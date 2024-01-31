เพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น: คู่มืองบประมาณการตลาดฉบับสมบูรณ์ [2025]

การวางแผนงบประมาณการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม การวางแผนงบประมาณการตลาดช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ขั้นตอนแรกในการวางแผนงบประมาณการตลาดคือการเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณโดยรวม ทุกการตลาดที่คุณทำควรสอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้ เมื่อเป้าหมายของคุณชัดเจนแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปและกำหนดเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
สิ่งเหล่านี้อาจครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการพัฒนาการขายโดยรวม
ต่อไป ให้พิจารณาค่าใช้จ่าย งบประมาณการตลาดทั่วไปประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การโฆษณา การสร้างเนื้อหา SEO โซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล งานอีเวนต์ และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังควรรวมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไว้ด้วยเพื่อความยืดหยุ่น
การกำหนดงบประมาณการตลาดของคุณขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัท ระยะการเติบโต และรายได้ของคุณเป็นอย่างมาก ตามกฎทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ต่ำกว่า 5ล้านดอลลาร์ควรจัดสรร 7-8% ของรายได้ของพวกเขาเพื่อการตลาด
สำหรับบริษัท B2C งบประมาณการตลาดควรอยู่ที่ประมาณ 9.5% ของงบประมาณทั้งหมดของบริษัท ในขณะที่บริษัท B2B ควรตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 6.3%
แผนงบประมาณการตลาดควรคำนึงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) ด้วย การเข้าใจตัวชี้วัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในแง่ของการจัดสรรงบประมาณของคุณ ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎ 70/20/10: 70% ควรนำไปใช้กับกลยุทธ์การตลาดที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล 20% กับกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และ 10% กับกลยุทธ์ที่ทดลองใหม่
การติดตามและปรับงบประมาณการตลาดของคุณเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามงบประมาณของคุณและปรับให้เหมาะสมตามผลการดำเนินงานและผลลัพธ์
วิธีฉลาดในการติดตามงบประมาณการตลาดของคุณคือการตั้งค่าแผนภูมิวงกลมและกราฟที่เกี่ยวข้องกับการเงินใน ClickUp Dashboards. จากการจัดลำดับความสำคัญและการลดลำดับความสำคัญไปจนถึงการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินประสิทธิภาพของทีม นี่คือที่ที่คุณควรอยู่หากคุณต้องการมุมมองแบบภาพรวมของโครงการของคุณ
เมื่อสิ้นสุดวัน งบประมาณการตลาดที่วางแผนไว้อย่างดีสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมาย เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และนำหน้าคู่แข่งได้
