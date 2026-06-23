Brain²: A jövő hulláma

Örömmel jelentjük be a Brain²-t.

Ma egy ugrásszerű változást vezetünk be mesterséges intelligencia-képességeink terén. Ez a ClickUp Brain legnagyobb frissítése a bevezetése óta, és őszintén hisszük, hogy ez megváltoztatja a tudásmunkások lehetőségeit.

A Brain² ma már egy csúcstechnológiás ügynök, amelyet a legújabb, úttörő modellek hajtanak, és amely szorosan be van építve a munkakörnyezeti gráfjába. Olyan érzés, mintha egy egész zsenikból álló hadsereget vennél fel a cégedhez.

Őszintén szólva elképesztő, milyen jól teljesítenek a legkorszerűbb modellek a tudásalapú munkában, ha megfelelő eszközökkel és kontextussal látjuk el őket. Egész munkatípusok váltak mostantól egyszerűen megoldottá: projektmenedzsment, személyes adminisztráció, mélyreható kutatás, dokumentumszerkesztés, prezentációk és még sok más.

Úgy véljük, hogy ez alapvetően megváltoztatja majd a tudásalapú munkavégzés módját, és (szó szerint!) 100-szorosára növeli a csapatok termelékenységét.

Néhány dolog, ami szerintünk tetszeni fog:

A kontextusmotor: a ClickUp versenyelőnye

Más AI-eszközök minden beszélgetést nulláról kezdenek. „Meséljen a projektjéről!” „Melyek a céljai?” „Kik az érdekelt felek?” Olyan, mintha amnéziás emberrel beszélgetnénk.

A Brain² máris mindent tud. Részletesen.

Feladatok, dokumentumok, csevegés, táblázatok, megbeszélések, táblák, irányítópultok. Minden felület egyetlen kontextusmotorba torkollik. A Brain² látja, kié melyik feladat, mi áll le két hete, mit mondott tegnap a tervező a csevegésben, és melyik OKR-hez kapcsolódik mindez.

Ha azt kérdezi: „Hogy áll a bevezetés?”, nem kell feladatleírást adnia. A Brain² maga a feladatleírás.

És ez egyre erősödik. Napról napra egyre teljesebb képet kap a munkájáról. A harmadik hónapra már olyan érzés lesz, mintha a csapat legélesebb elméjű tagjával tartana brainstormingot.

Frontier-ügynökök: a rétegszerkezet

A Brain² nem egyetlen modell. Hanem az összes legkorszerűbb modell, optimalizált útválasztással, így minden feladat ahhoz a modellhez kerül, amelyik a legjobban végzi el. A Claude modellek a mélyreható érveléshez és íráshoz. A GPT a gyors generáláshoz és a nagy munkafolyamatok precíz végrehajtásához. A Gemini a multimodális feladatokhoz. Soha nem kell manuálisan választania. Csak kérnie kell.

De a modellek önmagukban nem elegendőek. A Brain² a következőket is kihasználja:

Több mint 1 000 eszköz és készség: igény szerint betölthető szakértelemcsomagok, valamint az MCP-n keresztül elérhető egyéb szolgáltatások

Alkalmazkodó memória: A Brain megtanulja az Ön elvárásait és azt, hogyan szereti, ha a dolgokat elvégzik, és Ön importálhatja a memóriáját más AI-eszközökből is, így soha nem kell a nulláról kezdenie

Sandbox-környezetben történő számítás: valódi kód valódi adatokon, számítások elvégzése, ellenőrzött válaszok visszaadása

Automatizált folyamatok: az ismétlődő munkafolyamatok önmaguktól futó folyamatláncokká válnak

A munkakörnyezet-gráf: feladatai, dokumentumai, csevegései és döntései beépülnek a rendszerbe, így az AI már az első naptól kezdve ismeri a vállalatát

Vállalati szintű bizalom: RBAC, munkaterületi elszigetelés, ellenőrzési nyomvonalak. Olyan mesterséges intelligencia, amely tiszteletben tartja, hogy ki mit láthat

Modellek × Eszközök × Kontextus × Számítási kapacitás × Automatizálás = egy ügynökökből álló munkaerő a munkaterületén.

Tudásalapú munka: egyszerűen működik

Ugrásszerű fejlődés. A munkanapot kitöltő mindennapi feladatok teljes körű kezelése:

Mélyreható kutatás: Több forrásból származó információk összegyűjtése, összefoglalása és hivatkozása. A teljes munkaterületi adataid, valamint az élő web és a csatlakoztatott alkalmazásaid egy kézmozdulattal elérhetők, összeállítva és cselekvésre készen. A ClickUp kontextusmotor hatékonyan összefoglalja és tömöríti a munkaterületi ismereteidet oly módon, hogy azok könnyen feldolgozhatók legyenek a mesterséges intelligenciával, javítva ezzel a kimeneti minőséget és csökkentve a költségeket.

Projektmenedzsment: Tervek, frissítések, állapotjelentések. Megfogalmazva és végrehajtva. Amikor a Brain² azt jelzi, hogy a sebesség 18%-kal csökkent, valós elemzést futtatott a tényleges adataid alapján, és bemutatta a számításait.

Személyes stábfőnök: Azok a rutinfeladatok, amelyek korábban az egész reggeledet felemésztették. E-mailek szűrése, naptár előkészítése, nyomon követések. Mostantól mind elintézve.

Prezentációk: „Készíts nekem egy prezentációt a csütörtöki teljes létszámú megbeszélésre.” Valódi tipográfia, intelligens színpaletták, animációk, amiktől nem jön fel a hányinger. Mielőtt még befejeznéd a sablon kiválasztását, már kész is van.

Többjátékos együttműködés: emberek + ügynökök, egy szálon

A Brain² nem egy alkalmazáshoz hozzáerősített oldalsáv. Ugyanazokban a szálakban működik, ahol a csapatod máris dolgozik. A Brain²-t bárhol megjelölheted, mintha bármely felületen együttműködnél egy csapattársaddal. A projektmenedzser feltesz egy kérdést, a fejlesztő felveszi, a Brain² lekérdezi az adatokat és megfogalmazza a javítást, a tervező pedig jóváhagyja. Egyetlen beszélgetés, kontextusváltás nélkül.

A háttérben futó ügynökök a nap 24 órájában, a hét minden napján működnek: figyelik a CRM-rendszerét, osztályozzák a hibákat, heti jelentéseket készítenek. Nem várják meg, amíg Ön kérdezi. Már azelőtt felszínre hozzák a fontos dolgokat, mielőtt Önnek szüksége lenne rájuk.

Csatlakoztass bármit az MCP-n keresztül

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Naptár és minden más, ami támogatja az MCP-t. A munkaterületed lesz az egyetlen megbízható információforrás, nem pedig a 47. fül.

Ezeket belsőleg használjuk a fejlesztői csapatban, és teljesen átalakították az elemzések lekérdezésének és megosztásának módját.

Egy személyes megjegyzés: a közelgő hullám

Őszintén elmondom, miért vagyunk ennyire izgatottak. A mesterséges intelligencia máris gyökeresen átalakította a szoftverfejlesztést. Alkalmazása vertikálisan terjedt el, és a szakma véglegesen megváltozott. Azok a fejlesztők, akik mesterséges intelligenciát használnak, nem csupán kicsit jobbak; teljesítményük tekintetében kategóriánként különböznek.

Minden más tudásalapú munkavállaló ugyanazon a görbén halad, csupán időben kissé elmaradva. Marketing, jogi, számviteli, pénzügyi szolgáltatások, PR, operatív tevékenységek. A hullám közeledik.

A Brain²-t azért hoztuk létre, mert hisszük, hogy a ClickUp az ideális alapja egy ember és ügynök közötti együttműködésen alapuló operációs rendszernek. Minden egy helyen, egy kontextusmotor, egy olyan ügynöki csapat, amely már ismeri a vállalatodat. A „Bárcsak lenne segítségem ebben” és a „Már el is készült” közötti távolság másodpercekre csökken.

Ez a legjelentősebb termelékenységnövelés, amit valaha láttunk. És ez még csak a kezdet.

A Brain² már elérhető.