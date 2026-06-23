Brain²: Идващата вълна

С удоволствие ви представяме Brain².

Днес въвеждаме коренна промяна в нашите възможности в областта на изкуствения интелект. Това е най-голямото подобрение на ClickUp Brain откакто го пуснахме за първи път и искрено вярваме, че то променя границите на възможностите за специалистите, работещи с информация.

Brain² вече е най-модерният агент, задвижван от най-новите авангардни модели и тясно интегриран във вашата работна контекстна графика. Усещането е, сякаш наемате цяла армия от гении за вашата компания.

Честно казано, наистина е изумително колко добри са моделите от най-новото поколение в работата с информация, когато разполагат с подходящите инструменти и контекст. Цели категории работни задачи вече са просто решени: управление на проекти, лична администрация, задълбочени проучвания, редактиране на документи, презентации и много други.

Смятаме, че това ще промени коренно начина, по който хората извършват интелектуална работа, и ще направи екипите (в буквалния смисъл!) 100 пъти по-продуктивни.

Ето няколко неща, които смятаме, че ще ви харесат:

Контекстният двигател: Несравнимата предимство на ClickUp

Другите инструменти за изкуствен интелект започват всеки разговор от нулата. „Разкажи ми за проекта си.“ „Какви са целите ти?“ „Кои са заинтересованите страни?“ Сякаш разговаряш с човек с амнезия.

Brain² вече знае. Дълбоко.

Задачи, документи, чат, таблици, срещи, бели дъски, табла за управление. Всички тези елементи се обединяват в единен контекстен механизъм. Brain² вижда кой отговаря за дадена задача, какво е в застой от две седмици, какво е казал вашият дизайнер в чата вчера и към коя OKR цел се отнася всичко това.

Когато попитате: „Как върви подготовката за старта?“, не е нужно да предоставяте задание. Brain² е самото задание.

И това се натрупва. С всеки изминал ден той разбира работата ви все по-добре. Към третия месец ще ви се струва, че обсъждате идеи с най-умния човек във вашия екип.

Агенти от типа „Frontier“: стекът

Brain² не е един-единствен модел. Той обединява всички авангардни модели, като разпределя задачите по оптимален начин, така че всяка задача да бъде възложена на модела, който я изпълнява най-добре. Моделите на Claude за задълбочено разсъждение и писане. GPT за бързо генериране и прецизно изпълнение на големи работни потоци. Gemini за мултимодални задачи. Никога не се налага да избирате ръчно. Просто задавате въпроса си.

Но само моделите не са достатъчни. Brain² използва също така:

Над 1 000 инструмента и умения: пакет от експертни знания, достъпни при поискване, както и всичко останало чрез MCP

Памет, която се адаптира: Brain усвоява вашите стандарти и начина, по който предпочитате нещата да се правят, а вие можете да импортирате вашата памет от други инструменти за изкуствен интелект, така че той никога не започва от нулата

Изчисления в изолирана среда: реален код върху реални данни, обработка на числа, връщане на проверени отговори

Автоматизация без намеса: повтарящите се работни потоци се превръщат в пипалини, които се изпълняват сами

Графиката на работата: вашите задачи, документи, чатове и решения се въвеждат, за да може изкуственият интелект да опознае вашата компания още от първия ден

Доверие на корпоративно ниво: RBAC, изолиране на работните пространства, одитни следи. ИИ, който зачита това кой какво вижда

Модели × Инструменти × Контекст × Изчислителна мощност × Автоматизации = екип от агенти във вашето работно пространство.

Работа с информация: просто работи

Скок в производителността. Ежедневните задачи, които изпълват работния ден, се обработват от начало до край:

Дълбоко проучване: Изследване от множество източници, синтезирано и цитирано. Всички данни от работното ви пространство, както и актуалната информация от уеб и свързаните ви приложения, са на един клик разстояние – подредени и готови за действие. Контекстният двигател на ClickUp ефективно обобщава и компресира знанията от работното ви пространство по начин, който е лесно достъпен за изкуствения интелект, като подобрява качеството на резултатите и същевременно намалява разходите.

Управление на проекти: Планове, актуализации, отчети за състоянието. Изготвени и изпълнени. Когато Brain² съобщава, че скоростта е спаднала с 18%, той е извършил реален анализ на вашите действителни данни и е показал как е стигнал до този резултат.

Личен шеф на кабинета: Рутинната работа, която преди ви отнемаше цялото утро. Сортиране на имейли, подготовка на календара, проследяване на задачи. Всичко е наред.

Презентации: „Направи ми презентация за общото събрание в четвъртък.“ Реална типография, интелигентни цветови палитри, анимации, които не ви карат да се сгърчите. Готово, още преди да сте избрали шаблон.

Сътрудничество в мултиплейър режим: хора + агенти, един поток

Brain² не е странична лента, прикачена към приложение. Той функционира в същите потоци, в които вече работи вашият екип. Можете да използвате Brain² навсякъде, точно както когато сътрудничите с колега на всякаква платформа. Продуктният мениджър задава въпрос, инженерът го поема, Brain² извлича данните и изготвя решението, а дизайнерът го потвърждава. Един разговор, без превключване на контекста.

Фоновите агенти работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата: наблюдават вашата CRM система, сортират бъгове, генерират седмични отчети. Те не чакат да ги помолите. Те ви показват това, което е важно, още преди да ви е необходимо.

Свържете всичко чрез MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Calendar и всичко останало с поддръжка на MCP. Вашето работно пространство се превръща в единствения източник на информация, вместо да е раздел № 47.

Ние го използваме вътрешно в екипа за разработка и той напълно промени начина, по който извличаме и споделяме аналитични данни.

Лична забележка: идващата вълна

Ще бъда откровен за това защо сме толкова развълнувани. Изкуственият интелект вече преобрази софтуерното инженерство. Прилагането му се разпространи във всички сфери и професията се промени завинаги. Програмистите, които използват изкуствен интелект, не са просто малко по-добри; те са коренно различни по отношение на това, което могат да постигнат.

Всеки друг специалист, работещ с информация, се намира на същата крива, просто с времево закъснение наляво. Маркетинг, правни услуги, счетоводство, финансови услуги, PR, оперативна дейност. Вълната наближава.

Създадохме Brain², защото вярваме, че ClickUp е идеалната основа за операционна система, базирана на сътрудничеството между хора и агенти. Всичко на едно място, един контекстен двигател, един екип от агенти, който вече познава вашата компания. Разликата между „Бих искал да имам помощ с това“ и „Вече е готово“ се свежда до секунди.

Това е най-значителният пробив в производителността, който някога сме виждали. И това е само началото.

Brain² вече е на разположение.