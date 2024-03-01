A 2025-ös év legjobb PMO-i: stratégiai betekintés az iparág legjobbjaitól

A működési hatékonyság, az ügyfélmegtartás és a cash flow lesznek a legfontosabb tényezők 2024-ben. Ezt állítja egy körülbelül 300 üzleti vezető megkérdezésén alapuló felmérés. Ugyanezt állítják azok a PMO-k is, amelyek ebben a nagy gazdasági bizonytalansággal jellemzett időszakban az iparágakban nagy hullámokat kavarnak.

Ha ezek a célok az Ön számára is fontosak, akkor jó társaságban van. És szerencséje is van. Mert öt iparágvezető PMO-t azonosítottunk, amelyek ezeket a célokat könnyedén megvalósítják.

Íme, kik ők, miért figyeljük a tevékenységüket, és mit mondanak a legfontosabb célokról, amelyeket a legutóbbi PunchUp jelentésünkben azonosítottunk.

Hatékony támadás

Katitja Molele

Vállalat: The Coca-Cola CompanyBeosztás: Innovációs PMO vezető menedzser

Katitja Molele tapasztalt vezető menedzser, aki számos iparágban szerzett tapasztalatot – a mérnöki munkától a tanácsadásig, a banki tevékenységtől a gyorsan mozgó fogyasztási cikkekig. Közel három éve vezeti és kezeli a Coca-Cola Africa Operating innovációs portfólióját, amelynek székhelye Johannesburgban, Dél-Afrikában található.

A hatékonyság érdekében való proaktív és rugalmas hozzáállásról beszélve elmagyarázza, hogy mennyire fontos, hogy a csapatok ugyanazon problémák megoldásán dolgozzanak együtt.

Nagyon összekapcsolt és integrált csapat vagyunk – előre látjuk a kihívásokat, és sokkal korábban foglalkozunk velük. Amikor a COVID-19 bekövetkezett, tudtuk, hogy meg kell állítanunk a komplexitás bevezetését. Azért tettük ezt, hogy ideiglenesen leállítsuk innovációs ügynökségünket. „Álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mi működik jól.” A prioritások újragondolásáról és az egyensúlyról volt szó, valamint arról, hogy a rendelkezésre álló erőforrások a megfelelő helyre kerüljenek.

Befektetés a technológiába

Mercedes Martinez Sanz

Vállalat: IndraBeosztás: PMO menedzser

Mercedes Martinez Sanz madridi székhelyű PMO-menedzser, aki mélyreható projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik, és háttérrel rendelkezik a szoftverfejlesztési projektek és a tanácsadás terén. A módszertanok és szabványok lelkes támogatójaként Mercedes a PMBOK Guide 5. kiadásának alapbizottságának tagja volt, és más releváns projektekben is szakértőként működött közre.

Részt vett az ISO 21500 projektmenedzsment szabvány és az ISO 21502 projekt- és programportfólió-menedzsment szabvány kidolgozásában is. Tagja a PMI Madrid Spain Chapter igazgatótanácsának.

Lenyűgözött minket az ő hatalmas tapasztalata és elkötelezettsége az új technológiák alkalmazása iránt, amelyekkel hatékonyságot és fókuszt teremt csapatai számára, ahogy azt korábban a Projektmenedzsment Intézetben is elmagyarázta.

A mesterséges intelligencia fontos szerepet fog játszani az analitika területén, ezért be kell építeni a PMO-kba. Hagyjuk, hogy a gépek végezzék el az adatokkal kapcsolatos munkát, a projektmenedzserek pedig inkább az emberi részre koncentráljanak.

Az alkalmazottak elkötelezettségének prioritása

Cathy Hoenig

Vállalat: RivianBeosztás: Senior Manager, People PMO

Cathy Hoenig tapasztalt projekt-/programmenedzser és PhD-fokozatú szakember, aki a technológiai és gyártási ágazatban nagy, összetett, többfunkciós kezdeményezésekben szerzett tapasztalatai révén a Phoenix Egyetemtől a Boeingig, majd az Exemplisig, végül a Rivianig jutott, ahol senior menedzser és People PMO pozíciót tölt be.

Ami az alkalmazottak elkötelezettségének fontosságát illeti, Cathynek vannak olyan értékes betekintései, amelyekből mindannyian tanulhatunk valamit. Egy nemrégiben megjelent cikkében, amelynek címe: Hogyan tudnak a PMO-k egy változásra kész kultúrát kialakítani, elmagyarázta, hogyan kapcsolódik össze a vállalati kultúra és a PMO.

A PMO csapata hatalmas befolyással bír a kultúra irányítására. Innovatív módszereket kell találnunk a munkavállalók elkötelezettségének növelésére. És gondoskodnunk kell arról, hogy biztonságban legyenek, produktívak és boldogok.

Lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de ez a kultúra irányítására való rendkívüli összpontosítás pontosan az a fajta egyszerű, elegáns megoldás, amely valódi hatást gyakorol. Cathy 2021-es felvétele óta a Rivian alkalmazottainak száma csaknem megnégyszereződött.

Az ilyen típusú növekedéshez egyszerű, elegáns megoldásokra van szükség.

Hosszú távú ügyfélmegtartás tervezése

Maggie Davis

Vállalat: ConveneBeosztás: alelnök, PMO

Maggie Davis, aki fogyasztói kiskereskedelem, B2B szoftverek, vendéglátás és kereskedelmi ingatlanok területén szerzett tapasztalatokat, 2022-ben lett PMO, és azóta is a hatékonyság növelésén és az erős csapatok támogatásán dolgozik a Convene-nél.

Ahogy néhány évvel ezelőtt elmagyarázta, az ügyfélmegtartás terén a végfelhasználót szem előtt tartó tervezés része a titkos receptjének.

Úgy gondolom, hogy a hagyományosan hétköznapi élményeket, például az irodába való bejelentkezést, az eseményekről való értesítést, a tárgyalóterem keresését, és megpróbálunk színt vinni abba, ahogyan az alkalmazottak a fizikai terekkel interakcióba lépnek. Míg a technológiába befektető cégek a bérbeadók, a tényleges végfelhasználók az irodai alkalmazottak, és mi őket szem előtt tartva tervezzük a megoldásokat, ami nagyon klassz.

Allison Vendt

Vállalat: DropboxBeosztás: Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics, and Virtual First at Dropbox

Allison Vendt tapasztalt vezető, stratégiai gondolkodó és változáskezelésre specializálódott szakember, aki nyolc fős magcsapattal vezeti a Dropbox átállását a Virtual First modellre. A Dropboxnál betöltött pozícióját megelőzően a The Foremnél és a Stanfordnál dolgozott, valamint független tanácsadóként is tevékenykedett.

Azért került a figyelmünkbe, mert lenyűgözött minket a Dropbox átalakulása, és mert nemrégiben megosztotta a szervezetével kapcsolatos, ügyfélmegtartással kapcsolatos betekintéseit.

A [virtuális munka] arról szól, hogy új módszereket találjunk a dolgok jobb elvégzésére... Hatalmas változást hajtottunk végre: a nyüzsgésről a hatékonyságra helyeztük a hangsúlyt... Nem a végzett feladatokról van szó, hanem a munka eredményéről... Először [mi] megfogalmazzuk a problémát. Ezután megírjuk a probléma leírását. Meghatározzuk a végfelhasználók igényeit. Majd jó célokat tűzünk ki... Arról van szó, hogy az ügyfél elégedett legyen az eredménnyel.

Más szavakkal, minden folyamatváltozás, feladat, probléma megfogalmazás és cél megközelítésénél szem előtt kell tartani, hogy a végső cél a végfelhasználó elégedettsége és megtartása.

Melyek a prioritásai?

Ahogy egyre beljebb haladunk a negyedik negyedévben, és elkezdődnek a szokásos éves tervezési feladatok az új naptári évre való átállással, itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, mit mondanak az iparág vezetői a fenti stratégiai prioritásokról, és felmérjük, hogy ezek a prioritások illeszkednek-e a 2024-es stratégiai tervébe, és ha igen, hogyan.

Több mint 300 iparági vezető szerint a négy legfontosabb prioritás a következő:

Hatékony támadás

Befektetés a technológiába a konszolidálás, az automatizálás és az erőforrások megtakarítása érdekében

Az alkalmazottak elkötelezettségének prioritása

Hosszú távú ügyfélmegtartás tervezése

Hogyan fogja ezeket beépíteni stratégiájába? Hogyan kapcsolódnak ezek a szervezetének egyedi víziójához? És mit tanulhat az iparágban hullámokat kavaró PMO-k tapasztalataiból?

A válaszok talán azzal kezdődnek, hogy követjük a fenti szakembereket és elmélyülünk a betekintéseikben. Ha még nem olvasta el a több mint 300 vezető bevonásával készült felmérés eredményeit, itt megtalálja őket – és készen állhat az inspirációra.