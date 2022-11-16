Vi tillkännager vårt nya partnerskap med HubSpot

Vi samarbetar med marknadsledaren inom CRM. Här är vad som väntar våra kunder och ClickUp.

Vår mission på ClickUp är att göra världen mer produktiv. Och även om världen är oerhört stor har vi fått en bra start, med tanke på att hundratusentals kunder varje dag förlitar sig på ClickUp för att arbeta mer effektivt.

Vår produkt har faktiskt spelat en avgörande roll för vår egen otroliga tillväxt under de senaste fem åren och är grundläggande för hur vi arbetar tillsammans här på ClickUp.

Som ni säkert vet är HubSpot en global ledare inom CRM, och dess plattform har blivit en viktig del av kundorienterade team på företag som vill växa. HubSpot förser dessa företag med alla verktyg och integrationer som behövs för marknadsföring, försäljning, innehållshantering och kundservice för att skapa positiva kundupplevelser.

Tänk om du och dina team kunde samarbeta bättre för att leverera dessa fantastiska upplevelser? Det är precis vad du får när du kombinerar kraften hos ClickUp och HubSpot.

För att kunna leverera en fantastisk kundupplevelse krävs ett välkoordinerat arbete mellan många team. Idag är dessa insatser ofta isolerade, eftersom de hanteras i många olika system, vilket gör överlämningar och samarbete mycket svårt.

Detta påverkar inte bara kundupplevelsen, utan även medarbetarna. Genom att föra ClickUp och HubSpot närmare varandra har vi möjlighet att överbrygga dessa klyftor och samtidigt förbättra upplevelsen på båda fronter.

En viktig del av detta partnerskap är en förbättrad integration mellan ClickUp och HubSpot som automatiserar manuellt arbete och gör det enkelt för team att samarbeta för att leverera värde till kunderna. Höjdpunkterna i den nya integrationen inkluderar:

Tvåvägssynkronisering: Användare av ClickUp och HubSpot kan nu synkronisera data mellan de båda plattformarna så att den senaste informationen är tillgänglig i båda systemen utan att någon manuell inmatning krävs.

Sömlös automatisering: Med möjligheten att trigga arbetsflöden från den ena plattformen till den andra kan aktiviteter som sker under hela kundresan, inklusive sådana som spänner över flera team, automatiseras.

Här är några exempel på hur gemensamma kunder kan utnyttja ClickUp och HubSpot tillsammans för att leverera bättre kundupplevelser.

Öka projektleveranshastigheten

Med den nya integrationen kan teamen ställa in praktiskt taget alla typer av arbetsflöden de kan tänka sig mellan ClickUp och HubSpot för att hjälpa dem att påskynda processen att få kundrelaterade projekt i mål. När till exempel en ansvarig för ett projekt i ClickUp byts ut uppdateras automatiskt den relaterade affären i HubSpot så att kundorienterade team är informerade om vem deras nya kontaktperson är.

Automatisera processer genom hela kundresan

Med den nya Hubspot-integrationen kan ClickUp-kunder anpassa projekt och aktiviteter efter kundens status eller efter var i kundresan de befinner sig. När till exempel en affär avslutas i HubSpot kan ett färdigt mallbaserat onboarding-projekt skapas automatiskt i ClickUp.

Detta gör det möjligt för ett professionellt serviceteam att hantera onboardingprocessen samtidigt som viktiga intressenter får insyn i hur projektet fortskrider. Eller i exemplet nedan kan en förändring i affärsstatusen i HubSpot utlösa en outreach-initiativ som hanteras via en ClickUp-uppgift!

Ge teamen bättre insyn i kundernas påverkan

Projektteam kan nu alltid hänvisa tillbaka till en affär direkt i ClickUp så att de kan hålla koll på hur deras arbete har påverkat kundens framgång. Länkade HubSpot-affärer och -objekt kommer att länkas direkt till uppgifter och deluppgifter som relationer mellan dina kunder och deras projekt.

Vi tror att detta partnerskap kommer att visa sig vara den saknade länken mellan kundorienterade team och verksamheten i hela företaget. Vi ser fram emot att hjälpa organisationer av alla storlekar att öka produktiviteten och samtidigt stärka kundrelationerna.

P.S. Om du inte redan har ett betalt ClickUp- eller HubSpot-abonnemang erbjuder vi 20 % rabatt på båda under en begränsad tid. Du hittar ClickUp-erbjudandet här och HubSpot-erbjudandet här !