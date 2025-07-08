Bemutatjuk a Brain Max-ot: az AI szuperalkalmazást, amely összekapcsolja a munkád kontextusát és megszünteti az AI terjedését.

Ismeri azt az érzést, amikor kinyitja a számítógépét, és tucatnyi különböző AI-eszköz néz vissza Önre?

ChatGPT egyrészt. Claude másrészt. Perplexity a kutatáshoz. Egy másik AI a képekhez. Egy AI a CRM-hez. Egy AI a dokumentumokhoz.

Mindegyiknek megvan a saját bejelentkezése, saját kontextusablaka, saját előfizetése.

Az AI-tól, mint megoldástól eljutottunk oda, hogy az AI problémává vált.

Ahelyett, hogy időt spórolnánk, elmerülünk egy olyan eszközök tengerében, amelyek nem kommunikálnak egymással, nem értik a munkánkat, és biztosan nem értenek minket.

Ez az AI Sprawl.

Ez a modern munkahelyek csendes termelékenységgyilkosának számít.

Gondoljon csak bele:

Minden alkalommal, amikor AI-eszközök között váltasz, elveszíted a kontextust .

Minden alkalommal, amikor egyik alkalmazásból a másikba másolsz és beillesztesz, időt veszítesz .

Minden alkalommal, amikor egy újabb chatbotnak magyarázza el a projektjét, elveszíti a lendületét.

Minden új AI-eszköz csodákat ígér, de végül csak még több szilót, még több zavart és még több felesleges munkát eredményez.

Ez nem az a jövő, amit ígértek. Ez nem az a jövő, amit megérdemel.

Ma a Brain MAX segítségével megszüntetjük az AI terjedését

Örömmel mutatjuk be a ClickUp Brain MAX-ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megért téged, mert ismeri a munkádat.

Ez nem egy újabb AI eszköz, amit a gyűjteményéhez adhat.

Ez az első kontextusfüggő AI-alkalmazás, amely mindet felváltja.

A Brain MAX az eredménye annak, amikor az AI összekapcsolja az egész munkakörnyezetedet.

Ismeri a feladataidat, a dokumentumaidat, a megbeszéléseidet, a csapatodat és minden általad használt alkalmazást.

Egy AI, amely keres, kérdez, automatizál és végrehajt – bármit.

Hogyan változtatja meg a kontextusfüggő mesterséges intelligencia a munkahelyi termelékenységet?

Fedezze fel a kontextusfüggő mesterséges intelligencia erejét

A minden alkalommal nulláról induló általános mesterséges intelligenciával ellentétben a ClickUp AI az összes munkádat figyelembe veszi, hogy releváns válaszokat adjon – nincs többé általános mesterséges intelligencia válaszok.

Egységes keresés az összes alkalmazásában

Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, az interneten és még sok más helyen.

Nincs többé végtelen keresés az elveszett fájlok után.

Hangvezérelt termelékenység

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Ez nem csupán kényelmi kérdés – ez egy alapvető változás abban, ahogyan a munkánkkal interakcióba lépünk.

Egy alkalmazás, egy előfizetés, egy megbízható forrás

A Brain MAX egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldással helyettesíti a ChatGPT, Claude és Perplexity több tucatnyi, egymástól független AI-eszközt.

Mi teszi a Brain MAX-ot különlegessé?

A Brain MAX nem egy fokozatos fejlesztés.

Ez alapvető változást jelent az AI-vel való munkavégzésünkben:

Nincs többé másolás és beillesztés a különböző eszközök között.

Nincs többé szükség a kontextus újra és újra történő elmagyarázására.

Nincs többé tucatnyi alkalmazás között való keresgélés, hogy megtalálja, amire szüksége van.

Egyetlen mesterséges intelligencia, amely mindent tud, amit Ön tud, mindent megtalál, amire szüksége van, és mindenhol működik, ahol Ön dolgozik.

A Brain MAX funkciói

🧠 Kontextusfüggő mesterséges intelligencia, amely megérti Önt

A Brain MAX úgy érti a munkádat, mint senki más.

Ismeri a projektjeit, a csapatát, a határidőit és a munkatörténetét, így olyan válaszokat és automatizálást kap, amelyek valóban értelmesek. Nincs többé általános, kontextusból kiragadott AI-válaszok.

🔍 Azonnal mindent kereshet

Egy keresőmező az egész digitális életedhez.

Találd meg, amire szükséged van:

ClickUp (feladatok, dokumentumok, csevegések és projektek)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

A web

És még több

Nincs többé lapozgatás a fülek között, vagy azon töprengés, hogy hova mentette azt a fájlt. Csak azonnali válaszok.

🎙️ Hangvezérelt termelékenység

Beszéljen a Brain MAX-szal. Meghallgat, válaszol és végrehajtja az utasításokat.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy a kimondott ötleteket azonnal feladatokká, e-mailekké, üzenetekké és tartalmakká alakítsa – anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

🤖 A legjobb AI modellek egy helyen

Hozzáférhet a leghatékonyabb AI-eszközökhöz anélkül, hogy több alkalmazást kellene használnia:

ChatGPT (több verzió, beleértve a GPT-4o-t is)

Claude

Gemini

Váltson a modellek között, hogy a legjobb eredményeket érje el írás, kódolás, összefoglalás és egyéb feladatok során. Az AI fejlődésével a Brain MAX segítségével mindig egy lépéssel előrébb járhat – mindenféle extra erőfeszítés nélkül.

🔒 Az Ön adatai, az Ön szabályai

Az Ön magánélete nem képezi tárgyalási alapot.

Nulla napos adatmegőrzés az AI-szolgáltatóknál

A ClickUp AI nem a munkaterületed adatai alapján lett kiképezve. Az adataid NEM kerülnek felhasználásra az AI modellek kiképzéséhez.

AWS-en épül, teljes körű biztonsággal.

Ön mindig megtartja az irányítást.

🎯 Mindig okosabb AI

A Brain MAX kiválasztja a feladatodhoz legmegfelelőbb AI modellt – függetlenül attól, hogy éppen írsz, adatokat elemez vagy ötleteket gyűjtesz.

A legjobb eredményeket érheti el anélkül, hogy gondolkodnia kellene rajta.

💻 Az asztali számítógépedre készült

Mac és Windows rendszerekre is elérhető.

Ez nem csak egy böngészőbővítmény – ez egy natív alkalmazás, amelyet úgy terveztek, hogy zökkenőmentesen működjön az operációs rendszerével, maximális sebességet és hozzáférhetőséget biztosítva.

♾️ Ingyenes hozzáférés

Bárki kipróbálhatja a Brain MAX-ot ingyen!

Ha a ClickUp AI Autopilot csomagját használja, akkor korlátlanul használhatja a Brain MAX-ot. Nincs korlát a termelékenységére.

A Brain MAX már elérhető ingyenesen.

A Brain MAX ma már elérhető Mac és Windows rendszerekre.

És itt jön a legjobb rész: A ClickUp Brain előfizetők számára a bevezető fázisban korlátlan használat biztosított.

És ami még jobb: ingyenesen kipróbálhatja.

Nincs többé AI-szétaprózódás. Egy alkalmazás, egy előfizetés, egy megbízható forrás.

Töltse le most a Brain MAX-ot, és tapasztalja meg, mi történik, amikor az AI végre megérti a munkáját.

Ez a munka elvégzésének jövője.