Brain²: Den kommande vågen

Vi är glada att kunna presentera Brain².

Idag lanserar vi en stegvis förändring av våra AI-funktioner. Detta är den största uppgraderingen av ClickUp Brain sedan vi först lanserade den, och vi är övertygade om att den förändrar vad som är möjligt för kunskapsarbetare.

Brain² är nu en toppmodern agent, som drivs av de senaste banbrytande modellerna och är tätt integrerad i din arbetskontextgraf. Det känns som att anställa en armé av genier till ditt företag.

Det är helt enkelt häpnadsväckande hur bra frontier-modellerna är på kunskapsarbete när de väl har förses med rätt verktyg och sammanhang. Hela kategorier av arbetsuppgifter är nu helt enkelt lösta: projektledning, personlig administration, djupgående forskning, redigering av dokument, presentationer och mycket mer.

Vi tror att detta kommer att förändra sättet människor utför kunskapsarbete på i grunden och göra teamen (bokstavligen!) 100 gånger mer produktiva.

Här är några saker som vi tror att du kommer att uppskatta:

Kontextmotorn: ClickUps oöverträffade fördel

Andra AI-verktyg börjar varje konversation från noll. ”Berätta om ditt projekt.” ”Vilka är dina mål?” ”Vilka är intressenterna?” Det är som att prata med någon som lider av minnesförlust.

Brain² vet redan. På djupet.

Uppgifter, dokument, chatt, kalkylark, möten, whiteboards, dashboards. Alla ytor flödar samman i en enda kontextmotor. Brain² ser vem som ansvarar för vilken uppgift, vad som har fastnat i två veckor, vad din designer sa i chatten igår och vilken OKR allt detta kopplas till.

När du frågar: ”Hur ser lanseringen ut?”, behöver du inte lämna någon brief. Brain² är briefen.

Och detta förstärks med tiden. För varje dag som går förstår den ditt arbete bättre och bättre. Redan efter tre månader känns det som att brainstorma med den skarpaste personen i ditt team.

Frontier-agenter: stacken

Brain² är inte en enda modell. Det är alla banbrytande modeller, med optimerad fördelning så att varje uppgift hamnar hos den modell som klarar den bäst. Claude-modeller för djupanalys och skrivande. GPT för snabb generering och precis utförande av stora arbetsflöden. Gemini för multimodala uppgifter. Du behöver aldrig välja manuellt. Du behöver bara fråga.

Men modellerna i sig räcker inte. Brain² utnyttjar även:

Över 1 000 verktyg och färdigheter: färdigpaketerad expertis som laddas på begäran, plus allt annat via MCP

Ett minne som anpassar sig: Brain lär sig dina standarder och hur du vill ha saker gjorda, och du kan importera ditt minne från andra AI-verktyg, så att den aldrig behöver börja från noll

Sandboxad beräkning: riktig kod på riktiga data, som bearbetar siffror och ger verifierade svar

Automatisering utan manuell inblandning: återkommande arbetsflöden blir automatiserade processer som sköter sig själva

Arbetsgrafen: dina uppgifter, dokument, chattar och beslut samlas in så att AI:n lär känna ditt företag redan från första dagen

Företagsklassad säkerhet: RBAC, isolering av arbetsytor, revisionsspår. AI som respekterar vem som ser vad

Modeller × Verktyg × Sammanhang × Beräkningskraft × Automatiseringar = en agentstyrka i din arbetsmiljö.

Kunskapsarbete: det fungerar helt enkelt

En markant förbättring. De dagliga uppgifterna som fyller en arbetsdag hanteras från början till slut:

Djupgående forskning: Undersökningar från flera källor, sammanställda och refererade. Alla data från din arbetsyta samt realtidsinformation från webben och dina anslutna appar finns inom räckhåll, sammanställda och redo att användas. ClickUps kontextmotor sammanfattar och komprimerar effektivt kunskapen i din arbetsyta på ett sätt som är lätt att bearbeta för AI, vilket förbättrar kvaliteten på resultatet samtidigt som kostnaderna minskas.

Projektledning: Planer, uppdateringar, statusrapporter. Utarbetade och genomförda. När Brain² säger att hastigheten sjönk med 18 % har den utfört en verklig analys av dina faktiska data och visat hur den kommit fram till resultatet.

Din personliga stabschef: De rutinuppgifter som tidigare tog upp hela din förmiddag. Sortera e-post, förbereda kalendern, följa upp ärenden. Allt sköts åt dig.

Presentationer: ”Gör en presentation åt mig till torsdagens personalmöte.” Äkta typografi, smarta färgpaletter, animationer som inte får dig att rynka på näsan. Klart innan du hunnit välja en mall.

Samarbete mellan flera aktörer: människor + agenter, en tråd

Brain² är inte en sidofält som har klistrats fast på en app. Den finns i samma trådar där ditt team redan arbetar. Du kan använda Brain² var som helst, precis som när du samarbetar med en kollega på vilken plattform som helst. Projektledaren ställer en fråga, ingenjören tar upp den, Brain² hämtar data och utarbetar en lösning, designern bekräftar. En enda konversation, utan att behöva byta sammanhang.

Bakgrundsagenterna körs dygnet runt: de övervakar ditt CRM-system, prioriterar felrapporter och genererar veckorapporter. De väntar inte på att du ska be om det. De lyfter fram det som är viktigt innan du behöver det.

Anslut vad som helst via MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Kalender och allt annat som stöder MCP. Din arbetsyta blir den enda källan till sanningen istället för flik nr 47.

Vi använder den internt i utvecklingsteamet, och den har helt förändrat hur vi gör sökningar och delar analyser.

En personlig kommentar: den kommande vågen

Jag ska vara uppriktig om varför vi är så entusiastiska. AI har redan revolutionerat mjukvaruutvecklingen. Användningen har ökat explosionsartat och yrket har förändrats för alltid. Utvecklare som använder AI är inte bara marginellt bättre; de skiljer sig helt och hållet från andra när det gäller vad de kan åstadkomma.

Varannan kunskapsarbetare befinner sig på samma utvecklingskurva, bara något längre bak i tiden. Marknadsföring, juridik, redovisning, finansiella tjänster, PR, drift. Vågen är på väg.

Vi har utvecklat Brain² eftersom vi anser att ClickUp är den perfekta grunden för ett operativsystem där människor och agenter samarbetar. Allt på ett ställe, en sammanhangsmotor, en agentstyrka som redan känner till ditt företag. Tidsavståndet mellan ”Jag önskar att jag hade hjälp med det här” och ”Det är redan klart” krymper till några sekunder.

Detta är den mest betydande produktivitetsökningen vi någonsin har sett. Och vi har bara börjat.

Brain² finns tillgängligt nu.