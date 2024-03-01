De bästa PMO:erna 2025: Strategiska insikter från branschens bästa

Operativ effektivitet, kundlojalitet och kassaflöde är nyckelorden för 2024. Det visar en undersökning bland cirka 300 företagsledare. Och det säger också många av de PMO:er som gör avtryck i olika branscher i denna tid av stor ekonomisk osäkerhet.

Om det också är dina mål är du i gott sällskap. Och du har också tur. Vi har nämligen identifierat fem branschledande PMO:er som verkligen lyckas med dessa mål.

Här är vilka de är, varför vi håller ett öga på vad de gör och vad de har att säga om de viktigaste målen som identifierats i vår senaste PunchUp-rapport.

Behöver du inspiration från CIO:er? Det har vi också. Kolla in vår lista över de bästa CIO:erna – och ta reda på hur de lyckas så bra.

Spela offensivt med effektivitet

Katitja Molele

Företag: The Coca-Cola CompanyTitel: Innovation PMO Senior Manager

Katitja Molele är en erfaren senior chef med en bakgrund som spänner över flera branscher – från teknik till konsultverksamhet, bankverksamhet till snabbrörliga konsumentvaror. I nästan tre år har han lett och förvaltat innovationsportföljen för Coca-Cola Africa Operating, med säte i Johannesburg, Sydafrika.

När det gäller att vara proaktiv och flexibel för att uppnå effektivitet, förklarar han vikten av att teamen arbetar tillsammans mot samma problem.

Vi är ett mycket nätverksbaserat och integrerat team – vi ser utmaningar längre fram och tar itu med dem mycket tidigare. När COVID-19 slog till visste vi att vi behövde sluta införa komplexitet. Vad vi gjorde var att pausa vår innovationsbyrå. ”Låt oss stanna upp ett tag och titta på vad som fungerar.” Det handlade om att omprioritera och skapa balans samt se till att våra resurser användes på rätt sätt.

Investera i teknik

Mercedes Martinez Sanz

Företag: IndraTitel: PMO-chef

Mercedes Martinez Sanz är en PMO-chef baserad i Madrid med djup erfarenhet av projektledning och en bakgrund som omfattar mjukvaruutvecklingsprojekt och konsultverksamhet. Mercedes är en passionerad förespråkare för både metodik och standarder och har varit medlem i kärnkommittén för den femte upplagan av PMBOK Guide och har samarbetat som ämnesexpert i andra relevanta projekt.

Hon var också involverad i ISO 21500-standarden för projektledning och ISO 21502 för projekt- och programportföljhantering. Hon är medlem i styrelsen för PMI Madrid Spain Chapter.

Vi är imponerade av hennes imponerande bakgrund och hennes engagemang för att använda ny teknik för att skapa effektivitet och fokus för sina team, som hon tidigare har förklarat på Project Management Institute.

Artificiell intelligens kommer att spela en viktig roll inom analys och bör integreras i PMO:er. Låt maskinerna sköta arbetet med data så att projektledarna kan fokusera mer på den mänskliga delen.

Prioritera medarbetarnas engagemang

Cathy Hoenig

Företag: RivianTitel: Senior Manager, People PMO

Cathy Hoenig är en erfaren projekt-/programledare med doktorsexamen. Hennes erfarenhet av stora, komplexa, tvärfunktionella initiativ inom teknik och tillverkning har tagit henne från University of Phoenix till Boeing, Exemplis och slutligen Rivian, där hon arbetar som Senior Manager och People PMO.

När det gäller att prioritera medarbetarnas engagemang har Cathy några värdefulla insikter som vi alla kan lära oss något av. I en ny artikel om hur PMO:er kan skala upp en förändringsbenägen kultur förklarade hon hur företagskulturen och hennes PMO hänger ihop.

PMO-teamet har ett stort inflytande på företagskulturen. Vi måste hitta innovativa sätt att engagera medarbetarna. Och vi måste se till att de är trygga, produktiva och nöjda.

Det kanske låter enkelt, men denna hyperfokusering på att styra kulturen är just den typ av enkel, elegant lösning som ger verklig effekt. Sedan Cathy anställdes 2021 har Rivian nästan fyrdubblat antalet anställda.

För att hålla jämna steg med den typen av tillväxt krävs enkla, eleganta lösningar.

Planering för långsiktig kundlojalitet

Maggie Davis

Företag: ConveneTitel: Vice VD, PMO

Med en bakgrund inom detaljhandel, B2B-programvara, hotell- och restaurangbranschen samt kommersiella fastigheter utnämndes Maggie Davis till PMO 2022 och har sedan dess drivit effektiviseringar och främjat starka team på Convene.

Som hon förklarade för några år sedan är det en del av hennes hemliga recept att utforma med slutanvändaren i åtanke när det gäller kundlojalitet.

Jag tror att vi tar traditionellt vardagliga upplevelser, t.ex. att checka in på kontoret, få information om evenemang, hitta ett mötesrum, och försöker ge lite färg åt hur anställda interagerar med fysiska utrymmen. Fastighetsägarna är de företag som investerar i tekniken, men den faktiska slutanvändaren är kontorsanställda och vi utformar med dem i åtanke, vilket är ganska häftigt.

Allison Vendt

Företag: DropboxTitel: Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics och Virtual First på Dropbox

Allison Vendt är en erfaren ledare, strategisk tänkare och förändringsledningsfokuserad professionell som leder Dropbox övergång till Virtual First med ett kärnteam på åtta personer. Hennes karriär hos Dropbox föregicks av anställningar hos The Forem och Stanford, samt som oberoende konsult.

Hon hamnade på vår radar både för att vi är imponerade av Dropbox förändring och för hennes insikter om kundlojalitet som hon nyligen uttryckte inom sin organisation.

[Virtuellt arbete] handlar om att hitta nya sätt att göra saker bättre... Vi gjorde en kraftfull övergång från att vara upptagna till att ha inflytande... Det handlar inte om de uppgifter du utför, utan om resultatet av det arbetet... Först formulerar [vi] problemet. Sedan skriver vi en problemformulering. Vi identifierar slutanvändarnas behov. Och sedan sätter vi upp bra mål... Det handlar om att se till att kunden är nöjd med resultatet.

Med andra ord bör varje processförändring, uppgift, problemformulering och mål hanteras med vetskapen om att slutkundens tillfredsställelse och lojalitet är målet.

Vilka är dina prioriteringar?

När vi går in i fjärde kvartalet och all den typiska årsplaneringen som följer med övergången till ett nytt kalenderår, är det ett utmärkt tillfälle att gräva djupare i vad branschledarna har att säga om strategiska prioriteringar som de ovan och bedöma om och hur dessa prioriteringar passar in i din strategiska plan för 2024.

Enligt över 300 branschledare är de fyra viktigaste prioriteringarna:

Spela offensivt med effektivitet

Investera i teknik för att konsolidera, automatisera och spara resurser

Prioritera medarbetarnas engagemang

Planera för långsiktig kundlojalitet

Hur kommer du att integrera dem i din strategi? Hur kopplar de till din organisations unika vision? Och vad kan du lära dig av insikterna från de PMO:er som skapar vågor i branschen?

Svaren kan börja med att följa personerna ovan och fördjupa dig i deras insikter. Och om du ännu inte har läst resultaten från undersökningen med över 300 ledare, hittar du dem här – redo att ge dig inspiration.