A Salesforce Agentic AI megoldás bemutatása

Számos vállalat alkalmaz mesterséges intelligenciát és kínál kreatív megoldásokat ügyfeleinek, és a Salesforce kiemelkedik a lehetőségek közül.

A Salesforce Agentforce új értelmet ad a digitális munkának, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy autonóm mesterséges intelligenciával működő ügynököket alkalmazzanak, akik elemzik az adatokat, döntéseket hoznak és feladatok végrehajtását irányítják az értékesítés, a szolgáltatás és a marketing területén.

Az Atlas Reasoning Engine és a Data Cloud alapú integrált ökoszisztémával átalakító megközelítést kínál a vállalati automatizáláshoz.

Először is, a Salesforce valóban biztosít-e ügynöki mesterséges intelligenciát?

Főbb tanulságok

A Salesforce Agentforce autonóm mesterséges intelligenciát alkalmaz az üzleti tevékenységek során.

Az intelligens döntéshozatali automatizáláshoz az Atlas Reasoning Engine-t használja.

A Data Cloud egységes, másolásmentes vállalati adatintegrációt biztosít.

Átfogó felügyelet és biztonság moduláris, ügynöki mesterséges intelligencia architektúrán keresztül.

A Salesforce kínál Agentic AI-t?

Igen, a Salesforce valóban kínál ügynöki mesterséges intelligenciát az Agentforce platformján keresztül. A Salesforce Agentforce egy digitális munkaerő-platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy autonóm mesterséges intelligencia-ügynököket hozzanak létre és alkalmazzanak nagy léptékben.

Az Agentforce 2024 szeptemberében került piacra, majd 2025 júniusában frissült. Az Atlas Reasoning Engine, a Data Cloud, az előre elkészített műveletek és az alacsony kódszintű Agent Builder kombinációjával lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy adatokat elemezzenek, döntéseket hozzanak és feladatokat hajtsanak végre az értékesítési, szolgáltatási és marketing munkafolyamatokban.

Ez az átfogó csomag a Salesforce-t az üzleti mesterséges intelligencia területén vezető pozícióba hozza, túllépve az egyszerű csevegőrobotokon, és valódi digitális munkatársakat kínálva.

Ezután nézzük meg, hogyan működik ez a kifinomult rendszer a háttérben.

Gyors áttekintés a funkciókról: Salesforce Agentic Suite

A Salesforce Agentic Suite több technikai komponenst integrál, hogy egységes ügynökfejlesztési és -bevezetési platformot biztosítson.

Az egyes funkciók egymásra épülnek, így koherens ökoszisztémát hoznak létre az autonóm működéshez.

Képességek Részletek Tervező és koordináló Atlas Reasoning Engine moduláris tervezővel, cselekvésválasztóval és reflexiómodulokkal Memória és kontextus tároló Data Cloud egységes adatréteg, amely nulla másolással biztosít hozzáférést a CRM, ERP és harmadik féltől származó adatokhoz. Eszköz meghívása Több mint 100 előre elkészített művelet a Salesforce Flow, MuleSoft, Slack és MCP szerverekhez való csatlakozók segítségével. Biztonsági korlátok és irányelvek Biztonságos tervezésű architektúra eszközök fehérlistájával, kimeneti érvényesítőkkel és identitáscímkézéssel. Megfigyelhetőség és monitorozás Parancsközpont lépésszintű nyomon követéssel, mutatókkal és OpenTelemetry támogatással

Ez az átfogó funkciókészlet lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyártásra kész ügynököket hozzanak létre, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő üzleti rendszerekbe.

Hogyan működik a Salesforce Agentforce?

A Salesforce Agentforce technikai architektúrája hat integrált rétegen keresztül működik, amelyek együttesen biztosítják az autonóm ügynöki funkciókat.

Az Atlas Reasoning Engine moduláris koordinációval tervezi meg a feladatsorokat. Az Action Selector kiválasztja a megfelelő eszközöket a rendelkezésre álló csatlakozókönyvtárból. A Data Cloud egységes vállalati adatokat biztosít, nullás másolási hozzáféréssel. Előre elkészített műveletek Salesforce Flow, MuleSoft és harmadik féltől származó szolgáltatások A Guardrails a szerszámok fehérlistáinak és a kimeneti validátoroknak köszönhetően biztosítja a szabályoknak való megfelelést. A Command Center valós időben figyeli a teljesítményt, lépésenkénti nyomon követéssel.

Ez a réteges megközelítés biztosítja, hogy az ügynökök komplex üzleti helyzeteket tudjanak átlátni, miközben a vállalati szintű biztonsági és megfigyelhetőségi szabványok is teljesülnek.

Árak és licencelés: Mit számol fel a Salesforce az Agentic AI-ért?

A Salesforce Agentforce ára nem került nyilvánosságra, a platform valószínűleg az Einstein 1 és a Customer 360 csomagokban lesz elérhető, nem pedig önálló termékként.

A vállalat általában ingyenes fejlesztői szervezeteket kínál a kezdeti teszteléshez, bár az Agentforce funkciói a próbaverziókban korlátozottak lehetnek.

A várható ármodellek az ügynökönkénti végrehajtási költségeket kombinálják a Data Cloud felhasználási díjaival, míg a partnerkapcsolatokhoz külön előfizetés szükséges lehet.

A 2025. júniusi frissítés bevezette a Command Center-t, több mint 100 új műveletet és MCP-csatlakozókat, anélkül, hogy további költségeket jelöltek volna meg.

Ez a csomagolt megközelítés tükrözi a Salesforce stratégiáját, amely az ügynöki képességek integrálását célozza meg szélesebb platform-ökoszisztémájában.

A Salesforce Agentic AI legfontosabb erősségei és kritikus hiányosságai

A Salesforce Agentforce számos lenyűgöző erősséggel rendelkezik, amelyek kiemelik az ügynöki mesterséges intelligencia területén.

Az Atlas Reasoning Engine kifinomult moduláris tervezési képességeket biztosít, míg az egységes Data Cloud a vállalati rendszerekhez való nulla másolásos hozzáféréssel megszünteti az adatsilókat.

Az alacsony kódszintű Agent Builder demokratizálja az ügynökök létrehozását, a Command Center pedig részletes, lépésenkénti nyomon követéssel biztosítja a vállalati szintű megfigyelhetőséget.

Az Atlas Reasoning Engine zárt jellege azonban korlátozhatja a átláthatóságot és a testreszabhatóságot a nyílt keretrendszerekhez képest.

Ezenkívül a partner MCP-kiszolgálókra való függőség késleltetheti az integráció ütemezését, és a korai stádiumban lévő ökoszisztéma még éretlen.

Az adatok a Salesforce ökoszisztémán belül maradnak, ezért külső adatbázisokhoz való hozzáféréshez MuleSoft vagy harmadik féltől származó csatlakozókra van szükség.

A technikai döntések meghozatalakor ezeket a korlátozásokat gondosan mérlegelni kell a platform erősségeivel szemben.

A Salesforce Agentic AI használatának megkezdése 8 lépésben

Az első Salesforce ügynök létrehozása szisztematikus tervezést és konfigurálást igényel több platformkomponensen keresztül.

A legtöbb csapat ezt a strukturált megközelítést követve 2-4 héten belül eléri a kezdeti bevezetést.

Regisztráljon egy Salesforce fejlesztői szervezethez Einstein 1 hozzáféréssel. Konfigurálja a Data Cloud kapcsolatokat a meglévő CRM- és ERP-rendszereihez. Tervezze meg az ügynökök munkafolyamatait az alacsony kódszintű Agent Builder felület segítségével. Válasszon előre elkészített műveleteket a több mint 100 elérhető csatlakozó könyvtárból. Vezessen be biztonsági korlátokat és megfelelőségi irányelveket az identitáskezelés segítségével. Telepítse az ügynököket sandbox környezetben a kezdeti teszteléshez. Figyelje a teljesítményt a Command Center megfigyelhetőségi irányítópultjain keresztül. Skálázza a sikeres ügynököket a termelésbe megfelelő irányítási ellenőrzésekkel.

Ez a megvalósítási ütemterv reális utat mutat a termelési bevezetéshez, miközben biztosítja a megfelelő tesztelési és irányítási protokollok betartását.

Útiterv és versenyképességi kilátások a Salesforce Agentic AI számára

A Salesforce továbbra is jelentős összegeket fektet az ügynöki mesterséges intelligencia képességeibe, és további nagy nyelvi modellek, köztük az Anthropic Claude, a Gemini és az AI21 integrálását tervezi.

A jövőbeli tervek között szerepel az ügynökök memóriájának és tervezési képességeinek fejlesztése, valamint a 2026-ra várható részletesebb árazási struktúrák bevezetése.

A több mint 30 partner MCP szerverrel bővülő nyitott ökoszisztéma révén az Agentforce versenyképes pozícióba kerül az AWS Bedrock AgentCore és a Microsoft Agent Framework megoldásokkal szemben.

Gyakran ismételt kérdések

Az Agentforce ügynökei nem csak kérdésekre válaszolnak, hanem autonóm intézkedéseket is hozhatnak az üzleti rendszerekben. A tervezéshez és a döntéshozatalhoz az Atlas Reasoning Engine-t használják.

Az Agentforce natívan a Salesforce platformra épül, a Data Cloudon keresztül fér hozzá a meglévő adatokhoz, és a Salesforce Flow és a MuleSoft csatlakozók segítségével zökkenőmentesen hajtja végre a műveleteket.

Az Agent Builder alacsony kódszintű felületeket biztosít az alapvető ügynökök számára, bár a komplex implementációkhoz professzionális kódfejlesztés és gyors mérnöki szakértelemre lehet szükség.

Igen, az AgentExchange piactéren elérhető MCP-kiszolgálók és partnercsatlakozók, többek között az AWS, Box, Google Cloud, PayPal és Stripe integrációk révén.

A Command Center lépésszintű nyomon követést, teljesítménymutatókat és OpenTelemetry integrációt kínál az ügynökök viselkedésének és eredményeinek átfogó figyelemmel kíséréséhez.

Következő lépések és cselekvési ellenőrzőlista

A Salesforce Agentforce egy kiforrott, vállalati szintű platform, amely kifinomult érvelési képességekkel, átfogó adatintegrációval és robusztus megfigyelhetőségi funkciókkal rendelkező autonóm mesterséges intelligencia-ügynökök telepítésére szolgál.

A platform erőssége a natív Salesforce-integrációban és az alacsony kódszükségletű hozzáférhetőségben rejlik, azonban a szervezeteknek gondosan értékelniük kell a beszállítói függőséget és a külső rendszerek integrációjának komplexitását.

Az értékelés folytatásához hajtsa végre az alábbi alapvető feladatokat: