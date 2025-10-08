Обяснение на AI решението Salesforce Agentic

Има много компании, които използват изкуствен интелект и предлагат креативни решения за клиентите си, а Salesforce се откроява сред тях.

Salesforce Agentforce предефинира цифровата работа, като позволява на предприятията да внедряват автономни AI агенти, които анализират данни, вземат решения и управляват задачи в продажбите, обслужването и маркетинга.

С интегрирана екосистема, изградена върху Atlas Reasoning Engine и Data Cloud, то предлага трансформиращ подход към автоматизацията в предприятията.

Първо, Salesforce наистина ли предоставя агентно изкуствено интелект?

Ключови изводи

Salesforce Agentforce внедрява автономна изкуствена интелигентност в бизнес операциите.

Използва Atlas Reasoning Engine за интелигентна автоматизация на вземането на решения.

Data Cloud осигурява унифицирана интеграция на корпоративни данни без копиране.

Цялостно наблюдение и сигурност чрез модулна агентна AI архитектура.

Salesforce предлага ли Agentic AI?

Да, Salesforce предлага агентно изкуствено интелект чрез платформата си Agentforce. Salesforce Agentforce е цифрова платформа за труд, която позволява на предприятията да създават и внедряват автономни агенти с изкуствен интелект в голям мащаб.

Стартиран през септември 2024 г. и актуализиран през юни 2025 г., Agentforce комбинира Atlas Reasoning Engine, Data Cloud, предварително създадени действия и Agent Builder с ниско ниво на кодиране, за да даде възможност на агентите да анализират данни, да вземат решения и да изпълняват задачи в работните процеси по продажби, обслужване и маркетинг.

Този всеобхватен пакет позиционира Salesforce като лидер в областта на изкуствения интелект за корпоративни агенти, като надхвърля обикновените чатботове и предоставя истински дигитални работници.

След това нека разгледаме как работи тази сложна система.

Кратък преглед на възможностите: Salesforce Agentic Suite

Salesforce Agentic Suite интегрира множество технически компоненти, за да предостави унифицирана платформа за разработка и внедряване на агенти.

Всяка функция се основава на останалите, за да се създаде кохерентна екосистема за автономни операции.

Възможности Подробности Планиране и координация Atlas Reasoning Engine с модулен планиращ модул, модул за избор на действия и модули за рефлексия Памет и контекстно хранилище Data Cloud – унифициран слой от данни с нулев достъп до CRM, ERP и данни от трети страни. Извикване на инструмента Над 100 предварително създадени действия чрез конектори към Salesforce Flow, MuleSoft, Slack и MCP сървъри Предпазни мерки и политика Сигурна архитектура с бели списъци с инструменти, валидатори на резултати и маркиране на идентичност. Наблюдаемост и мониторинг Command Center с проследяване на ниво стъпка, метрики и поддръжка на OpenTelemetry

Този всеобхватен набор от функции позволява на предприятията да създават готови за производство агенти, които се интегрират безпроблемно със съществуващите бизнес системи.

Как работи Salesforce Agentforce под капака

Техническата архитектура на Salesforce Agentforce работи чрез шест интегрирани слоя, които си взаимодействат, за да осигурят автономни възможности на агентите.

Atlas Reasoning Engine планира последователности от задачи, използвайки модулна оркестрация. Action Selector избира подходящите инструменти от наличната библиотека с конектори. Data Cloud предоставя унифицирани корпоративни данни с достъп без копиране. Предварително създадените действия активират Salesforce Flow, MuleSoft и услуги на трети страни. Guardrails налагат спазването на правилата чрез бели списъци с инструменти и валидатори на резултатите. Command Center следи производителността в реално време с проследяване на ниво стъпка

Този многопластов подход гарантира, че агентите могат да разсъждават върху сложни бизнес сценарии, като същевременно поддържат стандарти за сигурност и наблюдаемост на корпоративно ниво.

Цени и лицензи: Какво таксува Salesforce за Agentic AI

Цената на Salesforce Agentforce не е обявена публично, като платформата вероятно ще бъде включена в плановете Einstein 1 и Customer 360, а не ще се продава като самостоятелен продукт.

Компанията обикновено предлага безплатни организации за разработчици за първоначално тестване, въпреки че функциите на Agentforce могат да бъдат ограничени в пробните версии.

Очакваните ценови модели комбинират разходите за изпълнение на агент с таксите за потребление на Data Cloud, докато партньорските конектори може да изискват отделни абонаменти.

Актуализацията от юни 2025 г. въведе Command Center, над 100 нови действия и MCP конектори, без да се посочват допълнителни разходи.

Този пакетен подход отразява стратегията на Salesforce за интегриране на агентни възможности в по-широката екосистема на платформата.

Основни предимства и критични недостатъци на Salesforce Agentic AI

Salesforce Agentforce демонстрира няколко убедителни предимства, които го отличават в областта на агентното изкуствено интелект.

Atlas Reasoning Engine предоставя усъвършенствани модулни възможности за планиране, а унифицираният Data Cloud елиминира изолираните данни чрез достъп без копиране до корпоративните системи.

Agent Builder с ниско ниво на кодиране демократизира създаването на агенти, а Command Center осигурява наблюдаемост на корпоративно ниво с подробно проследяване на ниво стъпка.

Въпреки това, запазеният характер на Atlas Reasoning Engine може да ограничи прозрачността и възможностите за персонализиране в сравнение с отворените рамки.

Освен това зависимостта от сървърите на партньорите MCP може да забави сроковете за интеграция, а екосистемата в ранния етап все още се нуждае от усъвършенстване.

Данните остават заключени в екосистемата на Salesforce, което изисква MuleSoft или конектори на трети страни за достъп до външни бази данни.

Тези ограничения трябва да бъдат внимателно претеглени спрямо предимствата на платформата при вземането на технически решения.

Първи стъпки с Salesforce Agentic AI в 8 стъпки

Създаването на първия ви Salesforce агент изисква систематично планиране и конфигуриране на множество компоненти на платформата.

Повечето екипи постигат първоначално внедряване в рамките на 2-4 седмици, следвайки този структуриран подход.

Регистрирайте се за организация на разработчици на Salesforce с достъп до Einstein 1. Конфигурирайте Data Cloud връзки към съществуващите си CRM и ERP системи. Проектирайте работни потоци за агенти, използвайки интерфейса Agent Builder с ниско ниво на кодиране. Изберете предварително създадени действия от библиотеката с над 100 налични конектора. Внедрете предпазни мерки и политики за съответствие чрез управление на идентичността. Разположете агенти в тестова среда за първоначално тестване. Наблюдавайте производителността чрез таблата за наблюдение на Command Center. Мащабирайте успешните агенти до производство с подходящи контролни механизми за управление.

Този график за внедряване предоставя реалистичен път към производственото внедряване, като същевременно гарантира, че се спазват подходящи протоколи за тестване и управление.

Пътна карта и конкурентна перспектива за Salesforce Agentic AI

Salesforce продължава да инвестира сериозно в агентни AI възможности, като планира да интегрира допълнителни големи езикови модели, включително Anthropic Claude, Gemini и AI21.

Бъдещите планове включват подобрени възможности за памет и планиране на агентите, както и по-подробни ценови структури, които се очакват през 2026 г.

Разширяването на отворената екосистема с над 30 партньорски MCP сървъра позиционира Agentforce конкурентно спрямо AWS Bedrock AgentCore и Agent Framework на Microsoft.

Често задавани въпроси

Агентите на Agentforce могат да предприемат автономни действия в бизнес системите, а не само да отговарят на запитвания. Те използват Atlas Reasoning Engine за планиране и вземане на решения.

Създаден на платформата Salesforce, Agentforce получава достъп до съществуващите данни чрез Data Cloud и изпълнява действия чрез Salesforce Flow и MuleSoft конектори безпроблемно.

Agent Builder предоставя интерфейси с ниско ниво на кодиране за основни агенти, въпреки че сложните имплементации може да изискват професионално кодиране и инженерни познания.

Да, чрез MCP сървъри и партньорски конектори, включително AWS, Box, Google Cloud, PayPal и Stripe интеграции, достъпни чрез пазара AgentExchange.

Command Center предлага проследяване на ниво стъпка, показатели за ефективност и интеграция с OpenTelemetry за цялостно наблюдение на поведението и резултатите на агентите.

Следващи стъпки и списък за действие

Salesforce Agentforce представлява зряла, готова за корпоративно използване платформа за внедряване на автономни AI агенти с усъвършенствани способности за разсъждение, цялостна интеграция на данни и надеждни функции за наблюдение.

Силата на платформата се крие в нейната интеграция с Salesforce и достъпността с малко код, въпреки че организациите трябва внимателно да преценят рисковете от обвързване с един доставчик и сложността на интеграцията с външни системи.

За да продължите с оценката, изпълнете следните основни задачи: