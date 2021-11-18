5 vlastností, které vám pomohou stát se vynikajícím manažerem v roce 2025

Martin Etchegaray je senior content writer a editor ve společnosti Integromat. Rád píše a čte o historii, vědě a technologiích.
Co dělá dobrého manažera? 🤔
Pokud se zeptáte okolí, pravděpodobně dostanete opakovaně některé z následujících odpovědí:
- Vedení lidí
- Schopnost naslouchat a komunikovat
- Konzistentnost
- Schopnost motivovat
Většina z těchto vlastností získala uznání v poválečném období, kdy moderní manažerské postupy vyvinuli Peter Drucker, Russel Ackoff a George Odiorne.
Jména mohou znít zastarale, ale mnoho z konceptů, které vymysleli, zůstává i dnes velmi relevantních, například:
- SMART cíle
- Řízení podle cílů
- Spokojenost zákazníků
Doba však nebyla příznivá pro všechny manažerské postupy z minulosti.
Vzhledem k pozoruhodným změnám, které zažíváme na úrovni společnosti, kultury a práce, je méně pravděpodobné, že tradiční postupy řízení budou v nadcházejících letech stačit.
Co tedy v dnešní době dělá dobrého manažera?
V tomto článku se zaměříme na pět vlastností, které manažeři potřebují, aby v roce 2022 zazářili, a co je nejdůležitější, aby zazářily i jejich týmy.
1. Kulturní povědomí
Moderní pracoviště je neuvěřitelně rozmanité, co se týče dovedností, etnického původu, pohlaví, věku, náboženského vyznání, úrovně vzdělání a dalších demografických ukazatelů.
Pro manažery to znamená pracovat s členy týmu, kteří pocházejí z různých kultur, mluví různými jazyky a mají odlišný pohled na svět, což může vést k nejrůznějším kulturním střetům.
Představte si, že zapomenete na náboženský svátek svého kolegy a reagujete, až když se o něm dozvíte.
To není něco, co můžete jen tak přejít, jako by se nic nestalo, že?
Až donedávna většina manažerů přistupovala k diverzitě na pracovišti prakticky: soustředili se na podnikání. Z řady důvodů to již není nejlepší přístup.
V dnešní době se doporučuje:
- Upřednostňujte inkluzi
- Odložte předsudky stranou
- Buďte otevření novým myšlenkám
- V případě pochybností projevte zájem
V některých případech mohou být vyžadovány kurzy zaměřené na diverzitu, protože kulturní povědomí není vždy snadné získat.
2. Znalost osvědčených postupů pro práci na dálku
Ať se vám to líbí nebo ne, práce na dálku a globálně rozptýlená pracovní síla jsou tu, aby zůstaly, spolu s novými výzvami, kterým musí manažeři čelit.
Aby mohli vést zaměstnance na dálku, musí manažeři:
- Osvojte si asynchronní pracovní schémata
- Používejte správné nástroje ke sledování a dohledu nad úkoly a projekty.
- Upravte svou komunikaci tak, aby se zaměstnanci cítili dobře.
Není vzácné vidět manažery, kteří jsou v práci na dálku úplnými nováčky, propadat mikromanagementu, což může mít katastrofální následky.
Důvodem je, že fyzické pracoviště je plné podnětů, které pomáhají vyplnit řadu komunikačních mezer.
Jak si dokážete představit, v prostředí práce na dálku takové podněty chybí, což má vliv na pocit kontroly, na který si někteří manažeři zvykli při práci v tradičním pracovním prostředí.
Řešení je však poměrně jednoduché: Osvojte si nejlepší nástroje pro práci na dálku, upravte své komunikační standardy a rozlučte se s pracovní dobou od 9 do 5. 👋
Nezapomeňte také být trpěliví a transparentní vůči zaměstnancům, pro které je práce na dálku novinkou. Pokud to není snadné pro manažera, nemusí to být snadné ani pro členy týmu.
To vám pomůže nastavit správný kurz k úspěchu v oblasti vzdáleného řízení.
3. Schopnost učit se za pochodu
Současné týmy potřebují k prosperitě nejmodernější technologie, nástroje a metody.
Myslete na aplikace pro správu projektů, jako je ClickUp, automatizační nástroje, jako je Integr omat, nebo jiné produkty, které jsou nabité funkcemi pro zlepšení vašeho způsobu práce.
Na manažerské úrovni to znamená dvě věci.
Za prvé, manažeři musí být schopni identifikovat a vyhodnotit tyto nástroje a metody.
Za druhé, musí být schopni naučit se všechny podrobnosti, aby měli jistotu, že jejich týmy je budou využívat na maximum.
V době, kdy software stále více ovládá svět, je přehlédnutí zajímavých nových technologií pouhou ztrátou příležitostí.
Abyste tomu zabránili, budou vašimi spojenci neúnavná zvědavost a schopnost učit se nové věci za pochodu.
4. Citlivost k duševnímu zdraví
Existuje starodávný manažerský paradigmat, který říká, že tým je tak dobrý, jak dobrý je jeho vedoucí.
Bohužel to není (zcela) pravda.
Dobří vedoucí jsou samozřejmě důležití, ale stejně tak jsou důležití i zdraví zaměstnanci. Abyste se ujistili, že jsou členové vašeho týmu spokojení a zdraví, musíte je čas od času zkontrolovat.
To je obzvláště důležité v prostředí práce na dálku, protože mnoho znaků, které pomáhají identifikovat problémy duševního zdraví, je obtížné vnímat během telefonního hovoru nebo při komunikaci přes Slack.
Netřeba dodávat, že nemusíte přímo diskutovat o potenciálních problémech duševního zdraví, protože mnoho zaměstnanců o nich se svými manažery zrovna nechtějí mluvit.
Existují jemnější a efektivnější způsoby, jak kontrolovat své zaměstnance, například použití anonymních online formulářů nebo analýza pracovních údajů týkajících se komunikace a produktivity.
Důležité je také naučit se, jak postupovat v případě, že jeden z vašich kolegů trpí. Pomůže vám to jednat včas a zabránit eskalaci situace.
5. Myslet nad rámec peněz
Každý potřebuje peníze, to chápeme.
Ale peníze nejsou všechno, a to je něco, co nové (a ne tak nové) generace důkladně chápou.
Staromódní manažerské postupy se spoléhaly na peníze jako univerzální řešení pro uspokojení požadavků zaměstnanců. Dnes může stejný přístup vysílat nesprávný signál, protože lidé dnes cení jiné věci více než peníze.
Žijeme v době rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, což znamená, že zaměstnanci někdy přikládají větší hodnotu času strávenému s rodinou než penězům v kapse.
I když se jedná o kulturní znak doby, často to znamená, že lidé touží pouze po možnostech, které přesahují peníze.
Stejně jako u jiných aspektů pracovního prostředí již není bezpečné cokoli předpokládat. Zeptat se je bezpečnější a může to přinést velké výsledky! 😉
Závěr
Nejedná se o vyčerpávající seznam manažerských vlastností, ale o výběr těch, které je v dnešní době důležité rozvíjet.
Skvělý manažer musí být schopen činit správná rozhodnutí, uplatňovat svou moc a vyvažovat různé dovednosti a osobnosti, které se vyskytují ve většině týmů.
Při rozvíjení těchto vlastností je také důležité usilovat o osobní a profesní růst. Mohou být odrazovým můstkem k něčemu lepšímu!
Doufejme, že tyto vlastnosti budete moci proměnit v lepší výsledky, spokojenější týmy a práci, na kterou budete hrdí.
Časy se možná změnily, ale rozhodnutí stát se lepším manažerem je stále na vás – koneckonců v plném a tradičním manažerském stylu.
Je čas zdokonalit své dovednosti, přátelé! 🙌