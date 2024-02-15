Odborníci se shodují: ClickUp Brain je výkonný nástroj AI, který zrychlí veškerou vaši práci.

Co se stane, když se sejdou nejvýznamnější odborníci na AI na virtuální akci, která je ohromí vaším produktem?
Tuto akci můžeme označit za úspěšnou launch party ClickUp Brain!
Na našem úžasném panelu vystoupil například Riley Brown, spoluzakladatel společnosti Visionairy, který ClickUp Brain osobně otestoval, aby odhalil všechny možnosti AI ve svém pracovním prostoru.
Další odborníci, jako Devin Reed, vedoucí obsahu ve společnosti Clari, Shakira Floyd, vedoucí marketingu ve společnosti Satori Ops, a Jonathan Maxim, zakladatel a generální ředitel společnosti Viral App Launch, všichni sdíleli ohromenou reakci, když viděli ClickUp Brain v akci.
ClickUp Brain se odlišuje tím, že nejde jen o další generativní nástroj pro vytváření a úpravy obsahu nebo vyprávění vtipů. Jedná se o výkonné řešení AI, které funguje jako neuronová síť propojující úkoly, dokumenty, lidi a veškeré znalosti vaší společnosti, aby bylo možné okamžitě získat odpovědi.
Na naší akci panelisté sdíleli své zkušenosti s nudnou manuální prací. Riley Brown konkrétně vysvětlil, že je třeba dohnat úpravy videí, ale často se zasekne na provozní stránce.
Sledujte AI Launch Party na vyžádání, poslechněte si naše odborníky na AI a podívejte se na demo ClickUp Brain v akci!
Najít si čas na práci, která má největší dopad – a kterou AI nemůže zastat – je společným cílem většiny profesionálů. Ale pokud jde o sladění týmů, získávání rychlých aktualizací o projektech, vyhýbání se přepínání mezi úkoly a hledání informací typu „jehla v kupce sena“, nástroj jako ClickUp Brain je revoluční změnou, která šetří čas, zvyšuje efektivitu a urychluje práci.
Zde si projdeme nejdůležitější funkce představené na naší launch party a zodpovíme některé z vašich naléhavých otázek týkajících se produktu.
Funkce ClickUp Brain, které si ukradly show
Prošli jsme spoustu působivých funkcí, abychom vám ukázali, jak ClickUp Brain nejen zapadá do vaší každodenní práce, ale také ji výrazně zlepšuje a šetří vám čas. Zde jsou některé z funkcí, které jsme představili na naší launch party:
Přístup k ClickUp Brain odkudkoli
Náš nástroj AI není skrytý, naopak, nový AI Chat je přístupný kdekoli ve vašem pracovním prostoru, kde ho potřebujete. Jedná se o samoobslužnou bránu, kde můžete hledat odpovědi a udržet svůj tým v nepřetržitém pracovním proudu.
Díky neustálému přístupu ke sdílení informací, individuálnímu zaměření a týmové spolupráci dochází k méně častým přerušením. Když týmy aktualizují své úkoly nebo spolupracují na výstupech, stačí jedno klepnutí a AI se spustí, takže kdokoli může nahlédnout do existujících zdokumentovaných rozhodnutí a dat.
Jaké úkoly jsou ve vašem pracovním prostoru oblíbené?
Začínáte někdy den tím, že potřebujete vědět, který úkol je nejdůležitější a nejúčinnější?
S ClickUp Brain můžete zadávat otázky a zjistit, které úkoly ve vašem pracovním prostoru jsou nejaktivnější, abyste mohli upřednostnit práci, která skutečně vyžaduje okamžitou pozornost. Snadno si prohlédněte souhrny aktivit úkolů, abyste se dostali do obrazu a nemuseli nekonečně scrollovat aktualizacemi.
Prohledávejte dokumenty v znalostní bázi a najděte přesné informace.
Pokud jste jako my v ClickUp, máme všechny dokumenty znalostní báze naší společnosti v naší platformě, ke kterým máme kdykoli přístup. Tyto dokumenty však mohou mít desítky stránek, zatímco my potřebujeme jen rychle najít informaci typu „Dodržuje ClickUp Den prezidentů?“ nebo „Jaká je výše příspěvku na wellness v ClickUp?“
Tyto otázky a odpovědi se mohou zdát jako maličkost, ale našemu týmu šetří čas, který by jinak strávil prohledáváním dokumentů. A když stovky zaměstnanců pravidelně ztrácejí pár minut sem tam, rychle se to nasčítá.
Vytvářejte osobní standupy nebo týmové aktualizace během chvilky
Využijte sílu AI s StandUp a generujte souhrny stavu až pro 10 osob, čímž proměníte rutinní kontroly v napínavé odhalení pokroku. Tyto pravidelné kontroly nás nejen nutí nést odpovědnost, ale také oslavují individuální a týmové úsilí.
Představte si, že vaše individuální schůzky, týmové porady a retrospektivy probíhají současně. Denní standupy podporované ClickUp AI poskytují přehled v reálném čase a zajišťují, že zůstanete agilní a zároveň se budete věnovat větším cílům, jako je stanovení cílů.
V dnech, kdy potřebujete rychlý přehled o pokroku, abyste udrželi tempo, otevřete kartu StandUp a zobrazte si informace, které jsou pro vás během týdne nejdůležitější.
Často kladené otázky týkající se bezpečnosti, produktu a výkonu ClickUp Brain
Jako vlastník pracovního prostoru ClickUp, budu moci načítat data ze soukromých dokumentů?
Krátká odpověď: Nikdo nemá přístup k soukromým dokumentům, pokud k tomu nemá oprávnění.
Jsme hrdí na transparentnost platformy ClickUp, ale ještě větší prioritu má pro nás bezpečnost vašich dat a organizačních znalostí.
Naše vyhledávací funkce AI jsou zcela závislé na oprávněních, takže uvidíte pouze soukromá data, která poskytnete svému prostředí ClickUp, nebo data, která jsou veřejně sdílená.
Bezpečnostní funkce související s ClickUp Brain jsou součástí celkových bezpečnostních opatření ClickUp, která zahrnují například soulad s SOC 2, certifikace ISO, soulad s GDPR a lokalizované hostování dat.
Jaký je nejlepší způsob, jak se co nejrychleji naučit používat všechny nové nástroje…tipy, jak držet krok, a další školení?
Krátká odpověď: ClickUp AI, samozřejmě!
AI Knowledge Manager v ClickUp Brain je propojen se všemi nápovědami ClickUp, což znamená, že můžete rychle získat odpovědi na otázky týkající se používání všech jeho různých funkcí, aniž byste je museli hledat na jiné stránce.
Na našich sociálních sítích také poskytujeme spoustu užitečných tipů a triků, z nichž některé se sami stále učíme, takže nás nezapomeňte sledovat na LinkedIn, Instagramu, X (Twitteru) a TikToku!
Jaké jsou limity AI? Například ChatGPT má limit, kolikrát jej můžete použít během 3 hodin.
Krátká odpověď: Neomezené používání v rámci našich placených tarifů
V našich placených tarifech není omezen počet vstupů do ClickUp Brain – kromě případného omezení ze strany API ChatGPT, pokud by bylo v krátkém čase použito velké množství (mluvíme o statisících) vstupů.
Navíc můžete mít jistotu, že nemáme přístup k obsahu uživatelů, takže vaše data AI v ClickUp jsou bezpečná a soukromá.
Pro ty, kteří si chtějí nejprve vyzkoušet ClickUp AI zdarma , skvělé! Měli byste to udělat hned teď. Naše bezplatná zkušební verze má však omezení vstupů, ale to končí s placeným předplatným.
Připomínáme, že ClickUp Brain je k dispozici za 5 $/měsíc na uživatele, což je výhodná cena, když uvážíte, že ChatGPT4 stojí 19,99 $/měsíc.
Budeme moci pomocí ClickUp AI získávat data z dashboardů?
Krátká odpověď: Zatím ne.
Již nyní intenzivně pracujeme na budoucnosti ClickUp Brain, což znamená, že zákazníkům zajistíme ty nejlepší funkce AI, které mohou ve svém pracovním prostoru využívat. Na našem seznamu je také načítání dat z dashboardů, takže se brzy můžete těšit na další podrobnosti!
Můžete AI poskytnout přístup k ClickUp Docs pro funkci generování obsahu? (tj. použití Docs k trénování AI na vaší značce nebo tónu hlasu?)
Krátká odpověď: Zatím ne, ale wiki budou brzy k dispozici.
Wikis jsou součástí našeho plánu vývoje funkcí AI a brzy budou k dispozici. Co to znamená?
Wikis budou sloužit jako způsob, jak zvýšit hodnocení konkrétních dokumentů ve vašem AI vyhledávání, což vám umožní upřednostnit konkrétní obsah. To by byl perfektní příklad zahrnutí Wikis pro vaši značku nebo tón hlasu, takže naše AI vyhledávání ví, že se má nejprve podívat tam.
Můžete automaticky ukládat své předchozí vstupy do ClickUp AI?
Krátká odpověď: Přístupných je pouze vašich pět předchozích zadání.
V současné době ClickUp Brain dokáže automaticky ukládat pouze posledních pět zadání. Obdrželi jsme však mnoho zpětné vazby ohledně této konkrétní funkce, takže zvažujeme její přidání v budoucnu.
Jak rychle se ClickUp Brain učí kontext? Pokud nahraji 50 úkolů, jak rychle se naučí kontextově zpracovávat data?
Krátká odpověď: Jakmile budou data k dispozici.
ClickUp Brain je navržen tak, aby co nejrychleji porozuměl a využil kontext vašeho pracovního prostoru. To zahrnuje pomoc s úkoly, dokumenty, dashboardy a dalšími dotazy a odpověďmi.
Odpovědi ClickUp Brain jsou založeny pouze na datech a interakcích dostupných ve vašem pracovním prostoru, takže se mohou přizpůsobit novým informacím, jakmile jsou zahrnuty.
Používám OtterAI, který je synchronizován s mým kalendářem, pořizuje poznámky, přepisuje schůzky a shrnuje klíčové body. Je funkce AI přepisování ClickUp srovnatelná? Rád bych to vše konsolidoval do ClickUp!
Krátká odpověď: ClickUp není přímou alternativou, ale existují jednoduchá řešení.
I když ClickUp Brain není přímou alternativou k Otter.ai, máte možnost integrovat ClickUp buď s Otter, nebo se Zoom AI (který je zdarma k dispozici ve všech placených tarifech Zoom).
Jakmile jsou přepisy nebo poznámky ze schůzek v ClickUp, lze jejich obsah formátovat podle libosti a samozřejmě je lze také prohlížet prostřednictvím ClickUp Brain.
Více informací najdete na naší stránce věnované integraci!
Bonusová anketa: Jak jste spokojeni s AI?
Během naší launch party jsme provedli průzkum, ve kterém jsme se ptali na vaše zkušenosti s AI, a musíme říct, že všichni vypadáte jako profesionálové! Zde jsou výsledky:
- 67 % respondentů uvedlo, že AI aktivně používá.
- 23 % respondentů uvedlo, že jej používají, ale zatím jen zkoušejí, jak to funguje.
- 10 % respondentů uvedlo, že produkt ještě nevyzkoušeli, ale mají o něj zájem.
Pokud stále nejste přesvědčeni o síle AI a ClickUp Brain, musíte vidět, jak funguje ve vašem vlastním pracovním prostoru. Jedná se o funkce, které skutečně zvyšují efektivitu, pomáhají vám omezit manuální práci a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Podívejte se, jak ClickUp Brain mění pravidla hry, a domluvte si ještě dnes rychlou ukázku s naším týmem, abyste zvýšili svou produktivitu.