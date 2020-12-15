ClickUp ระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series B ขณะที่ความต้องการแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพพุ่งสูงขึ้นสู่เป้าหมายการเข้าตลาดหลักทรัพย์

แพลตฟอร์มครบวงจรของ ClickUp กำหนดนิยามใหม่ของประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานยุคถัดไป
ซานดิเอโก, 15 ธันวาคม 2020 –ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถแทนที่แอปพลิเคชันในที่ทำงานทั้งหมดภายในองค์กร ประกาศในวันนี้ว่าได้รับเงินลงทุนรอบ Series B จำนวน 100 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดเงินลงทุนรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 135 ล้านดอลลาร์ กองทุนร่วมลงทุนที่ตั้งอยู่ในแคนาดา Georgian เป็นผู้นำการลงทุนในรอบนี้ โดยมี Craft Ventures เข้าร่วมด้วย ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้มากกว่า 900% ในปีที่ผ่านมา ความแพร่หลายอย่างน่าทึ่งของ ClickUp ในหมู่ผู้ใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงทั้งชุมชนที่แข็งแกร่งที่บริษัทได้สร้างขึ้นและความต้องการของตลาดสำหรับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่รวมทุกอย่างซึ่งสามารถแทนที่ซอฟต์แวร์การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ทั้งหมด
ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ClickUp ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัท SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดอย่างรวดเร็ว ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและการบริการลูกค้าที่เอาใจใส่สูง เมื่อรวมกับเงินทุนใหม่นี้ ทำให้บริษัทมีตำแหน่งที่จะเป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 102 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 วันนี้ มีทีมกว่า 200,000 ทีมทั่วโลก รวมถึงทีมจาก Google, Nike, Uber, Netflix และ Airbnb ที่ใช้ ClickUp สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการโครงการ การแชท เอกสารการจัดการเวลา วิกิ เป้าหมายและ OKR ไปจนถึงแดชบอร์ด คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp มีอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ปรับแต่งได้สูงและใช้งานง่าย ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ทุกคนและทุกแผนกในองค์กร
"ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้ทุกคนด้วยการแทนที่แอปพลิเคชันในที่ทำงานทั้งหมดด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนรักและใช้ทุกวันอย่างแท้จริง" กล่าวโดย Zeb Evans ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ClickUp "เราเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างโซลูชันที่เชื่อมต่อและปรับแต่งได้ซึ่งทำงานได้จริงสำหรับทุกคนและทุกสิ่ง – แต่ผมยกเครดิตให้กับลูกค้าของเราที่ทำให้แพลตฟอร์ม ClickUp กลายเป็นเช่นนี้" ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เราได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าหลายแสนคนที่ได้ร่วมมือกับเราเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง ในขณะที่เรากำลังขยายการเข้าถึงในระดับโลกและมุ่งมั่นที่จะบรรลุพันธกิจในการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกจะเป็นจุดมุ่งเน้นหลักของเราที่จะทำให้การเติบโตแบบไวรัลของเราดำเนินต่อไปและทำให้เราประสบความสำเร็จ
ในขณะที่ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่ทำงานได้เฉพาะกับทีมบางทีมและบังคับให้ผู้ใช้ทำงานตามที่แพลตฟอร์มกำหนด ClickUp ให้อำนาจองค์กรในการนำงานทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวและให้ผู้ใช้ทำงานได้ตามต้องการและในสถานที่ที่ต้องการ การพัฒนา การตลาด การขาย การเงิน การออกแบบ และอื่นๆ สามารถทำงานใน ClickUp และสร้างความสอดคล้องและประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ไม่มีใครเทียบได้ แพลตฟอร์มนี้ยังให้การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากกว่า 1,000 ตัวในที่ทำงาน รวมถึง Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub, และ Zendesk ตลอดจนแอปพลิเคชันแบบเนทีฟมากกว่า 100 ตัวที่สามารถเปิดหรือปิดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นผู้นำชั้นหนึ่งในด้านการบริการลูกค้าด้วยโปรแกรมการสอนที่ใช้งานง่าย และการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ทุกคน
"Georgian เป็นผู้ใช้ ClickUp ก่อนเป็นนักลงทุน" กล่าวโดย Tyson Baber, นักลงทุนหลักของ Georgian "การมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ของ ClickUp ในประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ได้เป็นแรงผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง และยังคงเร่งตัวขึ้นเรื่อย ๆ ทีมงานของเราทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมมือกับ ClickUp ต่อไปในขณะที่พวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของการทำงาน"
ClickUp ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือใหม่และเพิ่มคุณสมบัติชั้นนำในอุตสาหกรรมหลายประการให้กับแพลตฟอร์มของตน คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงการผสานอีเมลแบบเนทีฟเป็นครั้งแรกและการทำงานอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ของงานที่เรียบง่ายเพื่อความโปร่งใสและการจัดงานข้ามแผนก การขยายการผสานเป้าหมายและ 'กิจกรรมใน ClickUp' คุณสมบัติเช่นนี้ได้ช่วยให้ ClickUp ยังคงเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติในหมู่ผู้ใช้ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา บราซิล อินเดีย และออสเตรเลีย เงินทุนใหม่จะถูกนำไปใช้เพื่อเร่งแผนการขยายตัว, ขยายการดำเนินงาน, และช่วยให้บริษัทสามารถทำตามคำมั่นสัญญาในการแทนที่แอปพลิเคชันในที่ทำงานอื่น ๆ ทั้งหมดได้ต่อไป
"ClickUp ได้นำพวกเราทุกคนมารวมอยู่ในระบบเดียว ที่ซึ่งเราสามารถจัดการโครงการทั้งหมดของเรา รวมถึงดูสถานะของทุกสิ่งทุกอย่างได้ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!" เลโอนาร์ด ซูซ่า ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมที่ Webflow กล่าว "ไม่เพียงแต่เรารู้สึกว่าเราได้นำเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาเพื่อเพิ่มการมองเห็นขององค์กรเท่านั้น แต่เรายังรู้สึกว่าได้พันธมิตรที่เคารพนับถือซึ่งมุ่งมั่นในการนวัตกรรมในพื้นที่ของพวกเขาเช่นเดียวกับ Webflow"
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดมทุนและการเติบโตของ ClickUp โปรดเยี่ยมชมhttps://clickup.com/press/100-million-series-b หรือหากต้องการทดลองใช้ ClickUp ฟรีตลอดไปและเริ่มประหยัดเวลาให้คุณและทีมของคุณได้หนึ่งวันต่อสัปดาห์ โปรดเยี่ยมชม www.clickup.com
เกี่ยวกับ ClickUpClickUp คือแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกฟังก์ชันไว้ในที่เดียว ปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน รองรับทุกแผนกในองค์กร ในขณะที่ทีมต้องรับมือกับเครื่องมือมากมายที่แยกกันอยู่ในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ClickUp ช่วยปลดปล่อยทีมตั้งแต่ 2 ถึง 2,000 คนให้พ้นจากความไร้ประสิทธิภาพและการเสียเวลา ด้วยการแทนที่หรือผสานรวมกับแอปพลิเคชันในที่ทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และตั้งอยู่ที่ซานดิเอโก ภารกิจของ ClickUp คือการสร้างโลกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ClickUp ได้ช่วยเหลือทีมมากกว่า 100,000 ทีม และพนักงานหลายล้านคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันทุกสัปดาห์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ClickUp.com
เกี่ยวกับ GeorgianGeorgian เป็นบริษัทฟินเทคที่ลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีการเติบโตสูงซึ่งใช้พลังของข้อมูลในทางที่น่าเชื่อถือ ที่ Georgian เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มเพื่อมอบประสบการณ์เงินทุนเพื่อการเติบโตที่ดีขึ้นให้กับซีอีโอของบริษัทซอฟต์แวร์และทีมงานของพวกเขา แพลตฟอร์มของจอร์เจียนถูกออกแบบมาเพื่อระบุและเร่งการเติบโตของบริษัทซอฟต์แวร์ที่อยู่ในระยะการเติบโตที่ดีที่สุด โดยใช้แนวทางที่ชาญฉลาดและให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหาหลักที่ซีอีโอต้องเผชิญเมื่อขยายธุรกิจของตน ทีมของจอร์เจียนซึ่งตั้งอยู่ในโทรอนโต รวบรวมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่อง ผู้ดำเนินการที่มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนไว้ด้วยกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่https://georgian.io/