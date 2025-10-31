Čím se agentická AI OpenAI vyznačuje v roce 2025?

Hlavní body
- Agentická AI OpenAI automatizuje vícestupňové úkoly pomocí integrovaných nástrojů.
- AgentKit umožňuje vývojářům vytvářet vlastní agenty s nízkým počtem kódů.
- Agenti mají bezpečný přístup k aplikacím třetích stran s uživatelským oprávněním a ochrannými opatřeními.
- Zavádění nových řešení funguje nejlépe, když se nejprve otestuje na úzkých, vysoce hodnotných úkolech.
Nabízí OpenAI agentickou AI?
Ano, OpenAI nabízí plně funkční produkt agentické AI.
Společnost spustila režim agenta ChatGPT 17. července 2025, což platformě umožňuje autonomně dokončovat vícefázové úkoly pomocí integrovaných nástrojů, jako je procházení webu a provádění kódu.
O tři měsíce později společnost OpenAI vydala AgentKit, komplexní sadu vývojářských nástrojů určených k vytváření, nasazování a optimalizaci agentů AI od začátku do konce.
Tyto novinky posilují pozici OpenAI jako lídra na trhu agentické AI. Společnost se zaměřuje na vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a produktů, kteří chtějí inteligentní automatizaci, aniž by museli přestavovat celý svůj technologický stack.
Po několika měsících testování platformy jsem zjistil, že její nastavení je překvapivě jednoduché, i když agent někdy měl potíže s jemnými úkoly, které vyžadovaly specifické znalosti dané oblasti.
Jak to vlastně funguje?
Agentická AI OpenAI funguje prostřednictvím jednotného systému, který kombinuje schopnosti uvažování ChatGPT se schopností procházet webové stránky, spouštět kód a volat API na virtuálním počítači.
Když přidělíte úkol, agent vyhodnotí cíl, vybere vhodné nástroje a provede řadu akcí, dokud nedosáhne cíle nebo nenarazí na překážku.
Agent může využívat konektory pro Gmail, GitHub, Slack a další aplikace a bezpečně přistupovat k uživatelským datům pouze po vyžádání oprávnění. Tato vrstva oprávnění zajišťuje, že bez výslovného souhlasu nedojde k žádné citlivé akci.
|Komponenta
|Obchodní funkce
|Prohlížení webu
|Průzkum trhu, analýza konkurence, získávání dat v reálném čase
|Provádění kódu
|Transformace dat, automatizace skriptů, generování reportů
|Volání API
|Aktualizace CRM, zpracování objednávek, integrace služeb třetích stran
|Přístup ke konektorům
|Příprava e-mailů, plánování kalendáře, vyhledávání dokumentů
Při vlastních testech jsem si všiml, že agent před odesláním e-mailů nebo úpravou souborů udělal pauzu, což posílilo důvěru v jeho rozhodovací proces.
Tato architektura umožňuje agentovi zpracovávat úkoly, které dříve vyžadovaly více nástrojů a ruční předávání. Může například načíst údaje o prodeji z CRM, analyzovat trendy v tabulce a napsat souhrnný e-mail, aniž by musel přepínat kontexty.
Tento rozdíl je důležitý, protože rychlost dokončení úkolů se zvyšuje, když celý pracovní postup koordinuje jeden systém. Jak to vypadá v praxi, když to skutečný uživatel použije?
Jak to vypadá v praxi?
Představte si produktového manažera, který potřebuje shromáždit informace o konkurenci pro nadcházející plánovací schůzku.
Místo ručního navštěvování webů konkurence, kopírování seznamů funkcí a psaní poznámek aktivuje režim agenta ChatGPT jediným příkazem: „Proveď výzkum tří nejlepších CRM platforem, porovnej jejich AI funkce a shrň výsledky do tabulky.“
Agent postupuje podle jasného plánu od problému k výsledku:
- Identifikuje rozsah úkolu a potvrzuje tři platformy CRM, které je třeba prozkoumat.
- Prochází webové stránky a dokumentaci jednotlivých dodavatelů a extrahuje podrobnosti o funkcích AI.
- Sestavuje zjištění do strukturované srovnávací tabulky.
- Kontroluje přesnost výstupů a označuje chybějící informace.
Během 10 minut má produktový manažer k dispozici dokument připravený ke sdílení. Tato rychlost a autonomie jsou v ostrém kontrastu s tradičními výzkumnými asistenty, kteří vyžadují podrobné pokyny nebo ruční ověření v každé fázi.
Konkurenční řešení často postrádají těsnou integraci mezi uvažováním, procházením a manipulací s daty, kterou OpenAI sdružuje do jednoho rozhraní. To nás přivádí k širší otázce, co odlišuje OpenAI v přeplněném oboru.
V čem je OpenAI výjimečný?
OpenAI si vybudovalo jedinečnou pozici mezi předními společnostmi zabývajícími se vývojem agentů tím, že ve stejném roce vytvořilo režim agentů orientovaný na spotřebitele a kompletní sadu nástrojů pro vývojáře.
Zatímco ostatní dodavatelé se zaměřují na úzkou automatizaci nebo vyžadují rozsáhlé vlastní kódování, OpenAI nabízí plug-and-play řešení pro netechnické uživatele a zároveň pokročilé možnosti přizpůsobení pro technické týmy.
Společnost také klade důraz na bezpečnost a správu. OpenAI vydala Guardrails, otevřenou modulární bezpečnostní vrstvu, která dokáže automaticky maskovat osobní údaje, detekovat pokusy o jailbreak a vynucovat dodržování zásad.
Tím je zajištěno, že nasazení agenti fungují v rámci důvěryhodných hranic, což je kritický faktor pro podniky, které zpracovávají citlivé informace.
Zde jsou hlavní přednosti a kompromisy této platformy:
- AgentKit poskytuje vizuální plátno s funkcí drag-and-drop pro koordinaci pracovních postupů více agentů bez nutnosti psát koordinační kód.
- Integrované nástroje, jako je vyhledávání na webu, vyhledávání souborů a ovládání počítače, snižují potřebu vlastních integrací.
- První uživatelé hlásí občasné problémy s přesností a pomalý výkon při složitých, vícestupňových úkolech.
- Omezený přístup k reálným službám znamená, že některé úkoly stále vyžadují ruční sledování.
Jeden uživatel Redditu dobře vystihl smíšené pocity: „Za týden jsem vyvinul složité aplikace, které by mi dříve trvaly měsíce,“ zatímco jiný poznamenal, že agent „pravidelně selhává při základních úkolech“ a postrádá transparentnost potřebnou pro automatizaci robotických procesů v podniku.
Tyto kontrastní zkušenosti poukazují na platformu, která je sice stále ve fázi vývoje, ale již nyní naznačuje svůj transformační potenciál.
S ohledem na tento kontext se podívejme, jak se agenti OpenAI hodí do stávajících technologických ekosystémů podniků.
Integrace a kompatibilita s ekosystémem
Agentická AI OpenAI se připojuje k okolním systémům prostřednictvím centralizovaného registru konektorů, který nabízí okamžitou integraci pro běžné podnikové aplikace.
Správci spravují tyto konektory z jedné konzole a udělují nebo omezují přístup na základě rolí týmu a požadavků na dodržování předpisů.
Agents SDK a Responses API poskytují vestavěné nástroje, jako je vyhledávání na webu, vyhledávání souborů a ovládání počítače, což vývojářům umožňuje vytvářet agenty, kteří načtou aktuální informace a provedou akce bez nutnosti vlastního integračního kódu. To snižuje implementační tření a zrychluje návratnost investic.
Zde je přehled toho, jak se hlavní platformy zapadají do ekosystému agentů OpenAI:
|Platforma
|Integrační role
|Dropbox, Google Drive, SharePoint
|Zabezpečte přístup k dokumentům a jejich vyhledávání pro výzkum a reporting.
|Microsoft Teams, Slack
|Zprávy v reálném čase, oznámení a koordinace pracovních postupů
|Gmail, Outlook
|Příprava e-mailů, plánování a správa doručené pošty
|GitHub
|Přístup k úložišti kódu, automatizace pull requestů, správa verzí
Podporována je také integrace modelů třetích stran. Platforma není omezena na modely OpenAI; vývojáři mohou v rámci platformy vyhodnocovat i jiné modely a volat externí API prostřednictvím standardizovaných rozhraní.
Díky této rozšiřitelnosti jsou agenti OpenAI přizpůsobiví v heterogenních technologických stackech, kde koexistuje více poskytovatelů AI.
Časový harmonogram implementace a řízení změn
Zavedení agentické AI funguje nejlépe, když organizace postupují po etapách, místo aby ji zaváděly najednou v celém podniku.
Začněte s úzkým pilotním projektem zaměřeným na vysoce hodnotný pracovní postup s nízkým rizikem, jako je automatizace třídění ticketů zákaznické podpory nebo generování týdenních přehledů prodeje. To umožní týmům poznat silné stránky a omezení platformy v kontrolovaném prostředí.
Zde je osvědčená postupnost zavádění:
- Spusťte pilotní projekt s jedním týmem a jedním jasně definovaným úkolem.
- Vyhodnocujte výkonnostní metriky, jako je míra dokončení úkolů a spokojenost uživatelů.
- Vylepšete výzvy, konektory a ochranná opatření na základě zpětné vazby z pilotního projektu.
- Rozšiřte jej na sousední týmy s podobnými pracovními postupy.
- Jakmile bude zavedeno řízení a školení, můžete přejít na plné nasazení.
Mezi zúčastněné strany by měli patřit pracovníci IT bezpečnosti, kteří kontrolují zásady přístupu k datům, pracovníci zajišťující dodržování předpisů, kteří zajišťují soulad s předpisy, a koncoví uživatelé, kteří shromažďují praktickou zpětnou vazbu. Obecné označení rolí zajišťuje flexibilitu procesu, protože organizační struktury se liší.
Zde je důležitá změna řízení, protože agentická AI přesouvá rozhodování z lidí na algoritmy v konkrétních kontextech.
Transparentní komunikace o tom, co agent dokáže a nedokáže, zabraňuje nereálným očekáváním a buduje důvěru v technologii.
Nyní si poslechněme, co o svých praktických zkušenostech říkají první uživatelé.
Komunitní buzz a názory prvních uživatelů
První reakce jsou velmi rozporuplné. Někteří vývojáři jsou nadšeni zvýšením rychlosti, zatímco jiní považují současné možnosti za nedostatečné pro produkční použití.
- „Za týden jsem vyvinul složité aplikace, které by mi dříve trvaly měsíce“ ( uživatel Reddit, r/aipromptprogramming ).
- „Agent OpenAI je v současné podobě jen hezký trik... nic víc“ ( uživatel Reddit, r/ChatGPT ).
- „To zcela zničí trh RPA“ ( uživatel Reddit, r/productivity ).
- „Pravidelně selhává při základních úkolech a nemůže přistupovat k většině reálných služeb“ ( uživatel Reddit, r/ChatGPT ).
Pokud vás to zajímá, můžete si přečíst všech více než 500 komentářů k této funkci zde a uvidíte, co mám na mysli:
Spuštění AgentKitu také vyvolalo diskusi o tom, že vývojáři AI agentů třetích stran mohou mít potíže konkurovat, pokud se nespecializují nebo nepřidávají jedinečnou hodnotu.
Jeden pozorovatel poznamenal, že „většina startupů nabízejících bezkódové AI pracovní postupy se najednou jeví jako nadbytečné“, nyní když OpenAI poskytuje nativní nástroj pro tvorbu agentů.
Navzdory současným omezením zůstává část komunity optimistická. Panuje názor, že agentická AI by mohla revolučně změnit automatizaci, jakmile se odstraní mezery v spolehlivosti a dodržování předpisů.
Zvládání rutinních úkolů, jako je vyplňování formulářů, nakupování nebo monitorování dat, představuje to, co někteří nazývají „největší technologickou změnou paradigmatu v našem životě“.
Tyto polarizované názory vytvářejí základ pro pochopení toho, kam OpenAI plánuje platformu dále směřovat.
Plán a výhled ekosystému
OpenAI nastínilo ambiciózní časový plán, který směřuje od konsolidace platformy k autonomním výzkumným schopnostem.
Do poloviny roku 2026 plánuje OpenAI ukončit podporu staršího rozhraní Assistants API, jakmile rozhraní Responses API a Agent SDK dosáhnou plné funkční parity.
Tím se vývojáři sjednotí na jedné vylepšené platformě agentů. S blížícím se datem přechodu očekávejte oficiální oznámení o ukončení podpory a migrační nástroje.
Na konci roku 2026 chce OpenAI uvést na trh AI agenta schopného samostatně provádět výzkum na úrovni „stážisty“. Generální ředitel Sam Altman popsal tento cíl jako vytvoření systému, který dokáže číst literaturu, generovat hypotézy, provádět experimenty a analyzovat výsledky s minimálním lidským vedením.
S ohledem na budoucnost si OpenAI klade za cíl do roku 2028 vytvořit „legitimního výzkumníka AI“, který bude schopen řešit komplexní vědecké problémy od začátku do konce.
K dosažení tohoto milníku by bylo nutné rozšířit výpočetní infrastrukturu, prodloužit kontextová okna nad současný pět hodinový limit efektivního uvažování a pokročit v algoritmických inovacích v oblasti uvažování.
Mezi krátkodobá vylepšení patří API Workflows pro programové nasazení a správu pracovních postupů agentů a rozšíření funkcí agentů v aplikaci ChatGPT pro spotřebitele. Pravidelné vylepšování modelů dále posílí uvažování agentů a sníží počet chyb.
S ohledem na perspektivní plán rozvoje musí vedoucí pracovníci pochopit finanční závazky, které jsou s přijetím této technologie spojeny.
Kolik stojí OpenAI Agentic AI?
OpenAI používá pro přístup k agentu ChatGPT víceúrovňový model předplatného a za nástroje API pro vývojáře účtuje poplatky zvlášť.
ChatGPT Plus stojí 20 USD měsíčně pro jednoho uživatele a zahrnuje přibližně 40 akcí agenta za měsíc, přičemž pro další použití jsou k dispozici kredity s platbou podle skutečného využití.
ChatGPT Pro, jehož cena je 200 USD za měsíc, nabízí přednostní přístup a v podstatě neomezené používání agentů, přičemž standardně poskytuje přibližně 400 akcí agentů za měsíc.
Pro týmy je cena ChatGPT Team 25 USD za uživatele a měsíc při ročním předplatném nebo 30 USD za uživatele a měsíc. Tato úroveň zahrnuje všechny funkce Plus pro každého uživatele, sdílenou konzoli pro správu a vyšší kombinované limity využití.
Vývojáři používající API platí pouze za základní modelové tokeny a případná doplňková volání API. Za používání Agents SDK, nástrojů AgentKit nebo vestavěných funkcí se neplatí žádný samostatný poplatek.
Webové vyhledávací dotazy však s sebou nesou dodatečné náklady: 30 USD za 1 000 dotazů pro GPT-4o search-preview a 25 USD za 1 000 dotazů pro GPT-4o-mini. Ostatní vestavěné nástroje, jako je vyhledávání souborů nebo spouštění kódu, jsou účtovány výhradně podle spotřebovaných tokenů modelu.
Skryté náklady mohou vzniknout v důsledku výpočetně náročných úkolů nebo rozsáhlých integrací, které vyžadují rozsáhlá volání API. Organizace by měly během pilotních projektů pečlivě sledovat využití, aby mohly přesně předvídat měsíční výdaje. Pokud pro konkrétní funkci neexistují veřejné ceny, podívejte se na stránku s obchodními údaji OpenAI nebo se obraťte přímo na jejich prodejní tým.
Závěrečné myšlenky
Agentní režim OpenAI je velmi slibný, ale zatím není připraven pro každé použití. Viděl jsem, že vyniká ve výzkumu a syntéze, ale má potíže s pracovními postupy vyžadujícími jemné posuzování.
Chytrým krokem je považovat tento nástroj za experimentální, nikoli za plnohodnotnou náhradu automatizace. Začněte s jednou opakovatelnou úlohou, která má jasná kritéria úspěchu, pečlivě ji sledujte a poté upravujte pokyny a oprávnění, dokud nebudou výsledky konzistentní.
První uživatelé, kteří budou pečlivě iterovat, si s postupným zráním platformy vybudují cenné institucionální znalosti. Ti, kteří budou čekat na dokonalost, budou sledovat, jak konkurence získává výhodu v podobě křivky učení.