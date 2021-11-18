5 คุณสมบัติที่จะทำให้คุณเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมในปี 2025

มาร์ติน เอเตการ์าย เป็นบรรณาธิการอาวุโสและผู้เขียนเนื้อหาที่ Integromat เขาชื่นชอบการเขียนและการอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อะไรคือคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดี?🤔
หากคุณลองถามคนรอบข้าง มีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับคำตอบเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
- ทักษะการเป็นผู้นำ
- ความสามารถในการฟังและสื่อสาร
- ความสม่ำเสมอ
- ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ
ลักษณะส่วนใหญ่เหล่านี้ได้รับการยอมรับในยุคหลังสงคราม เมื่อการจัดการสมัยใหม่ถูกพัฒนาโดยบุคคลเช่น ปีเตอร์ ดรักเกอร์, รัสเซล แอคคอฟฟ์ และจอร์จ โอดิออร์น
ชื่ออาจฟังดูเก่าแก่ แต่แนวคิดหลายอย่างที่พวกเขาคิดขึ้นมายังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างน่าประทับใจ รวมถึง:
- เป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้
- การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย
- ความพึงพอใจของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เอื้ออำนวยต่อทุกวิธีการบริหารจัดการในอดีต
ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ในระดับสังคม วัฒนธรรม และการทำงาน การจัดการมรดกแบบเดิมๆ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในปีต่อๆ ไป
แล้วอะไรคือคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีในยุคนี้?
ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงคุณสมบัติห้าประการที่ผู้จัดการจำเป็นต้องมีเพื่อโดดเด่นในปี 2022 และที่สำคัญที่สุด เพื่อทำให้ทีมของพวกเขาโดดเด่น
1. ความตระหนักทางวัฒนธรรม
สถานที่ทำงานในปัจจุบันมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของทักษะ เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา และตัวบ่งชี้ทางประชากรอื่นๆ
สำหรับผู้จัดการ นี่หมายถึงการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่เกิดมาในวัฒนธรรม ภาษา และมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การปะทะทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
ลองนึกภาพว่าคุณลืมวันหยุดทางศาสนาของเพื่อนร่วมทีม และแสดงปฏิกิริยาเมื่อคุณทราบเรื่องนี้
นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมองข้ามไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ใช่ไหม?
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ผู้จัดการส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการเชิงปฏิบัติในการจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน นั่นคือ การมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเป็นหลัก ด้วยเหตุผลหลายประการ วิธีนี้จึงไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดอีกต่อไป
ในปัจจุบันนี้ ขอแนะนำให้:
- ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
- วางความคาดหวังไว้ก่อน
- เปิดใจให้กว้าง
- แสดงความสนใจเมื่อมีข้อสงสัย
ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องมีการเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลาย เนื่องจากคุณภาพของการมีความตระหนักทางวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถหาได้ง่ายเสมอไป
2. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานระยะไกล
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามการทำงานทางไกลและพนักงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกจะยังคงอยู่ต่อไป พร้อมกับท้าทายใหม่ ๆ ที่ผู้จัดการต้องรับมือ
เพื่อที่จะนำทีมที่ทำงานทางไกล ผู้จัดการต้อง:
- เชี่ยวชาญแผนการทำงานแบบอะซิงโครนัส
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามและกำกับดูแลงานและโครงการ
- ปรับการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานกำลังทำได้ดี
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นผู้จัดการที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานทางไกลอย่างสมบูรณ์ตกเป็นเหยื่อของการควบคุมงานอย่างละเอียด ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสถานที่ทำงานทางกายภาพเต็มไปด้วยสัญญาณที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างในการสื่อสารหลายประการ
ตามที่คุณสามารถจินตนาการได้ สัญญาณเช่นนี้ไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของการควบคุมที่ผู้จัดการบางคนคุ้นเคยเมื่อทำงานในสำนักงานแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม วิธีแก้ไขนั้นค่อนข้างง่าย: ฝึกฝนเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานระยะไกล ปรับมาตรฐานการสื่อสารของคุณ และโบกมือลาเวลาทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น👋
นอกจากนี้ อย่าลืมอดทนและเปิดเผยกับพนักงานที่เพิ่งเริ่มทำงานทางไกลเช่นกัน หากมันไม่ง่ายสำหรับผู้จัดการ มันอาจไม่ง่ายสำหรับสมาชิกในทีมเช่นกัน
สิ่งนี้จะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการบริหารงานระยะไกล
3. ความสามารถในการเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน
ทีมในปัจจุบันต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เครื่องมือ และวิธีการเพื่อประสบความสำเร็จ
คิดถึงแอปการจัดการโครงการเช่น ClickUp, เครื่องมืออัตโนมัติเช่นIntegr omat, หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ
ในระดับการจัดการ นี่หมายถึงสองสิ่ง
ประการแรก ผู้จัดการจำเป็นต้องสามารถระบุและประเมินเครื่องมือและวิธีการเหล่านี้ได้
ประการที่สอง พวกเขาต้องมีความสามารถในการเรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานจะสามารถใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้อย่างเต็มที่
ในขณะที่ซอฟต์แวร์ยังคงเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของชีวิต การพลาดโอกาสกับเทคโนโลยีใหม่ที่น่าตื่นเต้นนั้นถือเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างแท้จริง
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น จิตวิญญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่หยุดยั้ง ควบคู่กับความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณ
4. ความไวต่อสุขภาพจิต
มีแนวคิดการบริหารจัดการโบราณที่กล่าวว่า ทีมจะดีได้เพียงเท่าผู้นำของทีมเท่านั้น
น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง (ทั้งหมด)
ผู้นำที่ดีนั้นสำคัญอย่างแน่นอน แต่พนักงานที่มีสุขภาพดีก็สำคัญเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณมีความสุขและมีสุขภาพดี คุณต้องคอยติดตามพวกเขาเป็นครั้งคราว
การทำเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล เนื่องจากสัญญาณหลายอย่างที่ช่วยระบุปัญหาสุขภาพจิตนั้นยากที่จะสังเกตได้ผ่านการโทรศัพท์หรือการสื่อสารผ่าน Slack
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องนั่งคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นโดยตรง เพราะพนักงานหลายคนอาจไม่เต็มใจที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้จัดการของตน
มีวิธีตรวจสอบพนักงานของคุณที่ละเอียดอ่อนและมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การใช้แบบฟอร์มออนไลน์แบบไม่ระบุตัวตน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่อ้างอิงถึงการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน
การเรียนรู้วิธีการดำเนินการในกรณีที่เพื่อนร่วมงานของคุณกำลังทุกข์ทรมานก็มีความสำคัญเช่นกัน. มันจะช่วยให้คุณดำเนินการได้ทันเวลา และป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงเป็นสิ่งที่แย่กว่า.
5. คิดไกลกว่าเงิน
ทุกคนต้องการเงิน เราเข้าใจ
แต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง และนี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ (และไม่ใช่ใหม่มาก) เข้าใจอย่างถ่องแท้
การบริหารจัดการแบบเก่าที่พึ่งพาเงินเป็นทางออกสำหรับทุกปัญหาในการตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาจส่งข้อความที่ผิดออกไปในปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนในปัจจุบัน ให้คุณค่ากับสิ่งอื่นมากกว่าเงิน
เราอยู่ในยุคแห่งสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าในบางครั้ง พนักงานอาจให้คุณค่ากับเวลาที่ใช้กับครอบครัวมากกว่าเงินในกระเป๋า
แม้ว่านี่จะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของยุคสมัย แต่ก็มักหมายความว่าผู้คนต้องการเพียงทางเลือกที่เกินกว่าเรื่องเงินทองเท่านั้น
เช่นเดียวกับแง่มุมอื่น ๆ ของสภาพแวดล้อมการทำงาน การคาดเดาสิ่งต่าง ๆ ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป การถามจะปลอดภัยกว่าและสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้! 😉
ข้อสรุป
นี่ไม่ใช่รายการคุณสมบัติการจัดการที่ครอบคลุมทั้งหมด แต่เป็นรายการที่เน้นย้ำถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่ควรพัฒนาในปัจจุบัน
ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมยังคงต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ใช้พลังอำนาจ และบาลานซ์ทักษะและบุคลิกภาพที่แตกต่างกันซึ่งพบได้ในทีมส่วนใหญ่
การมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพเมื่อพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง. พวกมันสามารถทำหน้าที่เป็นก้าวแรกสู่สิ่งที่ดีกว่าได้!
หวังว่าคุณจะสามารถนำคุณลักษณะเหล่านี้ไปแปลงเป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทีมงานที่มีความสุขมากขึ้น และงานที่คุณภาคภูมิใจได้
เวลาอาจเปลี่ยนไปแล้ว แต่การตัดสินใจที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้นยังคงเป็นของคุณ – ในสไตล์การจัดการแบบเต็มรูปแบบและแบบดั้งเดิม อย่างที่ว่าเป็นมาตลอด
ถึงเวลาเพิ่มทักษะกันแล้วเพื่อนๆ! 🙌