8 livsavgörande tekniska innovationer som du kan tacka kvinnor för

Kasta en mikrochip i en slumpmässig folkmassa och du kommer garanterat att träffa någon som har hört talas om personer som Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell eller Mark Zuckerberg.

Kasta en hel stationär dator från 1994 in i folkmassan och det vore ett mirakel om den träffade någon som har hört talas om Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown eller Radia Perlman – för att inte tala om att kunna berätta vad de har bidragit med till världen.

”Men, Mandy”, kanske du säger, ”du jämför dessa kvinnor med män som hjälpte till att uppfinna glödlampan, Microsoft, den första telefonen och Facebook. Kanske är dessa kvinnor inte lika kända eftersom de inte har uppfunnit något lika banbrytande.”

Till det säger jag: Du måste verkligen inte veta hur mycket sexism har påverkat världshistorien – särskilt världen av teknisk innovation. 😇

Men det är en helt annan blogg. I den här bloggen ska vi fokusera på de briljanta kvinnliga hjärnorna bakom några av de mest allmänt förekommande moderna teknikerna och ta reda på hur den krokiga vägen banades för kvinnor inom teknikbranschen idag!

Hej då, pojkklubben!

När vi ser tillbaka på kvinnornas historia inom tekniken kan vi se några ganska häpnadsväckande toppar och dalar. Ta en titt på denna tidslinje som visar de framsteg som innovativa kvinnor har gjort sedan 1700-talet:

🧮 1700-talet: Den franska matematikern och astronomen Nicole-Reine Lepautre förutsåg korrekt Halley-kometens återkomst genom att beräkna tidpunkten för en solförmörkelse... för hand.

💡 1800-talet: Ada Lovelace blir den första datorprogrammeraren.

📻 Tidigt 1900-tal: Grete Hermanns avhandling The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory var avgörande för utvecklingen av algoritmer som lade grunden för modern datoralgebra.

📺 Mitten av 1900-talet: 75 % av de 10 000 personer som ingick i andra världskrigets kodknäckarteam var kvinnor. Vi har också sett otaliga kvinnor bidra med innovationer inom STEM, datorprogrammering, teknik och matematik.

I slutet av denna artikel kommer vi att berätta hur saker och ting tog en... oväntad vändning för de flesta kvinnor i teknikvärlden sedan 1970-talet, men först ska vi presentera de geniala drottningar som blomstrade under kvinnlig innovations era och som inspirerar oss än idag.

1: Moderna Wi-Fi, Bluetooth och GPS

Jag vet vad du tänker: Herregud, hon ser ut som en glamourös Hollywoodstjärna, inte en teknikguru!

Denna begåvade kvinna var faktiskt båda delarna! Hedy Lamarr är mest känd för sitt arbete på vita duken, men bakom kulisserna var hon en uppfinnare som drevs av patriotism.

När andra världskriget började nå sin skrämmande höjdpunkt ägnade Hedy, en österrikisk invandrare, nästan all sin fritid åt att fundera ut hur hon kunde hjälpa de amerikanska trupperna med något som hade mycket större betydelse än att dansa på scenen i en USO-show.

Hedy, som alltid varit intresserad av teknik, lärde sig om arméns användning av radiostyrda torpeder som lätt kunde störas eller komma ur kurs. Hon tänkte på att skapa en frekvenshoppande signal som inte kunde störas, vilket effektivt skulle skydda vapnen från fiendens manipulation. Hon tog med sig sina planer till sin vän, pianisten George Antheil, och tillsammans skapade och patenterade de en tidig version av frekvenshoppande spridningsspektrumkommunikation, även känd som trådlös överföringsteknik.

Spread spectrum-tekniker ingår i Bluetooth- och GPS-tekniken och liknar metoder som används i äldre versioner av Wi-Fi.

2. Rymdutforskning

Om du har sett filmen Hidden Figures från 2016 vet du att Taraji P. Henson spelade vår tjej Katherine Johnson, den verkliga mänskliga datorn som blev den mest betrodda matematikern – man eller kvinna – på NASA.

1953 började Katherine arbeta på NACA West Area Computing Unit. Eftersom organisationen vid den tiden var rasdiskriminerande var Katherines kollegor alla begåvade afroamerikanska kvinnor som hon själv, som manuellt utförde intensiva matematiska beräkningar åt programmets ingenjörer.

Katherine utmärkte sig framför allt genom att beräkna flygbanor för hand; i princip använde hon komplex matematik för att säkerställa att astronauterna kom fram till rymden och tillbaka igen på ett säkert sätt. Hennes första stora framgång var med Amerikas första bemannade rymdfärd 1961. 1962, när NACA hade blivit NASA och datorer hade börjat beräkna flygbanor, begärde astronauten John Glenn att Johnson personligen skulle verifiera att den nya elektroniska datorn hade planerat hans flygning korrekt. Katherines arbete var också avgörande för att rädda den nästan katastrofala Apollo 13 -uppdraget.

Enkelt uttryckt skulle rymdutforskningen som vi känner den idag utan Katherine Johnson sannolikt vara mycket mindre avancerad och mycket farligare. Miljardärerna står för alltid i skuld till henne.

3. Datorprogrammering

Först och främst bör det nämnas att denna kvinna inte bara var ett tekniskt geni, utan också en jäkla amiral i flottan. Grace Murray Hopper gjorde enorma mängder ovärderliga beräkningar för krigsansträngningarna under andra världskriget, men hennes största professionella bedrift anses vara uppfinningen av elektronisk datorprogrammering som vi känner den idag.

Föreställ dig följande: du befinner dig i ett stort arbetsrum på Harvard som består av 10 % golvyta och 90 % datorer. Du tittar på den legendariska Mark I -maskinen, en fem ton tung föregångare till dagens datorer, för vilken Grace skrev den första programmeringshandboken.

Rolig fakta #1: Hon myntade termerna ”bug” och ”debugging” när hon bokstavligen var tvungen att ta bort malar från Marks trådiga inre.

Amiral Hopper var också chefprogrammerare för UNIVAC, den första helt elektroniska digitala datorn. Detta ledde till att hon var med och utvecklade COBOL, ett datorspråk (liknande Javascript eller Python) som Bill Gates implementerade med Microsoft 1978.

Rolig fakta #2: Hon myntade uttrycket ”Det är lättare att be om förlåtelse än att be om tillåtelse. ” Vi har inget annat val än att beundra henne.

4. Moderna hemlarmsystem och CCTV

Om man promenerar genom ett medelklassområde i förorten har nästan varje hus en skylt på framsidan som varnar lokala brottslingar om att huset är skyddat av ett säkerhetssystem.

Vi spolar tillbaka till Queens, New York, på 1960-talet. En hemmafru vid namn Marie Van Brittan Brown har väntat och väntat på att polisen ska svara på hennes samtal – något som tyvärr var vanligt i de övervägande svarta kvarteren i hennes område. Hon tänkte att det måste finnas ett bättre sätt att känna sig tryggare hemma och kontakta myndigheterna utan att behöva ta hänsyn till deras potentiella fördomar. Och så föddes det första hemlarmsystemet.

Marie ritade upp planerna för en prototyp av ett video- och ljudsystem som kontaktade polisen eller räddningstjänsten med ett enkelt knapptryck, utan att man behövde ringa. Med hjälp av sin man fick Marie patent på systemet 1969.

Van Brittan Browns uppfinning var den första i sitt slag för konsumenter och blev den enda grunden för videoövervakning, fjärrstyrda dörrlås, larmknappar, snabbmeddelanden till säkerhetsföretag och polis, samt tvåvägskommunikation.

5. Datoralgoritmer

Om du gillar poesi har du kanske hört talas om Lord Byron. Han är något av en bad boy inom den brittiska romantiken, men inte ens han kunde ha föreställt sig att hans enda ”äkta” barn skulle lämna efter sig ett arv som kunde mäta sig med hans eget.

Vi talar om Ada Lovelace, född 1815. Ada växte upp med en fascination för matematik, maskiner och att förvandla fantasifulla idéer till praktiska uppfinningar. Hennes pappa kallade henne till och med för ”parallellogramprinsessan”. Det är den där gamla Byron-humorn.

Vi hoppar fram till 1833 och en fest. En uppfinnare vid namn Charles Babbage visade upp det som vi idag känner som den första universella datorn. Han berättade om hur bra den var på beräkningar, men festdeltagarna var helt förvirrade över hur den egentligen fungerade. Förutom Ada.

Kort sagt arbetade Ada tillsammans med Babbage för att ”översätta” hur maskinen fungerade, genom att jämföra den med Jacquardvävstolen. Precis som silkesvävmaskinen automatiskt kunde skapa bilder med hjälp av en kedja av hålkort, vävde Babbages motor algebraiska mönster . Hon förklarade också hur den kunde utföra vissa beräkningar som hon skrev, vilket gjorde henne till vad många anser vara den första datorprogrammeraren och uppfinnaren av ”algoritmen”.

6. Modern telekommunikation

Shirley Ann Jackson var den första afroamerikanska kvinnan som tog en doktorsexamen i USA, men det var bara början.

Året var 1973 och hon hade just tagit sin doktorsexamen i kärnfysik. Hon beskrev sitt intresse för ”elektroniska, optiska, magnetiska och transportmässiga egenskaper hos nya halvledarsystem”. Jag kan inte relatera till det, men jag avviker från ämnet.

Senare i sin karriär genomförde Jackson ett antal framgångsrika experiment inom teoretisk fysik som ledde till banbrytande vetenskaplig forskning om laddningstäthetsvågor. Den forskning hon bidrog till att utveckla ledde direkt till uppfinningarna av faxmaskinen, tonvalstelefonen, fiberoptiska celler, solceller och tekniken bakom nummerpresentation och samtal väntar.

Som en introvert person som aldrig skulle lyfta luren om det inte fanns något som heter nummerpresentation, skulle jag vara ingenting utan Shirley Ann Jackson.

7. Kodning för nybörjare

När man tänker på en dataprogrammerare föreställer man sig förmodligen inte en liten katolsk nunna. Syster Mary Kenneth Keller hade visserligen avlagt löfte att gifta sig med Jesus 1940, men det fanns ingen bestämmelse som sa att hon inte kunde bli den första kvinnan att ta en doktorsexamen i datavetenskap.

Syster Keller fortsatte att arbeta på Dartmouths dåvarande datorvetenskapscenter, som endast var öppet för män, för att följa sin passion för teknik. På universitetet hjälpte hon till att skapa BASIC-programmering, en kodningsteknik som betonar symboler, vilket är mycket användbart för nybörjare.

Microsoft hade använt BASIC-programmering i sina egna persondatorer sedan 70-talet, men 1991 byggde företaget vidare på syster Marys innovation genom att släppa Visual Basic, ett programmeringsspråk som används än idag.

8. Internet

Ja, det jäkla internet.

Okej, det är sant att ingen enskild person uppfann internet. Se det snarare som ett årtiondelångt grupprojekt som byggdes upp bit för bit – men som i alla grupprojekt bidrar vissa personer mycket mer än andra.

Möt Radia Perlman, en amerikansk dataprogrammerare och ingenjör som bidrog med något som kallas spanning tree protocol (STP) till ”grupprojektet”.

Kära läsare, jag förväntar mig inte att du vet vad en STP är. Efter att ha forskat om dessa briljanta kvinnor är jag inte ens säker på att jag vet vad ett träd är längre. Jag låter Reddit-användaren MenosDaBear förklara det kortfattat:

”Det finns flera sätt att nå något på nätverket. Spanning tree väljer det bästa sättet och blockerar de andra så att saker och ting inte bara går i cirklar. När det bästa sättet inte fungerar öppnas en av de andra vägarna som är grundläggande för driften av nätverksbryggor, vilket är grunden för internet.”

Radias arbete har naturligtvis haft en enorm inverkan på hur nätverk organiserar sig och överför data. Hon har också förbättrat det spännande trädbaserade Ethernet genom att utforma TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), ett system som gör det möjligt för Ethernet att utnyttja bandbredden optimalt, även känt som bättre WiFi.

Vi har kvinnor inom teknikbranschen att tacka för många moderna bekvämligheter. Men det räcker inte.

När kvinnor kräver att få ta mer plats i teknikvärlden menar vi inte den gapande klyftan mellan mäns och kvinnors representation, löner eller möjligheter.

Mot 1970-talet började landskapet förändras när både regeringen och industrin insåg den fulla potentialen i att lägga all makt i datorer. Kvinnor fasades ut när män ersatte dem med bättre jobbtitlar, bättre lön och bättre behandling.

Det är inte så att kvinnor slutade vara briljanta tekniker, utan att männen i maktpositioner började återgå till gamla bekvämlighetszoner. I samband med att datorer gick från att vara kompletterande verktyg till att bli ryggraden i hela företag, litade de flesta företagsledare på (läs: anställde) människor som såg ut, talade och agerade som dem själva. Och så började problemet med den ”trasiga stegen”, som är orsaken till att kvinnor idag har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än att klättra uppför karriärstegen.

Det är inte konstigt att 1980-talet var en tid då kvinnor svansade in på kontoret med gigantiska axelvaddar, höga klackar och uppsatt hår för att se några centimeter längre ut – att ta plats är något vi har gjort till en konstform.

Men jag är fortfarande optimistisk om att teknikvärlden kommer att förändras till kvinnornas fördel. Varje dag när jag loggar in på jobbet blir jag ödmjuk när jag ser fantastiska kvinnor i alla avdelningar och på alla nivåer inom ClickUp. Intersektionell inkludering är inte bara något som är "trevligt att ha" på företag som verkligen är dedikerade till innovation: det är ett oändligt åtagande.

