Bejelentjük új partnerségünket a HubSpot-tal

Együttműködünk a CRM piacvezetőjével. Íme, mi vár ügyfeleinkre és a ClickUp-ra a jövőben.

A ClickUp küldetése, hogy a világot produktívabbá tegye. És bár a világ rettenetesen nagy, remekül indultunk, hiszen naponta több százezer ügyfél támaszkodik a ClickUp-ra, hogy hatékonyabban dolgozhasson.

Termékünk valójában kritikus szerepet játszott az elmúlt 5 év hihetetlen növekedésében, és alapvető fontosságú a ClickUp-nál végzett közös munkánkban.

Mint valószínűleg tudják, a HubSpot a CRM területén globális vezető szerepet tölt be, és platformja elengedhetetlen részévé vált a növekedni kívánó vállalatok ügyfélkapcsolati csapatainak. A HubSpot ezeknek a vállalatoknak minden olyan eszközt és integrációt biztosít, amely a marketing, az értékesítés, a tartalomkezelés és az ügyfélszolgálat területén szükséges a kellemes ügyfélélmény biztosításához.

Mi lenne, ha Ön és csapata jobban tudna együttműködni, hogy ezeket a kellemes élményeket biztosítsa? Nos, pontosan ezt kapja, ha a ClickUp és a HubSpot erejét egyesíti.

A kiváló ügyfélélmény biztosítása számos csapat közötti szoros együttműködést igényel. Ma ezek az erőfeszítések gyakran nem kapcsolódnak egymáshoz, mivel több rendszerben kezelik őket, ami nagyon megnehezíti az átadást és az együttműködést.

Ez nemcsak az ügyfélélményre van hatással, hanem a munkavállalókra is. A ClickUp és a HubSpot szorosabb összekapcsolásával lehetőségünk nyílik ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölésére, miközben mindkét fronton javítjuk az élményt.

A partnerség egyik legfontosabb eleme a ClickUp és a HubSpot közötti továbbfejlesztett integráció, amely automatizálja a manuális munkát és megkönnyíti a csapatok együttműködését, hogy értéket teremtsenek az ügyfelek számára. Az új integráció legfontosabb jellemzői:

Kétirányú szinkronizálás: A ClickUp és a HubSpot felhasználói mostantól szinkronizálhatják az adatok két platform közötti szinkronizálását, így a legfrissebb információk mindkét rendszerben elérhetők lesznek, manuális beviteli műveletek nélkül.

Zökkenőmentes automatizálás: Az egyik platformról a másikra történő munkafolyamatok elindításának lehetőségével automatizálhatók az ügyfélút során végzett tevékenységek, beleértve a több csapatra kiterjedőket is.

Íme néhány módszer, ahogyan a közös ügyfelek a ClickUp és a HubSpot együttes használatával jobb ügyfélélményt nyújthatnak.

Növelje a projekt megvalósításának sebességét

Az új integrációval a csapatok gyakorlatilag bármilyen típusú munkafolyamatot beállíthatnak a ClickUp és a HubSpot között, hogy gyorsabban tudják végigvinni az ügyfelekkel kapcsolatos projekteket. Például, ha egy projekt felelőse a ClickUp-ban megváltozik, a kapcsolódó ügylet a HubSpot-ban automatikusan frissül, így az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok mindig tisztában vannak azzal, ki az új kapcsolattartójuk.

A folyamatok automatizálása az ügyfélút során

Az új Hubspot integrációval a ClickUp ügyfelei a projekteket és tevékenységeket az ügyfél státuszához vagy az ügyfélút szakaszához igazíthatják. Például, amikor egy üzletet lezárnak a HubSpotban, a ClickUpban automatikusan létrehozható egy teljesen sablonos bevezetési projekt.

Ez lehetővé teszi a professzionális szolgáltató csapat számára, hogy kezelje az onboarding folyamatot, miközben a legfontosabb érdekelt felek számára láthatóvá teszi a projekt előrehaladását. Vagy az alábbi példában a HubSpot-ban bekövetkező üzletállapot-változás kiválthat egy ClickUp-feladaton keresztül kezelt elérési kezdeményezést!

A csapatok számára jobb áttekinthetőséget biztosít az ügyfelek hatásának tekintetében

A projektcsapatok mostantól mindig közvetlenül a ClickUp-on belül hivatkozhatnak egy üzletre, így nyomon követhetik, hogy munkájuk hogyan befolyásolta az ügyfél sikerét. A kapcsolt HubSpot-üzletek és objektumok közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és alfeladatokhoz, mint az ügyfelek és projektjeik közötti kapcsolatok.

Hisszük, hogy ez az együttműködés a hiányzó láncszem lesz az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba álló csapatok és a vállalat működése között. Örömmel segítünk minden méretű szervezetnek a termelékenység növelésében, miközben még szorosabb ügyfélkapcsolatokat építünk ki.

P. S. Ha még nem rendelkezik fizetős ClickUp vagy HubSpot előfizetéssel, korlátozott ideig 20% kedvezményt kínálunk mindkettőre. A ClickUp ajánlatot itt , a HubSpot ajánlatot pedig itt találja!