8 életet megváltoztató technológiai innováció, amelyért hálát adhatunk a nőknek

Dobj egy mikrochipet egy véletlenszerű tömegbe, és biztosan találsz valakit, aki hallott már olyan emberekről, mint Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell vagy Mark Zuckerberg.

Ha egy 1994-es asztali számítógépet dobnánk a tömegbe, csoda lenne, ha eltalálna valakit, aki hallott már Grace Hopperről, Marie Van Brittan Brownról vagy Radia Perlmanről – nemhogy azt, hogy mit tettek a világért.

„De Mandy” – mondhatnád –, „te ezeket a nőket azokhoz a férfiakhoz hasonlítod, akik segítettek feltalálni az elektromos villanykörtét, a Microsoftot, az első telefont és a Facebookot. Talán ezek a nők nem olyan híresek, mert nem találtak fel semmi olyan forradalmian újat.”

Erre azt mondom: Te biztosan nem tudod, mennyire befolyásolta a szexizmus a világ történelmét – különösen a technológiai innováció világát. 😇

De ez egy teljesen más téma. Ebben a bejegyzésben inkább azokra a zseniális női elmékre koncentráljunk, akik a legelterjedtebb modern technológiák mögött állnak, és derítsük ki, hogyan alakult ki a mai technológiai ágazatban a nők számára a rögös út!

Viszlát, fiúk klubja!

Visszatekintve a nők technológiai történetére, megdöbbentő csúcsokat és mélypontokat láthatunk. Vessen egy pillantást erre az idővonalra, amely bemutatja az innovatív nők által a 18. század óta elért fejlődést:

🧮 1700-as évek: A francia matematikus és csillagász, Nicole-Reine Lepautre pontosan megjósolta a Halley-üstökös visszatérését, kiszámítva a napfogyatkozás időpontját... kézzel.

💡 1800-as évek: Ada Lovelace lesz az első számítógépes programozó.

📻 1900-as évek eleje: Grete Hermann A véges lépések kérdése a polinomális ideális elméletben című disszertációja kulcsfontosságú volt a modern számítógépes algebra alapjait megteremtő algoritmusok kidolgozásában.

📺 1900-as évek közepe: A második világháborúban a 10 000 fős kódtörő csapat 75%-a nő volt. Számtalan nő végzett innovatív munkát a STEM, a számítógépes programozás, a mérnöki tudományok és a matematika területén is.

A cikk végén rátérünk arra, hogy a technológiai világban a nők számára a 70-es évek óta milyen váratlan fordulatot vettek a dolgok, de először is mutassuk be azokat a zseniális királynőket, akik a női innováció korszakában virágoztak, és ma is inspirálnak minket.

1: Modern Wi-Fi, Bluetooth és GPS

Tudom, mire gondolsz: Atyaúristen, ő inkább egy hollywoodi glamour lánynak néz ki, nem pedig egy technológiai zseninek!

Nos, ez a tehetséges nő mindkettő volt! Hedy Lamarr inkább a filmszínészi munkájáról ismert, de a kulisszák mögött hazafias érzelmek által motivált feltaláló volt.

Amikor a második világháború egyre félelmetesebb fordulatot vett, Hedy – egy osztrák bevándorló – szinte minden szabadidejét azzal töltötte, hogy kitalálja, hogyan segíthetne az amerikai katonáknak valami sokkal hatékonyabb módon, mint az USO show-ban a színpadon táncolva.

Hedy, aki egész életében technikai hobbiúszó volt, megismerte a hadsereg rádiótávirányítású torpedóit, amelyek könnyen zavarhatók voltak vagy letérhettek a pályáról. Arra gondolt, hogy létrehoz egy olyan frekvenciaváltó jelet, amelyet nem lehet zavarni, és amely hatékonyan védi a fegyvereket az ellenség beavatkozásától. Terveit barátjával, a zongoristával, George Antheil-lel megosztotta, és együtt létrehozták és szabadalmaztatták a frekvenciaváltó szórt spektrumú kommunikáció, más néven vezeték nélküli átviteli technológia korai változatát.

A szélessávú technológiák beépültek a Bluetooth és a GPS technológiákba, és hasonlóak a Wi-Fi korábbi verzióiban használt módszerekhez.

2. Űrkutatás

Ha láttad a 2016-os Hidden Figures című filmet, akkor tudod, hogy Taraji P. Henson játszotta Katherine Johnson szerepét, az igazi emberi számítógépet, aki a NASA legmegbízhatóbb matematikusa lett – férfiak és nők között egyaránt.

1953-ban Katherine a NACA West Area Computing egységnél kezdett el dolgozni. Mivel az szervezet akkoriban faji alapon szegregált volt, Katherine kollégái mind olyan tehetséges afroamerikai nők voltak, mint ő, akik kézzel végezték el a program mérnökei számára a bonyolult matematikai számításokat.

Katherine mindenekelőtt a repülési pályák kézi kiszámításában jeleskedett; alapvetően komplex matematikai számításokat végzett, hogy az űrhajósok biztonságosan eljussanak az űrbe és vissza. Első nagy sikere az 1961-es amerikai első emberes űrrepülés volt. 1962-ben, amikor a NACA NASA-vá vált és a számítógépek elkezdték kiszámítani a pályákat, John Glenn űrhajós arra kérte Johnsont, hogy személyesen ellenőrizze, hogy az új elektronikus számítógép helyesen tervezte-e meg repülését. Katherine munkája az Apollo 13-as küldetés megmentésében is döntő szerepet játszott.

Egyszerűen fogalmazva: Katherine Johnson nélkül a mai űrkutatás valószínűleg sokkal kevésbé lenne fejlett és sokkal veszélyesebb. A milliárdosok örökre hálával tartoznak neki.

3. Számítógépes programozás

Először is, tudni kell, hogy ez a nő nem csak technológiai zseni volt, hanem egyenesen tengernagy is. Grace Murray Hopper rengeteg felbecsülhetetlen értékű számítást végzett a második világháborúban, de legnagyobb szakmai teljesítményének az elektronikus számítógépes programozás feltalálását tartják, ahogyan azt ma ismerjük.

Képzelje el: egy nagy harvardi munkateremben van, amelynek 10%-a padlófelület, 90%-a pedig számítógép. A legendás Mark I gépet látja, amely egy öt tonnás számítógép-előd volt, és amelyhez Grace írta az első programozási kézikönyvet.

Érdekesség #1: Ő alkotta meg a „bug” (hiba) és „debugging” (hibakeresés) kifejezéseket, amikor szó szerint molyokat kellett eltávolítania Mark vezetékeiből.

Hopper admirális az UNIVAC, az első teljesen elektronikus digitális számítógép vezető programozója is volt. Ez vezetett ahhoz, hogy közreműködött a COBOL számítógépes nyelv (mint a Javascript vagy a Python) kifejlesztésében, amelyet Bill Gates 1978-ban a Microsoftnál valósított meg.

Érdekesség #2: Ő alkotta meg a következő mondást: „Könnyebb bocsánatot kérni, mint engedélyt kérni. ” Nincs más választásunk, mint hogy rajongjunk érte.

4. Modern otthoni biztonsági rendszerek és CCTV

Sétáljon végig bármelyik középosztálybeli külvárosi negyeden, és szinte minden ház előtt láthat egy táblát, amely figyelmezteti a helyi bűnözőket, hogy ez a ház biztonsági rendszerrel védett.

Térjünk vissza az 1960-as évek New York-i Queens negyedébe. Egy Marie Van Brittan Brown nevű háziasszony várakozott és várakozott, hogy a rendőrség reagáljon a hívására – ami frusztrálóan gyakori jelenség volt a környék túlnyomórészt fekete lakosságú negyedében. Rájött, hogy kell lennie egy jobb módszernek, amellyel otthonában biztonságban érezheti magát, és kapcsolatba léphet a hatóságokkal anélkül, hogy azok esetleges elfogultságát is figyelembe kellene vennie. Így született meg az első otthoni biztonsági rendszer.

Marie kidolgozta egy olyan video- és audiorendszer prototípusának terveit, amely egyetlen gombnyomással kapcsolatba lépett a rendőrséggel vagy a mentőszolgálattal, telefonálás nélkül. Férje segítségével Marie 1969-ben megszerezte a rendszer szabadalmi jogát.

Van Brittan Brown asszony találmánya volt az első ilyen típusú termék a fogyasztók számára, és ez lett az alapja a videó megfigyelésnek, a távirányítású ajtózáraknak, a nyomógombos riasztóknak, azonnali üzenetküldésnek a biztonsági szolgáltatóknak és a rendőrségnek, valamint a kétirányú hangkommunikációnak.

5. Számítógépes algoritmusok

Ha szereted a költészetet, akkor biztosan hallottál már Lord Byronról. Ő a brit romantika rosszfiúja, de még ő sem tudta volna elképzelni, hogy egyetlen „törvényes” gyermeke olyan örökséget hagy majd maga után, amely felveszi a versenyt az övével.

Ada Lovelace-ről beszélünk, aki 1815-ben született. Ada gyerekkora óta rajongott a matematikáért, a gépekért és a fantáziadús ötletek gyakorlati találmányokká alakításáért. Apja még „ a paralelogrammák hercegnőjének” is nevezte. Ez a jó öreg Byron-féle szellemesség.

Ugorjunk előre 1833-ba, egy partira. Charles Babbage nevű feltaláló bemutatta azt, amit ma az első általános célú számítógépnek ismerünk. Elmondta, hogy milyen kiválóan teljesít számítások terén, de a partin résztvevők teljesen zavarban voltak, hogy valójában hogyan is működik. Kivéve Ada-t.

Röviden összefoglalva, Ada Babbage-dzsel együttműködve „lefordította” a gép működését, összehasonlítva azt a Jacquard-szövőszékkel. Ahogy a selyemszövőgép automatikusan képes volt képeket létrehozni egy lyukkártya-lánc segítségével, úgy Babbage gépe algebrai mintákat szőtt. Ada elmagyarázta azt is, hogy a gép hogyan képes elvégezni az általa írt bizonyos számításokat, ami miatt sokan őt tartják az első számítógép-programozónak és az „algoritmus” feltalálójának.

6. Modern távközlés

Shirley Ann Jackson volt az első afroamerikai nő, aki doktori fokozatot szerzett az Egyesült Államokban, de ez csak a kezdet volt.

1973-ban szerezte meg doktori címét nukleáris fizikából. Leírta, hogy „az újszerű félvezető rendszerek elektronikai, optikai, mágneses és szállítási tulajdonságai” érdeklik. Nem tudok azonosulni ezzel, de elkalandoztam.

Karrierje későbbi szakaszában Jackson számos sikeres elméleti fizikai kísérletet végzett, amelyek áttörő tudományos kutatásokat eredményeztek a töltéssűrűség-hullámok terén. Az általa segített fejlesztésű kutatás közvetlenül vezetett a faxgép, a gombos telefon, a száloptikai cellák, a napelemek, valamint a hívóazonosító és a hívásvárakoztatás technológiájának feltalálásához.

Mint introvertált személyiség, aki soha nem venné fel a telefont, ha nem lenne hívóazonosító, Shirley Ann Jackson nélkül semmire sem mennék.

7. Programozás kezdőknek

Ha számítógépes programozóra gondolunk, valószínűleg nem egy apró katolikus apáca jut eszünkbe. Mary Kenneth Keller nővér 1940-ben valóban fogadalmat tett, hogy Jézushoz megy feleségül, de nem volt olyan kikötés, amely megtiltotta volna neki, hogy az első nőként számítógép-tudományokból doktorátust szerezzen.

Keller nővér a technológia iránti szeretete miatt a Dartmouth akkori, kizárólag férfiaknak fenntartott informatikai központjában kezdett el dolgozni. Az egyetemen segített létrehozni a BASIC programozási nyelvet, egy szimbólumokra épülő kódolási technikát, amely nagyon hasznos a kezdők számára.

Míg a Microsoft már a 70-es évek óta használta a BASIC programozási nyelvet saját személyi számítógépeiben, a vállalat 1991-ben továbbfejlesztette Sister Mary innovációját a Visual Basic kiadásával, egy olyan szoftvernyelvvel, amelyet a mai napig használnak.

8. Az internet

Igen, az internetért is.

Oké, igaz, hogy az internetet nem egyetlen személy találta fel. Inkább úgy gondoljunk rá, mint egy évtizedeken át tartó csoportos projektre, amely darabról darabra épült fel – de mint minden csoportos projektben, egyesek végül sokkal többet járultak hozzá, mint mások.

Ismerje meg Radia Perlmant, az amerikai számítógépes programozót és mérnököt, aki a „csoportos projekthez” egy úgynevezett spanning tree protocol (STP) nevű protokollal járult hozzá.

Olvasó, nem várom el, hogy tudd, mi az az STP. Miután kutattam ezek után a zseniális nők után, már abban sem vagyok biztos, hogy tudom, mi az a fa. Hadd magyarázza el röviden a Reddit felhasználó MenosDaBear:

„Többféle módon is el lehet jutni valamelyik hálózati elemhez. A Spanning Tree kiválasztja a legjobb utat, és blokkolja a többit, hogy ne alakuljon ki körkörös forgalom. Ha pedig a legjobb út megszakad, megnyitja a hálózati hidak működéséhez elengedhetetlen egyik másik utat, amely az internet alapját képezi.”

Radia munkája természetesen hatalmas hatással volt arra, ahogyan a hálózatok önszerveződnek és adatokat továbbítanak. Emellett továbbfejlesztette a spanning tree-alapú Ethernetet a TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links) rendszer megtervezésével, amely lehetővé teszi az Ethernet számára a sávszélesség optimális kihasználását, vagyis jobb WiFi-t.

Számos modern kényelmi funkcióért a technológiai ágazatban dolgozó nőknek kell köszönetet mondanunk. De ez nem elég.

Amikor a nők azt követelik, hogy több teret kapjanak a technológiai világban, nem a férfiak és nők közötti képviselet, bérek vagy lehetőségek terén fennálló hatalmas szakadékra gondolunk.

Az 1970-es évek felé a helyzet kezdett megváltozni, amikor mind a kormány, mind az ipar felismerte a számítógépekbe fektetett teljes potenciált. A nőket fokozatosan kiszorították, a férfiak pedig jobb munkakörökkel, jobb fizetéssel és jobb bánásmóddal váltották fel őket.

Nem arról van szó, hogy a nők már nem lennének zseniális technológusok, hanem arról, hogy a hatalmon lévő férfiak visszatértek a régi, kényelmes pozícióikba. Miközben a számítógépek kiegészítő eszközökről egész vállalatok gerincévé váltak, a legtöbb üzleti vezető olyan embereket bízott meg (vagyis alkalmazott), akik úgy néztek ki, úgy beszéltek és úgy viselkedtek, mint ők. Így kezdődött el a „törött létra” probléma, amelynek következtében a nőknek ma nehezebb bejutni a szakmába, mint feljebb lépni a ranglétrán.

Nem csoda, hogy az 1980-as évek a nők korszaka volt, akik hatalmas vállpárnákkal, magas sarkú cipőkben és a magasságukat néhány centiméterrel megnövelő, feltupírozott hajjal vonultak be az irodákba – a helyfoglalás művészetévé vált számunkra.

De továbbra is optimista vagyok, hogy a technológiai világban a nők számára kedvező fordulat következik be.

