8 technologických inovací, které změnily život a za které můžete poděkovat ženám

Hoďte mikročip do náhodného davu a určitě trefíte někoho, kdo slyšel o lidech jako Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell nebo Mark Zuckerberg.
Hoďte do davu celý stolní počítač z roku 1994 a bude zázrak, pokud trefí někoho, kdo slyšel o Grace Hopperové, Marie Van Brittan Brownové nebo Radie Perlmanové – natož aby vám řekl, čím přispěly světu.
„Ale, Mandy,“ možná namítnete, „srovnáváš ty ženy s muži, kteří pomohli vynalézt elektrickou žárovku, Microsoft, první telefon a Facebook. Možná nejsou tak slavné, protože prostě nevynalezly nic tak převratného.“
Na to říkám: Zřejmě opravdu nevíte, jak moc sexismus ovlivnil světové dějiny – zejména svět technologických inovací. 😇
Ale to je téma na úplně jiný blog. V tomto se zaměříme na brilantní ženské mozky, které stojí za některými z nejrozšířenějších moderních technologií, a zjistíme, jak přesně byla dlážděna trnitá cesta pro ženy v dnešní technologii!
Sbohem, klukovský klub
Při pohledu zpět na historii žen v oblasti technologií můžeme vidět některé docela ohromující vrcholy a propady. Podívejte se na tuto časovou osu, která zaznamenává pokrok dosažený inovativními ženami od 18. století:
🧮 1700: Francouzská matematička a astronomka Nicole-Reine Lepautre přesně předpověděla návrat Halleyovy komety výpočtem času zatmění Slunce... ručně.
💡 1800: Ada Lovelace se stává první programátorkou počítačů.
📻 Počátek 20. století: Diplomová práce Grete Hermannové The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory (Otázka konečného počtu kroků v teorii polynomiálních ideálů) byla klíčová pro vytvoření algoritmů, které položily základy moderní počítačové algebry.
📺 Polovina 20. století: 75 % z 10 000 členů týmu pro luštění kódů během druhé světové války tvořily ženy. Viděli jsme také nespočet žen, které přispěly k inovacím v oblastech STEM, programování, inženýrství a matematiky.
Na konci tohoto článku se dostaneme k tomu, jak se věci od 70. let 20. století pro většinu žen v technologickém světě vyvinuly neočekávaným směrem, ale nejprve si představíme geniální královny, které v éře ženských inovací zazářily a inspirují nás dodnes.
1: Moderní Wi-Fi, Bluetooth a GPS
Vím, co si myslíte: Sakra, vypadá jako hollywoodská glamour girl, ne jako technologická expertka!
Tato talentovaná žena byla náhodou obojím! Hedy Lamarr je známější pro svou práci na stříbrném plátně, ale v zákulisí byla vynálezkyně motivovaná vlastenectvím.
Když druhá světová válka začala dosahovat děsivého vrcholu, Hedy, rakouská imigrantka, trávila téměř veškerý svůj volný čas přemýšlením, jak by mohla pomoci americkým vojákům něčím mnohem účinnějším než jen tančením na jevišti v rámci show USO.
Hedy, která se celý život věnovala technice, se dozvěděla o armádě používající rádiem řízené torpéda, která mohla být snadno rušena nebo svedena z kurzu. Napadlo ji vytvořit signál s frekvenčním skokem, který by nemohl být rušen, a účinně tak chránit zbraně před zásahy nepřítele. Se svým plánem se obrátila na svého přítele, pianistu George Antheila, a společně vytvořili a patentovali ranou verzi komunikace s frekvenčním skokem a rozprostřeným spektrem, známou také jako technologie bezdrátového přenosu.
Techniky rozprostřeného spektra jsou začleněny do technologií Bluetooth a GPS a jsou podobné metodám používaným ve starších verzích Wi-Fi.
2. Průzkum vesmíru
Pokud jste viděli film Hidden Figures z roku 2016, víte, že Taraji P. Henson ztvárnila naši dívku Katherine Johnson, skutečnou lidskou počítačovou expertku, která se stala nejdůvěryhodnější matematičkou – mužem či ženou – v NASA.
V roce 1953 začala Katherine pracovat v počítačové jednotce NACA West Area Computing. Vzhledem k tomu, že organizace byla v té době rasově segregovaná, byly Katherineiny kolegyně stejně jako ona brilantní afroamerické ženy, které ručně prováděly náročné matematické výpočty pro inženýry programu.
Katherine vynikala především v ručním výpočtu letových trajektorií; v podstatě používala složitou matematiku, aby zajistila, že astronauti bezpečně doletí do vesmíru a zpět. Její první velký úspěch přišel s prvním americkým letem člověka do vesmíru v roce 1961. V roce 1962, kdy se NACA stala NASA a trajektorie začaly počítat počítače, požádal astronaut John Glenn Johnsonovou, aby osobně ověřila, zda nový elektronický počítač naplánoval jeho let správně. Katherineina práce byla také zásadní pro záchranu téměř katastrofální mise Apollo 13.
Zjednodušeně řečeno, bez Katherine Johnsonové by dnešní průzkum vesmíru byl s největší pravděpodobností mnohem méně pokročilý a mnohem nebezpečnější. Miliardáři jí budou navždy vděční.
3. Programování počítačů
Nejprve je třeba uvést, že tato žena nebyla jen technologickým géniem, ale také admirálem námořnictva. Grace Murray Hopper provedla nespočet neocenitelných výpočtů pro válečné úsilí během druhé světové války, ale za její největší profesní úspěch je považován vynález elektronického programování počítačů, jak ho známe dnes.
Představte si to: jste v nějaké velké harvardské pracovně, která z 10 % tvoří podlahová plocha a z 90 % počítače. Díváte se na legendární stroj Mark I, pětitunový předchůdce počítače, pro který Grace napsala první programovací manuál.
Zajímavost č. 1: Termíny „bug“ (chyba) a „debugging“ (odstraňování chyb) vymyslela, když musela doslova odstranit moly z Markových drátěných vnitřností.
Admirál Hopper byla také hlavní programátorkou UNIVAC, prvního plně elektronického digitálního počítače. To ji vedlo ke spoluvývoji COBOL, počítačového jazyka (podobného Javascriptu nebo Pythonu), který Bill Gates implementoval do Microsoftu v roce 1978.
Zajímavost č. 2: Vymyslela frázi: „Je snazší požádat o odpuštění než o svolení. “ Nemáme jinou možnost, než ji obdivovat.
4. Moderní domácí bezpečnostní systémy a CCTV
Projděte se jakoukoli středostavovskou předměstskou čtvrtí a téměř každý dům bude mít před domem ceduli, která varuje místní zločince, že tento dům je chráněn bezpečnostním systémem.
Vraťme se do Queensu v New Yorku v 60. letech. Žena v domácnosti jménem Marie Van Brittan Brown čekala a čekala, až policie zareaguje na její volání – což bylo v převážně černošských čtvrtích v její oblasti frustrující běžnou záležitostí. Došla k závěru, že musí existovat lepší způsob, jak se cítit doma bezpečněji a kontaktovat úřady, aniž by musela brát v úvahu jejich potenciální zaujatost. A tak vznikl první domácí bezpečnostní systém.
Marie vypracovala plány prototypu video a audio systému, který kontaktoval policii nebo záchranné složky pouhým stisknutím tlačítka, bez nutnosti volání. S pomocí svého manžela získala Marie v roce 1969 patent na tento systém.
Vynález paní Van Brittan Brownové byl prvním svého druhu pro spotřebitele a stal se jediným základem pro video monitorování, dálkově ovládané zámky dveří, tlačítkové spouštěče alarmů, okamžité zasílání zpráv bezpečnostním službám a policii, stejně jako obousměrnou hlasovou komunikaci.
5. Počítačové algoritmy
Pokud se zajímáte o poezii, možná jste už slyšeli o lordu Byronovi. Je to tak trochu „bad boy“ britské romantické scény, ale ani on si nedokázal představit, že jeho jediné „legitimní“ dítě po sobě zanechá odkaz, který se vyrovná jeho vlastnímu.
Mluvíme o Adě Lovelace, narozené v roce 1815. Ada vyrůstala fascinována matematikou, stroji a přeměňováním fantaskních nápadů na praktické vynálezy. Její otec ji dokonce nazýval „princeznou paralelogramů“. To je ten starý Byronův vtip.
Přesuňme se do roku 1833 na večírek. Vynálezce jménem Charles Babbage předváděl zařízení, které dnes známe jako první univerzální počítač. Chválil jeho výpočetní schopnosti, ale účastníci večírku byli zcela zmateni tím, jak vlastně funguje. Až na Adu.
Stručně řečeno, Ada spolupracovala s Babbagem na „přeložení“ fungování stroje a porovnala jej s Jacquardovým tkalcovským stavem. Stejně jako stroj na tkaní hedvábí mohl automaticky vytvářet obrázky pomocí řetězce děrných štítků, Babbageův stroj tkál algebraické vzory . Vysvětlila také, jak může provádět určité výpočty, které napsala, což z ní podle mnohých činí první programátorku počítačů a vynálezkyně „algoritmu“.
6. Moderní telekomunikace
Shirley Ann Jackson byla první afroamerickou ženou, která v USA získala doktorát, ale to je jen začátek.
Psal se rok 1973 a ona právě získala doktorát z jaderné fyziky. Popisovala, že se zajímá o „elektronické, optické, magnetické a transportní vlastnosti nových polovodičových systémů“. Nemůžu to pochopit, ale odbočuji.
V pozdější fázi své kariéry provedla Jacksonová řadu úspěšných experimentů v oblasti teoretické fyziky, které vedly k průlomovému vědeckému výzkumu v oblasti vln hustoty náboje. Tento výzkum, na jehož vývoji se podílela, přímo vedl k vynálezu faxu, tónového telefonu, optických vláken, solárních článků a technologie, na které je založena identifikace volajícího a čekání na hovor.
Jako introvert, který by nikdy nezvedl telefon, kdyby neexistovalo něco jako identifikace volajícího, bych bez Shirley Ann Jacksonové nebyl ničím.
7. Programování pro začátečníky
Když si představíte programátora, pravděpodobně vám na mysli nevyvstane drobná katolická jeptiška. Sestra Mary Kenneth Keller sice v roce 1940 složila slib, že se provdá za Ježíše, ale nikde nebylo stanoveno, že se nemůže stát první ženou, která získá doktorát z informatiky.
Sestra Kellerová pokračovala v práci v tehdejším výhradně mužském počítačovém centru v Dartmouthu, aby mohla následovat svou lásku k technologiím. Na univerzitě pomohla vytvořit programovací jazyk BASIC, kódovací techniku, která klade důraz na symboly, což je velmi užitečné pro začátečníky.
Zatímco společnost Microsoft používala programování v jazyce BASIC ve svých osobních počítačích již od 70. let, v roce 1991 rozvinula inovace sestry Mary a uvedla na trh Visual Basic, programovací jazyk, který se používá dodnes.
8. Internet
Ano, ten zatracený internet.
Je pravda, že internet nevynalezl jeden člověk. Berte to spíše jako desetiletí trvající skupinový projekt, který byl budován kousek po kousku – ale jako u každého skupinového projektu, někteří lidé nakonec přispěli mnohem více než ostatní.
Seznamte se s Radií Perlmanovou, americkou programátorkou a inženýrkou, která přispěla k „skupinovému projektu“ něčím, čemu se říká protokol spanning tree (STP).
Čtenáři, nečekám, že budete vědět, co je STP. Po prozkoumání těchto brilantních žen si už ani nejsem jistý, co je to strom. Nechám to stručně vysvětlit uživatele Redditu MenosDaBear:
„Existuje více než jeden způsob, jak se dostat k něčemu v síti. Spanning tree vybere nejlepší způsob a zablokuje ostatní, aby se věci neopakovaly dokola. Když pak nejlepší způsob přestane fungovat, otevře jednu z těch ostatních cest, které jsou zásadní pro fungování síťových mostů, které jsou základem internetu.“
Práce Radie měla samozřejmě obrovský vliv na to, jak se sítě samy organizují a přenášejí data. Vylepšila také Ethernet založený na rozkládacím stromu tím, že navrhla TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), systém, který umožňuje Ethernetu optimálně využívat šířku pásma, neboli lepší WiFi.
Za mnoho moderních vymožeností vděčíme ženám v oblasti technologií. Ale to nestačí.
Když ženy požadují, aby jim bylo umožněno zaujmout větší prostor v technologickém světě, nemáme na mysli prostor, který představuje propast mezi zastoupením mužů a žen, mzdami nebo příležitostmi.
V 70. letech 20. století se situace začala měnit, když si vláda i průmysl uvědomily plný potenciál využití počítačů. Ženy byly postupně vytlačeny, protože muži je nahradili lepšími pracovními pozicemi, lepšími platy a lepším zacházením.
Není to tak, že by ženy přestaly být brilantními technologiemi, ale že muži u moci se začali vracet ke starým komfortním zónám. V době, kdy se počítače měnily z doplňkových nástrojů na páteř celé společnosti, většina vedoucích pracovníků důvěřovala (tj. najímala) lidem, kteří vypadali, mluvili a chovali se jako oni. A tak vznikl problém „zlomeného příčle“, který je příčinou toho, že ženy mají dnes větší potíže dostat se do firmy, než se v ní vypracovat.
Není divu, že 80. léta byla érou žen, které se vkráčely do kanceláří v obrovských ramenních vycpávkách, na vysokých podpatcích a s načesanými vlasy, aby si přidaly pár centimetrů k výšce – zabírat prostor je něco, co jsme povýšili na umění.
Zůstávám však optimistická, že se situace žen v technologickém světě změní. Každý den, když se přihlašuji do práce, jsem pokorná, když vidím úžasné ženy v každém oddělení a na každé úrovni ClickUp. Intersekcionální inkluzivita není jen „příjemným bonusem“ ve společnostech, které se skutečně věnují inovacím: je to nekonečný závazek.
