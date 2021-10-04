8 นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตซึ่งคุณต้องขอบคุณผู้หญิง

โยนไมโครชิปเข้าไปในกลุ่มคนสุ่ม ๆ แล้วคุณจะต้องโดนใครสักคนที่เคยได้ยินชื่อบุคคลอย่าง โทมัส เอดิสัน, บิล เกตส์, อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ หรือ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก อย่างแน่นอน
โยนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั้งเครื่องจากปี 1994 ลงไปในฝูงชน แล้วจะเป็นปาฏิหาริย์ถ้ามันไปโดนใครสักคนที่เคยได้ยินชื่อ เกรซ ฮอปเปอร์, มารี แวน บริตตัน บราวน์ หรือ ราเดีย เพิร์ลแมน—ไม่ต้องพูดถึงการบอกได้ว่าพวกเขาได้สร้างคุณูปการอะไรให้กับโลกบ้าง
"แต่ แมนดี้" คุณอาจจะพูดว่า "คุณกำลังเปรียบเทียบผู้หญิงเหล่านั้นกับผู้ชายที่ช่วยคิดค้นหลอดไฟไฟฟ้า ไมโครซอฟท์ โทรศัพท์เครื่องแรก และ เฟซบุ๊ก นะ บางทีผู้หญิงเหล่านี้อาจจะไม่โด่งดังเพราะพวกเธอแค่ยังไม่ได้คิดค้นอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกขนาดนั้น"
สำหรับเรื่องนี้ ฉันขอตอบว่า: คุณคงไม่รู้จริง ๆ ว่าอคติทางเพศมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์โลกมากเพียงใด—โดยเฉพาะในโลกของนวัตกรรมเทคโนโลยี 😇
แต่นั่นเป็นอีกบล็อกหนึ่ง สำหรับบล็อกนี้ เรามาโฟกัสที่สมองอันชาญฉลาดของผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราพบเห็นทั่วไป และค้นหาว่าเส้นทางที่ขรุขระสำหรับผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีในปัจจุบันถูกปูทางมาอย่างไร!
ลาก่อน, ลาก่อน, ชมรมของผู้ชาย
เมื่อมองย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงในวงการเทคโนโลยี เราสามารถเห็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่น่าทึ่งได้ ลองดูไทม์ไลน์นี้ที่บันทึกความก้าวหน้าของผู้หญิงที่เป็นนักนวัตกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 18:
🧮 คริสต์ศตวรรษที่ 18: นิโคล-เรน เลโปแตร์ นักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ทำนายการกลับมาของดาวหางฮัลเลย์ได้อย่างแม่นยำโดยคำนวณเวลาของสุริยุปราคา...ด้วยมือเปล่า
💡 1800s: อดา โลฟเลซ กลายเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์คนแรก
📻 ต้นทศวรรษ 1900: วิทยานิพนธ์ของเกรเต แฮร์มันน์ เรื่อง The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอัลกอริทึมที่วางรากฐานสำหรับพีชคณิตคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
📺 กลางศตวรรษที่ 1900: 75% ของทีมถอดรหัสที่มีจำนวน 10,000 คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นผู้หญิง นอกจากนี้ เรายังได้เห็นผู้หญิงจำนวนมากสร้างนวัตกรรมในสาขา STEM การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เราจะพูดถึงวิธีที่สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง… ไม่คาดคิด สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ในวงการเทคโนโลยีตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นไปในช่วงท้ายของบทความนี้ แต่ก่อนอื่น ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับราชินีอัจฉริยะผู้ประสบความสำเร็จในยุคแห่งนวัตกรรมของผู้หญิง และเป็นแรงบันดาลใจให้เราจนถึงทุกวันนี้
1: Wi-Fi สมัยใหม่, Bluetooth, และ GPS
ฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่: โอ้โห! เธอเหมือนสาวฮอลลีวูดสุดเซ็กซี่ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเลย!
ผู้หญิงที่มีพรสวรรค์คนนี้บังเอิญเป็นทั้งสองอย่าง! เฮดี ลามาร์ เป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานบนจอเงิน แต่เบื้องหลัง เธอยังเป็นนักประดิษฐ์ที่มีแรงบันดาลใจจากความรักชาติอีกด้วย
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มทวีความรุนแรงถึงขีดสุด เฮดี้—ผู้อพยพชาวออสเตรีย—ใช้เวลาว่างเกือบทั้งหมดของเธอไปกับการหาวิธีที่จะช่วยเหลือทหารอเมริกันด้วยสิ่งที่มีผลกระทบมากกว่าการเต้นรำบนเวทีในงานแสดงของ USO
เฮดี ผู้มีงานอดิเรกด้านเทคโนโลยีมาตลอดชีวิต ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกองทัพจากการใช้ตอร์ปิโดควบคุมด้วยวิทยุซึ่งสามารถถูกขัดจังหวะหรือทำให้ออกนอกเส้นทางได้ง่าย เธอจึงคิดค้นสัญญาณแบบกระโดดความถี่ที่ไม่สามารถถูกขัดจังหวะได้ ซึ่งจะช่วยปกป้องอาวุธจากการถูกแทรกแซงโดยศัตรู เธอได้นำแผนการของเธอไปปรึกษากับเพื่อนของเธอ จอร์จ แอนเทล นักเปียโน และร่วมกันสร้างและจดสิทธิบัตรเวอร์ชันแรกของการสื่อสารแบบกระจายความถี่ด้วยการกระโดดความถี่ หรือที่รู้จักกันในชื่อเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบไร้สาย
เทคนิคการกระจายสเปกตรัมถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีบลูทูธและ GPS และมีความคล้ายคลึงกับวิธีการที่ใช้ในเวอร์ชันเก่าของ Wi-Fi
2. การสำรวจอวกาศ
หากคุณได้ชมภาพยนตร์ปี 2016 เรื่อง Hidden Figures คุณจะรู้ว่า ทาราจี พี. เฮนสัน รับบทเป็นสาวของเรา แคทเธอรีน จอห์นสัน ผู้หญิงที่เป็นคอมพิวเตอร์มนุษย์ในชีวิตจริง ซึ่งกลายเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด—ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง—ที่ NASA
ในปี 1953 แคเธอรีนเริ่มทำงานที่หน่วยคอมพิวเตอร์พื้นที่ตะวันตกของ NACAเนื่องจากองค์กรมีการแบ่งแยกเชื้อชาติในขณะนั้น เพื่อนร่วมงานของแคเธอรีนจึงเป็นผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่ฉลาดปราดเปรื่องเช่นเดียวกับเธอ ซึ่งทำงานคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอย่างละเอียดด้วยมือให้กับวิศวกรของโครงการ
แคทเธอรีนมีความสามารถโดดเด่นเหนือผู้อื่นในการคำนวณวิถีการบินด้วยมือโดยพื้นฐานแล้วเธอใช้คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่านักบินอวกาศจะเดินทางไปยังอวกาศได้อย่างปลอดภัยและกลับมาได้ ความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งแรกของเธอคือภารกิจมนุษย์อวกาศครั้งแรกของอเมริกาในปี 1961 ในปี 1962 เมื่อ NACA ได้กลายเป็น NASA และคอมพิวเตอร์เริ่มคำนวณวิถีการบิน นักบินอวกาศจอห์น เกล็นน์ได้ขอให้จอห์นสันตรวจสอบด้วยตนเองว่าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้วางแผนการบินของเขาอย่างถูกต้อง ผลงานของแคทเธอรีนยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยภารกิจอพอลโล 13ที่เกือบประสบภัยพิบัติให้สำเร็จลุล่วง
พูดง่ายๆ คือ หากไม่มีแคเธอรีน จอห์นสัน การสำรวจอวกาศอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้คงจะไม่ก้าวหน้าเท่านี้ และอาจเต็มไปด้วยอันตรายมากกว่าเดิมมหาเศรษฐีทั้งหลายต่างเป็นหนี้บุญคุณเธออย่างหาที่สุดไม่ได้
3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก่อนอื่น ขอให้ทราบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงอัจฉริยะทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เธอยังเป็นถึงพลเรือเอกแห่งกองทัพเรืออีกด้วย เกรซ เมอร์เรย์ ฮอปเปอร์ได้ทำการคำนวณที่มีคุณค่ามหาศาลเพื่อสนับสนุนความพยายามในสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ความสำเร็จทางอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือการคิดค้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน
ลองนึกภาพนี้: คุณอยู่ในห้องทำงานขนาดใหญ่ของฮาร์วาร์ดที่มีพื้นที่เพียง 10% และอีก 90% เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ คุณจะมองเห็นเครื่องMark Iอันเลื่องชื่อ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ต้นแบบหนักห้าตันที่เกรซเป็นผู้เขียนคู่มือการเขียนโปรแกรมเล่มแรก
ข้อเท็จจริงสนุก #1: เธอเป็นผู้คิดคำว่า "บั๊ก" และ "ดีบั๊ก" ขึ้นมาเอง ตอนที่เธอต้องเอา ผีเสื้อกลางคืน ออกจากวงจรภายในที่ซับซ้อนของมาร์คจริงๆ
พลเรือเอกฮอปเปอร์ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ของUNIVAC ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลแบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกอีกด้วย สิ่งนี้นำไปสู่การร่วมพัฒนาภาษา COBOL ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ (เช่นเดียวกับ Javascript หรือ Python) ที่บิล เกตส์นำไปใช้กับบริษัทไมโครซอฟท์ในปี1978
ข้อเท็จจริงสนุก #2: เธอเป็นผู้คิดค้นวลีที่ว่า "การขอโทษนั้นง่ายกว่าการขออนุญาต" เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเป็นแฟนคลับ
4. ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านสมัยใหม่และกล้องวงจรปิด
เดินเล่นไปตามย่านชานเมืองของชนชั้นกลางแทบทุกหลังคาเรือนจะพบป้ายเตือนหน้าบ้านที่ระบุว่าบ้านหลังนี้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเตือนผู้ไม่หวังดีในละแวกนั้น
ย้อนกลับไปที่ย่านควีนส์ นิวยอร์ก ในช่วงทศวรรษ 1960 แม่บ้านคนหนึ่งชื่อ มารี แวน บริตตัน บราวน์ กำลังเฝ้ารอคอยให้ตำรวจมาตอบสนองต่อการโทรแจ้งเหตุของเธอ—เหตุการณ์ที่น่าหงุดหงิดและเกิดขึ้นบ่อยครั้งสำหรับย่านที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำในพื้นที่ของเธอ เธอคิดว่าต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้เพื่อให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่ออยู่บ้าน และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอคติที่อาจเกิดขึ้น และด้วยเหตุนี้ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านระบบแรกจึงถือกำเนิดขึ้น
มารีได้ร่างแผนสำหรับต้นแบบของระบบวิดีโอและเสียงที่สามารถติดต่อตำรวจหรือผู้ตอบสนองฉุกเฉินได้เพียงแค่กดปุ่ม ไม่ต้องโทร ด้วยความช่วยเหลือจากสามีของเธอ มารีได้รับสิทธิบัตรสำหรับระบบนี้ในปี 1969
นางแวน บริตตัน บราวน์ ได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ชนิดแรกสำหรับผู้บริโภค และกลายเป็นรากฐานเดียวสำหรับการตรวจสอบทางวิดีโอ, ระบบล็อกประตูควบคุมระยะไกล, ระบบกระตุ้นสัญญาณเตือนภัยผ่านปุ่มกด, การสื่อสารแบบเรียลไทม์กับผู้ให้บริการความปลอดภัยและตำรวจ, ตลอดจนการสื่อสารเสียงสองทาง
5. อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์
หากคุณชื่นชอบบทกวี คุณอาจเคยได้ยินชื่อลอร์ดไบรอน เขาเป็นเหมือนเด็กเกเรของวงการโรแมนติกนิยมอังกฤษ แต่แม้แต่เขาเองก็คงนึกไม่ถึงว่าบุตรที่ "ถูกต้องตามกฎหมาย" เพียงคนเดียวของเขาจะทิ้งมรดกไว้ให้เทียบเคียงกับของเขาเองได้
เรากำลังพูดถึง เอด้า โลฟเลซ เกิดในปี 1815 เอด้าเติบโตมาด้วยความหลงใหลในคณิตศาสตร์ เครื่องจักร และการเปลี่ยนความคิดที่เพ้อฝันให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ พ่อของเธอยังเรียกเธอว่า "เจ้าหญิงแห่งรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน" นั่นแหละ อารมณ์ขันแบบไบรอนแท้ๆ
กระโดดไปที่ปี 1833 ในงานเลี้ยง นักประดิษฐ์ชื่อชาร์ลส์ บาเบจ กำลังอวดสิ่งที่เราทราบในปัจจุบันว่าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปเครื่องแรก เขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมในการคำนวณของมัน แต่ผู้ร่วมงานต่างงุนงงอย่างมากว่ามันทำงานอย่างไร ยกเว้นเอด้า
สรุปสั้น ๆ คือ เอด้าได้ร่วมงานกับแบ็บเบจในการ "แปล" วิธีการทำงานของเครื่องจักรโดยเปรียบเทียบกับเครื่องทอผ้าจาการ์ดเช่นเดียวกับที่เครื่องทอผ้าไหมสามารถสร้างภาพได้โดยอัตโนมัติด้วยการใช้ชุดของบัตรเจาะรู เครื่องจักรของแบ็บเบจก็สามารถทอ รูปแบบทางพีชคณิต ได้เช่นกัน เธอยังอธิบายด้วยว่าเครื่องนี้สามารถทำการคำนวณบางอย่างตามที่เธอเขียนไว้ได้ ทำให้เธอได้รับการยกย่องจากหลายคนว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์คนแรก และผู้คิดค้น "อัลกอริทึม"
6. การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่
เชอร์ลีย์ แอน แจ็คสัน เป็นผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ปีนั้นเป็นปี 1973 และเธอเพิ่งได้รับปริญญาเอกด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ เธอเล่าว่าเธอสนใจใน "คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์, แสง, แม่เหล็ก, และการขนส่งของระบบสารกึ่งตัวนำใหม่" ไม่สามารถเข้าใจได้, แต่ฉันขอเบี่ยงประเด็น
ต่อมาในอาชีพของเธอ แจ็กสันได้ดำเนินการทดลองทางฟิสิกส์ทฤษฎีหลายครั้งที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนำไปสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับคลื่นความหนาแน่นของประจุไฟฟ้า งานวิจัยที่เธอช่วยพัฒนาอย่างตรง ๆ นี้ได้ทำให้เกิดการประดิษฐ์เครื่องแฟกซ์ โทรศัพท์ระบบสัมผัส (ทัช-โทน) เซลล์ไฟเบอร์ออปติก เซลล์แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังระบบแสดงหมายเลขผู้โทร (Caller ID) และระบบรอสาย (Call Waiting)
ในฐานะคนเก็บตัวที่คงไม่มีวันยกโทรศัพท์ขึ้นโทรหากว่าไม่มีระบบแสดงหมายเลขผู้โทร ฉันคงไม่มีตัวตนเลยหากไม่มีเชอร์ลีย์ แอน แจ็คสัน
7. การเขียนโค้ดสำหรับผู้เริ่มต้น
เมื่อคุณนึกถึงโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ คุณอาจไม่คิดถึงแม่ชีคาทอลิกตัวเล็ก ๆ ซิสเตอร์แมรี เคนเนธ เคลเลอร์ ที่ได้ปฏิญาณตนเพื่อแต่งงานกับพระเยซูในปี 1940 แต่ไม่มีข้อกำหนดใดที่ระบุว่าเธอไม่สามารถก้าวไปเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
พี่สาวเคลเลอร์ได้ไปทำงานที่ศูนย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ของดาร์ทมัธ ซึ่งในขณะนั้นรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น เพื่อตามความหลงใหลในเทคโนโลยีของเธอ ที่มหาวิทยาลัยเธอช่วยสร้างภาษาโปรแกรม BASIC ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนโค้ดที่เน้นการใช้สัญลักษณ์ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มต้น
ในขณะที่ไมโครซอฟท์ได้ใช้การเขียนโปรแกรม BASIC ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตนเองมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 บริษัทได้ขยายต่อยอดนวัตกรรมของซิสเตอร์แมรี่ในปี 1991 ด้วยการเปิดตัวVisual Basic ซึ่งเป็นภาษาซอฟต์แวร์ที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน
8. อินเทอร์เน็ต
ใช่ อินเทอร์เน็ตบ้าบอ
โอเค มันเป็นความจริงที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดค้นอินเทอร์เน็ตขึ้นมาได้เพียงคนเดียว ลองนึกถึงมันเหมือนกับโครงการกลุ่มที่ยาวนานหลายสิบปี ซึ่งถูกสร้างขึ้นทีละชิ้น—แต่เช่นเดียวกับโครงการกลุ่มทั่วไป บางคนก็จะมีส่วนร่วมมากกว่าคนอื่น
พบกับ ราเดีย เพิร์ลแมน โปรแกรมเมอร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอล spanning tree (STP) สำหรับ "โครงการกลุ่ม"
ผู้อ่านที่รัก ฉันไม่คาดหวังให้คุณรู้ว่า STP คืออะไร หลังจากที่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ ฉันยังไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะรู้ด้วยซ้ำว่าต้นไม้คืออะไร ฉันจะให้ผู้ใช้ Reddit ชื่อ MenosDaBearอธิบายอย่างกระชับ:
"คุณมีวิธีมากกว่าหนึ่งวิธีในการเข้าถึงบางสิ่งบนเครือข่าย สแปนนิ่งทรีจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด และปิดกั้นเส้นทางอื่น ๆ เพื่อไม่ให้สิ่งต่าง ๆ วนเวียนไปมา เมื่อเส้นทางที่ดีที่สุดของคุณเสียหาย มันจะเปิดเส้นทางอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของบริดจ์เครือข่าย ซึ่งเป็นรากฐานของอินเทอร์เน็ต"
งานของราเดียมีผลกระทบอย่างมากต่อการที่เครือข่ายจัดระเบียบตัวเองและเคลื่อนย้ายข้อมูล เธอได้ปรับปรุงอีเธอร์เน็ตที่ใช้โครงสร้างต้นไม้เชื่อมโยงโดยออกแบบTRILL(TRansparent Interconnection of Lots of Links) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้อีเธอร์เน็ตใช้แบนด์วิดท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือที่เรียกว่า WiFi ที่ดีขึ้น
เราต้องขอบคุณผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีสำหรับความสะดวกสบายมากมายในยุคปัจจุบัน แต่นั่นยังไม่เพียงพอ
เมื่อผู้หญิงเรียกร้องให้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่มากขึ้นในโลกเทคโนโลยี เราไม่ได้หมายถึงพื้นที่ที่เป็นช่องว่างอันกว้างใหญ่ระหว่างตัวแทนของเพศชายและเพศหญิง ค่าจ้าง หรือโอกาส
ในช่วงทศวรรษ 1970 ภูมิทัศน์เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อทั้งรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ของการนำพลังทั้งหมดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ผู้หญิงถูกทยอยออกไปเมื่อผู้ชายเข้ามาแทนที่ด้วยตำแหน่งงานที่ดีกว่า ค่าตอบแทนที่ดีกว่า และการปฏิบัติที่ดีกว่า
ไม่ใช่ว่าผู้หญิงหยุดเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่เป็นเพราะผู้ชายที่มีอำนาจเริ่มกลับไปสู่พื้นที่ปลอดภัยแบบเดิมๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์จากเครื่องมือเสริมกลายเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรทั้งหมด ผู้นำธุรกิจส่วนใหญ่ไว้วางใจ (อ่านว่า: จ้าง) คนที่ดู พูด และทำตัวเหมือนพวกเขา และนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหา "ขั้นบันไดที่ขาด"ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีความยากลำบากในการก้าวเข้าประตูมากกว่าการไต่เต้าขึ้นไปตามบันได
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ยุค 1980 เป็นยุคที่ผู้หญิงเดินเฉิดฉายเข้าออฟฟิศด้วยเสื้อสูบไหล่ใหญ่ รองเท้าส้นสูง และผมที่เซ็ตให้ดูหนาเพื่อเพิ่มความสูงอีกสองสามนิ้ว—การยึดพื้นที่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนให้กลายเป็นศิลปะ
แต่ฉันยังคงมองโลกในแง่ดีว่ากระแสโลกเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสำหรับผู้หญิง ทุกวันที่ฉันเข้าสู่ระบบเพื่อทำงาน ฉันรู้สึกถ่อมตนที่ได้เห็นผู้หญิงที่น่าทึ่งในทุกแผนก ทุกระดับของ ClickUp ความครอบคลุมที่ครอบคลุมทุกมิติไม่ใช่แค่ "สิ่งที่ดีที่มี" ในบริษัทที่ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมอย่างแท้จริง: มันคือความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันสิ้นสุด
