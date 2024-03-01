ClickUp blog
Nejlepší PMO roku 2025: Strategické poznatky od nejlepších v oboru

1. března 2024

Provozní efektivita, udržení zákazníků a cash flow jsou klíčovými faktory v roce 2024. Takový je výsledek průzkumu mezi přibližně 300 vedoucími pracovníky. A totéž tvrdí i mnoho PMO, které v této době velké ekonomické nejistoty způsobují rozruch napříč odvětvími.

Pokud jsou to i vaše cíle, jste v dobré společnosti. A máte také štěstí. Protože jsme identifikovali pět předních PMO v oboru, které tyto cíle splňují na jedničku.

Zde je seznam těchto společností, důvody, proč sledujeme jejich činnost, a jejich názory na hlavní cíle identifikované v naší nedávné zprávě PunchUp Report.

Útočte s efektivitou

Katitja Molele

ClickUp Styled Headshot Katitja Molele

Společnost: The Coca-Cola CompanyPozice: Senior manažer PMO pro inovace

Katitja Molele je zkušený senior manažer s bohatými zkušenostmi z různých odvětví – od strojírenství přes poradenství a bankovnictví až po rychle se měnící spotřební zboží. Téměř tři roky vede a spravuje portfolio inovací pro společnost Coca-Cola Africa Operating se sídlem v Johannesburgu v Jižní Africe.

Pokud jde o proaktivitu a flexibilitu v zájmu efektivity, vysvětluje, jak důležité je, aby týmy spolupracovaly na řešení stejných problémů.

Jsme velmi propojený a integrovaný tým – vidíme výzvy, které nás čekají, a řešíme je mnohem dříve. Když udeřila pandemie COVID-19, věděli jsme, že musíme přestat zavádět složitost. Rozhodli jsme se pozastavit činnost naší inovační agentury. „Zastavme se na chvíli a podívejme se na to, co funguje.“ Šlo o přehodnocení priorit, vyvážení a zajištění toho, aby naše zdroje byly nasazeny na správných místech.

Investice do technologie

Mercedes Martinez Sanz

ClickUp Styled Headshot Mercedes Martínez Sanz

Společnost: IndraPozice: Manažer PMO

Mercedes Martinez Sanz je manažerkou PMO se sídlem v Madridu, která má bohaté zkušenosti s řízením projektů a zázemí zahrnující projekty vývoje softwaru a poradenství. Mercedes je vášnivou zastánkyní metodik a standardů, byla členkou hlavního výboru pro 5. vydání příručky PMBOK a spolupracovala jako odbornice na další relevantní projekty.

Podílela se také na tvorbě normy ISO 21500 pro projektové řízení a normy ISO 21502 pro řízení projektového a programového portfolia. Je členkou představenstva PMI Madrid Spain Chapter.

Jsme ohromeni jejími bohatými zkušenostmi a odhodláním využívat nové technologie k zefektivnění práce a soustředění svých týmů, jak již dříve vysvětlila v Project Management Institute.

Umělá inteligence bude hrát důležitou roli v analytice a měla by být začleněna do PMO. Nechte stroje, aby se staraly o data, a projektoví manažeři by se měli více soustředit na lidskou stránku.

Prioritizace zapojení zaměstnanců

Cathy Hoenig

ClickUp Styled Headshot Cathy Hoenig

Společnost: RivianPozice: Senior Manager, People PMO

Cathy Hoenig je zkušená projektová/programová manažerka a držitelka titulu PhD. Její zkušenosti s velkými, komplexními a mezifunkčními iniciativami v oblasti technologií a výroby ji zavedly z University of Phoenix do společnosti Boeing, poté do Exemplis a nakonec do Rivian, kde působí jako senior manažerka a People PMO.

Pokud jde o upřednostňování zapojení zaměstnanců, Cathy má několik cenných postřehů, ze kterých se všichni můžeme poučit. V nedávném článku s názvem „Jak mohou PMO rozvíjet kulturu připravenou na změny“ vysvětlila, jak souvisí firemní kultura a její PMO.

Tým PMO má obrovský vliv na směřování firemní kultury. Musíme najít inovativní způsoby, jak zapojit zaměstnance. A musíme zajistit, aby byli v bezpečí, produktivní a spokojení.

Může to znít jednoduše, ale tento extrémní důraz na řízení kultury je právě tím typem jednoduchého a elegantního řešení, které má skutečný dopad. Od přijetí Cathy v roce 2021 se počet zaměstnanců společnosti Rivian téměř zečtyřnásobil.

Abychom s takovým růstem udrželi krok, potřebujeme jednoduchá a elegantní řešení.

Plánování dlouhodobé retence zákazníků

Maggie Davis

ClickUp Styled Headshot Maggie Davis

Společnost: ConvenePozice: Viceprezident, PMO

Maggie Davis, která má zkušenosti z oblasti maloobchodu, B2B softwaru, pohostinství a komerčních nemovitostí, byla v roce 2022 jmenována PMO a od té doby se v Convene zasazuje o zvyšování efektivity a budování silných týmů.

Jak vysvětlila před několika lety, pokud jde o udržení zákazníků, součástí jejího tajného receptu je navrhování s ohledem na koncového uživatele.

Myslím, že bereme tradičně všední zážitky, jako je přihlašování do kanceláře, dostávání oznámení o událostech, hledání zasedací místnosti, a snažíme se vnést trochu barvy do toho, jak zaměstnanci interagují s fyzickými prostory. Zatímco pronajímatelé jsou společnosti, které investují do technologie, skutečným koncovým uživatelem je kancelářský zaměstnanec a my navrhujeme s ohledem na ně, což je docela super.

Allison Vendt

ClickUp Styled Headshot Allison Vendt

Společnost: DropboxPozice: Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics, and Virtual First at Dropbox

Allison Vendt je zkušená vedoucí pracovnice, strategická myslitelka a odbornice zaměřená na řízení změn, která vede přechod Dropboxu na Virtual First s osmičlenným jádrovým týmem. Její kariéra v Dropboxu byla předcházena působením v The Forem a Stanfordu, stejně jako nezávislou konzultační činností.

Zaujala nás jednak proto, že jsme byli ohromeni změnou v Dropboxu, a jednak proto, že nedávno ve své organizaci vyjádřila své poznatky o udržení zákazníků.

[Virtuální práce] spočívá v hledání nových způsobů, jak dělat věci lépe…Provedli jsme zásadní změnu od zaneprázdněnosti k dopadu…Nejde o úkoly, které splníte, ale o výsledek této práce…Nejprve [my] definujeme problém. Poté sepíšeme popis problému. Identifikujeme potřeby koncových uživatelů. A poté stanovíme dobré cíle…Jde o to, aby byl zákazník s výsledky spokojen.

Jinými slovy, ke každé změně procesu, úkolu, formulování problému a cíli je třeba přistupovat s vědomím, že cílem je spokojenost a udržení koncového zákazníka.

Jaké jsou vaše priority?

S blížícím se koncem čtvrtého čtvrtletí a typickým ročním plánováním, které přichází s přechodem do nového kalendářního roku, je ideální čas seznámit se s názory lídrů v oboru na strategické priority, jako jsou ty výše uvedené, a zhodnotit, zda a jak tyto priority zapadají do vaší strategické vize pro rok 2024.

Podle více než 300 lídrů v oboru jsou čtyři nejdůležitější priority:

  • Útočte s efektivitou
  • Investice do technologií za účelem konsolidace, automatizace a úspory zdrojů
  • Prioritizace zapojení zaměstnanců
  • Plánování dlouhodobé retence zákazníků

Jak je začleníte do své strategie? Jak souvisí s jedinečnou vizí vaší organizace? A co můžete získat z poznatků PMO, které hýbou odvětvím?

Odpovědi můžete najít tím, že budete sledovat výše uvedené osoby a ponoříte se do jejich postřehů. A pokud jste ještě nečetli výsledky průzkumu mezi více než 300 lídry, najdete je zde – a můžete se nechat inspirovat.

