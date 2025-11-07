Google Agentic AI: időmegtakarítás, hibák csökkentése, eredmények gyors javítása

A beérkező levelek mappája tele van rutin kérésekkel, a megbeszélések halmozódnak anélkül, hogy egyértelmű eredmények születnének, és a csapata órákat tölt azzal, hogy különböző rendszerekben keresi az adatokat. Ismerős helyzet?

A Google agentikus AI platformja ígéretet tesz arra, hogy megoldja ezeket a munkahelyi szűk keresztmetszeteket olyan intelligens ügynökök bevetésével, amelyek több lépésből álló feladatokat önállóan végeznek el.

Ebben az útmutatóban bemutatom, mit kínál a Google, hogyan működik, és hogy megfelel-e a szervezet igényeinek.

Főbb tanulságok

A Google elindította a Gemini Enterprise-t a munkahelyi agentikus AI automatizáláshoz.

A felhasználók nyílt forráskódú vagy kódolás nélküli vizuális munkafolyamatokkal hoznak létre ügynököket.

Az Apigee csatlakozók zökkenőmentesen összekapcsolják az ügynököket a főbb vállalati rendszerekkel.

A sikeres bevezetéshez fokozatos kísérleti programok, értékelés és fokozatos méretezése szükséges.

A Google kínál agens AI-t?

Igen. A Google 2024 decemberében lépett be az agentikus AI piacra az Agentspace-szel, egy korai hozzáférésű platformmal, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat autonóm ügynökök létrehozásában és bevezetésében.

2025 októberére ez a kezdeményezés a Gemini Enterprise-szé fejlődött, amelyet a Google a munkahelyi AI egyetlen bejárataként ír le. A platform a Google Gemini nagy nyelvi modelljeit egyesíti első és harmadik fél ügynökökkel egy egységes felületen.

Az önálló csevegőrobotokkal ellentétben a Gemini Enterprise olyan ügynököket koordinál, amelyek csatlakoznak a meglévő rendszereihez, kontextust nyernek ki a belső dokumentumokból, és folyamatos emberi utasítások nélkül hajtják végre a munkafolyamatokat.

A Google ezt egy vállalati szintű megoldásként pozícionálja, amelyet irányítás, biztonság és méretezhetőség céljából fejlesztettek ki. Ez a pozícionálás azért fontos, mert jelzi a Google szándékát, hogy közvetlenül versenyezzen a Microsofttal és más felhőalapú óriások kal az üzleti mesterséges intelligencia területén.

További információ: A mesterséges intelligencia ügynökök bevezetésében élen járó vállalatok

Hogyan működik valójában?

A Google agentikus mesterséges intelligenciája alapvetően két síkon működik.

A fejlesztők az open source Agent Development Kit segítségével egyedi ügynököket kódolhatnak, amely teljes ellenőrzést biztosít a logika és az integrációk felett.

Eközben a kódolási háttérrel nem rendelkező üzleti felhasználók a Gemini Enterprise vizuális építőjével telepíthetik az ügynököket, a munkafolyamat lépéseit a helyükre húzva és a legördülő menük segítségével összekapcsolva az adatforrásokat.

Mindkét út az Apigee-n, a Google API-kezelő platformján keresztül kezelt csatlakozókra támaszkodik. Ezek a csatlakozók az ügynököket több mint 100 vállalati alkalmazáshoz kapcsolják, az ERP- és CRM-rendszerektől a HR-adatbázisokig és az egyedi üzleti eszközökig.

Amikor egy ügynöknek frissítenie kell egy értékesítési rekordot a Salesforce-ban, vagy ki kell olvasnia az alkalmazottak adatait a Workday-ből, akkor a megfelelő API-t hívja meg, végrehajtja a feladatot, és naplózza az eredményt.

A biztonsági ellenőrzések, az ellenőrzési nyomvonalak és a titkosítási kulcsok kezelése platformszinten történik, így az IT-csapatoknak nem kell minden új ügynök esetében a nulláról felépíteniük a megfelelőséget.

Komponens Üzleti funkció Agent Development Kit (ADK) Egyedi ügynök kódolás speciális munkafolyamatokhoz Gemini Enterprise felület Kódolás nélküli ügynök létrehozása nem technikai felhasználók számára Apigee csatlakozók Integráció ERP, CRM, HR és egyéb rendszerekkel Biztonság és auditnaplózás Megfelelőségi ellenőrzés és adatvédelmi kontrollok

Ez az architektúra azt jelenti, hogy a Google piacterén előre elkészített ügynökökkel kezdhet, majd később, az igényeinek növekedésével, hozzáadhat egyedi logikát. Most nézzük meg, hogyan néz ez ki, amikor egy csapat ténylegesen bevezeti.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Képzelje el egy közepes méretű kiskereskedelmi üzlet marketingvezetőjét. Csapata minden hétfőn manuálisan állítja össze a kampány teljesítményéről szóló jelentéseket: adatokat gyűjt a Google Analytics, a Salesforce és a Shopify rendszeréből, majd a számokat egy megosztott táblázatba illeszti be. A folyamat három órát vesz igénybe, és gyakran tartalmaz másolás-beillesztés hibákat.

A rendszer azonosítja az ismétlődő adatgyűjtési feladatot, és úgy dönt, hogy kipróbál egy ügynököt. A Gemini Enterprise kódolás nélküli felületét használva az Apigee csatlakozók segítségével összeköti az ügynököt mindhárom adatforrással. Hetente meghatározza a kiváltó eseményt és megadja a kimeneti formátumot, egy előre kitöltött Google Sheet táblázatot trendelemzéssel. Az ügynök minden hétfő reggel önállóan fut, és a csapatértekezlet kezdete előtt tiszta jelentést készít.

Egy hónapon belül visszanyeri azt a három órát, és kiküszöböli a leírási hibákat.

Ez az élmény tükrözi azt, amit a korai vállalati pilotprojektekben láttam: az ügynökök kiválóan teljesítenek a kiszámítható, több lépésből álló munkafolyamatokban, ahol a logika egyértelmű és az adatforrások stabilak.

A haszon megsokszorozódik, ha több ügynököt telepít a különböző részlegekbe, de a megbízhatóság attól függ, hogy mennyire jól határozza meg az egyes ügynökök feladatait.

Mi teszi a Google-t különlegessé?

A Google az agentikus AI-t egy már meglévő felhőalapú és termelékenységi ökoszisztéma tetejére építette, amely már több millió vállalati felhasználót ér el.

Ha szervezete a Google Workspace-t használja, az ügynökök natívan olvashatják a Drive-dokumentumokat, elemezhetik a Naptár eseményeket, és integrált csatlakozók segítségével kontextusérzékeny Slack-üzeneteket küldhetnek.

Ez a szoros összekapcsolás csökkenti a beállítási nehézségeket azokhoz a platformokhoz képest, amelyek a Google szolgáltatásait harmadik féltől származó kiegészítőknek tekintik.

A vállalat emellett két részre osztotta eszközeit: egy nyílt forráskódú ADK-t azoknak a fejlesztőknek, akik részletes ellenőrzést szeretnének, és egy kódolás nélküli felületet azoknak az üzleti felhasználóknak, akiknek a testreszabásnál a sebesség a fontosabb. Ez a kettős megközelítés lehetővé teszi, hogy a technikai és nem technikai csapatok párhuzamosan dolgozzanak, anélkül, hogy meg kellene várniuk, amíg az IT-részleg megírja az összes munkafolyamatot.

A biztonság tekintetében a Gemini Enterprise FedRAMP High és HIPAA kompatibilitással, minden ügynöki művelet auditálásával és ügyfél által kezelt titkosítási kulcsokkal rendelkezik. Ezek a funkciók fontosak a szabályozott iparágakban, ahol egyetlen hibás lépés is bírságokat vagy adatvédelmi szabályok megsértését vonhatja maga után.

Natív integráció a Google Workspace és a Cloud szolgáltatásokkal

Nyílt forráskódú ADK kódolás nélküli vizuális építővel párosítva

Vállalati szintű megfelelőség: FedRAMP, HIPAA, auditnaplók

A Google és partnerei több mint 1500 előre elkészített ügynököt kínálnak a bevezetéskor.

Kompromisszum: tanulási görbe a Google ökoszisztémájával nem ismerős csapatok számára

Kompromisszum: kezdeti bonyolultság az ügynök hatókörének és korlátainak meghatározásában

Ezek az erősségek jó pozícióba hozzák a Google-t azoknál a szervezeteknél, amelyek már elkötelezték magukat a felhőalapú megoldásai mellett, de a platform értéke attól függ, hogy mennyire zökkenőmentesen illeszkedik be az Ön szélesebb IT-környezetébe.

Integráció és ökoszisztéma-kompatibilitás

A Google úgy tervezte a Gemini Enterprise-t, hogy az alkalmazáskörnyezet központjában helyezkedjen el, ne pedig önálló szilóként. Az ügynökök a Google Cloud IAM vagy harmadik féltől származó egyszeri bejelentkezési szolgáltatók segítségével hitelesítik magukat, így a hozzáférés-vezérlés tükrözi a meglévő könyvtárszerkezetet.

Amikor egy ügynök lekérdez egy megosztott Drive mappát vagy lekér CRM-rekordokat, tiszteletben tartja a dokumentumszintű engedélyeket, ami azt jelenti, hogy a felhasználók csak azokat az adatokat látják, amelyekhez már jogosultak.

A Google saját szolgáltatásain túl a platform az Apigee csatlakozókönyvtárát használja az SAP, a Workday, az Oracle és több tucat más vállalati rendszerhez való kapcsolódáshoz.

Minden csatlakozó kezeli az API-hitelesítést, a sebességkorlátozást és a hiba kezelést, így megkímélve Önt az integrációs projekteket általában megnehezítő háttérmunkától.

A Google támogatja az Agent2Agent (A2A) protokollt is, egy nyílt szabványt, amely lehetővé teszi a különböző keretrendszereken épülő ügynökök számára, hogy felfedezzék egymás képességeit és együttműködjenek.

Például egy Google által fejlesztett ütemezési ügynök manuális beavatkozás nélkül átadhat egy feladatot egy harmadik fél pénzügyi ügynökének.

Platform/Partner Az integráció jellege Google Workspace Natív adatok és kontextus megosztása a Drive, a Naptár és a Gmail segítségével ERP/CRM/HR rendszerek Automatikus frissítések és lekérdezések az Apigee csatlakozók segítségével Harmadik fél által üzemeltetett piacterek Az előre elkészített ügynökök (pl. a Wipro iparági megoldásai) minimális beállítással csatlakoztathatók. Nyílt forráskódú ügynökök Az A2A protokoll lehetővé teszi a platformok közötti ügynöki együttműködést.

Ez a csatlakozóhálózat felgyorsítja a bevezetés ütemezését, mert nem kell minden alkalommal egyedi API-munkára várni, amikor új adatforrást ad hozzá. Ez a sebességelőny kritikus fontosságúvá válik, amikor a kísérleti fázisból a termelésbe való bevezetés fázisába lép.

Végrehajtási ütemterv és változáskezelés

Az agentikus AI bevezetése nem feltétlenül jelenti a nagy durranást.

Túl sok szervezetet láttam már, amelyik vállalati szinten bevezette a rendszert, csak hogy aztán rájöjjön, hogy a rosszul megtervezett ügynökök több zajt okoznak, mint értéket teremtenek.

Inkább tekintsd az átállást egy fokozatos folyamatnak, amely kicsiben kezdődik, és mérhető eredmények alapján bővül.

Kísérletezzen egy olyan csapattal vagy részleggel, amelynek egyértelmű, ismétlődő munkafolyamat-problémája van. Értékelje a teljesítményt négy-hat hét alatt, nyomon követve a megtakarított időt, a hibaarányt és a felhasználói elégedettséget. Finomítsa az ügynöki logikát, és terjessze ki a szomszédos csapatokra, beépítve a kísérleti programból szerzett tapasztalatokat. Csak akkor vezesse be vállalati szinten, ha dokumentálta a bevált gyakorlatokat és kiképezte a belső szakértőket.

Ez a fokozatos megközelítés lehetőséget ad a korlátok beállítására, az integrációk finomhangolására és a szervezeti bizalom kiépítésére, mielőtt az ügynökök hozzáférnének a kritikus fontosságú folyamatokhoz.

Emellett segít az IT- és a megfelelőségi csapatoknak abban, hogy ellenőrizzék, hogy az auditnaplók, az adathozzáférés-vezérlők és a biztonsági irányelvek a valós használat során is működnek-e.

Közösségi visszhang és a korai felhasználók véleménye

A Google agentikus mesterséges intelligenciájára érkező első reakciók vegyesek voltak, tükrözve mind a platformban rejlő lehetőségek iránti lelkesedést, mind a komplexitás iránti óvatosságot.

Egy Reddit-felhasználó megjegyezte: „A cégemben eddig mindenki, aki kipróbálta, nagyon lenyűgözött volt.” Egy másik kommentelő viccelődött a névválasztás nehézségeiről, és azt írta, hogy a Google úgy tűnik, arra koncentrál, hogy „lépést tartson a Microsofttal abban, hogy hányszor tudják átnevezni a termékeiket és megzavarni az ügyfeleket ugyanazon év során”.

A Hacker News oldalon egy fejlesztő felvetett egy gyakorlati aggályt: „A legnagyobb aggályom az, hogy az agentikus hurkok lassúak és drágák. Sőt, ami még rosszabb, gyakran kisiklanak, és szorgalmasan rosszat csinálnak, amit aztán vissza kell csinálni.”

Ez a vélemény aláhúzza az agens AI-vel kapcsolatos vitákban visszatérő témát: a szigorú korlátok nélküli autonómia költséges hibákhoz vezethet.

Egy másik Reddit-szál rámutatott, hogy az Agentspace ereje tanulási görbével jár, és figyelmeztetett, hogy „a 30 napos próbaidőszak alatt a tanulás és a helyes alkalmazás komplexitása korlátozza a megvalósított értéket”.

Ezek a vélemények rávilágítanak a platform technikai képességei és a biztonságos bevezetéshez szükséges szervezeti felkészültség közötti szakadékra.

Ha a Google ajánlatát értékeli, vegye figyelembe a képzés, a dokumentáció és az iteratív tesztelés idejét, mielőtt teljes körű bevezetés mellett döntene. Ahogy a Google finomítja a platformot, az útiterv fogja meghatározni, hogy ezek a súrlódási pontok milyen gyorsan oldódnak meg.

Útiterv és ökoszisztéma-kilátások

A Google rövid távú tervei arra utalnak, hogy az agentikus AI-t a vállalati szférán túl a fogyasztóknak szóló szolgáltatásokra is kiterjeszti.

2026 elejére a vállalat azt tervezi, hogy kiterjeszti az AI Mode ügynöki képességeit a helyi szolgáltatások időpontfoglalására és rendezvényjegyek foglalására a Keresőben, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a tervezési feladatokat teljes egészében átadják.

2026 tavaszán az agentikus AI világszerte megjelenik a Google Home és a Nest eszközökön, így a hangsegédek autonóm feladatkezelőkké válnak, akik a háztartás tagjai nevében vásárolhatnak, foglalhatnak és koordinálhatnak.

Egy iparági elemző megjegyezte, hogy három éven belül a vezetők 80 százaléka tervezi az AI-ügynökök integrálását a működésbe, és a Google nyílt protokollokba történő befektetései révén vezető szerepet tölt be ebben a változásban.

Ez a prognózis arra utal, hogy a Google az agentikus AI-t nem csupán egy kiegészítő funkciónak tekinti, hanem a következő évtized munkahelyi szoftvereinek alapvető rétegének.

Mennyibe kerül a Google Agentic AI?

A Google a Gemini Enterprise árait felhasználónkénti előfizetési modell alapján határozza meg, az üzleti szintű csomagok átlagos ára felhasználónként havi 50 dollár körül mozog. A nagyobb volumenű csomagok olyan fejlett funkciókat kínálnak, mint a kibővített ügynök-koordináció, a mélyebb biztonsági ellenőrzések és a prioritásos támogatás.

Létezik egy ingyenes Starter kiadás, de ez egy kompromisszummal jár: az ebben a szintben található felhasználói adatok felhasználhatók a Google szolgáltatásainak fejlesztésére, és ehhez kifejezetten bele kell egyeznie.

A legtöbb szabályozott vállalkozás kihagyja az ingyenes csomagot, és egyből a fizetős csomagot választja, amely garantálja az adatok tulajdonjogát és a szabályoknak való megfelelést.

Az előfizetési díjon túl, számoljon a számítási költségekkel is, ha az ügynökei nagy adathalmazokat dolgoznak fel vagy összetett, több lépésből álló munkafolyamatokat futtatnak.

Az integrációs szolgáltatások szintén növelhetik a költségeket, különösen akkor, ha olyan régi rendszerekhez szükséges egyedi csatlakozók, amelyek nem szerepelnek az Apigee szabványos könyvtárában.

Ugyanakkor a kiszámítható, felhasználónkénti árazás egyszerűsíti az előrejelzést a fogyasztásalapú modellekhez képest, ahol a havi számlák a használat csúcsai alapján erősen ingadoznak.

Záró gondolatok

A Google agentikus AI platformja akkor a legérdemesebb, ha már befektetett a felhőalapú ökoszisztémájába.

A megfelelőségi funkciók és a Workspace integráció eltávolítják azokat a súrlódásokat, amelyek máshol lassítják a vállalati bevezetést, de a tanulási görbe valós, és az ügynököknek szigorú korlátokra van szükségük ahhoz, hogy hasznosak maradjanak.

Kezdjen egy osztálynál, kövesse nyomon a tényleges időmegtakarítást egy hónap alatt, és csak akkor bővítse a rendszert, ha tisztázta a hatókört és a biztonsági kérdéseket.

Ha automatizálást szeretne megvalósítani anélkül, hogy egy teljes egyedi fejlesztés bonyolultságával kellene szembesülnie, a Gemini Enterprise megbízható megoldást kínál.