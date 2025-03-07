Hur man får ChatGPT att sammanfatta en artikel effektivt

Alla använder AI. Det är inte vi som säger det, utan McKinsey. En ny undersökning visar att hela 94 % av de anställda och 99 % av cheferna är bekanta med generativa AI-verktyg. Tre gånger fler anställda än vad deras chefer tror använder redan generativ AI på arbetsplatsen.

Den största utmaningen som anställda upplever när de börjar använda AI-verktyg är dock utbildning. Nästan hälften av de anställda medger att de får ”måttligt eller mindre stöd” i sin användning av AI.

Vi är här för att ändra lite på det. I det här blogginlägget erbjuder vi en omfattande lektion om hur du får ChatGPT att sammanfatta en artikel. Vi utforskar fördelar, bästa praxis och potentiella fallgropar som du måste undvika.

Låt oss börja från början.

⏰ 60-sekunders sammanfattning När vi bad om ett mer konversationsinriktat och lättläst resultat skapade ClickUp Brain följande: Denna artikels initiala sammanfattning genererad av ClickUp Brain Förstå ChatGPT Vad är det? Det är en AI-chatbot från OpenAI som chattar med dig på mänskligt språk.

Hur fungerar det? Det använder stora språkmodeller som tränats på massor av text för att generera svar.

Vad kan det göra? Förutom att sammanfatta kan det söka, skapa innehåll, skriva kod, brainstorma och mycket mer! Fördelar med att använda ChatGPT Hastighet : Sammanfattar långa artiklar med bara några klick

Skala : Hanterar flera artiklar utan att tröttna

Kostnadseffektivt : Sparar tid och resurser

Konsistens: Håller sammanfattningarna enhetliga och tillförlitliga Praktiska tillämpningar Sammanfattningar : Snabba översikter för upptagna ledare

Forskning : Sammanfattar artiklar för att se om de är relevanta

Personlig läsning: Förenklar komplexa ämnen för att underlätta förståelsen Kort sagt är ChatGPT ett pålitligt verktyg för att sammanfatta artiklar snabbt och effektivt. Men om du vill ha en AI-sammanfattare som har fullständig kontext för ditt arbete, behöver du inte leta längre än ClickUp Brain!

Förstå ChatGPT

Sedan starten i november 2022 har ChatGPT tagit världen med storm. Innan DeepSeek (ett annat generativt AI-verktyg som nyligen slog rekordet) var ChatGPT den mest nedladdade appen på Apple App Store.

Experter säger, med viss risk för överdrift, att ChatGPT kan vara detta århundrades ångmaskin. Så, vad är det som är så speciellt? Låt oss ta reda på det.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en AI-driven chatbot, utvecklad av OpenAI, som du kan konversera med på mänskligt språk. Du kan ställa frågor av alla slag, och chatboten ger dig lämpliga svar baserat på den databas den har tillgång till.

Hur fungerar ChatGPT?

ChatGPT drivs av stora språkmodeller (LLM) som tränats på enorma mängder textdata från hela internet och andra källor. Baserat på denna träning utvecklar ChatGPT förmågan att bearbeta din inmatning (kallad prompts) och generera lämpliga svar.

Vad kan ChatGPT göra?

För närvarande har ChatGPT blivit skickligt på ett antal specifika uppgifter, såsom:

Sök : Använd som ett alternativ till Google-sökning med hjälp av en konversationsbaserad metod och korttidsminne av den aktuella konversationen.

Skapa innehåll : Skapa dispositioner och skriv utkast till blogginlägg, inlägg på sociala medier, e-postkampanjer etc.

Skriv kod : Generera eller komplettera kod i valfritt programmeringsspråk

Brainstorming : Hjälp kreativa personer att brainstorma lösningar genom att ge dem idéer och utforska möjligheter.

Sammanfatta: Bearbeta långa dokument till kortfattade sammanfattningar som upptagna yrkesverksamma snabbt kan förstå och komma ihåg.

Vi har tidigare skrivit utförligt om hur man kan använda ChatGPT för olika ändamål. I den här artikeln fokuserar vi på den sista punkten: sammanfattningar.

Hur genererar ChatGPT sammanfattningar?

ChatGPT sammanfattar text genom att analysera dokumentet, extrahera huvudpunkter och presentera dem på det sätt som användaren begär. Processen bakom skärmen är följande.

Kontext: ChatGPT bearbetar hela texten för att förstå dess innebörd, struktur och samband.

Prioritering: Identifierar viktig information baserat på frekvensen av vissa ord, meningsbyggnad och semantisk betydelse.

Sammanfattning: Den gör extraktiv sammanfattning (plockar ut viktiga meningar som de är) eller tar en abstrakt approach (omformulerar och omskriver).

Redundans: Eliminerar repetitiva idéer, ord, citat etc.

Stil: Därefter organiserar den artikelöversikten baserat på användarens inmatning. Du kan till exempel be ChatGPT att ge dig en sammanfattning av en artikel i fem punkter eller skapa en sammanfattning på en sida.

Nu när du vet hur det fungerar, låt oss se hur det kan hjälpa dig.

Fördelar med att använda ChatGPT för sammanfattning

Att använda ett intelligent verktyg som ChatGPT för sammanfattning erbjuder flera fördelar, till exempel:

Hastighet: ChatGPT kan sammanfatta artiklar som består av tusentals ord på några sekunder. Det sparar inte bara tid när du skriver en kortversion, utan också när du läser långa textsidor, förstår, kommenterar och sedan skapar artikelsammanfattningar, vilket påskyndar ditt dokumenthanteringsflöde.

Skala: ChatGPT kan bearbeta dussintals artiklar, vilket skulle vara praktiskt taget omöjligt för människor att göra; chatbots blir inte heller trötta.

Kostnadseffektivitet: Att använda ChatGPT för att sammanfatta forsknings- eller akademiska artiklar är också kostnadseffektivt, eftersom det går mycket snabbare att komma fram till viktiga punkter utan ett stort team av assistenter.

Konsistens: Beroende på hur du ger ChatGPT instruktioner kan du styra resultatet, så att alla dina sammanfattningar blir konsistenta och tillförlitliga.

Praktiska tillämpningar av ChatGPT-sammanfattning

Efter frågan ”kan ChatGPT sammanfatta text?” är den vanligaste frågan hur man kan använda dess sammanfattningsfunktioner i verkliga livet. Låt oss titta på några exempel.

Sammanfattningar

Alla affärsdokument har en sammanfattning för chefer som inte har tid att läsa igenom hela dokumentet. ChatGPT kan skapa denna sammanfattning på ett ögonblick. Vad mer? Om du känner till preferenserna hos den chef du sammanfattar för kan du också anpassa sammanfattningen efter deras behov.

Visualisering

Undersökningar och forskningsrapporter är ofta fyllda med siffror, vilket gör dem svåra att ta sig igenom. ChatGPT kan identifiera de viktigaste punkterna och uppgifterna, som du sedan kan visualisera för bättre förståelse.

Forskning

Forskare och akademiker läser dussintals, om inte hundratals, artiklar som en del av sin litteraturgenomgång. Det är först när du har läst hela artikeln som du inser om den är relevant för dig eller inte.

Undvik detta med ChatGPT-sammanfattningar. Be det generativa AI-verktyget att sammanfatta forskningsrapporter eller nyhetsartiklar och läs detaljerna endast om det är nödvändigt.

Personlig läsning

Är du mycket intresserad av ett ämne men tycker att Wikipedia är för förvirrande? ChatGPT kommer till undsättning. ChatGPT kan sammanfatta de flesta nyhetsartiklar, långa essäer och Wiki-sidor. Baserat på informationen på den sidan kan du också ställa frågor till chatboten.

Informationshantering

Oavsett om du gillar att bokmärka det du läser eller föra en anteckningsbok är ChatGPT-sammanfattningar ett utmärkt sätt att arkivera information som du är intresserad av. När du har läst en lång artikel eller en fackbok kan du be ChatGPT att sammanfatta den så att du kan spara den för framtida bruk.

Nu är det nog med möjligheter, det är dags att agera.

Hur man använder ChatGPT för att sammanfatta en artikel

Att sammanfatta en artikel med ChatGPT är lika enkelt som att kopiera och klistra in text och be programmet att göra det. Du kan prova själv och optimera processen efterhand. Med följande tips kan du dock komma dit snabbare.

1. Förbereda ditt dokument för ChatGPT

ChatGPT kan bearbeta alla externa filer eller dokument som du laddar upp och skapa en kortfattad sammanfattning. För att säkerställa att sammanfattningen blir effektiv bör du formatera dokumentet på lämpligt sätt.

Ta bort onödigt skräp, såsom annonser eller irrelevanta bilder.

Dela upp dokumentet i avsnitt för att få ett bättre textflöde.

Strukturera det i stycken och ange nödvändiga rubriker.

Ta bort all konfidentiell information

När dokumentet är klart är det dags att sätta igång. Du kan förresten också låta ChatGPT sammanfatta videor genom transkriptioner.

2. Mata in artikeln och skapa sammanfattningar

Det är bäst att ha ett formaterat dokument för att generera sammanfattningar, men det är inte nödvändigt. Du kan också kopiera och klistra in texten i ChatGPT-chattfönstret eller skriva in en URL och få en sammanfattning. Tänk på följande när du gör det.

Du kan skriva "summarize" eller "tl;dr" för att få den sammanfattning som ChatGPT anser vara bäst. Låt oss be ChatGPT att sammanfatta Wikipedia-artikeln om Taylor Swift och se hur det går.

ChatGPT:s sammanfattning av Taylor Swift-wikisidan för ovanstående prompt (Källa: openai.com )

Ange dina behov

ChatGPT gjorde sitt bästa. Men om du vill veta mer om hennes karriärutveckling, till exempel, är det bra att ange det.

ChatGPT:s sammanfattning anpassad efter behov (Källa: openai.com )

Identifiera din målgrupp

Berätta för ChatGPT vem det är avsett för. Beroende på om det är en sammanfattning för en VD eller en klasspresentation för en femteklassare kan sammanfattningen anpassas efter målgruppen.

ChatGPT-sammanfattning anpassad för målgruppen (Källa: openai.com )

Förklara dina mål

Berätta för ChatGPT vad du planerar att göra med sammanfattningen. Om du till exempel sammanfattar en komplex teknisk rapport kan du be ChatGPT att förenkla den. Om artikeln är domänspecifik kan du be ChatGPT att förklara den för en lekman. Om du fattar viktiga beslut baserat på ChatGPT:s resultat kan du be om en mer omfattande sammanfattning.

ChatGPT-sammanfattning men förenklad version (Källa: openai.com )

3. Granska och redigera det sammanfattade resultatet

Är du nöjd med ChatGPT:s sammanfattning av din text? Om inte, ingen fara. Chatboten är utformad för att vara konversationsinriktad och reviderar och optimerar svaren baserat på dina kontinuerliga inmatningar.

Du kan antingen be ChatGPT att gå tillbaka och sammanfatta din källartikel eller bara anpassa dess egen sammanfattning efter dina specifika behov. Du kan också be den att skapa kortfattade sammanfattningar av längre versioner som den redan har skapat.

Enkelt, eller hur? Ja, det är det. Men precis som alla nya verktyg är ChatGPT inte perfekt. Det har vissa begränsningar som du måste vara medveten om.

Potentiella nackdelar med att använda ChatGPT för sammanfattning

Trots att ChatGPT är intelligent är det fortfarande en bot. Det medför vissa nackdelar och begränsningar.

Brist på expertis: ChatGPT är inte expert på någonting (det är en bot!). Det kan därför hända att den inte förstår komplexa ämnen fullt ut. Det kan leda till att texten sammanfattas felaktigt, vilket kan vara kontraproduktivt för dig.

Saknade nyanser: ChatGPT kan ofta missa underförstådda betydelser eller känslor. För att vara rättvis, det blir allt bättre på det.

Det kan till exempel skilja mellan en bank där du sparar pengar och en bank vid floden utifrån sammanhanget.

Sarkasm, ironi eller icke uppenbara men viktiga detaljer kan dock missas helt av ChatGPT.

Överförenkling: Du kan be ChatGPT att sammanfatta en bok i en mening, och det skulle den göra. Detta medför dock risker för överförenkling, vilket kan leda till felaktig återgivning av informationen.

Partiskhet: Modellen kan oavsiktligt gynna vissa perspektiv framför andra. Utan att känna till modellens och träningsdatans inneboende partiskhet kan det vara nästan omöjligt att veta om sammanfattningen är partisk.

Felaktigheter: Vi har sett att vissa stora språkmodeller är benägna att hallucinera. I sällsynta fall kan sammanfattningen innehålla detaljer som inte finns i källmaterialet.

Tekniska begränsningar: Oavsett om du använder ett gratis eller betalt abonnemang har ChatGPT en tokenbegränsning för hur mycket du kan använda det. För de flesta kan det vara tillräckligt. Men när du förfinar sammanfattningar upprepade gånger kan du stöta på vissa begränsningar.

Här är några sätt att övervinna ovanstående utmaningar.

Förbättra användningen av ChatGPT för bättre sammanfattningar

Det första steget för att använda ChatGPT effektivt för sammanfattning är att vara medveten om dess nackdelar och förbereda sig på dem. Ovanstående är de vanligaste begränsningarna för ChatGPT och andra liknande verktyg. Låt oss se hur du kan övervinna dem.

Ange dina sammanfattningsbehov tydligt

När du ber om en sammanfattning, berätta för ChatGPT exakt vad du vill ha. Inkludera följande i din första prompt.

Format : Oavsett om du vill ha sammanfattningen i form av stycken, punktlistor eller avsnitt.

Målgrupp : Vem är det avsett för och vad kan de behöva det till (t.ex. för att en VD ska kunna läsa det på mindre än fem minuter)?

Insikter : När du vill att ChatGPT ska lyfta fram viktiga punkter eller specifika aspekter av dokumentet (t.ex. fokusera på karriärutvecklingen under 1990-talet)

Längd: Hur många ord eller tecken föredrar du, eller behöver du en detaljerad sammanfattning?

Arbeta med ChatGPT

ChatGPT kanske inte alltid får sammanfattningen rätt på första försöket. Ge inte upp. Föreslå förbättringar. Säg "gör den kortfattad" eller "lägg in dessa i punktform" eller "lägg till viktig information" för att få ChatGPT att förstå hur man redigerar den redan genererade sammanfattningen.

Dubbelkolla ChatGPT

ChatGPT är en bra utgångspunkt. Det är ett verktyg för att skapa utkast. Det är dock ännu inte tillräckligt utvecklat för att kunna användas självständigt utan övervakning. Vissa sammanfattningar kan innehålla felaktigheter och misstag som låter trovärdiga.

För att få en korrekt sammanfattning bör du dubbelkolla fakta som ChatGPT tillhandahåller mot din källartikel. Det kan också vara användbart att köra den genom AI-grammatikkontroller för att säkerställa tydlighet och effektivitet i skrivandet.

Redigera för hand

Som bot kan ChatGPT också uppfattas som känslolös eller intetsägande. För att komma runt det kan du lära dig att redigera AI-innehåll själv. Lägg till din personliga röst, stil eller personliga touch för att göra sammanfattningen mer användbar.

Du kanske också vill använda ett program för versionshantering av dokument för att säkerställa att du inte tappar bort dina redigeringar och korrigeringar.

När du har fått sammanfattningen från ChatGPT kan du använda andra AI-verktyg för att förbättra den. Du kan till exempel använda Quillbot för att identifiera delar som låter för robotiska och redigera dem så att de låter mer mänskliga. Du kan köra den genom Grammarly som en del av dina bloggverktyg för språkrelaterade redigeringar.

Om du letar efter ett verktyg som kan hjälpa dig att sammanfatta, redigera och publicera affärsinformation, bör du överväga ClickUp Brain.

ClickUp och AI för sammanfattning

ClickUp Brain är en allt-i-ett-AI-assistent som kopplar samman all din organisatoriska kunskap, oavsett om den finns i ClickUp eller någon annanstans. ClickUp Brain är bland annat också ett fantastiskt AI-verktyg för att sammanfatta dokument. Här är varför.

ClickUp Docs + ClickUp Brain: Det kraftfulla duon

ClickUp Docs är ett snyggt verktyg för kunskapshantering som hjälper dig att skriva innehåll. I dokumentredigeringsprogrammet ClickUp kan du skapa kapslade sidor, formatera dem, bädda in bokmärken, lägga till tabeller, koppla ihop uppgifter, tagga personer, lämna kommentarer och mycket mer.

Det bästa av allt? När du har ditt dokument klart kan du be ClickUp Brain att sammanfatta det och lägga till det högst upp! I ett öppet ClickUp Doc-dokument håller du muspekaren över titeln. Klicka på Ask AI och välj sammanfattning – så får du det du behöver!

Sammanfatta mötesanteckningar direkt med ClickUp Brain

För ett snabbare och effektivare publiceringsflöde kan du prova ClickUps bloggmall. Effektivisera skapandeprocessen och lägg till AI-genererade sammanfattningar, metabeskrivningar, titlar osv. för god ordning!

Sammanfatta mer än bara artiklar

Med ClickUp kan du skapa sammanfattningar av nästan vad som helst. Några av de vanligaste användningsområdena är:

Möten : Integrera dina videomöten, skapa transkriptioner och sammanfatta dem för vidare åtgärder.

Projektuppdateringar : Be ClickUp att ge dig en sammanfattning av något av dina projekt hittills.

Statusuppdateringar: Skapa sammanfattningar för dagliga standups eller periodiska rapporter om allt arbete som har slutförts.

Automatiska uppdateringar med ClickUp Brain

Automatisera sammanfattningsgenerering med ClickUp

Det bästa med att använda ett projektledningsverktyg som ClickUp är att du inte behöver komma ihåg allt. Men när du är involverad i långvariga projekt måste du läsa alla uppdateringar från början varje gång du återvänder. Undvik det med automatiserade AI-sammanfattningar.

Använd ClickUps anpassade fält för att lägga till AI-sammanfattningar eller AI-projektuppdateringar till din uppgift och få automatiska sammanfattningar när du behöver dem.

Automatisera sammanfattningsgenerering med ClickUp

När du använder ett ramverk som ClickUps blogghanteringsmall för att hantera ditt innehåll kan du också använda AI för att identifiera luckor i ämnen, föreslå dispositioner och rekommendera idéer. Du kan också använda detta för att strukturera hur du bygger din innehållsdatabas.

Översätt AI-genererade sammanfattningar

ClickUp kan hantera mer än bara engelska. För distribuerade team kan ClickUp Docs hjälpa till att översätta sammanfattningar mellan olika språk.

Översättning och sammanfattning med ClickUp Docs

Sammanfatta innehåll och förenkla arbetet med ClickUp

I en värld med informationsöverflöd är alla och allt affärer. Kort innehåll, vare sig det är tweets eller videor, blir alltmer populärt. Människor vill läsa igenom ett brett utbud av artiklar innan de bestämmer sig för vilka de ska läsa i detalj.

För att engagera denna generations publik krävs förmågan att skapa uppmärksammande sammanfattningar. ClickUp hjälper dig med just det.

Oavsett om du skriver en blogg, lämnar in en rapport eller presenterar vid din prestationsutvärdering kan ClickUp sammanfatta olika former av data och skapa dina anteckningar. En av de bästa funktionerna i ClickUp Brain är att den kan integrera innehåll med uppgifter och underlätta dina arbetsflöden. Den kan hjälpa till att identifiera viktiga trender och avslöja dolda insikter.

ClickUp hjälper dig att skriva, redigera, transkribera, lägga till tabeller och till och med skapa mallar för framtida bruk. Med kraftfulla integrationer ger ClickUp dig en komplett 360-graders överblick över ditt arbete. Testa ClickUp Brain. Prova ClickUp gratis idag.