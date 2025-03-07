Hogyan lehet a ChatGPT-vel hatékonyan összefoglalni egy cikket

Mindenki használja az AI-t. Nem mi mondjuk, hanem a McKinsey. Egy nemrégiben készült felmérés szerint a munkavállalók 94%-a és a vezetők 99%-a ismeri a generatív AI eszközöket. A munkavállalók háromszor többsége használja már a generatív AI-t a munkahelyén, mint azt a vezetők gondolnák.

Az AI-eszközök bevezetése során azonban a legnagyobb kihívást a képzés jelenti a munkavállalók számára. A munkavállalók közel fele elismeri, hogy „mérsékelt vagy kevesebb támogatást” kap az AI használatához.

Mi azért vagyunk itt, hogy ezt egy kicsit megváltoztassuk. Ebben a blogbejegyzésben átfogó leckét kínálunk arról, hogyan lehet a ChatGPT-vel összefoglalni egy cikket. Felfedezzük az előnyöket, a bevált gyakorlatokat és a potenciális buktatókat, amelyeket el kell kerülni.

Kezdjük az elején.

⏰ 60 másodperces összefoglalás Amikor arra kérték, hogy legyen beszélgetősebb és könnyebben áttekinthető, a ClickUp Brain a következőket hozta létre: A cikk első összefoglalását a ClickUp Brain generálta. A ChatGPT megértése Mi ez? Az OpenAI által fejlesztett mesterséges intelligenciával rendelkező csevegőrobot, amely emberi nyelven cseveg Önnel.

Hogyan működik? Hatalmas nyelvi modelleket használ, amelyeket rengeteg szöveggel tanítottak be, hogy válaszokat generáljanak.

Mit tud még? Az összefoglalás mellett kereshet, tartalmat hozhat létre, kódot írhat, ötleteket gyűjthet és még sok minden mást! A ChatGPT használatának előnyei Sebesség : Hosszú cikkeket néhány kattintással összefoglal

Skálázhatóság : Több cikket is kezelhet fáradság nélkül.

Költséghatékony : Időt és erőforrásokat takarít meg

Következetesség: Az összefoglalók egységesek és megbízhatóak maradnak. Valós alkalmazások Vezetői összefoglalók : Gyors áttekintés elfoglalt vezetők számára

Kutatás : Összefoglalja a cikkeket, hogy megnézze, relevánsak-e.

Személyes olvasás: Egyszerűsíti a komplex témákat a könnyebb megértés érdekében. Röviden összefoglalva: a ChatGPT egy megbízható eszköz cikkek gyors és hatékony összefoglalásához. Ha azonban olyan AI-összefoglalót keres, amely teljes kontextusban kezeli munkáját, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp Brain!

A ChatGPT megértése

A ChatGPT 2022 novemberi megjelenése óta világszerte hatalmas sikert aratott. A DeepSeek (egy másik generatív AI eszköz, amely nemrég megdöntötte a rekordot) megjelenése előtt a ChatGPT volt a leggyakrabban letöltött alkalmazás az Apple App Store-ban.

A szakértők szerint – némi túlzással – a ChatGPT lehet a század gőzgépe. Miért is olyan nagy ügy ez? Derítsük ki!

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT egy OpenAI által fejlesztett, mesterséges intelligenciával működő csevegőrobot, amellyel emberi nyelven lehet beszélgetni. Bármilyen kérdést feltehet, és a csevegőrobot a hozzáférhető adatbázis alapján megfelelő válaszokat ad.

Hogyan működik a ChatGPT?

A ChatGPT nagy nyelvi modellek (LLM) alapján működik, amelyeket hatalmas mennyiségű szöveges adattal tanítottak be az internetről és más forrásokból. Ezen alapulva a ChatGPT képes feldolgozni a bevitt adatokat (ún. promptokat) és megfelelő válaszokat generálni.

Mit tud a ChatGPT?

Jelenleg a ChatGPT számos konkrét feladat elvégzésében jártas, például:

Keresés : Használja a Google Kereső alternatívájaként, beszélgetésszerű megközelítéssel és a jelenlegi beszélgetés rövid távú memóriájával.

Tartalom létrehozása : Vázlatok készítése és vázlatok írása blogbejegyzésekhez, közösségi média bejegyzésekhez, e-mail kampányokhoz stb.

Írjon kódot : Kód generálása vagy kiegészítése bármely programozási nyelven

Brainstorm : Segítsen a kreatív szakembereknek megoldások kidolgozásában azáltal, hogy ötleteket ad nekik és lehetőségeket tár fel előttük.

Összefoglalás: Hosszú dokumentumokat rövid összefoglalókba alakít, hogy a elfoglalt szakemberek gyorsan megértsék és megjegyezzék azokat.

Korábban már sokat írtunk a ChatGPT többféle célra való felhasználásáról. Ebben a cikkben az utolsó pontra, az összefoglalásokra koncentrálunk.

Hogyan készít összefoglalókat a ChatGPT?

A ChatGPT a dokumentum elemzésével, a főbb pontok kivonásával és azoknak a felhasználó által kért módon történő bemutatásával foglalja össze a szöveget. A képernyő mögötti folyamat a következő.

Kontextus: A ChatGPT feldolgozza a teljes szöveget, hogy megértse annak jelentését, szerkezetét és összefüggéseit.

Prioritizálás: Bizonyos szavak gyakorisága, a mondatszerkezet és a szemantikai jelentés alapján azonosítja a kritikus információkat.

Összefoglalás: Kivonatoló összefoglalást végez (a kulcsmondatokat változatlanul átveszi) vagy absztrakt megközelítést alkalmaz (átfogalmazás és újrafogalmazás).

Redundancia: Kiküszöböli az ismétlődő gondolatokat, szavakat, idézeteket stb.

Stílus: Ezután a felhasználó bevitele alapján rendszerezi a cikk összefoglalóját. Például megkérheti a ChatGPT-t, hogy adjon öt pontban összefoglalót egy cikkről, vagy készítsen egy egyoldalas vezetői összefoglalót.

Most, hogy már tudja, hogyan működik, nézzük meg, hogyan segíthet.

A ChatGPT összefoglalásra való használatának előnyei

Az összefoglaláshoz egy intelligens eszköz, például a ChatGPT használata számos előnnyel jár, például:

Gyorsaság: A ChatGPT néhány másodperc alatt összefoglalja a több ezer szóból álló cikkeket. Ezzel nemcsak a rövid változat megírásában takaríthat meg időt, hanem a hosszú szövegek olvasásában, megértésében, kommentálásával és az összefoglalók elkészítésével is, így gyorsítva a dokumentumkezelési munkafolyamatot.

Méretek: A ChatGPT több tucat cikket képes feldolgozni, ami ember számára gyakorlatilag lehetetlen lenne; a csevegőrobotok pedig nem fáradnak el.

Költséghatékonyság: A ChatGPT használata kutatási vagy tudományos cikkek összefoglalásához is költséghatékony, mivel így sokkal gyorsabban eljuthat a legfontosabb pontokhoz, anélkül, hogy nagy asszisztensi csapatra lenne szüksége.

Következetesség: A ChatGPT-nek adott utasítások alapján szabályozhatja a kimenetet, így minden összefoglalása következetes és megbízható lesz.

A ChatGPT összefoglalásának valós alkalmazásai

A „ChatGPT képes összefoglalni szöveget?” kérdés után a leggyakrabban feltett kérdés az, hogy hogyan lehet a program összefoglaló funkcióit a való életben használni. Nézzünk meg néhány példát.

Vezetői összefoglalók

Minden üzleti dokumentum tartalmaz egy összefoglalót azoknak a vezetőknek, akiknek nincs idejük elolvasni a teljes dokumentumot. A ChatGPT pillanatok alatt elkészíti ezt az összefoglalót. Mi több, ha ismeri az összefoglalót kapó vezető preferenciáit, akkor azt személyre szabhatja is, hogy az igényeinek megfeleljen.

Vizualizáció

A felmérések és kutatási jelentések gyakran tele vannak számokkal, ami megnehezíti az áttekintést. A ChatGPT képes azonosítani a legfontosabb pontokat és adatokat, amelyeket Ön aztán vizualizálhat a jobb megértés érdekében.

Kutatás

A kutatók és az akadémikusok több tucat, ha nem több száz cikket olvasnak el a szakirodalom áttekintése során. Csak az egész cikk elolvasása után lehet megítélni, hogy az releváns-e az adott témához.

Kerülje el ezt a ChatGPT összefoglalásokkal. Kérje meg a gen AI eszközt, hogy foglalja össze a kutatási cikkeket vagy híreket, és csak akkor olvassa el a részleteket, ha szükséges.

Személyes olvasás

Nagyon érdekli egy téma, de a Wikipédia túl zavarosnak tűnik? A ChatGPT segít. A ChatGPT összefoglalja a legtöbb hírt, hosszú esszét és Wiki-oldalt. Az oldalon található információk alapján kérdéseket is tehet fel a chatbotnak.

Információkezelés

Akár könyvjelzővel jelölöd meg az olvasnivalóidat, akár jegyzetfüzetet vezetsz, a ChatGPT összefoglalói remek módszerek az érdekes információk archiválására. Miután elolvastál egy hosszú cikket vagy egy nem szépirodalmi könyvet, megkérheted a ChatGPT-t, hogy foglalja össze, így elmentheted későbbi felhasználásra.

Elég a lehetőségekből, lássunk munkához!

Hogyan használhatja a ChatGPT-t egy cikk összefoglalásához

A cikk összefoglalása a ChatGPT segítségével olyan egyszerű, mint a szöveg másolása és beillesztése, majd a program utasítása erre. Kipróbálhatja saját maga, és a folyamat során optimalizálhatja a módszert. Az alábbi tippek segítségével azonban gyorsabban elérheti a kívánt eredményt.

1. A dokumentum előkészítése a ChatGPT számára

A ChatGPT bármilyen feltöltött külső fájlt vagy dokumentumot feldolgozhat, és tömör összefoglalót készíthet belőle. Az összefoglaló hatékonysága érdekében formázza a dokumentumot megfelelően.

Távolítsa el a felesleges elemeket, például a hirdetéseket vagy az irreleváns képeket.

A dokumentumot szakaszokra bontva javíthatja a szöveg folyékonyságát.

Szervezze be bekezdésekbe, és adja meg a szükséges címsorokat.

Távolítson el minden bizalmas információt

Miután a dokumentum készen áll, ideje munkához látni. Egyébként a ChatGPT segítségével videókat is összefoglalhat átiratok alapján.

2. A cikk bevitele és az összefoglalók létrehozása

Bár az összefoglalók létrehozásához a legjobb, ha formázott dokumentummal rendelkezik, ez nem feltétlenül szükséges. A szöveget be is másolhatja és beillesztheti a ChatGPT csevegőablakába, vagy beírhat egy URL-t, és így is kaphat összefoglalót. Eközben tartsa szem előtt a következőket.

Írja be a „summarize” vagy „tl;dr” parancsot, hogy megkapja a ChatGPT által legjobbnak ítélt összefoglalót. Kérjük meg a ChatGPT-t, hogy foglalja össze a Taylor Swift Wikipedia-cikket, és nézzük meg, hogyan sikerül.

A ChatGPT összefoglalása a Taylor Swift Wiki oldalról a fenti kérésre (Forrás: openai.com )

Adja meg igényét

Nos, a ChatGPT mindent megtett. Ha azonban többet szeretne tudni például a karrierjéről, akkor érdemes ezt megemlíteni.

A ChatGPT igényre szabott összefoglalása (Forrás: openai.com )

Határozza meg a közönségét

Mondja el a ChatGPT-nek, hogy kinek szól az összefoglaló. Attól függően, hogy egy vezérigazgató számára készült összefoglalóról vagy egy ötödikes osztályos diák számára készült osztálybemutatóról van szó, az összefoglaló a közönség igényeihez igazítható.

A közönség igényeihez igazított ChatGPT összefoglalás (Forrás: openai.com )

Magyarázza el céljait

Mondja el a ChatGPT-nek, hogy mit tervez az összefoglalóval. Ha például egy komplex műszaki jelentést foglal össze, megkérheti a ChatGPT-t, hogy egyszerűsítse azt. Ha a cikk egy speciális területre vonatkozik, kérje meg a ChatGPT-t, hogy magyarázza el azt egy laikusnak. Ha a ChatGPT kimenete alapján fontos döntéseket hoz, kérjen egy átfogóbb összefoglalót.

ChatGPT összefoglalás, de egyszerűsített változat (Forrás: openai.com )

3. Az összefoglalt eredmények áttekintése és szerkesztése

Elégedett a ChatGPT által készített szövegösszefoglalóval? Ha nem, ne aggódjon! A chatbot úgy van kialakítva, hogy beszélgető jellegű legyen, és a folyamatos bevitel alapján felülvizsgálja és optimalizálja a válaszokat.

Megkérheti a ChatGPT-t, hogy térjen vissza és foglalja össze a forráscikkét, vagy egyszerűen csak alkalmazza a saját összefoglalóját az Ön konkrét igényeihez. Megkérheti azt is, hogy készítsen tömör összefoglalót a már elkészített hosszabb verziókról.

Egyszerű, igaz? Igen. Azonban, mint minden új eszköz, a ChatGPT sem tökéletes. Van néhány korlátozása, amelyeket érdemes tudni.

A ChatGPT összefoglalásra való használatának lehetséges hátrányai

Annak ellenére, hogy intelligens, a ChatGPT még mindig csak egy bot. Ennek megvannak a maga hátrányai és korlátai.

Szakértelem hiánya: A ChatGPT semmiben sem szakértő (hiszen egy bot!). Ezért előfordulhat, hogy nem érti teljesen a komplex anyagokat. Ennek eredményeként pontatlanul foglalhatja össze a szöveget, ami kontraproduktívvá teszi az Ön számára.

Hiányzó árnyalatok: A ChatGPT gyakran nem veszi észre a burkolt jelentéseket vagy érzelmeket. Az igazsághoz hozzá kell tenni, hogy egyre jobb lesz ebben.

Például a kontextus alapján meg tudja különböztetni a pénzt megtakarító bankot a folyóparti banktól.

A szarkazmus, az irónia vagy a nem nyilvánvaló, de fontos részletek azonban teljesen elkerülhetik a ChatGPT figyelmét.

Túlzott leegyszerűsítés: Megkérheti a ChatGPT-t, hogy foglaljon össze egy könyvet egy mondatban, és meg is fogja tenni. Ez azonban túlzott leegyszerűsítéssel járhat, ami az adatok félrevezető ábrázolásához vezethet.

Előítélet: A modell véletlenül bizonyos nézőpontokat előnyben részesíthet másokkal szemben. A modell és a képzési adatok velejáró előítéleteinek ismerete nélkül szinte lehetetlen megállapítani, hogy az összefoglalás elfogult-e.

Pontatlanságok: Megfigyeltük, hogy egyes nagy nyelvi modellek hajlamosak hallucinációkra. Ritka esetekben az összefoglalás olyan részleteket is tartalmazhat, amelyek valójában nem szerepelnek a forrásanyagban.

Technikai korlátozások: Akár ingyenes, akár fizetős előfizetést használ, a ChatGPT-nek van egy tokenkorlátja, amely meghatározza, hogy mennyit használhatja. A legtöbb esetben ez elegendő lehet. Ha azonban többször is finomítja az összefoglalókat, akkor előfordulhat, hogy eléri a korlátokat.

Íme néhány módszer, amellyel leküzdheti a fenti kihívásokat.

A ChatGPT használatának fejlesztése a jobb összefoglalás érdekében

A ChatGPT hatékony összefoglalási funkciójának használatához az első lépés annak tudatosítása, hogy vannak hátrányai, és felkészülni ezekre. A fentiek a ChatGPT és más hasonló eszközök leggyakoribb korlátai. Nézzük meg, hogyan lehet ezeket leküzdeni.

Határozza meg egyértelműen az összefoglalás igényeit

Amikor összefoglalót kér, pontosan mondja el a ChatGPT-nek, mit szeretne. Az első utasításban tartalmazzon a következőket.

Formátum : Akár bekezdések, felsorolások vagy szakaszok formájában szeretné az összefoglalót.

Célközönség : Kiknek szól és mire lehet szükségük rá (pl. egy vezérigazgató számára, hogy öt perc alatt elolvassa)

Meglátások : Ha azt szeretné, hogy a ChatGPT kiemelje a dokumentum legfontosabb pontjait vagy bizonyos aspektusait (pl. összpontosítson a 1990-es évekbeli karrierfejlődésre)

Hosszúság: Hány szót vagy karaktert szeretne, vagy részletes összefoglalóra van szüksége?

Dolgozzon a ChatGPT-vel

Lehet, hogy a ChatGPT nem mindig sikerül elsőre jól összefoglalnia a cikket. Ne adja fel! Javasoljon finomításokat. Mondja azt, hogy „legyen tömörebb”, „írja pontokba” vagy „adjon hozzá néhány fontos információt”, hogy a ChatGPT megértse, hogyan kell szerkeszteni a már létrehozott összefoglalót.

Ellenőrizze újra a ChatGPT-t

A ChatGPT remek kiindulási pont. Ez egy vázlatkészítő eszköz. Azonban még nem elég érett ahhoz, hogy felügyelet nélkül, önállóan lehessen használni. Egyes összefoglalókban hihetőnek tűnő pontatlanságok és hibák lehetnek.

Ahhoz, hogy pontos összefoglalót kapjon, ellenőrizze a ChatGPT által megadott tényeket a forráscikk alapján. Hasznos lehet az AI nyelvtani ellenőrzővel is leellenőrizni a szöveg érthetőségét és hatékonyságát.

Kézzel szerkesztheti

Botként a ChatGPT érzelemmentesnek vagy unalmasnak tűnhet. Ennek leküzdése érdekében tanulja meg, hogyan szerkesztheti saját maga az AI-tartalmakat. Adjon hozzá személyes hangot, stílust vagy személyre szabott elemeket, hogy az összefoglaló használhatóbbá váljon.

Érdemes lehet egy dokumentumverzió-kezelő szoftvert is használni, hogy ne veszítsd nyomon a szerkesztéseket és javításokat.

Miután elkészült a ChatGPT összefoglalása, használjon más AI tartalomkészítő eszközöket annak javításához. Például a Quillbot segítségével azonosíthatja a túl robotosnak tűnő részeket, és szerkesztheti azokat, hogy emberibb hangvételűek legyenek. A Grammarly segítségével futtathatja azt a blogszerkesztő eszközei részeként a nyelvi szerkesztéshez.

Ha olyan eszközt keres, amely segít összefoglalni, szerkeszteni és közzétenni üzleti információkat, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp Brain használatát.

ClickUp és AI az összefoglaláshoz

A ClickUp Brain egy all-in-one AI asszisztens, amely összekapcsolja az összes szervezeti tudását, akár a ClickUp-on belül, akár máshol. A ClickUp Brain többek között egy remek AI dokumentumösszefoglaló is. Íme, miért.

ClickUp Docs + ClickUp Brain: A hatékony duó

A ClickUp Docs egy gyönyörű tudáskezelő eszköz, amely segít a tartalom írásában. A ClickUp dokumentumszerkesztő szoftveren beágyazott oldalakat hozhat létre, formázhatja őket, könyvjelzőket ágyazhat be, táblázatokat adhat hozzá, feladatokat kapcsolhat össze, embereket címkézhet, megjegyzéseket hagyhat és még sok mást.

A legjobb az egészben? Ha elkészült a dokumentum, megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze, és tegye a tetejére! Nyissa meg a ClickUp Doc-ot, vigye az egérmutatót a cím fölé. Kattintson az Ask AI gombra, válassza az összefoglalást, és megkapja, amire szüksége van!

A ClickUp Brain segítségével azonnal összefoglalhatja a találkozók jegyzetét

A gyorsabb és hatékonyabb publikálási munkafolyamat érdekében próbálja ki a ClickUp blog sablonját. Egyszerűsítse a létrehozási folyamatot, és adjon hozzá AI által generált összefoglalókat, meta leírásokat, címeket stb. a jobb eredmény érdekében!

Összefoglaljon többet, mint csak cikkeket

A ClickUp segítségével szinte bármiről készíthet összefoglalót. A leggyakoribb felhasználási esetek a következők:

Találkozók : Integrálja videotalálkozóit, készítsen jegyzeteket, és foglalja össze azokat a további lépésekhez.

Projektfrissítések : Kérje meg a ClickUp-ot, hogy összefoglalja eddigi projektjeit.

Állapotfrissítések: Készítsen összefoglalókat a napi állásfoglalásokhoz vagy az elvégzett munkákról szóló időszakos jelentésekhez.

Automatikus frissítések a ClickUp Brain segítségével

Automatizálja az összefoglalók létrehozását a ClickUp segítségével

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment eszközök használatának legnagyobb előnye, hogy nem kell mindent megjegyezni. Ha azonban hosszú távú projektekben vesz részt, akkor minden alkalommal, amikor visszatér, el kell olvasnia az összes frissítést az elejétől kezdve. Az automatizált AI-összefoglalásokkal elkerülheti ezt.

Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy AI-összefoglalásokat vagy AI-projektfrissítéseket adjon hozzá feladataihoz, és automatikus összefoglalásokat kapjon, amikor csak szüksége van rájuk.

Az összefoglalás automatizálása a ClickUp segítségével

Ha olyan keretrendszert használ, mint a ClickUp blogkezelési sablonja a tartalom kezeléséhez, akkor az AI segítségével azonosíthatja a témák hiányosságait, vázlatokat javasolhat és ötleteket ajánlhat. Ezt felhasználhatja a tartalomadatbázis felépítésének strukturálására is.

Fordítsa le az AI által generált összefoglalókat

A ClickUp nem csak az angol nyelvet kezeli. Elosztott csapatok számára a ClickUp Docs segíthet az összefoglalók nyelvek közötti fordításában.

Fordítás és összefoglalás a ClickUp Docs segítségével

Összefoglalja a tartalmat és egyszerűsítse a munkát a ClickUp segítségével

Az információtúlterhelés világában mindenki és minden üzlet. A rövid tartalmak, legyenek azok tweetek vagy videók, egyre népszerűbbek. Az emberek sokféle cikket szeretnének átnézni, mielőtt eldöntenék, melyiket olvassák el részletesen.

Ahhoz, hogy a mai generáció figyelmét felkeltsük, figyelemfelkeltő összefoglalók készítésére van szükség. A ClickUp pontosan ebben segít.

Akár blogot ír, jelentést nyújt be, vagy teljesítményértékelésen tart prezentációt, a ClickUp összefoglalhatja a különböző formátumú adatokat, és elkészítheti a legfontosabb jegyzeteket. A ClickUp Brain egyik legfontosabb funkciója, hogy integrálja a tartalmat a feladatokkal, és megkönnyíti a munkafolyamatokat. Segíthet a legfontosabb trendek azonosításában és a rejtett információk feltárásában.

A ClickUp segít az írásban, szerkesztésben, átírásban, táblázatok hozzáadásában, sőt, sablonok létrehozásában is a jövőbeni felhasználáshoz. Hatékony integrációival a ClickUp teljes 360 fokos áttekintést nyújt munkájáról. Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!