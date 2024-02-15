A szakértők egyetértenek: a ClickUp Brain egy hatékony AI eszköz, amely felgyorsítja az összes munkáját.

Mi történik, ha a legnevesebb AI-szakértőket összegyűjti egy virtuális eseményre, amelyen elámulnak a termékétől?

Ezt nevezzük a ClickUp Brain sikeres bemutató partijának!

Csodálatos panelünkben olyan nevek szerepeltek, mint Riley Brown, a Visionairy társalapítója, aki első kézből tesztelte a ClickUp Brain-t, hogy munkaterületén kiaknázza az AI összes lehetőségét.

Más szakértők, mint Devin Reed, a Clari tartalomért felelős vezetője, Shakira Floyd, a Satori Ops marketingvezetője, és Jonathan Maxim, a Viral App Launch alapítója és vezérigazgatója, mindannyian lenyűgözve reagáltak, amikor látták a ClickUp Brain működését.

A ClickUp Brain különlegessége, hogy nem csak egy újabb generatív eszköz a tartalom létrehozásához és szerkesztéséhez, vagy néhány vicc előállítása céljából. Ez egy hatékony AI-megoldás, amely neurális hálózatként működik, összekapcsolva a feladatokat, dokumentumokat, embereket és a vállalat összes tudását, hogy azonnali hozzáférést biztosítson a válaszokhoz.

Rendezvényünkön a panel előadói megosztották tapasztalataikat a kézi munka unalmasságáról. Riley Brown konkrétan elmagyarázta, hogy szükség van a videószerkesztés felzárkózására, de ez gyakran elakad az operatív oldalon.

Nézze meg az AI bemutató partit, hogy meghallgassa AI szakértőink véleményét, és megtekintse a ClickUp Brain működését bemutató demót!

A legtöbb szakember számára közös érzés, hogy időt kell találni a leghatásosabb munkákra, amelyeket az AI nem tud elvégezni. De amikor a csapatok összehangolásáról, a projektek gyors frissítéséről, a kontextusváltás elkerüléséről és a „szénakazalban a tűt” típusú információk megtalálásáról van szó, egy olyan eszköz, mint a ClickUp Brain, forradalmi változást hozhat az időmegtakarítás, a hatékonyság növelése és a munkák gyorsabb elvégzése terén.

Itt áttekintjük a bemutató partinkon bemutatott legfontosabb funkciókat, és válaszolunk néhány sürgető termékkel kapcsolatos kérdésre.

A ClickUp Brain funkciói, amelyek elrabolták a show-t

Rengeteg lenyűgöző funkciót mutattunk be, hogy megmutassuk, a ClickUp Brain nemcsak illeszkedik a mindennapi munkájába, hanem jelentősen javítja azt és időt takarít meg Önnek. Íme néhány funkció, amelyet a bemutató partinkon bemutattunk:

A ClickUp Brain bárhonnan elérhető

AI-eszközünk nem rejtve van, hanem az új AI Chat funkció a munkaterületén bárhol elérhető, ahol szüksége van rá. Ez egy önkiszolgáló kapu, ahol válaszokat kereshet, és csapata zavartalanul folytathatja a munkát.

Automatizálja a munkafolyamatokat és bővítse SaaS-üzletágát a ClickUp AI segítségével!

A folyamatos információcsere, az egyéni koncentráció és a csapatmunka előnyeit kevesebb zavaró tényező segíti elő. Amikor a csapatok frissítik feladataikat vagy együttműködnek a teljesítendő feladatokon, egy egyszerű érintéssel meghívhatják az AI-t, így bárki hozzáférhet a meglévő dokumentált döntésekhez és adatokhoz.

Mely feladatok népszerűek a munkaterületén?

Előfordul, hogy a napot azzal kezdi, hogy meg kell tudnia, melyik feladat a legfontosabb és a leghatásosabb?

A ClickUp Brain segítségével kérdéseket adhat meg, hogy megnézze, mely feladatok a legaktívabbak a munkaterületén, így prioritást adhat azoknak a feladatoknak, amelyeket valóban azonnal el kell végezni. Könnyedén megtekintheti a feladatok tevékenységének összefoglalóját, hogy felzárkózzon, és ne kelljen végtelenül görgetnie a frissítéseket.

Keressen pontos információkat a tudásbázis dokumentumaiban

Ha Ön is olyan, mint mi a ClickUpnál, akkor a vállalatunk összes tudásbázis-dokumentuma elérhető a platformunkon, bármikor hozzáférhetünk. Ezek a dokumentumok azonban több tucat oldalasak lehetnek, miközben nekünk csak egy gyors információra van szükségünk, például „A ClickUp tartja-e a elnöki napot?” vagy „Mennyi a ClickUp wellness-támogatása?”.

Gyorsan összefoglalhatja a feladatok tevékenységét egy meghatározott időtartam alatt, és konkrét kérdéseket tehet fel a feladat tulajdonosáról, a határidőről, a megjegyzésekről és még sok másról.

Ezek a kérdések és válaszok aprónak tűnhetnek, de megkímélik csapatunkat attól, hogy időt pazaroljon a dokumentumok átkutatására. És mivel több száz alkalmazottunk rendszeresen néhány percet veszteget el itt-ott, ez gyorsan összeadódik.

Engedje szabadjára az AI erejét a StandUp segítségével, és készítsen állapotösszefoglalókat akár 10 fő számára, így a rutinellenőrzések izgalmas eredmények bemutatásává válnak. Ezek a rendszeres ellenőrzések nemcsak felelősségre vonnak minket, hanem az egyéni és a csapatmunkát is elismerik.

Készítsen összefoglalót egy feladat elvégzéséről egy meghatározott napok számú időszak alatt, hogy gyorsan áttekintse a frissítéseket, a teendőket és a szűk keresztmetszeteket.

Képzelje el, hogy egyéni megbeszélései, csapatértekezletei és retrospektívái egyszerre zajlanak. A ClickUp AI által támogatott napi standupok valós idejű áttekintést nyújtanak, így biztosítva, hogy rugalmas maradjon, miközben nagyobb célokat, például célkitűzéseket is megvalósíthat.

Azokon a napokon, amikor egy gyors pillanatfelvételre van szüksége a lendület fenntartásához, nyissa meg a StandUp kártyát, hogy megkapja a hét során legfontosabb információkat.

Gyakran ismételt kérdések a ClickUp Brain biztonságával, termékével és teljesítményével kapcsolatban

A ClickUp Workspace tulajdonosaként hozzáférhetek a privát dokumentumok adataihoz?

Rövid válasz: Senki sem férhet hozzá a privát dokumentumokhoz, hacsak nem kapott hozzá engedélyt.

Bár büszkék vagyunk a ClickUp platform átláthatóságára, még nagyobb prioritásunk az Ön adatainak és szervezeti tudásának biztonsága.

AI keresési funkcióink teljes mértékben a jogosultságoktól függenek, így csak azokat a magánadatokat láthatja, amelyeket a ClickUp környezetébe megad, vagy amelyeket nyilvánosan megosztanak Önnel.

A ClickUp 3. 0 Docs esetében a együttműködés kulcsfontosságú, így gyorsan megoszthatja, jogosultságokat állíthat be, vagy exportálhat belső vagy külső felhasználóknak.

A ClickUp Brain biztonsági funkciói a ClickUp általános biztonsági intézkedéseinek részét képezik, amelyek magukban foglalják többek között a SOC 2 megfelelőséget, az ISO tanúsítványokat, a GDPR megfelelőséget és a lokalizált adathosztingot.

Rövid válasz: Természetesen a ClickUp AI!

A ClickUp Brain AI Knowledge Manager kapcsolódik a ClickUp összes súgódokumentumához, ami azt jelenti, hogy gyorsan választ kaphat a különböző funkciók használatával kapcsolatos kérdéseire, anélkül, hogy más oldalakon kellene utánuk kutatnia.

Tegyen fel általános kérdéseket a ClickUp Brain-ről, a munkaterületével kapcsolatos részleteket, vagy akár a ClickUp Brain használatát is.

Számos hasznos tippet és trükköt is megosztunk – amelyek közül néhányat még mi magunk is tanulunk – a közösségi média csatornáinkon, ezért kövessen minket a LinkedIn, Instagram, X (Twitter) és TikTok oldalakon!

Mi az AI korlátja? Például a ChatGPT-nek van egy korlátja arra, hogy hányszor használhatja 3 órás időtartamon belül.

Rövid válasz: Korlátlan használat fizetős csomagjainkban

Fizetős csomagjainkban nincs korlátozás a ClickUp Brain bemeneteire – kivéve a ChatGPT API-jának korlátozását, ha nagyon rövid idő alatt hatalmas mennyiségű (több százezer) bemenetet használnak.

Ezenkívül biztos lehet benne, hogy nincs hozzáférésünk a felhasználók tartalmához, így a ClickUp-on tárolt AI-adatai biztonságban vannak és bizalmasak maradnak.

Azok számára, akik először ingyenesen szeretnék kipróbálni a ClickUp AI-t , remek! Valószínűleg most azonnal megtehetik. Az ingyenes próbaidőszakra azonban beviteli korlátozások vonatkoznak, de ez a fizetett előfizetéssel megszűnik.

Emlékeztetőül: a ClickUp Brain havi 5 dollárért elérhető felhasználónként, ami igazi alkalom, ha figyelembe vesszük, hogy a ChatGPT4 ára havi 19,99 dollár.

Használhatjuk-e a ClickUp AI-t adatok lekérésére a műszerfalakról?

Rövid válasz: Még nem.

Máris keményen dolgozunk a ClickUp Brain jövőjén, ami azt jelenti, hogy biztosítjuk ügyfeleink számára a legjobb AI funkciókat, amelyeket munkaterületükön használhatnak. A Dashboardokból való adatlekérés is szerepel a listánkon, így hamarosan további részletekkel szolgálhatunk!

Lehet-e az AI-nak hozzáférést biztosítani a ClickUp Docs-hoz a tartalomgeneráló funkcióhoz? (azaz a Docs használatával az AI-t a márkádra vagy a hangnemre tanítani?)

Rövid válasz: Még nem, de a wikik hamarosan elérhetőek lesznek.

A wikik szerepelnek az AI funkciók fejlesztési tervében, és hamarosan elérhetőek lesznek. Mit jelent ez?

A wikik segítségével bizonyos dokumentumokat magasabb rangsorolhat az AI keresőben, így prioritást adhat bizonyos tartalmaknak. Ez egy tökéletes példa arra, hogyan használhatja a wikiket márkájának vagy hangvételének kialakításához, így AI keresőnk tudja, hogy először ott kell keresnie.

Automatikusan elmentheti-e korábbi bejegyzéseit a ClickUp AI-ba?

Rövid válasz: Csak az előző öt bejegyzésed érhető el.

Jelenleg a ClickUp Brain csak az utolsó öt bevitelt tudja automatikusan menteni. Ugyanakkor rengeteg visszajelzést kaptunk erről a funkcióról, ezért fontolóra vesszük, hogy a jövőben kiegészítjük a szolgáltatást.

Milyen gyorsan tanulja meg a ClickUp Brain a kontextust? Ha 50 feladatot töltök be, milyen gyorsan fogja megtanulni a kontextusban az adatokat?

Rövid válasz: Amint az adatok rendelkezésre állnak.

A ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy a lehető leggyorsabban megértse és felhasználja a munkaterület kontextusát. Ez magában foglalja a feladatok, dokumentumok, irányítópultok és egyéb kérdések és válaszok kezelését.

A ClickUp Brain válaszait egyszerűen a munkaterületén elérhető adatok és interakciók alapján adja, így az új információk beépülése után azonnal alkalmazkodni tud azokhoz.

Rövid válasz: A ClickUp nem közvetlen alternatíva, de vannak egyszerű megoldások.

Bár a ClickUp Brain nem egy az egyben alternatívája az Otter.ai-nak, lehetősége van integrálni a ClickUp-ot az Otterrel vagy a Zoom AI-val (amely minden fizetős Zoom-csomagban ingyenesen elérhető).

Miután a jegyzetek vagy a találkozó jegyzetek bekerültek a ClickUp-ba, a tartalom tetszés szerint formázható, és természetesen a ClickUp Brain-en keresztül is elérhető.

Látogasson el integrációs oldalunkra, hogy többet tudjon meg!

Bónusz kérdőív: Mennyire érzi magát kényelmesen az AI használatával?

A bemutató partinkon egy kérdőívet töltettünk ki az AI-vel kapcsolatos tapasztalataikról, és azt kell mondanom, hogy mindannyian profiknak tűnnek! Íme az eredmények:

67% azt mondta, hogy aktívan használja az AI-t.

23% azt mondta, hogy használja, de még teszteli a lehetőségeket.

10% azt mondta, hogy még nem próbálta, de érdekli

Ha még mindig nem biztos az AI és a ClickUp Brain erejében, akkor látnia kell, hogyan működik a saját munkaterületén. Ezek valóban hatékonyságnövelő funkciók, amelyek segítenek csökkenteni a manuális munkát, és a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

Nézze meg, hogyan változtatja meg a ClickUp Brain a játékot, és foglaljon még ma egy gyors bemutatót csapatunkkal, hogy maximalizálja termelékenységét.