอที, ทีมทรัพยากรบุคคล, และทีมบริการลูกค้า.
ขั้นตอนต่อไปและรายการตรวจสอบการดำเนินการ
เอเจนติก AI ของ ServiceNow เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ ServiceNow อยู่แล้ว
ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มในการประสานงานกระบวนการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายแผนก ทำให้มีคุณค่าสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการลดการแทรกแซงด้วยมือและปรับปรุงความสม่ำเสมอในการดำเนินงาน
ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลและการดำเนินการของคุณ:
[ ] ทบทวนการใช้แพลตฟอร์ม ServiceNow ในปัจจุบันและระบุโอกาสสำหรับการทำงานอัตโนมัติ [ ] ประเมินคุณภาพข้อมูลและความต้องการของ Integration Hub สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก [ ] ทดลองใช้ AI แบบตัวแทนกับเวิร์กโฟลว์ที่มีปริมาณสูงและมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน 2-3 รายการ [ ] กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและสร้างค่าพื้นฐานก่อนการนำไปใช้งาน [ ] วางแผนนโยบายการกำกับดูแลและการกำหนดค่า AI Control Tower เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กร [ ] กำหนดตารางการทบทวนรายไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนและขยายกรณีการใช้งาน