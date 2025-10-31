Какво отличава Agentic AI на OpenAI през 2025 г.?

Ключови изводи

Агентният AI на OpenAI автоматизира многоетапни задачи с помощта на интегрирани инструменти.

AgentKit позволява на разработчиците да създават персонализирани агенти с ниско ниво на кодиране.

Агентите имат сигурен достъп до приложения на трети страни с разрешение от потребителя и предпазни мерки.

Внедряването работи най-добре, когато първо се тества с тесни, високоценни задачи.

OpenAI предлага ли Agentic AI?

Да, OpenAI предлага напълно функционален продукт за агентна изкуствена интелигентност.

Компанията пусна ChatGPT агентски режим на 17 юли 2025 г., което позволява на платформата да изпълнява автономно многоетапни задачи, използвайки интегрирани инструменти като сърфиране в интернет и изпълнение на код.

Три месеца по-късно OpenAI пусна AgentKit, цялостен набор от инструменти за разработчици, предназначени за създаване, внедряване и оптимизиране на AI агенти от начало до край.

Тези версии позиционират OpenAI като лидер на пазара на агентно изкуствено интелект. Компанията се насочва към бизнес и продуктови лидери, които искат интелигентна автоматизация, без да преструктурират цялата си технологична платформа.

След като сам тествах платформата през последните няколко месеца, установих, че настройката е изненадващо проста, въпреки че агентът понякога се затрудняваше с нюансирани задачи, които изискваха специфична за областта преценка.

Как всъщност работи?

Агентният AI на OpenAI работи чрез унифицирана система, която комбинира способностите за разсъждение на ChatGPT с възможността да разглежда уебсайтове, да изпълнява код и да извиква API на виртуален компютър.

Когато възложите задача, агентът оценява целта, избира подходящите инструменти и изпълнява поредица от действия, докато не постигне целта или не се натъкне на препятствие.

Агентът може да използва конектори към Gmail, GitHub, Slack и други приложения, като осигурява сигурен достъп до потребителските данни само след като поиска разрешение. Този слой на разрешения гарантира, че няма да се извършат чувствителни действия без изрично одобрение.

Компонент Бизнес функция Сърфиране в интернет Пазарно проучване, анализ на конкурентите, извличане на данни в реално време Изпълнение на код Преобразуване на данни, автоматизация на скриптове, генериране на отчети API повиквания Актуализации на CRM, обработка на поръчки, интеграция на услуги на трети страни Достъп до конектори Създаване на имейли, планиране на календара, извличане на документи

При моите собствени тестове забелязах, че агентът прави пауза, преди да изпрати имейли или да модифицира файлове, което изгражда доверие в процеса на вземане на решения.

Тази архитектура позволява на агента да се справя със задачи, които преди изискваха множество инструменти и ръчно прехвърляне. Например, той може да извлича данни за продажбите от CRM, да анализира тенденциите в електронна таблица и да изготви обобщаващо имейл, без да сменя контекста.

Тази разлика е важна, защото скоростта на изпълнение на задачите се увеличава, когато една система координира целия работен процес. Как изглежда това, когато реалният потребител го използва?

Как изглежда това на практика?

Представете си продуктов мениджър, който трябва да събере конкурентна информация за предстояща сесия за планиране на спринт.

Вместо ръчно да посещава сайтовете на конкурентите, да копира списъци с функции и да прави бележки, тя активира режима на ChatGPT агент с едно-единствено указание: „Проучи трите най-добри CRM платформи, сравни техните AI функции и обобщи резултатите в таблица.“

Агентът следва ясен път от проблема до резултата:

Идентифицира обхвата на задачата и потвърждава трите CRM платформи, които трябва да бъдат проучени. Преглежда уебсайта и документацията на всеки доставчик, за да извлече подробности за AI функциите. Събира резултатите в структурирана сравнителна таблица. Проверява резултатите за точност и отбелязва липсваща информация.

В рамките на 10 минути продуктовият мениджър разполага с готов за споделяне документ. Тази скорост и автономност са в рязък контраст с традиционните изследователски асистенти, които изискват стъпка по стъпка инструкции или ръчна проверка на всеки етап.

Конкурентните решения често не разполагат с тясното интегриране между разсъждения, преглед и манипулиране на данни, което OpenAI обединява в един интерфейс. Това ни води до по-широкия въпрос какво отличава OpenAI в една пренаселена област.

Какво отличава OpenAI?

OpenAI си извоюва уникална позиция сред водещите компании, създаващи агенти, като създаде режим за агенти, насочен към потребителите, и пълен набор от инструменти за разработчици в рамките на една и съща година.

Докато други доставчици се фокусират върху ограничена автоматизация или изискват обширно персонализирано кодиране, OpenAI предлага plug-and-play опит за нетехнически потребители, както и дълбоки опции за персонализиране за инженерни екипи.

Компанията е дала приоритет и на безопасността и управлението. OpenAI пусна Guardrails, модулен слой за безопасност с отворен код, който може автоматично да маскира лични данни, да открива опити за джейлбрейк и да налага спазването на политиките.

Това гарантира, че разгърнатите агенти работят в рамките на надеждни граници, което е от критично значение за предприятията, които работят с чувствителна информация.

Ето основните предимства и компромиси на платформата:

AgentKit предоставя визуален интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за координиране на работни процеси с множество агенти, без да е необходимо да пишете код за координиране.

Вградените инструменти като уеб търсене, търсене на файлове и контрол на компютъра намаляват необходимостта от персонализирани интеграции.

Първите потребители съобщават за спорадични проблеми с точността и бавна работа при сложни, многоетапни задачи.

Ограниченият достъп до услуги в реалния свят означава, че някои задачи все още изискват ръчно проследяване.

Един потребител на Reddit добре е уловил смесените настроения: „За една седмица разработих сложни приложения, за които преди ми отнемаше месеци“, докато друг отбеляза, че агентът „редовно се проваля в основни задачи“ и му липсва прозрачността, необходима за автоматизацията на роботизирани процеси в предприятията.

Тези контрастиращи преживявания подчертават, че платформата все още е в процес на развитие, но вече показва признаци на трансформативен потенциал.

С оглед на това, нека разгледаме как агентите на OpenAI се вписват в съществуващите технологични екосистеми на предприятията.

Интеграция и съвместимост с екосистемата

Агентната AI на OpenAI се свързва с околните системи чрез централизиран регистър на конектори, който предлага готови интеграции за често използвани корпоративни приложения.

Администраторите управляват тези конектори от една конзола, като предоставят или ограничават достъпа въз основа на ролите в екипа и изискванията за съответствие.

Agents SDK и Responses API предоставят вградени инструменти като уеб търсене, търсене на файлове и контрол на компютъра, което позволява на разработчиците да създават агенти, които извличат информация в реално време и изпълняват действия без персонализиран интеграционен код. Това намалява трудностите при внедряването и ускорява реализацията на ползите.

Ето как основните платформи се вписват в екосистемата на OpenAI agent:

Платформа Роля на интеграцията Dropbox, Google Drive, SharePoint Сигурен достъп до документи и извличане на информация за проучвания и отчети Microsoft Teams, Slack Съобщения в реално време, известия и координация на работния процес Gmail, Outlook Създаване на имейли, планиране и управление на пощенската кутия GitHub Достъп до хранилище на код, автоматизация на заявки за изтегляне, контрол на версиите

Поддържа се и интеграция на модели на трети страни. Платформата не се ограничава до моделите на OpenAI; разработчиците могат да оценяват други модели в рамките на платформата и да извикват външни API чрез стандартизирани интерфейси.

Тази разширяемост прави OpenAI агентите адаптивни в хетерогенни технологични стекове, където съжителстват множество AI доставчици.

График за внедряване и управление на промените

Прилагането на агентното AI работи най-добре, когато организациите го внедряват поетапно, а не го въвеждат изведнъж в цялата компания.

Започнете с ограничен пилотен проект, насочен към високоценен и нискорисков работен процес, като автоматизиране на сортирането на билетите за поддръжка на клиенти или генериране на седмични обобщения на продажбите. Това позволява на екипите да се запознаят с предимствата и ограниченията на платформата в контролирана среда.

Ето една доказана последователност за внедряване:

Стартирайте пилотен проект с един екип и една добре дефинирана задача. Оценявайте показателите за ефективност, като процент на изпълнени задачи и удовлетвореност на потребителите. Усъвършенствайте подсказките, конекторите и предпазните мерки въз основа на обратната връзка от пилотния проект. Разширете до съседни екипи с подобни работни процеси. Преминавайте към пълно внедряване, след като управлението и обучението са на място.

Заинтересованите страни трябва да включват ИТ сигурност за преглед на политиките за достъп до данни, служители по съответствие, за да се гарантира съответствие с нормативните изисквания, и крайни потребители, за да се събере практическа обратна връзка. Общите етикети за роли поддържат гъвкавостта на процеса, тъй като организационните структури варират.

Управлението на промените е важно тук, защото агентната AI прехвърля вземането на решения от хората към алгоритмите в конкретни контексти.

Прозрачната комуникация за това, което агентът може и не може да направи, предотвратява нереалистични очаквания и изгражда доверие в технологията.

Сега нека чуем какво казват първите потребители за своите практически преживявания.

Общностни коментари и мнения на ранните потребители

Първите реакции са силно разнопосочни. Някои разработчици са възхитени от увеличената скорост, докато други считат, че настоящите възможности са недостатъчни за производствена употреба.

Ако ви интересува, можете да прочетете всичките над 500 коментара за функцията тук, за да разберете какво имам предвид:

Стартирането на AgentKit също предизвика дискусия, че трети страни, създаващи AI агенти, може да имат затруднения да се конкурират, освен ако не се специализират или не добавят уникална стойност.

Един наблюдател отбеляза, че „повечето от стартиращите компании, предлагащи AI работни потоци без код, изведнъж изглеждат излишни“, сега, когато OpenAI предоставя собствен агентски конструктор.

Въпреки настоящите ограничения, част от общността остава оптимистична. Настроението е, че агентната AI може да революционизира автоматизацията, след като бъдат преодолени пропуските в надеждността и съответствието.

Извършването на рутинни задачи като попълване на формуляри, пазаруване или мониторинг на данни представлява това, което някои наричат „най-голямата промяна в технологичния парадигма в нашия живот“.

Тези поляризирани мнения подготвят почвата за разбиране на това, накъде OpenAI планира да развива платформата в бъдеще.

Пътна карта и перспективи за екосистемата

OpenAI е начертал амбициозен график, който преминава от консолидиране на платформата към автономни възможности за изследвания.

До средата на 2026 г. OpenAI планира да преустанови старата версия на Assistants API, след като Responses API и Agent SDK постигнат пълна функционална равностойност.

Това ще обедини разработчиците на една единствена, подобрена платформа за агенти. Очаквайте официални съобщения за премахване и инструменти за миграция с наближаването на датата на прехода.

В края на 2026 г. OpenAI планира да пусне на пазара AI агент, способен да извършва самостоятелно проучвания на ниво „стажант“. Изпълнителният директор Сам Алтман описа тази цел като създаване на система, която може да чете литература, да генерира хипотези, да провежда експерименти и да анализира резултати с минимална човешка намеса.

Гледайки по-далеч в бъдещето, OpenAI си поставя за цел до 2028 г. да създаде „легитимен изследовател в областта на изкуствения интелект“, който да може да се справя с комплексни научни проблеми от начало до край.

Постигането на този важен етап ще изисква мащабиране на изчислителната инфраструктура, разширяване на контекстуалните прозорци отвъд настоящия ефективен лимит от пет часа за разсъждение и усъвършенстване на алгоритмичните иновации в разсъждението.

Краткосрочните подобрения включват Workflows API за програмно разгръщане и управление на работните процеси на агентите и добавяне на повече възможности за агентите в потребителското приложение ChatGPT. Редовните подобрения на модела ще подобрят още повече разсъжденията на агентите и ще намалят грешките.

С наличието на перспективна пътна карта, лидерите трябва да разберат финансовия ангажимент, необходим за внедряването на тази технология.

Колко струва OpenAI Agentic AI?

OpenAI използва многостепенен абонаментен модел за достъп до агента ChatGPT и таксува отделно за API инструменти за разработчици.

ChatGPT Plus струва 20 долара на месец за един потребител и включва приблизително 40 действия на агента на месец, с кредити за плащане при използване, които са на разположение за допълнителна употреба.

ChatGPT Pro, на цена от 200 долара на месец, предлага приоритетен достъп и практически неограничено използване на агента, като по подразбиране предоставя около 400 действия на агента на месец.

За екипи ChatGPT Team струва 25 долара на потребител на месец при годишен договор или 30 долара на потребител на месец. Този пакет включва всички Plus функции за всеки потребител, споделена администраторска конзола и по-високи комбинирани лимити за използване.

Разработчиците, които използват API, плащат само за базовите токени на модела и всички допълнителни API повиквания. Няма отделна такса за използване на Agents SDK, инструментите AgentKit или вградените функции.

Въпреки това, уеб търсенията генерират допълнителни разходи: 30 долара за 1000 търсения за GPT-4o search-preview и 25 долара за 1000 търсения за GPT-4o-mini. Други вградени инструменти, като търсене на файлове или изпълнение на код, се таксуват единствено чрез използваните токени на модела.

Скрити разходи могат да възникнат от задачи, изискващи интензивни изчисления, или от мащабни интеграции, които изискват обширни API повиквания. Организациите трябва да следят внимателно използването по време на пилотните проекти, за да прогнозират точно месечните разходи. Ако за дадена функция няма публични цени, консултирайте се със страницата с бизнес данни на OpenAI или се свържете директно с екипа им по продажбите.

Заключителни мисли

Агентният режим на OpenAI е много обещаващ, но все още не е готов за производство за всеки случай на употреба. Виждал съм как се справя отлично с проучвания и синтез, но се затруднява с работни процеси, изискващи нюансирана преценка.

Умното решение е да го третирате като експериментален инструмент, а не като пълна заместител на автоматизацията. Започнете с една повтаряема задача, която има ясни критерии за успех, наблюдавайте я внимателно и след това коригирайте подсказките и разрешенията, докато резултатите станат последователни.

Ранните потребители, които внимателно повтарят процеса, ще натрупат ценни институционални знания с развитието на платформата. Тези, които чакат за съвършенство, ще наблюдават как конкурентите им извличат предимство от кривата на обучението.