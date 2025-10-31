Mi teszi az OpenAI Agentic AI-t kiemelkedővé 2025-ben?

Főbb tanulságok

Az OpenAI agentikus mesterséges intelligenciája integrált eszközökkel automatizálja a több lépésből álló feladatokat.

Az AgentKit lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy alacsony kódszintű koordinációval egyedi ügynököket hozzanak létre.

Az ügynökök a felhasználói engedély és a biztonsági korlátok segítségével biztonságosan hozzáférnek a harmadik féltől származó alkalmazásokhoz.

A bevezetés akkor a leghatékonyabb, ha először szűk körű, nagy értékű feladatokkal kísérleteznek.

Az OpenAI kínál agens AI-t?

Igen, az OpenAI teljes funkcionalitású agentikus AI terméket kínál.

A vállalat 2025. július 17-én elindította a ChatGPT ügynöki módot, amely lehetővé teszi a platform számára, hogy integrált eszközök, például webböngészés és kódvégrehajtás segítségével önállóan hajtson végre több lépésből álló feladatokat.

Három hónappal később az OpenAI kiadta az AgentKit-et, egy átfogó fejlesztői eszközkészletet, amelynek célja az AI-ügynökök végpontok közötti felépítése, telepítése és optimalizálása.

Ezek a kiadások az OpenAI-t az agentikus AI piac élvonalába helyezik. A vállalat azoknak az üzleti és termékvezetőknek szól, akik intelligens automatizálást szeretnének anélkül, hogy teljes technológiai rendszerüket át kellene alakítaniuk.

Miután az elmúlt néhány hónapban magam is kipróbáltam a platformot, meglepően egyszerűnek találtam a beállítást, bár az ügynök néha nehezen boldogult a speciális területi ismereteket igénylő, finomabb feladatokkal.

Hogyan működik valójában?

Az OpenAI agentikus mesterséges intelligenciája egy egységes rendszeren keresztül működik, amely ötvözi a ChatGPT érvelési képességeit a weboldalak böngészésének, kódok futtatásának és API-k virtuális számítógépen történő hívásának képességével.

Amikor feladatot rendel hozzá, az ügynök értékeli a célt, kiválasztja a megfelelő eszközöket, és végrehajtja a szükséges műveleteket, amíg el nem éri a célt vagy el nem akadályozza valami.

Az ügynök kihasználhatja a Gmail, GitHub, Slack és más alkalmazásokhoz való csatlakozókat, és csak az engedély kérését követően férhet hozzá biztonságosan a felhasználói adatokhoz. Ez az engedélyezési réteg biztosítja, hogy kifejezett jóváhagyás nélkül ne történjenek érzékeny műveletek.

Komponens Üzleti funkció Webes böngészés Piackutatás, versenytárs-elemzés, valós idejű adatlekérés Kód végrehajtás Adattranszformáció, szkript automatizálás, jelentéskészítés API-hívások CRM-frissítések, megrendelések feldolgozása, harmadik féltől származó szolgáltatások integrálása Csatlakozó hozzáférés E-mailek megírása, naptárbejegyzések, dokumentumok visszakeresése

Saját tesztjeim során észrevettem, hogy az ügynök szünetet tartott az e-mailek elküldése vagy a fájlok módosítása előtt, ami bizalmat keltett a döntéshozatali folyamatában.

Ez az architektúra lehetővé teszi az ügynök számára, hogy olyan feladatokat végezzen el, amelyekhez korábban több eszköz és manuális átadás volt szükséges. Például képes letölteni az értékesítési adatokat egy CRM-ből, elemezni a trendeket egy táblázatban, és összefoglaló e-mailt írni anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

Ez a különbség azért fontos, mert a feladat elvégzésének sebessége nő, ha egy rendszer koordinálja az egész munkafolyamatot. Hogyan néz ez ki, amikor egy valódi felhasználó alkalmazza?

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Képzeljen el egy termékmenedzsert, akinek versenyképes információkat kell összeállítania egy közelgő sprint tervezési üléshez.

Ahelyett, hogy manuálisan felkeresné a versenytársak webhelyeit, lemásolná a funkciók listáját és jegyzeteket készítene, egyetlen parancsot adva aktiválja a ChatGPT ügynöki módot: „Kutassa fel a három legjobb CRM platformot, hasonlítsa össze azok AI funkcióit, és foglalja össze az eredményeket egy táblázatban.”

Az ügynök egyértelmű utat követ a problémától az eredményig:

Meghatározza a feladat hatókörét és megerősíti a három CRM platformot, amelyeket kutatni kell. Átnézi az egyes gyártók weboldalait és dokumentációját, hogy kinyerje az AI funkciók részleteit. Az eredményeket strukturált összehasonlító táblázatba foglalja. Ellenőrzi a kimenet pontosságát, és jelzi az esetleges hiányzó információkat.

10 percen belül a termékmenedzser máris rendelkezik egy megosztásra kész dokumentummal. Ez a sebesség és autonómia éles kontrasztot képez a hagyományos kutatási asszisztensekkel, akik minden szakaszban lépésről lépésre történő utasításokat vagy manuális ellenőrzést igényelnek.

A versenytárs megoldások gyakran nem rendelkeznek az OpenAI által egy interfészbe integrált, a gondolkodás, a böngészés és az adatkezelés közötti szoros integrációval. Ez elvezet minket ahhoz a tágabb kérdéshez, hogy mi különbözteti meg az OpenAI-t a zsúfolt mezőnyben.

Mi teszi az OpenAI-t különlegessé?

Az OpenAI egyedülálló pozíciót vívott ki magának az ügynököket fejlesztő vezető vállalatok között azzal, hogy ugyanazon év alatt létrehozta a fogyasztóknak szóló ügynök módot és a teljes fejlesztői eszközkészletet.

Míg más gyártók a szűk körű automatizálásra koncentrálnak, vagy kiterjedt egyedi kódolást igényelnek, az OpenAI plug-and-play élményt kínál a nem technikai felhasználók számára, valamint mélyreható testreszabási lehetőségeket a mérnöki csapatok számára.

A vállalat a biztonságot és a irányítást is prioritásként kezeli. Az OpenAI kiadta a Guardrails nevű, nyílt forráskódú moduláris biztonsági réteget, amely automatikusan elrejti a személyes adatokat, felismeri a jailbreak-kísérleteket és érvényesíti a szabályzatok betartását.

Ez biztosítja, hogy a telepített ügynökök megbízható határok között működjenek, ami kritikus fontosságú szempont az érzékeny információkat kezelő vállalkozások számára.

Íme a platform legfontosabb erősségei és hátrányai:

Az AgentKit vizuális drag-and-drop felületet biztosít a több ügynökös munkafolyamatok összehangolásához, anélkül, hogy összehangoló kódot kellene írni.

A beépített eszközök, mint például a webes keresés, a fájlkeresés és a számítógép-vezérlés csökkentik az egyedi integrációk szükségességét.

A korai felhasználók alkalmi pontossági problémákról és lassú teljesítményről számolnak be komplex, több lépésből álló feladatok esetén.

A korlátozott hozzáférés a valós világ szolgáltatásaihoz azt jelenti, hogy egyes feladatok továbbra is manuális nyomon követést igényelnek.

Egy Reddit-felhasználó jól összefoglalta a vegyes érzelmeket: „Egy hét alatt olyan komplex alkalmazásokat fejlesztettem, amelyek korábban hónapokba telt volna”, míg egy másik felhasználó megjegyezte, hogy az ügynök „rendszeresen elbukik az alapvető feladatokban”, és hiányzik belőle a vállalati robotikus folyamatok automatizálásához szükséges átláthatóság.

Ezek a kontrasztos tapasztalatok rávilágítanak egy még éretlen, de máris átalakító potenciállal rendelkező platformra.

Ezt szem előtt tartva nézzük meg, hogyan illeszkednek az OpenAI ügynökei a meglévő vállalati technológiai ökoszisztémákba.

Integráció és ökoszisztéma-kompatibilitás

Az OpenAI agentikus AI egy központi csatlakozó-nyilvántartáson keresztül kapcsolódik a környező rendszerekhez, amely kész integrációkat kínál a gyakori vállalati alkalmazásokhoz.

Az adminisztrátorok egyetlen konzolról kezelik ezeket a csatlakozókat, és a csapatok szerepei és a megfelelőségi követelmények alapján engedélyezik vagy korlátozzák a hozzáférést.

Az Agents SDK és a Responses API olyan beépített eszközöket kínál, mint a webes keresés, a fájlkeresés és a számítógép-vezérlés, amelyek segítségével a fejlesztők olyan ügynököket hozhatnak létre, amelyek élő információkat szereznek be és műveleteket hajtanak végre anélkül, hogy egyedi integrációs kódra lenne szükség. Ez csökkenti a megvalósítás nehézségeit és gyorsítja a megtérülést.

Így illeszkednek a főbb platformok az OpenAI ügynöki ökoszisztémába:

Platform Integrációs szerep Dropbox, Google Drive, SharePoint Biztonságos dokumentumhozzáférés és -lekérés kutatás és jelentéskészítés céljából Microsoft Teams, Slack Valós idejű üzenetküldés, értesítések és munkafolyamat-koordináció Gmail, Outlook E-mailek megírása, ütemezés és beérkező levelek kezelése GitHub Kódtár hozzáférés, pull request automatizálás, verziókezelés

Harmadik féltől származó modellek integrálása is támogatott. A platform nem korlátozódik az OpenAI modellekre; a fejlesztők a platformon belül más modelleket is értékelhetnek, és szabványosított interfészeken keresztül külső API-kat is hívhatnak meg.

Ez a bővíthetőség teszi az OpenAI ügynököket alkalmazkodóképessé olyan heterogén technológiai környezetben, ahol több AI-szolgáltató is együtt létezik.

Végrehajtási ütemterv és változáskezelés

Az agentikus AI bevezetése akkor működik a legjobban, ha a szervezetek fokozatosan vezetik be, ahelyett, hogy egyszerre az egész vállalatra kiterjesztenék.

Kezdjen egy szűk körű kísérleti programmal, amely nagy értékű, alacsony kockázatú munkafolyamatokat céloz meg, például az ügyfélszolgálati jegyek automatizált osztályozását vagy a heti értékesítési összefoglalók generálását. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ellenőrzött környezetben megismerjék a platform erősségeit és korlátait.

Íme egy bevált bevezetési sorrend:

Indítson el egy kísérleti projektet egy csapattal és egy jól meghatározott feladattal. Értékelje a teljesítménymutatókat, mint például a feladatvégzési arányt és a felhasználói elégedettséget. Finomítsa a promptokat, csatlakozókat és korlátokat a pilot visszajelzései alapján. Bővítse a hasonló munkafolyamatokkal rendelkező szomszédos csapatokra. A szabályozás és a képzés bevezetése után teljes mértékben bevezethető.

Az érdekelt felek között szerepelnie kell az IT-biztonsági szakembereknek, akik felülvizsgálják az adat-hozzáférési irányelveket, a megfelelőségi tisztviselőknek, akik biztosítják a szabályozási előírások betartását, valamint a végfelhasználóknak, akik gyakorlati visszajelzéseket gyűjtenek. Az általános szerepkörök megjelölései rugalmasságot biztosítanak a folyamatban, mivel a szervezeti struktúrák eltérőek lehetnek.

A változáskezelés itt fontos, mert az agentikus AI bizonyos kontextusokban az emberekről az algoritmusokra helyezi át a döntéshozatalt.

Az ügynök képességeiről és korlátairól való átlátható kommunikáció megakadályozza a irreális elvárásokat és bizalmat épít a technológia iránt.

Most hallgassuk meg, mit mondanak a korai felhasználók a gyakorlati tapasztalataikról.

Közösségi visszhang és a korai felhasználók véleménye

A korai vélemények erősen megosztottak. Egyes fejlesztők örülnek a sebességnövekedésnek, míg mások a jelenlegi képességeket gyengének tartják a termelési felhasználáshoz.

Ha érdekel, itt elolvashatod az összes, több mint 500 hozzászólást a funkcióról, hogy megértsd, mire gondolok:

Az AgentKit bevezetése azt a vitát is kiváltotta, hogy a harmadik féltől származó AI-ügynök-fejlesztőknek nehéz lesz versenyezni, hacsak nem specializálódnak vagy nem nyújtanak egyedi értéket.

Egy megfigyelő megjegyezte, hogy „a legtöbb olyan startup, amely kód nélküli AI-munkafolyamatokat kínál, hirtelen feleslegessé vált”, mivel az OpenAI natív ügynöképítőt biztosít.

A jelenlegi korlátozások ellenére a közösség egy része továbbra is optimista. Az a vélemény uralkodik, hogy az agentikus AI forradalmasíthatja az automatizálást, ha a megbízhatósági és megfelelőségi hiányosságok megszűnnek.

Az olyan hétköznapi feladatok elvégzése, mint az űrlapok kitöltése, a bevásárlás vagy az adatok figyelemmel kísérése, sokak szerint „életünk legnagyobb technológiai paradigmaváltását” jelenti.

Ezek a polarizált nézetek megalapozzák annak megértését, hogy az OpenAI hová tervezi a platformot vinni a jövőben.

Útiterv és ökoszisztéma-kilátások

Az OpenAI egy agresszív ütemtervet vázolt fel, amely a platform konszolidációjától az autonóm kutatási képességekig terjed.

2026 közepére az OpenAI azt tervezi, hogy visszavonja a régi Assistants API-t, miután a Responses API és az Agent SDK teljes funkcionális egyenértékűséget ér el.

Ez egységesíti a fejlesztőket egyetlen, továbbfejlesztett ügynöki platformon. A átállás időpontjának közeledtével hivatalos bejelentések és migrációs eszközök várhatók.

2026 végén az OpenAI célja egy olyan AI-ügynök létrehozása, amely képes önállóan végezni a „gyakornoki” szintű kutatást. Sam Altman vezérigazgató ezt a célt úgy írta le, hogy olyan rendszert hoznak létre, amely minimális emberi irányítással képes irodalmat olvasni, hipotéziseket generálni, kísérleteket végrehajtani és eredményeket elemezni.

Távlatokban gondolkodva az OpenAI 2028-ra tűzte ki célul egy olyan „legitim AI-kutató” létrehozását, amely komplex tudományos problémákat tud végigkísérni.

Ennek a mérföldkőnek az eléréséhez szükség lenne a számítási infrastruktúra méretezésére, a kontextusablakok kiterjesztésére a jelenlegi ötórás hatékony érvelési határidőn túlra, valamint az érvelés algoritmikus innovációinak fejlesztésére.

A közeljövőbeli fejlesztések között szerepel egy Workflows API, amely programozással telepíti és kezeli az ügynöki munkafolyamatokat, valamint több ügynöki funkciót hoz a ChatGPT fogyasztói alkalmazásba. A rendszeres modellfejlesztések tovább javítják az ügynökök gondolkodási képességét és csökkentik a hibák számát.

A jövőbe tekintő ütemtervvel a vezetőknek meg kell érteniük, hogy milyen pénzügyi kötelezettségvállalás szükséges ennek a technológiának a bevezetéséhez.

Mennyibe kerül az OpenAI Agentic AI?

Az OpenAI többszintű előfizetési modellt alkalmaz a ChatGPT ügynökhöz való hozzáféréshez, és az API fejlesztői eszközöket külön számlázza.

A ChatGPT Plus havi díja egy felhasználó számára 20 dollár, és havonta körülbelül 40 ügynöki műveletet tartalmaz, további használat esetén pedig előre fizetett kreditek állnak rendelkezésre.

A ChatGPT Pro, amelynek ára havi 200 dollár, prioritásos hozzáférést és lényegében korlátlan ügynökhasználatot kínál, alapértelmezés szerint havonta körülbelül 400 ügynöki műveletet biztosítva.

Csapatok számára a ChatGPT Team havi 25 dollárba kerül felhasználónként éves szerződés esetén, vagy 30 dollárba felhasználónként havonta. Ez a csomag minden felhasználó számára tartalmazza a Plus összes funkcióját, egy megosztott adminisztrációs konzolt és magasabb kombinált használati limiteket.

Az API-t használó fejlesztők csak az alapul szolgáló modelltokenekért és az esetleges kiegészítő API-hívásokért fizetnek. Az Agents SDK, az AgentKit eszközök vagy a beépített funkciók használatáért nincs külön díj.

A webes keresési lekérdezések azonban további költségekkel járnak: 30 dollár 1000 lekérdezésenként a GPT-4o keresési előnézet esetében, és 25 dollár 1000 lekérdezésenként a GPT-4o-mini esetében. Más beépített eszközök, mint például a fájlkeresés vagy a kódvégrehajtás, kizárólag a felhasznált modelltokenek alapján kerülnek felszámításra.

Rejtett költségek merülhetnek fel a számításigényes feladatok vagy a kiterjedt API-hívásokat igénylő nagyszabású integrációk esetén. A szervezeteknek a kísérleti programok során szorosan figyelemmel kell kísérniük a felhasználást, hogy pontosan előre tudják jelezni a havi kiadásokat. Ha egy adott funkcióra nincs nyilvános ár, keresse fel az OpenAI üzleti adatoldalát, vagy vegye fel közvetlenül a kapcsolatot az értékesítési csapattal.

Záró gondolatok

Az OpenAI ügynöki módja valóban ígéretes, de még nem minden felhasználási esetre alkalmas. Láttam, hogy kiválóan teljesít a kutatás és a szintézis terén, míg a finom ítélőképességet igénylő munkafolyamatokban megbotlik.

Az okos lépés, ha ezt kísérleti eszközként kezeljük, nem pedig teljes automatizálási helyettesítőként. Kezdjen egy ismétlődő feladattal, amelynek egyértelmű sikerkritériumai vannak, figyelje meg alaposan, majd módosítsa a parancsokat és engedélyeket, amíg az eredmények konzisztensek nem lesznek.

Azok a korai felhasználók, akik óvatosan iterálnak, értékes intézményi tudást építenek fel a platform érettségével. Azok, akik a tökéletességre várnak, végignézhetik, ahogy a versenytársak megszerzik a tanulási görbe előnyét.