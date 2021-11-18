บล็อก ClickUp
5 คุณสมบัติที่จะทำให้คุณเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมในปี 2025
Worklife

5 คุณสมบัติที่จะทำให้คุณเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมในปี 2025

_
_no-author
18 พฤศจิกายน 2564

มาร์ติน เอเตการ์าย เป็นบรรณาธิการอาวุโสและผู้เขียนเนื้อหาที่ Integromat เขาชื่นชอบการเขียนและการอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

อะไรคือคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดี?🤔

หากคุณลองถามคนรอบข้าง มีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับคำตอบเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:

  • ทักษะการเป็นผู้นำ
  • ความสามารถในการฟังและสื่อสาร
  • ความสม่ำเสมอ
  • ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ

ลักษณะส่วนใหญ่เหล่านี้ได้รับการยอมรับในยุคหลังสงคราม เมื่อการจัดการสมัยใหม่ถูกพัฒนาโดยบุคคลเช่น ปีเตอร์ ดรักเกอร์, รัสเซล แอคคอฟฟ์ และจอร์จ โอดิออร์น

ชื่ออาจฟังดูเก่าแก่ แต่แนวคิดหลายอย่างที่พวกเขาคิดขึ้นมายังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างน่าประทับใจ รวมถึง:

  • เป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้
  • การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย
  • ความพึงพอใจของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เอื้ออำนวยต่อทุกวิธีการบริหารจัดการในอดีต

ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่ในระดับสังคม วัฒนธรรม และการทำงาน การจัดการมรดกแบบเดิมๆ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในปีต่อๆ ไป

แล้วอะไรคือคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีในยุคนี้?

ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงคุณสมบัติห้าประการที่ผู้จัดการจำเป็นต้องมีเพื่อโดดเด่นในปี 2022 และที่สำคัญที่สุด เพื่อทำให้ทีมของพวกเขาโดดเด่น

1. ความตระหนักทางวัฒนธรรม

สถานที่ทำงานในปัจจุบันมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของทักษะ เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา และตัวบ่งชี้ทางประชากรอื่นๆ

สำหรับผู้จัดการ นี่หมายถึงการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่เกิดมาในวัฒนธรรม ภาษา และมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การปะทะทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ

ลองนึกภาพว่าคุณลืมวันหยุดทางศาสนาของเพื่อนร่วมทีม และแสดงปฏิกิริยาเมื่อคุณทราบเรื่องนี้

นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมองข้ามไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ใช่ไหม?

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ผู้จัดการส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการเชิงปฏิบัติในการจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน นั่นคือ การมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเป็นหลัก ด้วยเหตุผลหลายประการ วิธีนี้จึงไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดอีกต่อไป

ในปัจจุบันนี้ ขอแนะนำให้:

  • ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
  • วางความคาดหวังไว้ก่อน
  • เปิดใจให้กว้าง
  • แสดงความสนใจเมื่อมีข้อสงสัย

ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องมีการเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับความหลากหลาย เนื่องจากคุณภาพของการมีความตระหนักทางวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถหาได้ง่ายเสมอไป

2. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานระยะไกล

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามการทำงานทางไกลและพนักงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกจะยังคงอยู่ต่อไป พร้อมกับท้าทายใหม่ ๆ ที่ผู้จัดการต้องรับมือ

เพื่อที่จะนำทีมที่ทำงานทางไกล ผู้จัดการต้อง:

  • เชี่ยวชาญแผนการทำงานแบบอะซิงโครนัส
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามและกำกับดูแลงานและโครงการ
  • ปรับการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานกำลังทำได้ดี

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นผู้จัดการที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานทางไกลอย่างสมบูรณ์ตกเป็นเหยื่อของการควบคุมงานอย่างละเอียด ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้

สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสถานที่ทำงานทางกายภาพเต็มไปด้วยสัญญาณที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างในการสื่อสารหลายประการ

ตามที่คุณสามารถจินตนาการได้ สัญญาณเช่นนี้ไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของการควบคุมที่ผู้จัดการบางคนคุ้นเคยเมื่อทำงานในสำนักงานแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม วิธีแก้ไขนั้นค่อนข้างง่าย: ฝึกฝนเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานระยะไกล ปรับมาตรฐานการสื่อสารของคุณ และโบกมือลาเวลาทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น👋

นอกจากนี้ อย่าลืมอดทนและเปิดเผยกับพนักงานที่เพิ่งเริ่มทำงานทางไกลเช่นกัน หากมันไม่ง่ายสำหรับผู้จัดการ มันอาจไม่ง่ายสำหรับสมาชิกในทีมเช่นกัน

สิ่งนี้จะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการบริหารงานระยะไกล

3. ความสามารถในการเรียนรู้ขณะปฏิบัติงาน

ทีมในปัจจุบันต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เครื่องมือ และวิธีการเพื่อประสบความสำเร็จ

คิดถึงแอปการจัดการโครงการเช่น ClickUp, เครื่องมืออัตโนมัติเช่นIntegr omat, หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ

ในระดับการจัดการ นี่หมายถึงสองสิ่ง

ประการแรก ผู้จัดการจำเป็นต้องสามารถระบุและประเมินเครื่องมือและวิธีการเหล่านี้ได้

ประการที่สอง พวกเขาต้องมีความสามารถในการเรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานจะสามารถใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้อย่างเต็มที่

ในขณะที่ซอฟต์แวร์ยังคงเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของชีวิต การพลาดโอกาสกับเทคโนโลยีใหม่ที่น่าตื่นเต้นนั้นถือเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างแท้จริง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น จิตวิญญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่หยุดยั้ง ควบคู่กับความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณ

4. ความไวต่อสุขภาพจิต

มีแนวคิดการบริหารจัดการโบราณที่กล่าวว่า ทีมจะดีได้เพียงเท่าผู้นำของทีมเท่านั้น

น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง (ทั้งหมด)

ผู้นำที่ดีนั้นสำคัญอย่างแน่นอน แต่พนักงานที่มีสุขภาพดีก็สำคัญเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณมีความสุขและมีสุขภาพดี คุณต้องคอยติดตามพวกเขาเป็นครั้งคราว

การทำเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล เนื่องจากสัญญาณหลายอย่างที่ช่วยระบุปัญหาสุขภาพจิตนั้นยากที่จะสังเกตได้ผ่านการโทรศัพท์หรือการสื่อสารผ่าน Slack

ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องนั่งคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นโดยตรง เพราะพนักงานหลายคนอาจไม่เต็มใจที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้จัดการของตน

มีวิธีตรวจสอบพนักงานของคุณที่ละเอียดอ่อนและมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การใช้แบบฟอร์มออนไลน์แบบไม่ระบุตัวตน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่อ้างอิงถึงการสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงาน

การเรียนรู้วิธีการดำเนินการในกรณีที่เพื่อนร่วมงานของคุณกำลังทุกข์ทรมานก็มีความสำคัญเช่นกัน. มันจะช่วยให้คุณดำเนินการได้ทันเวลา และป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงเป็นสิ่งที่แย่กว่า.

5. คิดไกลกว่าเงิน

ทุกคนต้องการเงิน เราเข้าใจ

แต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง และนี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ (และไม่ใช่ใหม่มาก) เข้าใจอย่างถ่องแท้

การบริหารจัดการแบบเก่าที่พึ่งพาเงินเป็นทางออกสำหรับทุกปัญหาในการตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาจส่งข้อความที่ผิดออกไปในปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนในปัจจุบัน ให้คุณค่ากับสิ่งอื่นมากกว่าเงิน

เราอยู่ในยุคแห่งสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าในบางครั้ง พนักงานอาจให้คุณค่ากับเวลาที่ใช้กับครอบครัวมากกว่าเงินในกระเป๋า

แม้ว่านี่จะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของยุคสมัย แต่ก็มักหมายความว่าผู้คนต้องการเพียงทางเลือกที่เกินกว่าเรื่องเงินทองเท่านั้น

เช่นเดียวกับแง่มุมอื่น ๆ ของสภาพแวดล้อมการทำงาน การคาดเดาสิ่งต่าง ๆ ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป การถามจะปลอดภัยกว่าและสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้! 😉

ข้อสรุป

นี่ไม่ใช่รายการคุณสมบัติการจัดการที่ครอบคลุมทั้งหมด แต่เป็นรายการที่เน้นย้ำถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่ควรพัฒนาในปัจจุบัน

ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมยังคงต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ใช้พลังอำนาจ และบาลานซ์ทักษะและบุคลิกภาพที่แตกต่างกันซึ่งพบได้ในทีมส่วนใหญ่

การมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพเมื่อพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง. พวกมันสามารถทำหน้าที่เป็นก้าวแรกสู่สิ่งที่ดีกว่าได้!

หวังว่าคุณจะสามารถนำคุณลักษณะเหล่านี้ไปแปลงเป็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทีมงานที่มีความสุขมากขึ้น และงานที่คุณภาคภูมิใจได้

เวลาอาจเปลี่ยนไปแล้ว แต่การตัดสินใจที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้นยังคงเป็นของคุณ – ในสไตล์การจัดการแบบเต็มรูปแบบและแบบดั้งเดิม อย่างที่ว่าเป็นมาตลอด

ถึงเวลาเพิ่มทักษะกันแล้วเพื่อนๆ! 🙌