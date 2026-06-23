Brain²: Nadcházející vlna

S radostí vám představujeme Brain².
Dnes představujeme zásadní skok v našich schopnostech v oblasti umělé inteligence. Jedná se o největší aktualizaci ClickUp Brain od jeho uvedení na trh a jsme pevně přesvědčeni, že změní možnosti znalostních pracovníků.
Brain² je nyní špičkový agent, který využívá nejnovější průkopnické modely a je úzce propojen s grafem vašeho pracovního kontextu. Je to, jako byste pro svou společnost najali armádu géniů.
Je opravdu ohromující, jak dobře si modely typu „frontier“ vedou při práci s informacemi, jakmile jsou vybaveny správnými nástroji a kontextem. Celé kategorie pracovních úkolů jsou nyní jednoduše vyřešeny: řízení projektů, osobní administrativa, hloubkový výzkum, úpravy dokumentů, prezentace a mnoho dalšího.
Věříme, že to zásadně změní způsob, jakým lidé vykonávají znalostní práci, a zvýší produktivitu týmů (doslova!) až stokrát.
Zde je několik věcí, které vás jistě potěší:
Kontextový engine: Neuvěřitelná výhoda ClickUp
Ostatní nástroje umělé inteligence začínají každý rozhovor od nuly. „Povězte mi o svém projektu.“ „Jaké jsou vaše cíle?“ „Kdo jsou zainteresované strany?“ Je to jako mluvit s někým, kdo trpí amnézií.
Brain² to už ví. A to do hloubky.
Úkoly, dokumenty, chat, tabulky, schůzky, tabule, řídicí panely. Všechny tyto plochy se sbíhají do jediného kontextového modulu. Brain² vidí, kdo má na starosti který úkol, co se už dva týdny nehýbe z místa, co vám včera v chatu řekl váš designér a ke kterému OKR to vše směřuje.
Když se zeptáte: „Jak to vypadá s uvedením na trh?“, nemusíte poskytovat zadání. Brain² je tím zadáním.
A to se násobí. Každý den rozumí vaší práci stále lépe. Už ve třetím měsíci budete mít pocit, jako byste brainstormovali s nejbystřejším členem vašeho týmu.
Agenti typu „frontier“: architektura
Brain² není jen jeden model. Je to souhrn všech nejmodernějších modelů s optimalizovaným směrováním, takže každý úkol je přiřazen modelu, který ho zvládne nejlépe. Modely Claude pro hluboké uvažování a psaní. GPT pro rychlou generaci obsahu a přesné provádění rozsáhlých pracovních postupů. Gemini pro multimodální zpracování. Nikdy nemusíte vybírat ručně. Stačí se zeptat.
Samotné modely však nestačí. Brain² využívá také:
- Více než 1 000 nástrojů a dovedností: balíčky odborných znalostí načítané na požádání a cokoli dalšího prostřednictvím MCP
- Paměť, která se přizpůsobuje: Brain se učí vaše standardy a to, jak máte rádi, když se věci dělají, a vy můžete importovat svou paměť z jiných nástrojů umělé inteligence, takže nikdy nezačíná od nuly
- Výpočty v izolovaném prostředí: skutečný kód na skutečných datech, zpracování čísel, vracení ověřených odpovědí
- Automatizace bez zásahu uživatele: opakující se pracovní postupy se promění v automatizované procesy, které běží samy
- Pracovní graf: vaše úkoly, dokumenty, chaty a rozhodnutí jsou do něj načteny, takže AI zná vaši společnost již od prvního dne
- Důvěryhodnost na podnikové úrovni: RBAC, izolace pracovních prostorů, auditní stopy. Umělá inteligence, která respektuje, kdo co vidí
Modely × Nástroje × Kontext × Výpočetní výkon × Automatizace = tým agentů ve vašem pracovním prostředí.
Práce s informacemi: prostě to funguje
Skokové zlepšení. Každodenní úkoly, které vyplňují pracovní den, jsou zpracovávány od začátku do konce:
Hloubkový výzkum: Vyhledávání z více zdrojů, syntetizované a s odkazy. Veškerá data z vašeho pracovního prostoru spolu s živým webem a připojenými aplikacemi máte na dosah ruky, zpracovaná a připravená k okamžitému využití. Kontextový engine ClickUp efektivně shrnuje a komprimuje znalosti z vašeho pracovního prostoru tak, aby byly snadno zpracovatelné umělou inteligencí, čímž zlepšuje kvalitu výstupů a zároveň snižuje náklady.
Řízení projektů: Plány, aktualizace, zprávy o stavu. Vypracované a realizované. Když Brain² uvádí, že rychlost klesla o 18 %, provedl skutečnou analýzu vašich reálných dat a předložil její výsledky.
Osobní šéf štábu: Rutinní práce, které vám dříve zabíraly celé dopoledne. Třídění e-mailů, příprava kalendáře, sledování úkolů. O to vše je postaráno.
Prezentace: „Připrav mi prezentaci na čtvrteční poradu.“ Skutečná typografie, chytré palety barev, animace, při kterých se ti nezkroutí prsty. Hotovo ještě dřív, než stihneš vybrat šablonu.
Spolupráce více účastníků: lidé + agenti, jeden tok
Brain² není jen postranní panel připojený k aplikaci. Funguje ve stejných vláknech, ve kterých již váš tým pracuje. Brain² můžete označit kdekoli, jako byste spolupracovali s kolegou na jakémkoli povrchu. Projektový manažer položí otázku, inženýr ji převezme, Brain² načte data a navrhne řešení, designér potvrdí. Jedna konverzace, žádné přepínání mezi kontexty.
Agenti na pozadí běží nepřetržitě: sledují váš CRM systém, třídí chyby a generují týdenní zprávy. Nečekají, až je o to požádáte. Zobrazují to, na čem záleží, ještě než to budete potřebovat.
Propojte cokoli prostřednictvím MCP
Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Calendar a cokoli dalšího s podporou MCP. Váš pracovní prostor se stane jediným zdrojem pravdy namísto záložky č. 47.
V našem vývojovém týmu jej používáme interně a zcela to změnilo způsob, jakým vyhledáváme a sdílíme analytické údaje.
Osobní poznámka: nadcházející vlna
Budu upřímný a řeknu, proč jsme z toho tak nadšení. Umělá inteligence již zásadně změnila softwarové inženýrství. Její využití se rozšířilo napříč odvětvími a tato profese se navždy proměnila. Vývojáři, kteří využívají umělou inteligenci, nejsou jen o něco lepší; v tom, čeho jsou schopni dosáhnout, se od ostatních zásadně liší.
Každý druhý znalostní pracovník se nachází na stejné křivce, jen s časovým posunem směrem doleva. Marketing, právní oddělení, účetnictví, finanční služby, PR, provoz. Vlna se blíží.
Brain² jsme vyvinuli, protože věříme, že ClickUp je ideálním základem pro operační systém založený na spolupráci mezi lidmi a agenty. Vše na jednom místě, jeden kontextový engine, jeden tým agentů, který již zná vaši společnost. Rozdíl mezi „Kéž bych s tím měl pomoc“ a „Je to už hotové“ se zkracuje na pouhé sekundy.
Jedná se o nejvýznamnější nárůst produktivity, jaký jsme kdy zažili. A to jsme teprve na začátku.
Brain² je již k dispozici.