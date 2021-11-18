5 egenskaper för att bli en fantastisk chef 2025

Martin Etchegaray är senior innehållsförfattare och redaktör på Integromat. Han tycker om att skriva och läsa om historia, vetenskap och teknik.

Vad kännetecknar en bra chef? 🤔

Om du frågar runt kommer du troligen att få några av följande svar om och om igen:

Ledarskapsförmåga

Förmåga att lyssna och kommunicera

Konsekvens

Förmåga att motivera

De flesta av dessa egenskaper blev erkända under efterkrigstiden, när moderna ledningsmetoder utvecklades av personer som Peter Drucker, Russel Ackoff och George Odiorne.

Namnen kanske låter dammiga, men många av de begrepp de kom fram till är fortfarande imponerande relevanta, bland annat:

SMART-mål

Målstyrning

Kundnöjdhet

Tiderna har dock inte varit gynnsamma för alla ledningsmetoder från förr.

Mot bakgrund av de märkbara förändringar vi upplever på samhälls-, kultur- och arbetsnivå är det mindre troligt att traditionella ledarskapsmetoder kommer att fungera i framtiden.

Så, vad kännetecknar en bra chef idag?

I den här artikeln lyfter vi fram fem egenskaper som chefer behöver för att glänsa under 2022, och framför allt för att få sina team att glänsa.

1. Kulturell medvetenhet

Den moderna arbetsplatsen är otroligt mångfaldig när det gäller kompetens, etnicitet, kön, ålder, religion, utbildningsnivå och andra demografiska faktorer.

För chefer innebär detta att arbeta med teammedlemmar som kommer från olika kulturer, talar olika språk och har olika världsbilder, vilket kan leda till alla möjliga typer av kulturkrockar.

Tänk dig att du glömmer bort en kollegas religiösa helgdag och reagerar när du får reda på det.

Det här är inte något du kan avfärda som om ingenting har hänt, eller hur?

Fram till nyligen hade de flesta chefer en praktisk inställning till mångfald på arbetsplatsen: de fokuserade på verksamheten. Av flera skäl är detta inte längre den bästa inställningen.

Idag rekommenderas följande:

Prioritera inkludering

Lägg förutfattade meningar åt sidan

Ha ett öppet sinne

Visa intresse när du är osäker

I vissa fall kan det krävas kurser i mångfald, eftersom kulturell medvetenhet inte alltid är något som kommer naturligt.

2. Kunskap om bästa praxis för distansarbete

Gilla det eller inte, distansarbete och globalt spridd arbetskraft är här för att stanna, tillsammans med nya utmaningar som chefer måste ta itu med.

För att leda en distansarbetande personal måste chefer:

Behärska asynkrona arbetsmetoder

Använd rätt verktyg för att följa upp och övervaka uppgifter och projekt

Anpassa din kommunikation för att säkerställa att medarbetarna mår bra

Det är inte ovanligt att chefer som är helt nya inom distansarbete faller offer för mikrostyrning, vilket kan leda till katastrofala konsekvenser.

Detta beror på att den fysiska arbetsplatsen är fylld med signaler som hjälper till att fylla flera kommunikationsluckor.

Som du kan föreställa dig saknas sådana signaler i distansarbetsmiljöer, vilket påverkar den känsla av kontroll som vissa chefer vant sig vid när de arbetade i traditionella arbetsmiljöer.

Lösningen är dock ganska enkel: Behärska de bästa verktygen för distansarbete, anpassa dina kommunikationsstandarder och säg adjö till 9 till 5-jobbet. 👋

Glöm inte att vara tålmodig och öppen mot de anställda som är nya inom distansarbete. Om det inte är lätt för en chef, är det kanske inte heller lätt för teammedlemmarna.

Detta kommer att sätta dig på rätt spår för att lyckas med distansledning.

3. Förmåga att lära sig på språng

Dagens team behöver toppmoderna tekniker, verktyg och metoder för att lyckas.

Tänk på projektledningsappar som ClickUp, automatiseringsverktyg som Integr omat eller andra produkter som är fullspäckade med funktioner som förbättrar ditt sätt att arbeta.

På chefsnivå innebär detta två saker.

För det första måste chefer kunna identifiera och utvärdera dessa verktyg och metoder.

För det andra måste de kunna lära sig alla detaljer för att vara säkra på att deras team utnyttjar dem på bästa sätt.

I takt med att mjukvara fortsätter att ta över världen är det rena slöseri med möjligheter att missa spännande ny teknik.

För att undvika att det händer kommer en obeveklig nyfikenhet och förmågan att lära sig nya saker på språng att vara dina allierade.

4. Känslighet för mental hälsa

Det finns ett gammalt ledarskapsparadigm som säger att ett team är bara så bra som sin ledare.

Tyvärr är detta inte (helt) sant.

Bra ledare är visserligen viktiga, men det är även friska medarbetare. För att se till att dina teammedlemmar är nöjda och friska måste du kolla till dem då och då.

Detta är särskilt relevant i distansarbetsmiljöer, eftersom många av de tecken som hjälper till att identifiera psykiska problem är svåra att upptäcka under ett telefonsamtal eller via Slack.

Det är självklart att du inte behöver sitta och diskutera potentiella psykiska hälsoproblem direkt, eftersom många anställda inte är särskilt villiga att prata om dessa med sina chefer.

Det finns mer subtila och effektiva sätt att kontrollera dina anställda, till exempel genom att använda anonyma onlineformulär eller analysera arbetsrelaterade data som avser kommunikation och produktivitet.

Det är också viktigt att lära sig hur man ska agera när en kollega mår dåligt. Det hjälper dig att agera i tid och förhindra att situationen eskalerar till något värre.

5. Tänk bortom pengar

Alla behöver pengar, det förstår vi.

Men pengar är inte allt, och det är något som nya (och inte så nya) generationer förstår mycket väl.

Gamla ledningsmetoder förlitade sig på pengar som en universallösning för att tillgodose medarbetarnas krav. Att göra samma sak idag kan sända fel signaler, eftersom människor idag värdesätter andra saker mer än pengar.

Vi lever i en tid där balansen mellan arbete och privatliv är viktig, vilket innebär att anställda ibland värdesätter tid med familjen högre än pengar i fickan.

Även om detta är ett kulturellt tecken på tiden, innebär det ofta att människor bara önskar sig alternativ som går utöver pengar.

Precis som med andra aspekter av arbetsmiljön är det inte längre säkert att ta något för givet. Det är säkrare att fråga, och det kan ge stora resultat! 😉

Sammanfattning

Det här är inte en uttömmande lista över ledaregenskaper, utan en lista som lyfter fram vilka egenskaper som är viktiga att utveckla idag.

En bra chef måste fortfarande kunna fatta välgrundade beslut, utöva makt och balansera de olika färdigheter och personligheter som finns i de flesta team.

Det är viktigt att sträva efter personlig och professionell utveckling när du utvecklar dessa egenskaper. De kan fungera som ett språngbräde till något bättre!

Förhoppningsvis kommer du att kunna omsätta dessa egenskaper i bättre resultat, gladare team och arbete som du kan vara stolt över.

Tiderna må ha förändrats, men beslutet att bli en bättre chef är fortfarande ditt – i fullständig och traditionell chefsstil, trots allt.

Dags att förbättra sina färdigheter, vänner! 🙌