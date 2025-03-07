วิธีทำให้ ChatGPT สรุปบทความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกคนกำลังใช้ AI เราไม่ได้พูดเอง McKinsey เป็นผู้กล่าวผลสำรวจล่าสุดพบว่า94% ของพนักงานและ 99% ของผู้นำคุ้นเคยกับเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์แล้ว มีพนักงานที่ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในที่ทำงานมากกว่าที่ผู้จัดการของพวกเขาคิดถึง 3 เท่า
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่พนักงานประสบเมื่อนำเครื่องมือ AI มาใช้คือการฝึกอบรม เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานยอมรับว่าได้รับ "การสนับสนุนในระดับปานกลางหรือน้อยกว่า" ในการใช้งาน AI ของพวกเขา
เราอยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของสิ่งนั้น ในบทความบล็อกนี้ เราจะนำเสนอคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการให้ ChatGPT สรุปบทความ เราสำรวจประโยชน์ ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อควรระวังที่คุณต้องหลีกเลี่ยง
มาเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้น
⏰ สรุป 60 วินาที
เมื่อถูกขอให้เขียนให้เป็นการสนทนาและอ่านง่ายขึ้น นี่คือสิ่งที่ClickUp Brainสร้างขึ้น:
การทำความเข้าใจ ChatGPT
- มันคืออะไร? มันคือแชทบอท AI โดย OpenAI ที่สามารถคุยกับคุณด้วยภาษาของมนุษย์
- มันทำงานอย่างไร? มันใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อความจำนวนมากเพื่อสร้างคำตอบ
- มันทำอะไรได้บ้าง? นอกจากการสรุปแล้ว มันยังสามารถค้นหา สร้างเนื้อหา เขียนโค้ด ระดมความคิด และอื่นๆ อีกมากมาย!
ประโยชน์ของการใช้ ChatGPT
- ความเร็ว: สรุปบทความยาวได้ในไม่กี่คลิก
- ขนาด: จัดการบทความหลายชิ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อย
- คุ้มค่า: ประหยัดเวลาและทรัพยากร
- ความสม่ำเสมอ: ช่วยให้สรุปมีความเป็นเอกภาพและเชื่อถือได้
การประยุกต์ใช้ในโลกจริง
- สรุปผู้บริหาร: ภาพรวมอย่างรวดเร็วสำหรับผู้นำที่มีเวลาจำกัด
- การวิจัย: สรุปบทความเพื่อดูว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่
- การอ่านส่วนตัว: ทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายต่อการเข้าใจ
โดยสรุปแล้ว ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการสรุปบทความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือสรุป AI ที่มีบริบทครบถ้วนของงานของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp Brain!
การทำความเข้าใจ ChatGPT
นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 ChatGPT ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก ก่อนที่ DeepSeek (เครื่องมือ AI สร้างสรรค์อีกตัวที่เพิ่งทำลายสถิติ) จะมา ChatGPT เป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดบน Apple App Store
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า แม้จะมีความเสี่ยงที่จะพูดเกินจริงอยู่บ้าง แต่ ChatGPT อาจเป็นเหมือนเครื่องยนต์ไอน้ำแห่งศตวรรษนี้ แล้วมันสำคัญอย่างไร? มาหาคำตอบกัน
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งคุณสามารถสนทนาด้วยภาษาที่เป็นมนุษย์ได้ คุณสามารถถามคำถามได้ทุกประเภท และแชทบอทจะให้คำตอบที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลที่มันสามารถเข้าถึงได้
ChatGPT ทำงานอย่างไร?
ChatGPT ได้รับการขับเคลื่อนโดยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาลจากทั่วอินเทอร์เน็ตและแหล่งอื่น ๆ ตามการฝึกฝนนี้ ChatGPT สามารถพัฒนาความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่คุณป้อน (เรียกว่า prompts) และสร้างคำตอบที่เหมาะสมได้
ChatGPT สามารถทำอะไรได้บ้าง?
ปัจจุบัน ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในหลายงานเฉพาะด้าน เช่น:
- ค้นหา: ใช้เป็นทางเลือกแทนการค้นหาของ Google โดยใช้วิธีการสนทนาและจดจำข้อมูลในบทสนทนาปัจจุบันในระยะสั้น
- สร้างเนื้อหา: สร้างโครงร่างและเขียนร่างสำหรับบทความบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล และอื่นๆ
- เขียนโค้ด: สร้างหรือเติมโค้ดในภาษาโปรแกรมใดก็ได้
- ระดมความคิด: ช่วยนักสร้างสรรค์ในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาโดยการให้แนวคิดและสำรวจความเป็นไปได้
- สรุป: แปลงเอกสารยาวให้กลายเป็นสรุปสั้น ๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีเวลาจำกัดเพื่อให้เข้าใจและจดจำได้อย่างรวดเร็ว
เราได้เขียนเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT สำหรับหลายวัตถุประสงค์อย่างละเอียดมาก่อนแล้ว ในบทความนี้ เราจะเน้นที่ประเด็นสุดท้าย: สรุป
ChatGPT สร้างสรุปได้อย่างไร?
ChatGPT สรุปข้อความโดยการวิเคราะห์เอกสาร, แยกแยะประเด็นหลัก, และนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ. กระบวนการที่อยู่เบื้องหลังหน้าจอเป็นดังนี้.
บริบท: ChatGPT ประมวลผลข้อความทั้งหมดเพื่อหาความหมาย โครงสร้าง และความสัมพันธ์
การจัดลำดับความสำคัญ: ระบุข้อมูลที่สำคัญโดยพิจารณาจากความถี่ของคำบางคำ โครงสร้างประโยค และความหมายเชิงความหมาย
สรุป: มันทำการสรุปแบบดึงข้อมูล (เลือกประโยคสำคัญตามที่เป็นอยู่) หรือใช้วิธีการสรุปแบบสร้างใหม่ (การเขียนใหม่และเปลี่ยนคำ)
ความซ้ำซ้อน: ช่วยกำจัดแนวคิด คำพูด หรือข้อความที่ซ้ำกัน
สไตล์: จากนั้นจะจัดระเบียบสรุปบทความตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา ตัวอย่างเช่น คุณอาจขอให้ ChatGPT สรุปบทความเป็นห้าข้อหลัก หรือสร้างสรุปผู้บริหารแบบหนึ่งหน้า
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่ามันทำงานอย่างไร มาดูกันว่ามันช่วยได้อย่างไร
ประโยชน์ของการใช้ ChatGPT สำหรับการสรุป
การใช้เครื่องมืออัจฉริยะเช่น ChatGPT สำหรับการสรุปมีประโยชน์หลายประการ เช่น:
ความเร็ว: ChatGPT สามารถสรุปบทความที่มีจำนวนคำหลายพันคำได้ภายในไม่กี่วินาที ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนเวอร์ชันสั้น แต่ยังช่วยในการอ่านหน้าข้อความยาว ๆ ทำความเข้าใจ ใส่คำอธิบาย และสร้างสรุปบทความได้รวดเร็วทำให้กระบวนการจัดการเอกสารของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขนาด: ChatGPT สามารถประมวลผลบทความได้หลายสิบชิ้น ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะทำ; และแชทบอทก็ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเช่นกัน
ความคุ้มค่า: การใช้ ChatGPT เพื่อสรุปงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการนั้นมีความคุ้มค่าเช่นกัน เนื่องจากสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้รวดเร็วกว่ามากโดยไม่ต้องใช้ทีมผู้ช่วยจำนวนมาก
ความสม่ำเสมอ: ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณป้อนข้อมูลให้กับ ChatGPT คุณสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ ทำให้สรุปทั้งหมดมีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้
การประยุกต์ใช้การสรุปของ ChatGPT ในโลกจริง
หลังจาก "ChatGPT สามารถสรุปข้อความได้หรือไม่?" คำถามที่พบบ่อยที่สุดคือ คุณจะนำฟีเจอร์การสรุปของมันไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร มาดูตัวอย่างกันสักสองสามข้อ
สรุปผู้บริหาร
เอกสารทางธุรกิจทุกฉบับจะมีบทสรุปสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้มีเวลาอ่านเอกสารทั้งหมด ChatGPT สามารถสร้างบทสรุปนี้ได้ในทันที แล้วมีอะไรอีก? หากคุณทราบถึงความต้องการของผู้บริหารที่คุณต้องการสรุปให้ คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้อีกด้วย
การมองเห็นภาพ
แบบสำรวจและรายงานการวิจัยมักเต็มไปด้วยตัวเลข ทำให้ยากต่อการอ่านและทำความเข้าใจ ChatGPT สามารถระบุจุดสำคัญและข้อมูลได้ ซึ่งคุณสามารถนำมาสร้างเป็นภาพเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
การวิจัย
นักวิจัยและนักวิชาการอ่านบทความหลายสิบหรืออาจถึงหลายร้อยบทความเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมของพวกเขา คุณจะไม่ทราบเลยว่าบทความนั้นเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่จนกว่าคุณจะอ่านบทความนั้นจนจบ
หลีกเลี่ยงสิ่งนี้ด้วยสรุปจาก ChatGPT ขอให้เครื่องมือ AI ทั่วไปสรุปงานวิจัยหรือบทความข่าว และอ่านรายละเอียดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
การอ่านส่วนตัว
สนใจในหัวข้อหนึ่งมากแต่พบว่าวิกิพีเดียซับซ้อนเกินไปใช่ไหม? ให้ ChatGPT ช่วยคุณได้เลย ChatGPT สามารถสรุปบทความข่าว บทความยาว และหน้าวิกิส่วนใหญ่ได้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในหน้านั้น คุณยังสามารถถามคำถามกับแชทบอทได้อีกด้วย
การจัดการข้อมูล
ไม่ว่าคุณจะชอบบันทึกหน้าที่คุณกำลังอ่านหรือรักษาสมุดบันทึกทั่วไป สรุปจาก ChatGPT เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเก็บรักษาข้อมูลที่คุณสนใจ เมื่อคุณเพลิดเพลินกับการอ่านบทความยาวหรือหนังสือสารคดี คุณสามารถขอให้ ChatGPT สรุปให้ เพื่อที่คุณจะสามารถเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
พอแล้วกับความเป็นไปได้ มาลงมือทำกันเถอะ
วิธีใช้ ChatGPT เพื่อสรุปบทความ
การสรุปบทความด้วย ChatGPT นั้นง่ายเพียงแค่คัดลอกข้อความแล้วสั่งให้มันทำ คุณสามารถลองทำเองและปรับปรุงกระบวนการของคุณไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้ คุณอาจทำได้เร็วขึ้น
1. การเตรียมเอกสารของคุณสำหรับ ChatGPT
ChatGPT สามารถประมวลผลไฟล์หรือเอกสารภายนอกใด ๆ ที่คุณอัปโหลดและสร้างสรุปที่กระชับได้ เพื่อให้แน่ใจว่าสรุปมีประสิทธิภาพ กรุณาจัดรูปแบบเอกสารให้เหมาะสม
- ลบสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น โฆษณาหรือรูปภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง
- แบ่งเอกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้การไหลของข้อความดีขึ้น
- จัดโครงสร้างเป็นย่อหน้าและใส่หัวข้อที่จำเป็น
- ลบข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมด
เมื่อเอกสารพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถให้ ChatGPT สรุปวิดีโอผ่านบทถอดความได้เช่นกัน
2. การป้อนบทความและการสร้างสรุป
แม้ว่าการมีเอกสารที่จัดรูปแบบไว้แล้วจะดีที่สุดสำหรับการสร้างสรุป แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องมี คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความลงในหน้าต่างแชทของ ChatGPT หรือพิมพ์ URL เพื่อรับสรุปได้เช่นกัน ขณะดำเนินการดังกล่าว โปรดคำนึงถึงข้อต่อไปนี้
คุณสามารถพิมพ์ "สรุป" หรือ "tl;dr" เพื่อรับสรุปที่ ChatGPT คิดว่าดีที่สุด มาลองให้ ChatGPT สรุปบทความวิกิพีเดียของเทย์เลอร์ สวิฟต์ และดูว่ามันจะเป็นอย่างไร
ระบุความต้องการของคุณ
เอาล่ะ ChatGPT ทำได้ดีที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของเธอ ตัวอย่างเช่น การระบุสิ่งนั้นจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ
บอก ChatGPT ว่ามันมีไว้สำหรับใคร. ขึ้นอยู่กับว่ามันคือสรุปสำหรับผู้บริหารสำหรับซีอีโอหรือการนำเสนอในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ฟังได้.
อธิบายเป้าหมายของคุณ
บอก ChatGPT ว่าคุณวางแผนจะทำอะไรกับสรุปนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสรุปรายงานทางเทคนิคที่ซับซ้อน คุณอาจขอให้ ChatGPT ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น หากบทความนั้นเกี่ยวข้องกับโดเมนเฉพาะ ให้ขอให้ ChatGPT อธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ หากคุณกำลังตัดสินใจสำคัญโดยอิงจากผลลัพธ์ของ ChatGPT ให้ขอให้สรุปอย่างครอบคลุมมากขึ้น
3. ทบทวนและแก้ไขผลลัพธ์ที่สรุปแล้ว
คุณพอใจกับสรุปของ ChatGPT เกี่ยวกับข้อความของคุณหรือไม่? หากไม่พอใจ ไม่ต้องกังวล. แชทบอทถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการสนทนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตอบกลับตามข้อมูลที่คุณให้เพิ่มเติม.
คุณสามารถขอให้ ChatGPT ย้อนกลับไปสรุปจากบทความต้นฉบับของคุณ หรือปรับสรุปของมันให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้มันสร้างสรุปที่กระชับจากเวอร์ชันที่ยาวขึ้นที่มันได้สร้างไว้แล้ว
ง่ายใช่ไหม? ใช่ครับ/ค่ะ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ChatGPT ยังไม่สมบูรณ์แบบ มันมีข้อจำกัดบางประการที่คุณควรทราบ
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ ChatGPT สำหรับการสรุป
แม้ว่าจะมีความฉลาด ChatGPT ก็ยังคงเป็นบอทอยู่ ซึ่งมาพร้อมกับข้อเสียและข้อจำกัดของมันเอง
ขาดความเชี่ยวชาญ: ChatGPT ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสิ่งใด (มันเป็นเพียงบอท!) ดังนั้น มันอาจไม่เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้อาจสรุปข้อความได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจกลายเป็นผลเสียต่อคุณ
ความละเอียดอ่อนที่ขาดหายไป: ChatGPT อาจมักพลาดความหมายหรืออารมณ์ที่แฝงอยู่ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ามันกำลังทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ตัวอย่างเช่น มันสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างธนาคารที่คุณฝากเงินกับธนาคารที่อยู่ริมแม่น้ำได้โดยอาศัยบริบท
อย่างไรก็ตาม การเสียดสี การประชดประชัน หรือรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนแต่มีความสำคัญอาจถูก ChatGPT มองข้ามไปได้อย่างสิ้นเชิง
การสรุปอย่างง่ายเกินไป: คุณสามารถขอให้ ChatGPT สรุปหนังสือเล่มหนึ่งเป็นประโยคเดียวได้ และมันก็จะทำตาม อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้มีความเสี่ยงที่จะสรุปเนื้อหาอย่างง่ายเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลได้
อคติ: โมเดลอาจเอนเอียงไปทางมุมมองบางอย่างโดยไม่ตั้งใจ เมื่อไม่ทราบถึงอคติที่แฝงอยู่ในตัวโมเดลและข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน อาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทราบว่าสรุปนั้นมีความลำเอียงหรือไม่
ความไม่ถูกต้อง: เราได้พบว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่บางตัวมีแนวโน้มที่จะเกิดการหลอกลวงตัวเอง (hallucinations) ในกรณีที่พบได้น้อยมาก สรุปอาจรวมถึงรายละเอียดที่ไม่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลของคุณจริง ๆ
ข้อจำกัดทางเทคนิค: ไม่ว่าคุณจะใช้แบบฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่าย ChatGPT มีขีดจำกัดของโทเค็นในการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ อาจเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปรับปรุงสรุปซ้ำหลายครั้ง คุณอาจพบข้อจำกัดบางประการ
นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถเอาชนะความท้าทายข้างต้นได้
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ChatGPT เพื่อการสรุปที่ดีขึ้น
ขั้นตอนแรกในการใช้ ChatGPT สำหรับการสรุปอย่างมีประสิทธิภาพคือการรู้ว่ามันมีข้อเสียและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านั้น ข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดของ ChatGPT และเครื่องมือที่คล้ายกันคืออะไร มาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ได้อย่างไร
ระบุความต้องการสรุปของคุณให้ชัดเจน
เมื่อคุณขอสรุป ให้บอก ChatGPT อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ในข้อความเริ่มต้นของคุณ
- รูปแบบ: ไม่ว่าคุณต้องการสรุปเป็นย่อหน้า, รายการแบบมีเครื่องหมาย, หรือส่วน
- ผู้ชม: ใครคือกลุ่มเป้าหมายและพวกเขาอาจต้องการใช้สิ่งนี้เพื่ออะไร (เช่น สำหรับซีอีโออ่านภายในห้านาที)
- ข้อมูลเชิงลึก: เมื่อคุณต้องการให้ ChatGPT เน้นย้ำประเด็นสำคัญหรือแง่มุมเฉพาะของเอกสาร (เช่น เน้นที่ความก้าวหน้าในอาชีพช่วงทศวรรษ 1990)
- ความยาว: คุณต้องการจำนวนคำหรือจำนวนตัวอักษรเท่าใด หรือคุณต้องการสรุปโดยละเอียดหรือไม่
ทำงานร่วมกับ ChatGPT
ChatGPT อาจไม่สามารถสรุปได้อย่างถูกต้องในครั้งแรกเสมอไป อย่าเพิ่งยอมแพ้ ให้แนะนำการปรับปรุง เช่น พูดว่า "ทำให้กระชับขึ้น" หรือ "ใส่เป็นหัวข้อย่อย" หรือ "เพิ่มข้อมูลสำคัญบางอย่าง" เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจวิธีแก้ไขสรุปที่ได้สร้างขึ้นแล้ว
ตรวจสอบ ChatGPT อีกครั้ง
ChatGPT เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นเครื่องมือสร้างร่างข้อความ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้งานได้อย่างอิสระโดยปราศจากการตรวจสอบ บางสรุปอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดที่ฟังดูน่าเชื่อถือ
ดังนั้น เพื่อให้ได้สรุปที่ถูกต้อง ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ ChatGPT ให้ไว้กับบทความต้นฉบับของคุณอีกครั้ง อาจเป็นประโยชน์หากนำข้อความไปตรวจสอบด้วยโปรแกรมตรวจไวยากรณ์ AIเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพในการเขียน
แก้ไขด้วยตนเอง
ในฐานะบอท ChatGPT อาจดูไม่มีอารมณ์หรือจืดชืดได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเรียนรู้วิธีแก้ไขเนื้อหา AIได้ด้วยตัวเอง เพิ่มเสียงของคุณเอง ความสามารถพิเศษ หรือความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สรุปมีประโยชน์มากขึ้น
คุณอาจต้องการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สูญเสียการติดตามการแก้ไขและการปรับปรุงของคุณ
จับคู่กับเครื่องมืออื่น ๆ
เมื่อคุณได้รับสรุปจาก ChatGPT แล้ว ให้ใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหา AIอื่นๆ เพื่อยกระดับเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Quillbot เพื่อระบุส่วนที่ดูเป็นหุ่นยนต์มากเกินไปและแก้ไขให้มีน้ำเสียงที่เป็นมนุษย์มากขึ้น คุณสามารถใช้ Grammarly เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือบล็อกของคุณสำหรับการแก้ไขภาษา
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถช่วยสรุป แก้ไข และเผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจได้ คุณอาจพิจารณาClickUp Brain
ClickUp และ AI สำหรับการสรุป
ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่เชื่อมต่อความรู้ด้านการจัดการทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในClickUpหรือที่อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ClickUp Brainยังเป็นผู้สรุปเอกสาร AI ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย นี่คือเหตุผล
ClickUp Docs + ClickUp Brain: คู่หูทรงพลัง
ClickUp Docs เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ที่สวยงามซึ่งช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาได้ บนซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารของ ClickUp คุณสามารถสร้างหน้าเอกสารแบบซ้อนกัน จัดรูปแบบ แทรกบุ๊กมาร์ก เพิ่มตาราง เชื่อมโยงงาน ติดแท็กบุคคล แสดงความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
จุดเด่นคือ? เมื่อคุณเตรียมเอกสารของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สรุปและเพิ่มไว้ด้านบนสุดได้! ในเอกสาร ClickUp ที่เปิดอยู่ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อเรื่อง คลิกที่ Ask AI แล้วเลือกสรุป จากนั้นรับข้อมูลที่คุณต้องการ!
สำหรับกระบวนการเผยแพร่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองใช้เทมเพลตบล็อกของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มสรุปที่สร้างโดย AI คำอธิบายเมตา ชื่อเรื่อง ฯลฯ เพื่อความสมบูรณ์!
สรุปมากกว่าบทความ
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างสรุปสำหรับเกือบทุกสิ่งได้. บางกรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือ:
- การประชุม: ผสานการประชุมวิดีโอของคุณ สร้างบันทึกการประชุม และสรุปเพื่อดำเนินการ
- อัปเดตโครงการ: ขอให้ ClickUp บอกสรุปของโครงการใด ๆ ของคุณจนถึงตอนนี้
- การอัปเดตสถานะ: สร้างสรุปสำหรับการประชุมประจำวันหรือรายงานเป็นระยะเกี่ยวกับงานทั้งหมดที่เสร็จสิ้นแล้ว
อัตโนมัติการสร้างสรุปด้วย ClickUp
ข้อดีที่ดีที่สุดของการใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp คือคุณไม่จำเป็นต้องจำทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีส่วนร่วมในโครงการที่ใช้เวลานาน คุณจะต้องอ่านการอัปเดตทั้งหมดตั้งแต่ต้นทุกครั้งที่คุณกลับมา หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยสรุปโดย AI อัตโนมัติ
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อเพิ่มสรุปโดย AI หรืออัปเดตโครงการโดย AI ลงในงานของคุณ และรับสรุปโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณต้องการ
เมื่อคุณใช้กรอบการทำงานเช่นClickUp's Blog Management Templateในการจัดการเนื้อหาของคุณ คุณอาจใช้ AI เพื่อระบุช่องว่างในหัวข้อ เสนอโครงร่าง และแนะนำไอเดียได้เช่นกัน คุณยังสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อจัดโครงสร้างวิธีการสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณได้
แปลสรุปที่สร้างโดย AI
ClickUp สามารถจัดการได้มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษ สำหรับทีมที่กระจายอยู่ทั่วโลกClickUp Docsสามารถช่วยแปลสรุปเป็นภาษาต่างๆ ได้
สรุปเนื้อหาและทำให้งานง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลล้นหลาม ทุกคนและทุกสิ่งล้วนเป็นธุรกิจ เนื้อหาสั้น ไม่ว่าจะเป็นทวีตหรือวิดีโอ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนต้องการอ่านบทความหลากหลายก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะอ่านบทความใดอย่างละเอียด
การดึงดูดความสนใจของผู้ชมในยุคนี้ต้องการความสามารถในการสร้างสรุปที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp ช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างตรงจุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบล็อก ส่งรายงาน หรือนำเสนอในการประเมินผลงาน ClickUp สามารถสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และสร้างสรุปย่อให้คุณได้ หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของClickUp Brainคือสามารถผสานเนื้อหาเข้ากับงานและช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบุแนวโน้มสำคัญและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ได้อีกด้วย
ClickUp ช่วยให้คุณเขียน แก้ไข ถอดความ เพิ่มตาราง และแม้กระทั่งสร้างเทมเพลตสำหรับใช้ในอนาคต ด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลัง ClickUp มอบมุมมองแบบ 360 องศาที่ครบถ้วนของงานคุณ ลองใช้ ClickUp Brain ดูสิทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้