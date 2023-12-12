Optimera din användning av ClickUp under 2025 och nå dina mål

När 2023 närmar sig sitt slut och vi blickar fram emot det nya året sätter många team upp sina mål för det kommande året. Kalla det årsplanering eller kanske bara ett enkelt nyårslöfte, men önskan att förbättra sig och bli mer produktiv finns i oss alla.

Därför erbjuder vi dig nya och enklare sätt att maximera värdet du får från ClickUp!

Vi lanserar dedikerade ClickUp-marknadsplatser på Upwork och Fiverr för att göra det enklare att få tillgång till tjänster från ClickUp-experter. Du behöver inte längre gå igenom tusentals annonser för att avgöra vilken talang som kan ge dig det stöd du behöver.

Du kan känna dig trygg i vetskapen om att resurserna är utvalda och godkända av ClickUp och hämtas direkt från ClickUps partner- och verifierade konsultprogram.

Dessutom ger dessa marknadsplatser dig möjlighet att köpa servicepaket på begäran. Du vet exakt vad du köper, vilket gör processen enkel och effektiv.

ClickUp-experterna hjälper dig med en rad tjänster inom tre kategorier: konfiguration och optimering av arbetsytor, integrationer samt introduktion och utbildning. Inom varje kategori finns ännu mer specifika tjänster som är utformade för att uppfylla dina unika krav.

Många experter erbjuder även snabba konsultationer för att diskutera dina unika behov och hjälpa dig att hitta det bästa servicepaketet för att uppnå dina mål.

Genom att skapa marknadsplatser på Fiverr och Upwork är det enklare än någonsin att få tillgång till ClickUp-experter. Dessa plattformar gör det möjligt för dig att boka konsultationer och köpa tjänster direkt, vilket effektiviserar processen och påskyndar värdeskapandet. Optimera din användning av ClickUp och uppnå dina mål för 2024 på ett mer effektivt sätt!

För att komma åt ClickUp-experter, besök marknadsplatserna på Upwork och Fiverr.