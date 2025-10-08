Vysvětlení řešení Salesforce Agentic AI

Existuje mnoho společností, které využívají umělou inteligenci a nabízejí zákazníkům kreativní řešení, ale Salesforce mezi nimi vyniká.
Salesforce Agentforce přináší novou definici digitální práce tím, že umožňuje podnikům nasadit autonomní agenty s umělou inteligencí, kteří analyzují data, přijímají rozhodnutí a řídí úkoly v oblasti prodeje, služeb a marketingu.
Díky integrovanému ekosystému postavenému na Atlas Reasoning Engine a Data Cloud nabízí transformativní přístup k automatizaci podniků.
Za prvé, poskytuje Salesforce skutečně agentickou AI?
Hlavní body
- Salesforce Agentforce nasazuje autonomní umělou inteligenci v rámci všech obchodních operací.
- Využívá Atlas Reasoning Engine pro inteligentní automatizaci rozhodování.
- Data Cloud poskytuje jednotnou integraci podnikových dat bez kopírování.
- Komplexní monitorování a zabezpečení prostřednictvím modulární agentické architektury umělé inteligence.
Nabízí Salesforce agentickou umělou inteligenci?
Ano, Salesforce nabízí agentickou AI prostřednictvím své platformy Agentforce. Salesforce Agentforce je digitální pracovní platforma, která podnikům umožňuje vytvářet a nasazovat autonomní AI agenty v libovolném měřítku.
Agentforce, který byl spuštěn v září 2024 a aktualizován v červnu 2025, kombinuje Atlas Reasoning Engine, Data Cloud, předem připravené akce a nástroj Agent Builder s nízkými požadavky na kódování, aby agenti mohli analyzovat data, přijímat rozhodnutí a provádět úkoly v rámci prodejních, servisních a marketingových pracovních postupů.
Tato komplexní sada řadí Salesforce mezi lídry v oblasti podnikové agentické umělé inteligence, která přesahuje rámec jednoduchých chatbotů a poskytuje skutečné digitální pracovníky.
Dále se podívejme, jak tento sofistikovaný systém funguje.
Stručný přehled funkcí: Salesforce Agentic Suite
Salesforce Agentic Suite integruje několik technických komponent a poskytuje jednotnou platformu pro vývoj a nasazení agentů.
Každá funkce navazuje na ostatní a vytváří tak ucelený ekosystém pro autonomní provoz.
|Schopnosti
|Podrobnosti
|Plánování a koordinace
|Atlas Reasoning Engine s modulárním plánovačem, selektorem akcí a reflexními moduly
|Paměť a kontextové úložiště
|Data Cloud – jednotná datová vrstva s přístupem bez kopírování k datům CRM, ERP a datům třetích stran.
|Vyvolání nástroje
|Více než 100 předem připravených akcí prostřednictvím konektorů k serverům Salesforce Flow, MuleSoft, Slack a MCP.
|Ochranná opatření a zásady
|Bezpečná architektura s whitelisty nástrojů, validátory výstupů a označováním identit.
|Pozorovatelnost a monitorování
|Command Center s podrobným sledováním, metrikami a podporou OpenTelemetry
Tato komplexní sada funkcí umožňuje podnikům vytvářet agenty připravené k produkci, kteří se hladce integrují do stávajících obchodních systémů.
Jak Salesforce Agentforce funguje pod kapotou
Technická architektura Salesforce Agentforce funguje prostřednictvím šesti integrovaných vrstev, které spolupracují na poskytování autonomních funkcí agentů.
- Atlas Reasoning Engine plánuje posloupnosti úkolů pomocí modulární koordinace.
- Action Selector vybírá vhodné nástroje z dostupné knihovny konektorů.
- Data Cloud poskytuje jednotná podniková data s přístupem bez kopírování.
- Předem připravené akce vyvolávají Salesforce Flow, MuleSoft a služby třetích stran.
- Ochranná opatření zajišťují dodržování předpisů prostřednictvím seznamů povolených nástrojů a validátorů výstupů.
- Command Center monitoruje výkon v reálném čase pomocí sledování na úrovni jednotlivých kroků.
Tento vrstevnatý přístup zajišťuje, že agenti mohou uvažovat o složitých obchodních scénářích a zároveň zachovávat bezpečnostní a pozorovatelné standardy na podnikové úrovni.
Ceny a licence: Co Salesforce účtuje za Agentic AI
Ceny Salesforce Agentforce nebyly veřejně zveřejněny, platforma bude pravděpodobně součástí balíčků Einstein 1 a Customer 360, nikoli prodávána jako samostatný produkt.
Společnost obvykle nabízí bezplatné vývojářské organizace pro počáteční testování, ale funkce Agentforce mohou být v zkušebních verzích omezené.
Očekávané cenové modely kombinují náklady na provedení za agenta s poplatky za spotřebu Data Cloud, zatímco konektory partnerů mohou vyžadovat samostatné předplatné.
Aktualizace z června 2025 přinesla Command Center, více než 100 nových akcí a konektory MCP bez specifikace dodatečných nákladů.
Tento komplexní přístup odráží strategii společnosti Salesforce integrovat agentické funkce do širšího ekosystému její platformy.
Hlavní silné stránky a kritické nedostatky Salesforce Agentic AI
Salesforce Agentforce má několik přesvědčivých předností, které jej odlišují od ostatních řešení umělé inteligence pro agenty.
Atlas Reasoning Engine poskytuje sofistikované modulární plánovací funkce, zatímco jednotný Data Cloud eliminuje datové silo díky přístupu k podnikovým systémům bez kopírování.
Agent Builder s nízkými požadavky na kódování demokratizuje tvorbu agentů a Command Center poskytuje podnikovou úroveň sledovatelnosti s podrobným sledováním na úrovni jednotlivých kroků.
Proprietární povaha Atlas Reasoning Engine však může omezovat transparentnost a přizpůsobitelnost ve srovnání s otevřenými frameworky.
Navíc závislost na partnerských serverech MCP může zpozdit harmonogram integrace a ekosystém v rané fázi stále vyžaduje zrání.
Data zůstávají uzamčena v ekosystému Salesforce, což vyžaduje konektory MuleSoft nebo třetích stran pro přístup k externím databázím.
Při přijímání technických rozhodnutí je třeba pečlivě zvážit tato omezení ve srovnání s přednostmi platformy.
Začínáme s umělou inteligencí Salesforce Agentic v 8 krocích
Vytvoření prvního agenta Salesforce vyžaduje systematické plánování a konfiguraci napříč několika komponentami platformy.
Většina týmů dosáhne počátečního nasazení do 2–4 týdnů po tomto strukturovaném přístupu.
- Zaregistrujte se do organizace vývojářů Salesforce s přístupem k Einstein 1.
- Nakonfigurujte připojení Data Cloud k vašim stávajícím systémům CRM a ERP.
- Navrhujte pracovní postupy agentů pomocí rozhraní Agent Builder s nízkými požadavky na programování.
- Vyberte předem připravené akce z knihovny více než 100 dostupných konektorů.
- Implementujte bezpečnostní opatření a zásady dodržování předpisů prostřednictvím správy identit.
- Nasazujte agenty v testovacím prostředí pro počáteční testování.
- Sledujte výkonnost pomocí dashboardů Command Center pro monitorování.
- Škálujte úspěšné agenty do produkce s pomocí vhodných kontrolních mechanismů.
Tento harmonogram implementace poskytuje realistický plán nasazení do produkčního prostředí a zároveň zajišťuje dodržování správných testovacích a řídících protokolů.
Plán a výhled konkurenceschopnosti pro Salesforce Agentic AI
Salesforce nadále výrazně investuje do schopností agentické umělé inteligence a plánuje integrovat další velké jazykové modely, včetně Anthropic Claude, Gemini a AI21.
Mezi budoucí plány patří vylepšení paměti agentů a plánovacích schopností, spolu s podrobnějšími cenovými strukturami, které se očekávají v roce 2026.
Díky otevřenému ekosystému s více než 30 partnerskými servery MCP je Agentforce konkurenceschopný vůči AWS Bedrock AgentCore a Microsoft Agent Framework.
Často kladené otázky
Agenti Agentforce mohou provádět autonomní akce napříč obchodními systémy, nejen odpovídat na dotazy. K plánování a rozhodování využívají Atlas Reasoning Engine.
Agentforce je nativně postaven na platformě Salesforce, přistupuje k existujícím datům prostřednictvím Data Cloud a plynule provádí akce pomocí konektorů Salesforce Flow a MuleSoft.
Agent Builder poskytuje rozhraní s nízkými požadavky na kódování pro základní agenty, avšak komplexní implementace mohou vyžadovat profesionální vývoj kódu a odborné znalosti v oblasti prompt engineeringu.
Ano, prostřednictvím serverů MCP a partnerských konektorů, včetně integrací AWS, Box, Google Cloud, PayPal a Stripe, které jsou k dispozici na tržišti AgentExchange.
Command Center nabízí sledování na úrovni jednotlivých kroků, metriky výkonu a integraci OpenTelemetry pro komplexní monitorování chování agentů a výsledků.
Další kroky a kontrolní seznam akcí
Salesforce Agentforce představuje vyspělou platformu připravenou pro podnikové použití, která umožňuje nasazení autonomních agentů s umělou inteligencí, sofistikovanými schopnostmi uvažování, komplexní integrací dat a robustními funkcemi pozorovatelnosti.
Síla této platformy spočívá v její nativní integraci se Salesforce a snadné dostupnosti bez nutnosti programování, nicméně organizace by měly pečlivě zvážit rizika vázanosti na jednoho dodavatele a složitost integrace externích systémů.
Chcete-li pokračovat v hodnocení, proveďte tyto základní úkoly:
- Požádejte o přístup k organizaci vývojářů Salesforce s funkcemi Agentforce.
- Zmapujte stávající zdroje dat a integrační požadavky pro Data Cloud.
- Identifikujte počáteční případy použití, které odpovídají dostupným předem připraveným akcím.
- Posuďte dovednosti týmu pro přístupy k vývoji agentů s nízkým kódováním versus profesionálním kódováním.
- Vypočítejte předpokládané náklady na základě očekávané spotřeby agentů a dat.
- Vyhodnoťte požadavky na správu a dodržování předpisů pro autonomní provoz agentů.