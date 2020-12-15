ClickUp získává 100 milionů dolarů v rámci série B, zatímco poptávka po jeho produktivní platformě stoupá směrem k cílům IPO.

All-in-One platforma ClickUp definuje novou generaci produktivity na pracovišti
SAN DIEGO, 15. prosince 2020 – ClickUp, jediná platforma pro zvýšení produktivity, která nahrazuje všechny ostatní aplikace na pracovišti v rámci organizace, dnes oznámila, že získala 100 milionů dolarů v rámci série B, čímž se celková výše financování zvýšila na 135 milionů dolarů. Kolo financování vedl kanadský venture fond Georgian za účasti Craft Ventures. S více než 900% růstem tržeb v uplynulém roce je mimořádná virálnost ClickUp mezi uživateli důkazem jak silné komunity, kterou si vybudoval, tak poptávky trhu po efektivní platformě pro produktivitu, která nahrazuje všechny ostatní pracovní a produktivní softwary.
Společnost ClickUp, založená v roce 2017, se díky své komplexní sadě funkcí a vysoce kvalitnímu zákaznickému servisu rychle stala jednou z nejrychleji rostoucích společností v oblasti SaaS. V kombinaci s tímto novým financováním je společnost připravena zaujmout vedoucí pozici na trhu softwaru pro řízení produktivity, jehož hodnota by do roku 2027 měla přesáhnout 102 miliard dolarů. V současné době používá ClickUp 200 000 týmů po celém světě, včetně týmů společností Google, Nike, Uber, Netflix a Airbnb, a to pro vše od řízení projektů po chat, dokumenty, správu času, wiki, cíle a OKR a dashboardy. Všechny funkce ClickUp jsou k dispozici na jedné vysoce přizpůsobitelné a snadno použitelné platformě, která funguje pro všechny uživatele a všechna oddělení v organizaci.
„ClickUp šetří čas všem tím, že nahrazuje všechny aplikace na pracovišti jednou produktivní platformou, kterou lidé opravdu milují a používají každý den,“ říká Zeb Evans, generální ředitel a zakladatel společnosti ClickUp. „Začali jsme s vizí vytvořit propojené a přizpůsobitelné řešení, které by skutečně fungovalo pro všechny a pro všechno – ale za to, čím se platforma ClickUp stala, vděčíme našim zákazníkům. Za poslední dva roky jsme obdrželi zpětnou vazbu od stovek tisíc zákazníků, kteří s námi spolupracovali na vytvoření platformy, která jim skutečně slouží. Jak rozšiřujeme naši globální přítomnost a pokračujeme v plnění naší mise, kterou je zvýšení produktivity světa, je to právě naše zaměření na upřednostňování zákazníků před vším ostatním, co bude pokračovat v našem virálním růstu a přinese nám úspěch.“
Zatímco většina produktivního softwaru funguje pouze pro určité týmy a nutí uživatele pracovat tak, jak to platforma diktuje, ClickUp umožňuje organizacím sjednotit veškerou práci na jedné platformě a nechat své uživatele pracovat tak, jak chtějí a kde chtějí. Vývoj, marketing, prodej, finance, design a další oblasti mohou všechny fungovat v ClickUp a vytvářet bezkonkurenční obchodní soulad a efektivitu. Platforma také poskytuje hladkou integraci s více než 1 000 populárními aplikacemi pro pracoviště, včetně Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub a Zendesk, a více než 100 nativních aplikací, které lze zapínat a vypínat podle potřeb uživatelů. ClickUp je navíc špičkou ve svém oboru v oblasti zákaznických služeb s intuitivním coachingovým programem a nepřetržitou podporou v reálném čase, která je zdarma pro všechny uživatele.
„Georgian byl nejprve uživatelem ClickUp a až poté investorem,“ řekl Tyson Baber, hlavní investor společnosti Georgian. „Díky tomu, že se ClickUp soustředí na zkušenosti svých zákazníků s produktem, zaznamenala společnost prudký růst, který se stále zrychluje. Celý náš tým je nadšený, že můžeme pokračovat v partnerství se společností ClickUp, která mění budoucnost práce.“
Společnost ClickUp také spustila novou mobilní aplikaci a do své platformy přidala několik špičkových funkcí. Mezi tyto funkce patří první nativní integrace a automatizace e-mailů svého druhu, zjednodušené vztahy mezi úkoly pro transparentnost a sladění práce napříč odděleními a rozšířené integrace cílů a „událostí v ClickUp“. Funkce jako tyto pomohly pokračovat v organickém růstu ClickUp mezi uživateli ve všech koutech světa, včetně USA, Velké Británie, Kanady, Brazílie, Indie a Austrálie. Nové financování bude použito k urychlení expanzních plánů, rozšíření provozu a pomoci společnosti pokračovat v plnění svého slibu nahradit všechny ostatní aplikace pro pracoviště.
„ClickUp nás všechny spojil do jednoho systému, kde spravujeme všechny naše projekty a kde můžeme sledovat stav čehokoli a všeho. Zcela to změnilo pravidla hry!“ říká Leonard Souza, ředitel pro inženýrství ve společnosti Webflow. „Nejenže máme pocit, že jsme získali úžasný nástroj pro zvýšení viditelnosti organizace, ale také cítíme, že jsme získali váženého partnera, který se stejně jako Webflow věnuje inovacím ve svém oboru.“
Více informací o financování a růstu společnosti ClickUp najdete na https://clickup.com/press/100-million-series-b. Chcete-li si ClickUp vyzkoušet zdarma a začít šetřit sobě i svému týmu jeden den v týdnu, navštivte www.clickup.com.
O společnosti ClickUpClickUp je jediná komplexní přizpůsobitelná platforma pro zvýšení produktivity na pracovišti, která poskytuje služby všem oddělením v rámci organizace. Zatímco týmy se potýkají s přílišným množstvím nástrojů, které je třeba sledovat, a to v rámci zcela oddělených ekosystémů, ClickUp osvobozuje týmy o velikosti 2 až 2 000 členů od neefektivity a plýtvání časem tím, že jednoduše nahrazuje nebo integruje všechny aplikace na pracovišti do jedné plynulé platformy. Společnost ClickUp byla založena v roce 2017 a sídlí v San Diegu. Jejím posláním je zvýšit produktivitu ve světě. Od svého založení pomohla ClickUp více než 100 000 týmům a milionům zaměstnanců vést produktivnější život a ušetřit alespoň jeden den v týdnu. Více informací najdete na ClickUp.com.
O společnosti GeorgianGeorgian je fintechová společnost, která investuje do rychle rostoucích softwarových společností, které důvěryhodným způsobem využívají sílu dat. Ve společnosti Georgian budujeme platformu, která poskytuje lepší zkušenosti s růstovým kapitálem generálním ředitelům softwarových společností a jejich týmům. Platforma Georgian je navržena tak, aby identifikovala a urychlila růst nejlepších softwarových společností v růstové fázi, a to pomocí inteligentního přístupu založeného na datech, který řeší klíčové výzvy, kterým čelí generální ředitelé při rozvoji svých podniků. Tým Georgian se sídlem v Torontu sdružuje softwarové podnikatele, odborníky na strojové učení, zkušené operátory a investiční profesionály. Více informací najdete na https://georgian.io/.