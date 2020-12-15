ClickUp samlar in 100 miljoner dollar i serie B-finansiering när efterfrågan på dess produktivitetsplattform ökar mot målet om börsnotering

ClickUps allt-i-ett-plattform definierar nästa generations produktivitet på arbetsplatsen

SAN DIEGO, 15 december 2020 – ClickUp, den enda produktivitetsplattformen som ersätter alla andra arbetsplatsappar i en organisation, meddelade idag att man har samlat in 100 miljoner dollar i en serie B-finansieringsrunda, vilket innebär att den totala finansieringen nu uppgår till 135 miljoner dollar. Den kanadensiska riskkapitalfonden Georgian ledde rundan, med deltagande av Craft Ventures. Med en omsättningstillväxt på över 900 % under det senaste året är ClickUps extraordinära viralitet bland användarna ett bevis på både den starka gemenskap som företaget har byggt upp och marknadens efterfrågan på en strömlinjeformad produktivitetsplattform som ersätter all annan arbets- och produktivitetsprogramvara.

ClickUp grundades 2017 och har snabbt blivit ett av de snabbast växande SaaS-företagen tack vare sin omfattande uppsättning funktioner och sin högklassiga kundservice. I kombination med denna nya finansiering är företaget positionerat för att leda marknaden för produktivitetshanteringsprogramvara, som förväntas överstiga 102 miljarder dollar år 2027. Idag använder 200 000 team världen över, däribland Google, Nike, Uber, Netflix och Airbnb, ClickUp för allt från projektledning till chatt, dokument, tidshantering, wikis, mål och OKR samt dashboards. Alla ClickUps funktioner finns tillgängliga i en mycket anpassningsbar och lättanvänd plattform som fungerar för alla användare och alla avdelningar i en organisation.

"ClickUp sparar tid för alla genom att ersätta alla arbetsplatsappar med en produktivitetsplattform som människor verkligen älskar och använder varje dag", säger Zeb Evans, VD och grundare av ClickUp. "Vi började med en vision om att skapa en sammankopplad och anpassningsbar lösning som verkligen fungerade för alla och allt – men jag ger våra kunder äran för den plattform som ClickUp har blivit. Under de senaste två åren har vi fått feedback från hundratusentals kunder som har samarbetat med oss för att skapa en plattform som verkligen tjänar dem. När vi expanderar vår globala närvaro och fortsätter att leverera på vår mission att göra världen mer produktiv, är det vårt huvudfokus på att prioritera kunderna framför allt annat som kommer att fortsätta vår virala tillväxt och göra oss framgångsrika. ”

Medan de flesta produktivitetsprogram bara fungerar för vissa team och tvingar användarna att arbeta på det sätt som plattformen dikterar, ger ClickUp organisationer möjlighet att samla allt arbete på en plattform och låta sina användare arbeta hur och var de vill. Utveckling, marknadsföring, försäljning, ekonomi, design och mycket mer kan alla hanteras i ClickUp och skapa oöverträffad affärsanpassning och effektivitet. Plattformen erbjuder också sömlösa integrationer med över 1 000 populära arbetsplatsappar, inklusive Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub och Zendesk, samt mer än 100 inbyggda appar som kan aktiveras och inaktiveras efter användarnas behov. Dessutom är ClickUp förstklassigt när det gäller kundservice med ett intuitivt coachningsprogram och support i realtid dygnet runt som är gratis för alla användare.

”Georgian var först användare av ClickUp och sedan investerare”, säger Tyson Baber, huvudinvesterare på Georgian. ”ClickUps starka fokus på kundernas upplevelse av produkten har drivit på företagets explosiva tillväxt, som fortsätter att accelerera. Hela vårt team är mycket glada över att kunna fortsätta vårt samarbete med ClickUp i deras arbete med att förändra framtidens arbetsliv.”

ClickUp har också lanserat en ny mobilapp och lagt till flera branschledande funktioner till sin plattform. Dessa funktioner inkluderar en unik integrering och automatisering av e-post, strömlinjeformade uppgiftsrelationer för öppenhet och samordning mellan avdelningar, samt utökade integreringar av mål och "Events in ClickUp". Funktioner som dessa har bidragit till ClickUps organiska tillväxt bland användare över hela världen, inklusive USA, Storbritannien, Kanada, Brasilien, Indien och Australien. Den nya finansieringen kommer att användas för att påskynda expansionsplanerna, skala upp verksamheten och hjälpa företaget att fortsätta uppfylla sitt löfte om att ersätta alla andra arbetsplatsappar.

”ClickUp har fört oss alla samman i ett system där vi hanterar alla våra projekt och kan se statusen för allt och alla. Det har varit en game changer!”, säger Leonard Souza, teknikchef på Webflow. ”Vi känner inte bara att vi har fått ett fantastiskt verktyg för att öka organisationens synlighet, utan också att vi har fått en uppskattad partner som är lika engagerad i innovation inom sitt område som Webflow.”

För mer information om ClickUps finansiering och tillväxt, besök https://clickup.com/press/100-million-series-b. Om du vill prova ClickUp gratis för alltid och börja spara en dag i veckan för dig och ditt team, besök www.clickup.com.

Om ClickUpClickUp är den enda anpassningsbara allt-i-ett-plattformen för arbetsplatsproduktivitet som betjänar alla avdelningar inom en organisation. Medan teamen hanterar för många verktyg att hålla reda på, inom helt separata ekosystem, befriar ClickUp team på 2 till 2 000 personer från ineffektivitet och tidsslöseri genom att helt enkelt ersätta eller integrera alla arbetsplatsapplikationer på en enda smidig plattform. ClickUp grundades 2017 och har sitt säte i San Diego. Företagets mission är att göra världen mer produktiv. Sedan starten har ClickUp hjälpt mer än 100 000 team och miljontals anställda att leva ett mer produktivt liv och spara minst en dag varje vecka. För mer information, besök ClickUp.com.

Om GeorgianGeorgian är ett fintech-företag som investerar i snabbväxande mjukvaruföretag som utnyttjar kraften i data på ett pålitligt sätt. På Georgian bygger vi en plattform för att ge mjukvaruföretags VD:ar och deras team en bättre upplevelse av tillväxtkapital. Georgians plattform är utformad för att identifiera och accelerera de bästa mjukvaruföretagen i tillväxtfasen, med ett intelligent, datadrivet tillvägagångssätt för att lösa de viktigaste utmaningarna som VD:ar står inför när de växer sina företag. Georgians team är baserat i Toronto och består av mjukvaruentreprenörer, experter på maskininlärning, erfarna operatörer och investeringsproffs. För mer information, besök https://georgian.io/.