Nejlepší PMO roku 2025: Strategické poznatky od nejlepších v oboru

Provozní efektivita, udržení zákazníků a cash flow jsou klíčovými faktory v roce 2024. Takový je výsledek průzkumu mezi přibližně 300 vedoucími pracovníky. A totéž tvrdí i mnoho PMO, které v této době velké ekonomické nejistoty způsobují rozruch napříč odvětvími.
Pokud jsou to i vaše cíle, jste v dobré společnosti. A máte také štěstí. Protože jsme identifikovali pět předních PMO v oboru, které tyto cíle splňují na jedničku.
Zde je seznam těchto společností, důvody, proč sledujeme jejich činnost, a jejich názory na hlavní cíle identifikované v naší nedávné zprávě PunchUp Report.
Potřebujete inspiraci pro CIO? I tu máme. Podívejte se na náš seznam nejlepších CIO a zjistěte, jak dosahují vynikajících výsledků.
Útočte s efektivitou
Katitja Molele
Společnost: The Coca-Cola CompanyPozice: Senior manažer PMO pro inovace
Katitja Molele je zkušený senior manažer s bohatými zkušenostmi z různých odvětví – od strojírenství přes poradenství a bankovnictví až po rychle se měnící spotřební zboží. Téměř tři roky vede a spravuje portfolio inovací pro společnost Coca-Cola Africa Operating se sídlem v Johannesburgu v Jižní Africe.
Pokud jde o proaktivitu a flexibilitu v zájmu efektivity, vysvětluje, jak důležité je, aby týmy spolupracovaly na řešení stejných problémů.
Jsme velmi propojený a integrovaný tým – vidíme výzvy, které nás čekají, a řešíme je mnohem dříve. Když udeřila pandemie COVID-19, věděli jsme, že musíme přestat zavádět složitost. Rozhodli jsme se pozastavit činnost naší inovační agentury. „Zastavme se na chvíli a podívejme se na to, co funguje.“ Šlo o přehodnocení priorit, vyvážení a zajištění toho, aby naše zdroje byly nasazeny na správných místech.
Jsme velmi propojený a integrovaný tým – vidíme výzvy, které nás čekají, a řešíme je mnohem dříve. Když udeřila pandemie COVID-19, věděli jsme, že musíme přestat zavádět složitost. Rozhodli jsme se pozastavit činnost naší inovační agentury. „Zastavme se na chvíli a podívejme se na to, co funguje.“ Šlo o přehodnocení priorit, vyvážení a zajištění toho, aby naše zdroje byly nasazeny na správných místech.
Investice do technologie
Mercedes Martinez Sanz
Společnost: IndraPozice: Manažer PMO
Mercedes Martinez Sanz je manažerkou PMO se sídlem v Madridu, která má bohaté zkušenosti s řízením projektů a zázemí zahrnující projekty vývoje softwaru a poradenství. Mercedes je vášnivou zastánkyní metodik a standardů, byla členkou hlavního výboru pro 5. vydání příručky PMBOK a spolupracovala jako odbornice na další relevantní projekty.
Podílela se také na tvorbě normy ISO 21500 pro projektové řízení a normy ISO 21502 pro řízení projektového a programového portfolia. Je členkou představenstva PMI Madrid Spain Chapter.
Jsme ohromeni jejími bohatými zkušenostmi a odhodláním využívat nové technologie k zefektivnění práce a soustředění svých týmů, jak již dříve vysvětlila v Project Management Institute.
Umělá inteligence bude hrát důležitou roli v analytice a měla by být začleněna do PMO. Nechte stroje, aby se staraly o data, a projektoví manažeři by se měli více soustředit na lidskou stránku.
Umělá inteligence bude hrát důležitou roli v analytice a měla by být začleněna do PMO. Nechte stroje, aby se staraly o data, a projektoví manažeři by se měli více soustředit na lidskou stránku.
Prioritizace zapojení zaměstnanců
Cathy Hoenig
Společnost: RivianPozice: Senior Manager, People PMO
Cathy Hoenig je zkušená projektová/programová manažerka a držitelka titulu PhD. Její zkušenosti s velkými, komplexními a mezifunkčními iniciativami v oblasti technologií a výroby ji zavedly z University of Phoenix do společnosti Boeing, poté do Exemplis a nakonec do Rivian, kde působí jako senior manažerka a People PMO.
Pokud jde o upřednostňování zapojení zaměstnanců, Cathy má několik cenných postřehů, ze kterých se všichni můžeme poučit. V nedávném článku s názvem „Jak mohou PMO rozvíjet kulturu připravenou na změny“ vysvětlila, jak souvisí firemní kultura a její PMO.
Tým PMO má obrovský vliv na směřování firemní kultury. Musíme najít inovativní způsoby, jak zapojit zaměstnance. A musíme zajistit, aby byli v bezpečí, produktivní a spokojení.
Tým PMO má obrovský vliv na formování firemní kultury. Musíme najít inovativní způsoby, jak zapojit zaměstnance. A musíme zajistit, aby byli v bezpečí, produktivní a spokojení.
Může to znít jednoduše, ale tento extrémní důraz na řízení kultury je právě tím typem jednoduchého a elegantního řešení, které má skutečný dopad. Od přijetí Cathy v roce 2021 se počet zaměstnanců společnosti Rivian téměř zečtyřnásobil.
Abychom s takovým růstem udrželi krok, potřebujeme jednoduchá a elegantní řešení.
Plánování dlouhodobé retence zákazníků
Maggie Davis
Společnost: ConvenePozice: Viceprezident, PMO
Maggie Davis, která má zkušenosti z oblasti maloobchodu, B2B softwaru, pohostinství a komerčních nemovitostí, byla v roce 2022 jmenována PMO a od té doby se v Convene zasazuje o zvyšování efektivity a budování silných týmů.
Jak vysvětlila před několika lety, pokud jde o udržení zákazníků, součástí jejího tajného receptu je navrhování s ohledem na koncového uživatele.
Myslím, že bereme tradičně všední zážitky, jako je přihlašování do kanceláře, dostávání oznámení o událostech, hledání zasedací místnosti, a snažíme se vnést trochu barvy do toho, jak zaměstnanci interagují s fyzickými prostory. Zatímco pronajímatelé jsou společnosti, které investují do technologie, skutečným koncovým uživatelem je kancelářský zaměstnanec a my navrhujeme s ohledem na ně, což je docela super.
Myslím, že bereme tradičně všední zážitky, jako je přihlašování do kanceláře, dostávání oznámení o událostech, hledání zasedací místnosti, a snažíme se vnést trochu barvy do toho, jak zaměstnanci interagují s fyzickými prostory. Zatímco pronajímatelé jsou společnosti, které investují do technologie, skutečným koncovým uživatelem je kancelářský zaměstnanec a my navrhujeme s ohledem na ně, což je docela super.
Allison Vendt
Společnost: DropboxPozice: Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics, and Virtual First at Dropbox
Allison Vendt je zkušená vedoucí pracovnice, strategická myslitelka a odbornice zaměřená na řízení změn, která vede přechod Dropboxu na Virtual First s osmičlenným jádrovým týmem. Její kariéra v Dropboxu byla předcházena působením v The Forem a Stanfordu, stejně jako nezávislou konzultační činností.
Zaujala nás jednak proto, že jsme byli ohromeni změnou v Dropboxu, a jednak proto, že nedávno ve své organizaci vyjádřila své poznatky o udržení zákazníků.
[Virtuální práce] spočívá v hledání nových způsobů, jak dělat věci lépe…Provedli jsme zásadní změnu od zaneprázdněnosti k dopadu…Nejde o úkoly, které splníte, ale o výsledek této práce…Nejprve [my] definujeme problém. Poté sepíšeme popis problému. Identifikujeme potřeby koncových uživatelů. A poté stanovíme dobré cíle…Jde o to, aby byl zákazník s výsledky spokojen.
[Virtuální práce] spočívá v hledání nových způsobů, jak dělat věci lépe…Provedli jsme zásadní změnu od zaneprázdněnosti k dopadu…Nejde o úkoly, které splníte, ale o výsledek této práce…Nejprve [my] definujeme problém. Poté sepíšeme popis problému. Identifikujeme potřeby koncových uživatelů. A poté stanovíme dobré cíle…Jde o to, aby byl zákazník s výsledky spokojen.
Jinými slovy, ke každé změně procesu, úkolu, formulování problému a cíli je třeba přistupovat s vědomím, že cílem je spokojenost a udržení koncového zákazníka.
Jaké jsou vaše priority?
S blížícím se koncem čtvrtého čtvrtletí a typickým ročním plánováním, které přichází s přechodem do nového kalendářního roku, je ideální čas seznámit se s názory lídrů v oboru na strategické priority, jako jsou ty výše uvedené, a zhodnotit, zda a jak tyto priority zapadají do vaší strategické vize pro rok 2024.
Podle více než 300 lídrů v oboru jsou čtyři nejdůležitější priority:
- Útočte s efektivitou
- Investice do technologií za účelem konsolidace, automatizace a úspory zdrojů
- Prioritizace zapojení zaměstnanců
- Plánování dlouhodobé retence zákazníků
Jak je začleníte do své strategie? Jak souvisí s jedinečnou vizí vaší organizace? A co můžete získat z poznatků PMO, které hýbou odvětvím?
Odpovědi můžete najít tím, že budete sledovat výše uvedené osoby a ponoříte se do jejich postřehů. A pokud jste ještě nečetli výsledky průzkumu mezi více než 300 lídry, najdete je zde – a můžete se nechat inspirovat.