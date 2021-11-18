5 tulajdonság, amellyel 2025-ben kiváló menedzserré válhat

Martin Etchegaray az Integromat vezető tartalomírója és szerkesztője. Szeret írni és olvasni a történelemről, a tudományról és a technológiáról.

Mi teszi jóvá egy vezetőt? 🤔

Ha körbekérdezel, nagy valószínűséggel a következő válaszokat fogod hallani:

Vezetői készségek

Képesség a hallgatásra és a kommunikációra

Következetesség

Motivációs képesség

Ezeknek a tulajdonságoknak a többsége a háború utáni korszakban nyert elismerést, amikor Peter Drucker, Russel Ackoff és George Odiorne fejlesztették ki a modern menedzsment gyakorlatokat.

A nevek talán elavultnak tűnhetnek, de az általuk kidolgozott koncepciók közül sok ma is lenyűgözően releváns, többek között:

SMART célok

Célok alapján történő vezetés

Vevői elégedettség

Az idők azonban nem voltak kegyesek a régi vezetési gyakorlatokhoz.

A társadalomban, a kultúrában és a munka világában bekövetkező jelentős változások fényében a hagyományos vezetési gyakorlatok az elkövetkező években valószínűleg már nem lesznek elégségesek.

Szóval, mi teszi manapság egy vezetőt jónak?

Ebben a cikkben bemutatjuk az öt tulajdonságot, amelyekre a vezetőknek szükségük van ahhoz, hogy 2022-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, és ami a legfontosabb, hogy csapataik is kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak.

1. Kulturális tudatosság

A modern munkahely rendkívül sokszínű a készségek, etnikai hovatartozás, nem, életkor, vallás, végzettség és egyéb demográfiai jellemzők tekintetében.

A vezetők számára ez azt jelenti, hogy különböző kultúrákból, nyelvekről és világnézetekről származó csapattagokkal kell együtt dolgozniuk, ami mindenféle kulturális ütközéshez vezethet.

Képzelje el, hogy elfelejti egy csapattársa vallási ünnepét, és reagál, amikor erről tudomást szerez.

Ez nem olyan dolog, amit úgy lehet elintézni, mintha mi sem történt volna, ugye?

A közelmúltig a legtöbb vezető gyakorlati megközelítést alkalmazott a munkahelyi sokszínűségre: az üzletre koncentrált. Számos okból ez már nem a legjobb megközelítés.

Manapság az alábbiak ajánlottak:

Tegye prioritássá a befogadást

Tegye félre az előítéleteket

Legyen nyitott gondolkodású

Kétség esetén mutasson érdeklődést

Bizonyos esetekben szükség lehet diverzitási tanfolyamokra, mivel a kulturális érzékenység nem mindig könnyen elérhető tulajdonság.

2. A távmunka legjobb gyakorlataival kapcsolatos ismeretek

Tetszik vagy sem, a távmunka és a globálisan elosztott munkaerő megmarad, és ezzel együtt új kihívásokkal kell szembenézniük a vezetőknek.

A távoli munkavállalók vezetéséhez a vezetőknek a következőket kell tenniük:

Sajátítsa el az aszinkron munkavégzési módszereket

Használja a megfelelő eszközöket a feladatok és projektek nyomon követéséhez és felügyeletéhez

Alkalmazkodjon a kommunikációjához, hogy biztos legyen benne, hogy az alkalmazottak jól teljesítenek.

Nem ritka, hogy a távmunkában teljesen új menedzserek a mikromanagement áldozatává válnak, ami katasztrofális következményekkel járhat.

Ez azért van, mert a fizikai munkahely tele van olyan jelzésekkel, amelyek segítenek kitölteni a kommunikációs hiányosságokat.

Ahogy el lehet képzelni, ezek a jelzések hiányoznak a távmunka környezetéből, ami hatással van azokra az ellenőrzési érzésre, amelyhez egyes vezetők a hagyományos munkakörnyezetben hozzászoktak.

A megoldás azonban meglehetősen egyszerű: sajátítsa el a távmunka legjobb eszközeit, módosítsa kommunikációs normáit, és búcsút inthet a 9-től 5-ig tartó munkanapoknak. 👋

Ne felejtsen el türelmes és őszinte lenni azokkal a munkatársakkal, akik még nem szoktak hozzá a távmunkához. Ha ez egy vezetőnek nem könnyű, akkor a csapat tagjainak sem biztos, hogy könnyű.

Ezzel elindulhat a távoli menedzsment sikerének útján.

3. Képesség a gyors tanulásra

A mai csapatoknak a legmodernebb technológiákra, eszközökre és módszerekre van szükségük a sikerhez.

Gondoljon olyan projektmenedzsment alkalmazásokra, mint a ClickUp, automatizálási eszközökre, mint az Integr omat, vagy más, a munkavégzés javítását szolgáló funkciókkal teli termékekre.

Vezetői szinten ez két dolgot jelent.

Először is, a vezetőknek képesnek kell lenniük ezeket az eszközöket és módszereket azonosítani és értékelni.

Másodszor, képesnek kell lenniük a részletek elsajátítására, hogy biztosak lehessenek abban, hogy csapataik a lehető legjobban kihasználják őket.

Ahogy a szoftverek egyre inkább elárasztják a világot, az izgalmas új technológiák kihagyása nem más, mint lehetőségek elszalasztása.

Hogy ez ne történjen meg, a szüntelen kíváncsiság és a képesség, hogy útközben új dolgokat tanulj, lesznek a szövetségeseid.

4. Érzékenység a mentális egészség iránt

Van egy régi vezetési paradigma, amely szerint egy csapat csak annyira jó, amennyire a vezetője.

Sajnos ez nem (teljesen) igaz.

A jó vezetők természetesen fontosak, de az egészséges alkalmazottak is azok. Ahhoz, hogy csapattagjai boldogok és egészségesek legyenek, időnként ellenőriznie kell őket.

Ez különösen fontos a távmunkában, mivel a mentális egészségügyi problémák felismerését segítő jelek közül sok nehezen észlelhető telefonon vagy Slacken keresztül.

Természetesen nem kell leülni és közvetlenül megbeszélni a lehetséges mentális egészségügyi problémákat, mivel sok alkalmazott nem igazán hajlandó ezekről beszélni a vezetőjével.

Vannak finomabb és hatékonyabb módszerek az alkalmazottak ellenőrzésére, például névtelen online űrlapok használata vagy a kommunikációra és a termelékenységre vonatkozó munkával kapcsolatos adatok elemzése.

Fontos megtanulni, hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egyik kollégája szenved. Ez segít időben cselekedni, és megakadályozni, hogy a helyzet rosszabbá váljon.

5. A pénznél tovább gondolkodni

Mindenkinek szüksége van pénzre, ezt megértjük.

De a pénz nem minden, és ezt az új (és nem is olyan új) generációk nagyon jól megértik.

A régi iskola vezetési gyakorlata a pénzt tekintette mindenre kiterjedő megoldásnak a munkavállalók igényeinek kielégítésére. Ma ugyanezt tenni rossz üzenetet közvetíthet, mivel az emberek manapság más dolgokat tartanak fontosabbnak a pénznél.

A munka és a magánélet egyensúlyának korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy az alkalmazottak időnként nagyobb értéket tulajdonítanak például a családdal töltött időnek, mint a zsebükben lévő pénznek.

Bár ez a kor kultúrájának egyik jellemzője, gyakran azt jelenti, hogy az emberek csak olyan lehetőségeket kívánnak, amelyek túlmutatnak a pénznél.

Mint a munkahelyi környezet egyéb aspektusai esetében, itt sem lehet többé semmit sem biztosra venni. Kérdezni biztonságosabb, és sokat segíthet! 😉

A tanulság

Ez nem egy kimerítő lista a vezetői tulajdonságokról, hanem egy olyan, amely kiemeli, melyek azok, amelyek manapság fontosak a fejlődéshez.

Egy kiváló vezetőnek továbbra is képesnek kell lennie arra, hogy megalapozott döntéseket hozzon, hatalmát gyakorolja, és egyensúlyt teremtsen a legtöbb csapatban megtalálható különböző készségek és személyiségek között.

Ezeknek a tulajdonságoknak a fejlesztése során elengedhetetlen a személyes és szakmai fejlődésre való törekvés. Ezek ugyanis ugródeszkaként szolgálhatnak valami jobb felé!

Remélhetőleg ezeket a tulajdonságokat jobb eredményekké, boldogabb csapatokká és olyan munkává tudja alakítani, amelyre büszke lehet.

Az idők változhatnak, de a döntés, hogy jobb vezetővé váljon, továbbra is az Öné – végső soron ez a teljes és hagyományos vezetői stílus.

Ideje fejleszteni a készségeiteket, barátaim! 🙌