Oznámení o našem novém partnerství se společností HubSpot

Spojili jsme se s lídrem na trhu v oblasti CRM. Zde je přehled toho, co čeká naše zákazníky a ClickUp.
Naším posláním v ClickUp je zvýšit produktivitu celého světa. A i když je svět strašně velký, máme za sebou skvělý start, protože stovky tisíc zákazníků každý den spoléhají na ClickUp, aby mohli pracovat efektivněji.
Náš produkt totiž sehrál klíčovou roli v našem neuvěřitelném růstu za posledních 5 let a je základem toho, jak zde v ClickUp spolupracujeme.
Jak pravděpodobně víte, HubSpot je globálním lídrem v oblasti CRM a jeho platforma se stala nezbytnou součástí týmů zaměřených na zákazníky ve společnostech, které se snaží o růst. HubSpot poskytuje těmto společnostem všechny nástroje a integrace potřebné pro marketing, prodej, správu obsahu a zákaznický servis, aby mohly poskytovat příjemné zákaznické zkušenosti.
Co kdybychom vám a vašim týmům pomohli lépe spolupracovat a poskytovat tyto příjemné zážitky? Přesně to získáte, když spojíte sílu ClickUp a HubSpot.
Poskytování skvělých zákaznických zkušeností vyžaduje vysoce koordinovanou práci napříč mnoha týmy. V současné době jsou tyto snahy často nesouvislé, protože jsou řízeny napříč mnoha systémy, což značně ztěžuje předávání úkolů a spolupráci.
To má dopad nejen na zákaznickou zkušenost, ale také na zaměstnance. Díky užšímu propojení ClickUp a HubSpot máme příležitost tyto mezery vyplnit a zároveň zlepšit zkušenosti na obou frontách.
Klíčovým prvkem tohoto partnerství je vylepšená integrace mezi ClickUp a HubSpot, která automatizuje manuální práci a usnadňuje týmům spolupráci při poskytování hodnotných služeb zákazníkům. Mezi hlavní přednosti nové integrace patří:
- Obousměrná synchronizace: Uživatelé ClickUp a HubSpot nyní mají možnost synchronizovat data mezi oběma platformami, takže nejaktuálnější informace jsou k dispozici v obou systémech bez nutnosti ručního zadávání.
- Hladká automatizace: Díky možnosti spouštět pracovní postupy z jedné platformy na druhou lze automatizovat činnosti, které se odehrávají v průběhu celé zákaznické cesty, včetně těch, které se týkají více týmů.
Zde je několik příkladů, jak mohou společní zákazníci využít ClickUp a HubSpot společně k poskytování lepších zákaznických zkušeností.
Zvyšte rychlost dodání projektů
Díky nové integraci mohou týmy nastavit prakticky jakýkoli typ pracovního postupu, který je napadne, mezi ClickUp a HubSpot, aby jim pomohl urychlit proces dokončení projektů souvisejících s klienty. Například když se změní osoba odpovědná za projekt v ClickUp, související obchod v HubSpot se automaticky aktualizuje, takže týmy v kontaktu se zákazníky jsou informovány o tom, kdo je jejich novým kontaktním partnerem.
Automatizujte procesy v průběhu celé zákaznické cesty
Díky nové integraci s HubSpot mohou zákazníci ClickUp sladit projekty a aktivity se stavem zákazníka nebo fází zákaznické cesty. Například když dojde k uzavření obchodu v HubSpot, může být v ClickUp automaticky vytvořen plně šablonový onboardingový projekt.
To pomáhá profesionálnímu servisnímu týmu řídit proces zapojení nových zaměstnanců a zároveň poskytuje klíčovým zainteresovaným stranám přehled o tom, jak projekt postupuje. Nebo v níže uvedeném příkladu může změna stavu obchodu v HubSpot spustit iniciativu pro oslovení zákazníků řízenou prostřednictvím úkolu ClickUp!
Poskytněte týmům lepší přehled o dopadu zákazníků
Projektové týmy se nyní mohou kdykoli vrátit k obchodní příležitosti přímo v ClickUp, aby mohly sledovat, jak jejich práce ovlivnila úspěch zákazníka. Propojené obchodní příležitosti a objekty HubSpot budou přímo propojeny v rámci úkolů a podúkolů jako vztahy mezi vašimi zákazníky a jejich projekty.
Věříme, že toto partnerství se stane chybějícím článkem mezi týmy pracujícími s klienty a provozními odděleními v rámci celé firmy. Těšíme se, že budeme moci pomáhat organizacím všech velikostí zvyšovat produktivitu a zároveň posilovat vztahy se zákazníky.
P. S. Pokud ještě nemáte placený tarif ClickUp nebo HubSpot, nabízíme vám na omezenou dobu slevu 20 % na oba tarify. Nabídku ClickUp najdete zde a nabídku HubSpot zde !