Optimera marknadsföringskostnaderna för bättre avkastning: Den ultimata guiden till marknadsföringsbudgetar [2025]

Att planera en marknadsföringsbudget är avgörande för alla företag, oavsett storlek eller bransch. Det gör att du kan fördela resurser effektivt, mäta avkastningen på investeringen och fatta välgrundade beslut.

Det första steget i planeringen av en marknadsföringsbudget är att förstå dina övergripande affärsmål. Alla marknadsföringsinsatser bör vara i linje med dessa mål. När dina mål är tydliga, gå vidare och definiera dina marknadsföringsmål.

Dessa kan vara allt från att öka varumärkeskännedomen, öka trafiken till webbplatsen eller förbättra den totala försäljningen.

Därefter bör du överväga kostnaderna. En typisk marknadsföringsbudget omfattar utgifter för reklam, innehållsskapande, SEO, sociala medier, e-postmarknadsföring, evenemang och PR. Det är också viktigt att inkludera oförutsedda kostnader för att ha flexibilitet.

Hur du fastställer din marknadsföringsbudget beror till stor del på din bransch, företagets storlek, tillväxtfas och intäkter. Som en allmän regel bör småföretag med intäkter under 5 miljoner dollar avsätta 7–8 % av sina intäkter till marknadsföring.

För B2C-företag bör marknadsföringsbudgeten uppgå till cirka 9,5 % av företagets totala budget, medan B2B-företag bör sikta på cirka 6,3 %.

En marknadsföringsbudget bör också ta hänsyn till kundanskaffningskostnaden (CAC) och kundens livstidsvärde (CLV). Att förstå dessa mått kan hjälpa dig att fördela din budget mer effektivt.

När det gäller att fördela din budget rekommenderas att följa 70/20/10-regeln: 70 % bör gå till beprövade marknadsföringsmetoder, 20 % till strategier som visar potential och 10 % till experimentella metoder.

Att övervaka och justera din marknadsföringsbudget är en pågående process. Använd ett projektledningsverktyg för att följa upp din budget och justera den efter behov utifrån prestanda och resultat.

Ett smart sätt att övervaka din marknadsföringsbudget är att skapa finansrelaterade cirkeldiagram och grafer i ClickUp Dashboards . Från prioritering och avprioritering till uppföljning av framsteg och utvärdering av teamets prestationer – det här är rätt plats om du vill ha en överblick över dina projekt.

I slutändan kan en välplanerad marknadsföringsbudget hjälpa ditt företag att uppnå sina mål, maximera avkastningen på investeringen och ligga steget före konkurrenterna.

