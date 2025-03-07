Jak přimět ChatGPT, aby efektivně shrnoval články

Umělou inteligenci používá každý. To neříkáme my, ale McKinsey. Nedávný průzkum zjistil, že až 94 % zaměstnanců a 99 % vedoucích pracovníků je obeznámeno s generativními nástroji umělé inteligence. Generativní umělou inteligenci již na pracovišti používá třikrát více zaměstnanců, než si jejich manažeři představují.
Největší výzvou, které zaměstnanci při zavádění nástrojů AI čelí, je však školení. Téměř polovina zaměstnanců přiznává, že při používání AI dostává „střední nebo menší podporu“.
Jsme tu, abychom to trochu změnili. V tomto blogovém příspěvku nabízíme komplexní lekci o tom, jak přimět ChatGPT, aby shrnul článek. Prozkoumáme výhody, osvědčené postupy a potenciální úskalí, kterým se musíte vyhnout.
Začněme od začátku.
⏰ 60sekundové shrnutí
Když jsme požádali ClickUp Brain, aby byl konverzačnější a snadněji čitelný, vytvořil následující text:
Porozumění ChatGPT
- Co to je? Jedná se o chatbot s umělou inteligencí od OpenAI, který s vámi komunikuje lidským jazykem.
- Jak to funguje? Využívá rozsáhlé jazykové modely, které jsou trénovány na velkém množství textu, aby generovaly odpovědi.
- Co umí? Kromě shrnování umí také vyhledávat, vytvářet obsah, psát kód, brainstormovat a mnoho dalšího!
Výhody používání ChatGPT
- Rychlost: Shrnuje dlouhé články pouhými několika kliknutími.
- Rozsah: Zvládá více článků bez únavy.
- Nákladově efektivní: Šetří čas a zdroje
- Konzistence: Zajišťuje jednotnost a spolehlivost shrnutí.
Praktické využití
- Shrnutí pro vedoucí pracovníky: Rychlý přehled pro zaneprázdněné vedoucí pracovníky
- Výzkum: Shrnuje články, aby zjistil, zda jsou relevantní.
- Osobní čtení: Zjednodušuje složité témata pro snadné pochopení.
Stručně řečeno, ChatGPT je spolehlivý nástroj pro rychlé a efektivní shrnutí článků. Pokud však hledáte AI nástroj pro shrnutí, který zná kompletní kontext vaší práce, ClickUp Brain je tou správnou volbou!
Porozumění ChatGPT
Od svého vzniku v listopadu 2022 si ChatGPT podmanil svět. Před DeepSeek (dalším generativním nástrojem AI, který nedávno překonal rekord) byl ChatGPT nejstahovanější aplikací v Apple App Store.
Odborníci tvrdí, že ChatGPT by mohl být parním strojem tohoto století, i když to může být trochu přehnané. Tak co je na tom tak zvláštního? Pojďme to zjistit.
Co je ChatGPT?
ChatGPT je chatbot založený na umělé inteligenci, vyvinutý společností OpenAI, se kterým můžete konverzovat v lidském jazyce. Můžete mu klást jakékoli otázky a chatbot vám poskytne vhodné odpovědi na základě databáze, ke které má přístup.
Jak funguje ChatGPT?
ChatGPT je založen na velkých jazykových modelech (LLM), které jsou trénovány na obrovském množství textových dat z celého internetu a dalších zdrojů. Na základě tohoto tréninku si ChatGPT osvojuje schopnost zpracovávat vaše vstupy (známé jako prompty) a generovat vhodné odpovědi.
Co umí ChatGPT?
V současné době je ChatGPT schopný zvládnout řadu konkrétních úkolů, například:
- Vyhledávání: Používejte jako alternativu k vyhledávání Google pomocí konverzačního přístupu a krátkodobé paměti aktuální konverzace.
- Vytvářejte obsah: Generujte osnovy a pište návrhy blogových příspěvků, příspěvků na sociálních sítích, e-mailových kampaní atd.
- Psaní kódu: Generujte nebo doplňujte kód v jakémkoli programovacím jazyce.
- Brainstorming: Pomozte kreativcům vymýšlet řešení tím, že jim poskytnete nápady a prozkoumáte možnosti.
- Shrnout: Zpracujte dlouhé dokumenty do stručných shrnutí, aby je zaneprázdnění profesionálové mohli rychle pochopit a zapamatovat si je.
O používání ChatGPT pro různé účely jsme již dříve psali podrobně. V tomto článku se zaměříme na poslední bod: shrnutí.
Jak ChatGPT generuje shrnutí?
ChatGPT shrne text tak, že analyzuje dokument, extrahuje hlavní body a prezentuje je způsobem požadovaným uživatelem. Proces za obrazovkou je následující.
Kontext: ChatGPT zpracovává celý text z hlediska významu, struktury a vztahů.
Prioritizace: Identifikuje důležité informace na základě frekvence určitých slov, struktury vět a sémantického významu.
Shrnutí: Provádí extrakční shrnutí (vybírá klíčové věty tak, jak jsou) nebo používá abstraktní přístup (parafráze a přeformulování).
Redundance: Odstraňuje opakující se myšlenky, slova, citáty atd.
Styl: Poté uspořádá shrnutí článku na základě zadání uživatele. Můžete například požádat ChatGPT, aby vám poskytl shrnutí článku v pěti bodech nebo vytvořil jednostránkové shrnutí.
Nyní, když víte, jak to funguje, podívejme se, jak vám to pomůže.
Výhody použití ChatGPT pro shrnutí
Použití inteligentního nástroje, jako je ChatGPT, pro shrnování nabízí několik výhod, například:
Rychlost: ChatGPT dokáže během několika sekund shrnout články obsahující tisíce slov. Šetří tak nejen čas při psaní zkrácené verze, ale také při čtení dlouhých stránek textu, porozumění, anotování a následném vytváření shrnutí článků, čímž urychluje váš pracovní postup při správě dokumentů.
Rozsah: ChatGPT dokáže zpracovat desítky článků, což by pro člověka bylo prakticky nemožné; chatboty se navíc neunaví.
Nákladová efektivita: Použití ChatGPT k shrnutí výzkumných nebo akademických článků je také nákladově efektivní, protože bez velkého týmu asistentů se k hlavním bodům dostanete mnohem rychleji.
Konzistence: Na základě toho, jak zadáváte příkazy ChatGPT, můžete ovládat výstup, takže všechny vaše shrnutí budou konzistentní a spolehlivé.
Praktické využití shrnování ChatGPT
Po otázce „Umí ChatGPT shrnovat text?“ je nejčastěji kladenou otázkou, jak lze jeho funkce shrnování využít v praxi. Podívejme se na několik příkladů.
Shrnutí pro vedoucí pracovníky
Každý obchodní dokument obsahuje shrnutí pro vedoucí pracovníky, kteří nemají čas pročítat celý dokument. ChatGPT dokáže toto shrnutí vytvořit během okamžiku. A co víc? Pokud znáte preference vedoucího pracovníka, pro kterého shrnutí vytváříte, můžete jej také přizpůsobit jeho potřebám.
Vizualizace
Průzkumy a výzkumné zprávy jsou často plné čísel, což ztěžuje jejich čtení. ChatGPT dokáže identifikovat nejdůležitější body a data, které pak můžete vizualizovat pro lepší pochopení.
Výzkum
Vědci a akademici čtou desítky, ne-li stovky článků v rámci svého přehledu literatury. Teprve po přečtení celého článku zjistíte, zda je pro vás relevantní, nebo ne.
Vyhněte se tomu pomocí shrnutí ChatGPT. Požádejte generativní AI nástroj, aby shrnul výzkumné práce nebo novinové články, a podrobnosti si přečtěte pouze v případě, že je to nutné.
Osobní čtení
Zajímá vás nějaké téma, ale Wikipedia je pro vás příliš nepřehledná? ChatGPT vám pomůže. ChatGPT dokáže shrnout většinu novinových článků, dlouhých esejí a stránek Wiki. Na základě informací na dané stránce můžete chatbotu také klást otázky.
Správa informací
Ať už si rádi přidáváte záložky do čtení nebo si vedete zápisník, shrnutí ChatGPT jsou skvělým způsobem, jak archivovat informace, které vás zajímají. Jakmile si přečtete dlouhý článek nebo knihu literatury faktu, můžete požádat ChatGPT, aby jej shrnul, abyste si jej mohli uložit pro budoucí použití.
Dost bylo možností, pojďme přejít k činům.
Jak použít ChatGPT k shrnutí článku
Shrnutí článku pomocí ChatGPT je stejně jednoduché jako zkopírování a vložení textu a zadání pokynu k provedení této akce. Můžete to vyzkoušet sami a postupně optimalizovat svůj proces. S následujícími tipy však můžete dosáhnout cíle rychleji.
1. Příprava dokumentu pro ChatGPT
ChatGPT dokáže zpracovat jakýkoli externí soubor nebo dokument, který nahrajete, a vytvořit stručné shrnutí. Aby bylo shrnutí efektivní, formátujte dokument odpovídajícím způsobem.
- Odstraňte zbytečné rušivé prvky, jako jsou reklamy nebo irelevantní obrázky.
- Rozdělte dokument na sekce pro lepší plynulost textu.
- Strukturovejte jej do odstavců a doplňte potřebné nadpisy.
- Odstraňte veškeré důvěrné informace.
Jakmile je dokument připraven, je čas se pustit do práce. Mimochodem, ChatGPT můžete také nechat shrnovat videa pomocí přepisů.
2. Vložení článku a generování shrnutí
Ačkoli je pro generování shrnutí nejlepší mít formátovaný dokument, není to nutné. Můžete také zkopírovat a vložit text do okna chatu ChatGPT nebo zadat URL adresu a získat shrnutí. Při tom mějte na paměti následující.
Můžete zadat „summarize“ nebo „tl;dr“ a získat shrnutí, které ChatGPT považuje za nejlepší. Požádejme ChatGPT, aby shrnul článek o Taylor Swift na Wikipedii, a uvidíme, jak to dopadne.
Uveďte své požadavky
ChatGPT se snažil, jak mohl. Pokud však chcete vědět více například o jejím kariérním postupu, je dobré to uvést.
Identifikujte své publikum
Řekněte ChatGPT, pro koho je shrnutí určeno. Shrnutí lze přizpůsobit konkrétnímu publiku podle toho, zda se jedná o shrnutí pro generálního ředitele nebo prezentaci pro žáky páté třídy.
Vysvětlete své cíle
Sdělte ChatGPT, co plánujete se shrnutím udělat. Pokud například shrňujete složitou technickou zprávu, můžete ChatGPT požádat, aby ji zjednodušil. Pokud je článek specifický pro danou oblast, požádejte ChatGPT, aby jej vysvětlil laické veřejnosti. Pokud na základě výstupu ChatGPT činíte klíčová rozhodnutí, požádejte o komplexnější shrnutí.
3. Kontrola a úprava shrnutého výstupu
Jste spokojeni se shrnutím vašeho textu v ChatGPT? Pokud ne, nevadí. Chatbot je navržen tak, aby byl konverzační, revidoval a optimalizoval odpovědi na základě vašich průběžných vstupů.
Můžete požádat ChatGPT, aby se vrátil a shrnul váš zdrojový článek, nebo jednoduše přizpůsobit jeho vlastní shrnutí vašim konkrétním potřebám. Můžete ho také požádat, aby vytvořil stručná shrnutí delších verzí, které již vytvořil.
Jednoduché, že? Ano, je. Nicméně, jako každý nový nástroj, ani ChatGPT není dokonalý. Má určitá omezení, kterých si musíte být vědomi.
Potenciální nevýhody používání ChatGPT pro shrnování
I přes svou inteligenci je ChatGPT stále jen bot. To s sebou nese určité nevýhody a omezení.
Nedostatek odborných znalostí: ChatGPT není odborníkem na nic (je to bot!). Může tedy být, že komplexní materiál plně nepochopí. V důsledku toho může text shrnout nepřesně, což pro vás může být kontraproduktivní.
Chybějící nuance: ChatGPT často nemusí zachytit skryté významy nebo emoce. Abychom byli spravedliví, musí se přiznat, že se v tom zlepšuje.
Například dokáže na základě kontextu rozlišit mezi bankou, kde spoříte peníze, a bankou u řeky.
ChatGPT však může zcela přehlédnout sarkasmus, ironii nebo nepatrné, ale důležité detaily.
Přílišné zjednodušení: Můžete požádat ChatGPT, aby shrnul knihu do jedné věty, a on to udělá. To však s sebou nese riziko přílišného zjednodušení, které může vést k nesprávnému výkladu dat.
Zaujatost: Model může neúmyslně upřednostňovat určité pohledy před jinými. Bez znalosti inherentní zaujatosti modelu a trénovacích dat může být téměř nemožné zjistit, zda je shrnutí zaujaté.
Nepřesnosti: Zjistili jsme, že některé velké jazykové modely jsou náchylné k halucinacím. Ve vzácných případech může shrnutí obsahovat podrobnosti, které ve vašem zdrojovém materiálu ve skutečnosti neexistují.
Technická omezení: Ať už používáte bezplatné nebo placené předplatné, ChatGPT má omezení počtu tokenů, které můžete použít. Pro většinu uživatelů to může být dostačující. Pokud však opakovaně vylepšujete shrnutí, můžete narazit na určitá omezení.
Zde je několik způsobů, jak můžete překonat výše uvedené výzvy.
Vylepšení používání ChatGPT pro lepší shrnutí
Prvním krokem k efektivnímu využití ChatGPT pro shrnování je uvědomit si jeho nevýhody a připravit se na ně. Výše uvedené jsou nejčastější omezení ChatGPT a dalších podobných nástrojů. Podívejme se, jak je můžete překonat.
Jasně formulujte své požadavky na shrnutí
Když žádáte o shrnutí, sdělte ChatGPT přesně, co chcete. Do svého úvodního zadání zahrňte následující informace.
- Formát: Ať už chcete shrnutí ve formě odstavců, odrážek nebo sekcí.
- Cílová skupina: Pro koho je určen a k čemu by ho mohli potřebovat (např. pro generálního ředitele, aby si ho přečetl za méně než pět minut)
- Postřehy: Pokud chcete, aby ChatGPT zdůraznil klíčové body nebo konkrétní aspekty dokumentu (např. zaměřte se na kariérní postup v 90. letech).
- Délka: Jaký počet slov nebo znaků preferujete, nebo potřebujete podrobné shrnutí?
Pracujte s ChatGPT
ChatGPT nemusí vždy vytvořit správné shrnutí na první pokus. Nevzdávejte to. Navrhněte vylepšení. Řekněte „zkrácení“, „vytvoření odrážek“ nebo „přidání důležitých informací“, aby ChatGPT pochopil, jak upravit již vytvořené shrnutí.
Zkontrolujte ChatGPT
ChatGPT je skvělým výchozím bodem. Jedná se o nástroj pro vytváření návrhů. Dosud však není dostatečně vyspělý, aby mohl být používán samostatně bez dohledu. Některá shrnutí mohou obsahovat věrohodně znějící nepřesnosti a chyby.
Abyste získali přesné shrnutí, porovnejte fakta poskytnutá ChatGPT s původním článkem. Může být také užitečné nechat text zkontrolovat gramatickými kontrolními nástroji AI, aby byl text jasný a efektivní.
Ruční úprava
Jako bot může ChatGPT působit také bez emocí nebo fádně. Abyste to překonali, naučte se, jak sami upravovat obsah AI. Přidejte svůj osobní hlas, styl nebo personalizaci, aby bylo shrnutí použitelnější.
Můžete také použít software pro správu verzí dokumentů, abyste neztratili přehled o svých úpravách a opravách.
Spojte jej s dalšími nástroji
Jakmile budete mít shrnutí od ChatGPT, použijte další nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, abyste jej vylepšili. Můžete například použít Quillbot k identifikaci aspektů, které působí příliš roboticky, a upravit je tak, aby zněly lidštěji. Můžete jej spustit pomocí Grammarly jako součást svých blogovacích nástrojů pro jazykové úpravy.
Pokud hledáte nástroj, který vám pomůže shrnovat, upravovat a publikovat obchodní informace, zvažte ClickUp Brain.
ClickUp a AI pro shrnování
ClickUp Brain je všestranný AI asistent, který propojuje všechny vaše organizační znalosti, ať už v rámci ClickUp nebo jinde. ClickUp Brain je mimo jiné také skvělý AI nástroj pro shrnování dokumentů. Zde je důvod.
ClickUp Docs + ClickUp Brain: Silná dvojice
ClickUp Docs je skvělý nástroj pro správu znalostí, který vám pomůže psát obsah. V softwaru pro úpravu dokumentů ClickUp můžete vytvářet vnořené stránky, formátovat je, vkládat záložky, přidávat tabulky, propojovat úkoly, označovat osoby, zanechávat komentáře a mnoho dalšího.
A co je nejlepší? Jakmile máte dokument připravený, můžete požádat ClickUp Brain, aby jej shrnul a přidal na začátek! V otevřeném dokumentu ClickUp Doc najeďte kurzorem na název. Klikněte na Ask AI (Požádat AI) a vyberte shrnutí; získáte, co potřebujete!
Pro rychlejší a efektivnější publikační workflow vyzkoušejte šablonu blogu ClickUp. Zefektivněte proces tvorby a přidejte shrnutí, meta popisy, tituly atd. generované umělou inteligencí!
📖 Bonusové čtení: Jak používat AI v content marketingu
Shrnujte více než jen články
S ClickUpem můžete vytvářet shrnutí prakticky čehokoli. Mezi nejčastější příklady použití patří:
- Schůzky: Integrujte své videokonference, vytvářejte přepisy a shrňte je pro další kroky.
- Aktualizace projektů: Požádejte ClickUp, aby vám poskytl shrnutí všech vašich dosavadních projektů.
- Aktualizace stavu: Vytvářejte shrnutí pro každodenní porady nebo pravidelné zprávy o veškeré dokončené práci.
Automatizujte generování shrnutí pomocí ClickUp
Nejlepší na používání nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, je to, že si nemusíte pamatovat všechno. Pokud se však podílíte na dlouhodobých projektech, musíte pokaždé, když se k nim vrátíte, číst všechny aktualizace od začátku. Tomu se můžete vyhnout pomocí automatizovaných shrnutí pomocí umělé inteligence.
Pomocí vlastních polí ClickUp můžete ke svým úkolům přidávat shrnutí nebo aktualizace projektů vytvořené umělou inteligencí a získávat automatická shrnutí, kdykoli je potřebujete.
Pokud k provozování svého obsahu používáte framework, jako je šablona pro správu blogu ClickUp, můžete také využít AI k identifikaci mezer v tématech, navrhování osnov a doporučování nápadů. Můžete to také použít ke strukturování způsobu, jakým budujete svou databázi obsahu.
Přeložte shrnutí generovaná umělou inteligencí
ClickUp umí pracovat nejen s angličtinou. Pro rozptýlené týmy může ClickUp Docs pomoci s překladem shrnutí do různých jazyků.
Shrňte obsah a zjednodušte práci s ClickUp
Ve světě informační přetíženosti je každý a všechno byznys. Krátký obsah, ať už se jedná o tweety nebo videa, je stále populárnější. Lidé si chtějí prohlédnout širokou škálu článků, než se rozhodnou, které z nich si přečtou podrobně.
Zaujmout publikum této generace vyžaduje schopnost vytvářet poutavé shrnutí. ClickUp vám s tím přesně pomůže.
Ať už píšete blog, předkládáte zprávu nebo prezentujete při hodnocení výkonu, ClickUp dokáže shrnout různé formy dat a vytvořit vaše poznámky. Jednou z nejlepších funkcí ClickUp Brain je to, že dokáže integrovat obsah s úkoly a usnadnit vaše pracovní postupy. Pomůže vám identifikovat klíčové trendy a odhalit skryté poznatky.
ClickUp vám pomůže psát, upravovat, přepisovat, přidávat tabulky a dokonce vytvářet šablony pro budoucí použití. Díky výkonným integracím vám ClickUp poskytuje kompletní 360stupňový přehled o vaší práci. Vyzkoušejte ClickUp Brain. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.