Shrnutí: Nahradí umělá inteligence realitní makléře? V současné době zvládá rutinní úkoly, ale chytří makléři se rychle přizpůsobují. Zjistěte, v čem stále vedou lidé.
Hlavní body
- AI automatizuje administrativu, vyhledávání a zasílání zpráv v realitních pracovních postupech.
- Vysoce ceněné dovednosti, jako je vyjednávání a poradenství v oblasti cen, zůstávají klíčové.
- Realitní agenti musí rozvíjet digitální gramotnost a schopnost vyprávět příběhy pomocí dat.
- Stabilita kariéry se zlepšuje díky zaměření na konkrétní oblast a využívání nástrojů umělé inteligence.
Nahradí AI opravdu realitní makléře?
Je nepravděpodobné, že AI zcela nahradí realitní makléře, ale změní jejich roli a vytlačí makléře, jejichž práce spočívá převážně v rutinních úkolech.
Pozice, které se točí kolem otevírání dveří, vyplňování formulářů a předávání informací, jsou více ohroženy. Makléři, kteří se zabývají cenovým poradenstvím, vyjednáváním a složitými obchody, jsou mnohem odolnější.
V rámci této role umělá inteligence stále častěji zvládá opakované vyhledávání, první kontakt, základní kvalifikaci, návrhy ocenění a šablonové komunikace. Lidé tráví více času interpretací dat, poradenstvím ohledně strategie, řízením rizik a koordinací složitých transakcí.
Celková trajektorie směřuje vzhůru v komplexnosti a některé role na nižší úrovni se mohou zmenšit nebo konsolidovat.
Dopad na reálný svět: Co je již automatizováno
Než se nástroje umělé inteligence staly běžnými, agenti trávili mnoho hodin ručním procházením seznamů, psaním každé zprávy, odpovídáním na stejné otázky po telefonu a sledováním úkolů pomocí papírových poznámek nebo jednoduchých tabulek.
Mnoho dní se slilo dohromady v mix administrativy, honby za novinkami a spěchu mezi prohlídkami.
Nyní chatboty předběžně kvalifikují potenciální zákazníky, doporučovací systémy navrhují nemovitosti, oceňovací modely navrhují cenová rozpětí a umělá inteligence píše první návrhy popisů nemovitostí a e-mailů. Vy dohlížíte a upravujete, místo abyste každý kus začínali od nuly.
Studie naznačují, že zhruba třetina úkolů v oblasti nemovitostí může být automatizována, což se promítá do skutečné úspory času a vyššího výkonu.
Nové trendy v oblasti umělé inteligence, které formují realitní trh
AI není jeden nástroj, je to ekosystém běžící pod vašimi vyhledávacími portály, CRM a back office.
Tyto trendy mění očekávání klientů a způsob fungování realitních kanceláří, což znamená, že se mění i představa o tom, co je pro realitní makléře „dobré“.
1. Stanovení ceny a ocenění na základě dat
Automatizované modely oceňování nyní na základě obrovských datových sad transakcí během několika sekund navrhují doporučené prodejní ceny a nájemné.
To vás nutí pochopit, jak tyto modely fungují, rozpoznat, kdy nesprávně vyhodnotí jedinečnou nemovitost, a vysvětlit klientům, proč se vaše cenová strategie může lišit od algoritmu.
2. Kompletní digitální cesta kupujícího
Kupující a nájemci mohou vyhledávat, filtrovat, prohlížet si nemovitosti virtuálně a dokonce i podávat nabídky, aniž by museli volat makléře. Když se klienti na vás obrátí, jsou již v pokročilejší fázi a lépe informovaní.
Vaše hodnota spočívá stále více v objasňování kompromisů, vedení jednání a odhalování problémů, které hladké digitální toky neodhalí.
3. Marketing a péče o potenciální zákazníky s prioritou umělé inteligence
Generativní AI píše popisy nemovitostí, příspěvky na sociálních sítích a e-maily v měřítku. Makléři, kteří se naučí efektivně podněcovat a editovat, spouštějí silnější kampaně rychleji a testují více úhlů pohledu.
Laťka se zvyšuje, protože klienti si rychle všimnou, když je váš marketing slabší než u konkurence, která využívá umělou inteligenci.
4. Automatizované zázemí a dodržování předpisů
Makléřské společnosti využívají AI k vytváření smluv ze šablon, označování chybějících podpisů a sledování termínů nebo podezřelých aktivit.
Některé úkoly koordinátorů transakcí se zmenšují a větší část pracovního postupu se odehrává uvnitř platforem. Očekává se, že budete tyto systémy pohodlně ovládat a zasáhnete, když se něco zdá být v nepořádku nebo když klient potřebuje poradit.
Tyto trendy vás zbavují části rutinní práce, ale také zvyšují očekávání v oblasti dat, digitální gramotnosti a poradenských dovedností.
Dovednosti, které je třeba rozvíjet a opustit
Vzhledem k tomu, že AI přebírá více opakujících se úkolů, vaše hodnota jako realitního makléře se posouvá směrem k úsudku, komunikaci a znalosti systémů.
Nemusíte se stát programátorem, ale musíte být osobou, která rozumí tomu, co tyto nástroje produkují, a dokáže to proměnit v lepší výsledky pro klienty.
Dovednosti, na které se zaměřit
Tyto dovednosti nabývají na významu, protože je obtížné je automatizovat a jsou nejblíže důvěře klientů a konečným rozhodnutím.
- Znalost místního trhu
- Strategie vyjednávání a uzavírání obchodů
- Poradenství klientům pod tlakem
- Interpretace dat a vyprávění příběhů
- Budování osobní značky a referencí
Posilujte je tím, že každou transakci budete brát jako cvičení.
Nastavte si týdenní kontrolu, při které porovnáte nedávné prodeje s odhady modelu, zaznamenejte, kde algoritmy selhaly, a vylepšete způsob, jakým tyto rozdíly vysvětlujete.
Zahrávejte si na obtížné rozhovory a zeptejte se klientů, která vysvětlení jim připadala nejjasnější.
Dovednosti, které je třeba potlačit nebo odložit
Tyto úkoly je stále třeba vykonávat, ale umělá inteligence a automatizace mohou převzít velkou část zátěže, takže by neměly určovat vaši hodnotu.
- Ruční kvalifikace potenciálních zákazníků
- Rutinní psaní e-mailů a zpráv
- Základní vyhledávání nemovitostí a vytváření užšího výběru
- Jednoduché zprávy o vývoji trhu
- Zadávání a sledování dat s nízkou hodnotou
Místo toho, abyste každý následný krok zadávali ručně, nakonfigurujte své CRM a AI nástroje tak, aby vytvořily první návrhy, které pak můžete zkontrolovat a upravit podle potřeby.
Snažte se přejít od „všeho ručního“ k navrhování procesů, sledování výkonu a věnování ušetřeného času schůzkám s klienty, složitým obchodům a učení.
Perspektivy kariéry
Na makroúrovni se poptávka po realitních makléřích jeví spíše stabilní než klesající.
Ve Spojených státech je podle oficiálního výhledu pracovních míst pro realitní makléře přibližně 532 200 pracovních míst pro realitní makléře a prodejce, s mediánem platu kolem 58 960 USD a předpokládaným růstem zaměstnanosti přibližně o 3 % v letech 2024 až 2034.
Na základě prognóz růstu globálního trhu s nemovitostmi se očekává, že celosvětový trh s nemovitostmi vzroste z přibližně 4,13 bilionu USD v roce 2024 na 5,85 bilionu USD v roce 2030.
Transakce i nadále pohání populační a domácnostní vývoj, urbanizace, omezená nabídka bydlení a poptávka investorů. Umělá inteligence snižuje tření a zkracuje dobu potřebnou k uzavření obchodu, ale také zvyšuje očekávání ohledně rychlosti reakcí, rad podložených daty a propracovaných digitálních zážitků.
Tato kombinace podporuje méně rolí vyžadujících nízkou kvalifikaci a větší poptávku po schopných poradcích, kteří ovládají technologie.
Mzdy budou pravděpodobně i nadále pod tlakem v segmentech s nízkými maržemi nebo silně orientovaných na platformy, kde portály a automatizované procesy usnadňují klientům porovnávání poplatků.
Přechod k luxusním, komplexním komerčním nebo přeshraničním transakcím může zlepšit jak stabilitu, tak výdělky, i když vyžaduje hlubší odborné znalosti a sítě kontaktů.
Mezi odolnější oblasti patří luxusní rezidenční nemovitosti, komplexní komerční a investiční transakce, stěhování a přeshraniční práce, trhy s neuspořádanými nebo neprůhlednými daty a interní role jako vedoucí týmů se znalostmi umělé inteligence v rámci makléřských společností.
Výběr toho, kde se v tomto spektru umístíte, je jednou z největších pák, které stále ovládáte.
Co bude dál
Nejbezpečnější reakcí není čekat na verdikt ohledně vaší práce, ale začít během příštích 1 až 2 let měnit způsob, jakým pracujete.
Umělou inteligenci můžete brát jako mladšího asistenta a postupně přetvořit svou roli tak, aby zahrnovala pouze to, co dokážete jen vy.
1. Zkontrolujte svůj pracovní postup z hlediska možností automatizace
Začněte tím, že si naplánujete typický týden. Označte opakující se úkoly, jako jsou odpovědi na první kontakty, jednoduché plánování schůzek, hodnocení potenciálních zákazníků a základní zprávy.
Vyzkoušejte jeden nebo dva nástroje, které lze připojit k vašemu stávajícímu CRM, místo toho, abyste vše najednou měnili. Mnoho agentů uvádí, že i malá automatizace jim ušetří několik hodin času.
2. Vybudujte značku založenou na datech a poradenství
Používejte nástroje pro oceňování a údaje o trhu k podpoře svých cen a nabídněte poradenství, poté si procvičte vysvětlování této logiky srozumitelným jazykem.
Sdílejte krátké místní aktuality nebo rychlá videa, která ukazují, jak uvažujete o obchodech, a ne jen to, co nabízíte.
Postupem času vás klienti začnou vyhledávat kvůli vašemu úsudku, nejen kvůli přístupu.
3. Vyberte si a otestujte odolnou niche
Podívejte se, kde se překrývají vaše zájmy a příležitosti na trhu, například luxusní nemovitosti, malé investice, stěhování nebo role specialisty na AI a systémy ve vašem týmu.
Proveďte malé testy: absolvujte specializovaný kurz, uzavřete partnerství v rámci specializované transakce nebo vyzkoušejte pracovní postupy s intenzivním využitím umělé inteligence pro část klientů, než se plně zavážete.
Důsledné malé kroky, jako jsou tyto, jsou často důležitější než jeden velký obrat. Pokud budete neustále zdokonalovat své nástroje, dovednosti a svou specializaci, budete mít náskok před vývojem v oboru, místo abyste reagovali až po události.
Závěrečné myšlenky
AI bude i nadále automatizovat část práce realitních makléřů, zejména rutinní vyhledávání, zasílání zpráv a administrativu.
To neznamená, že tato role zmizí. Znamená to, že vaše práce se bude více soustředit na cenovou strategii, vyjednávání, řízení rizik a důvěru klientů, zatímco chytřejší nástroje se postarají o rutinní práci.
Pokud investujete do znalostí místního trhu, komunikace a rad založených na datech a zároveň se naučíte AI řídit, místo abyste s ní soutěžili, dáte si prostor k prosperitě na měnícím se trhu.
Název „realitní makléř“ možná zůstane stejný, ale verze této profese, která přežije, je ta, kterou si nyní sami utváříte.
Často kladené otázky
Mění to způsob, jakým se prosadíte. Mladší zaměstnanci se již nemohou spoléhat na to, že budou lidskými ústřednami, ale mohou uspět tím, že si osvojí místní znalosti, budou nabízet praktické služby a stanou se nejzkušenějšími uživateli nástrojů umělé inteligence ve svém týmu.
Je toho více než dost. Zaměřte se na stanovení ceny, vyjednávání, otázky související s prohlídkami, poradenství klientům při rozhodování a buďte osobou, která si všimne, když automatizované procesy něco opomenou. Pomáháte také ladit tyto systémy, aby skutečně odpovídaly fungování vašeho trhu.
Jsou vystaveni různým tlakům. Umělá inteligence stále podporuje výzkum a marketing, ale důležité obchody s individuálními podmínkami, citlivá jednání a koordinace více stran se opírají především o lidskou odbornost a vztahy, takže riziko úplného nahrazení je zde nižší.
Můžete se specializovat na luxusní nemovitosti, investice nebo stěhování, expandovat do sousedních regionů nebo převzít vedoucí roli v oblasti umělé inteligence a systémů v rámci realitní kanceláře. Klíčem je přejít k složitější práci, kde samotné platformy nestačí.
Některé prohlídky mohou zůstat virtuální a vyjednávací nástroje mohou navrhovat taktiky, ale prohlídky nemovitostí a uzavírání obchodů zahrnují emoce, řeč těla a místní nuance. Umělá inteligence může tyto momenty ovlivnit, ale klienti obvykle chtějí, aby rozhovor vedl důvěryhodný člověk, když jde o velké částky a životní rozhodnutí.