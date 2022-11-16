Обявяване на новото ни партньорство с HubSpot

Сътрудничим си с лидера на пазара в областта на CRM. Ето какво предстои за нашите клиенти и за ClickUp.

В ClickUp нашата мисия е да направим света по-продуктивен. И макар светът да е ужасно голямо място, ние имаме чудесен старт, като се има предвид, че стотици хиляди клиенти разчитат на ClickUp всеки ден, за да работят по-ефективно.

Всъщност, нашият продукт е изиграл решаваща роля в постигането на невероятния ни растеж през последните 5 години и е в основата на начина, по който работим заедно тук, в ClickUp.

Както вероятно знаете, HubSpot е световен лидер в областта на CRM, а платформата му се е превърнала в съществена част от екипите, работещи с клиенти, в компании, които искат да се разрастват. HubSpot предоставя на тези компании всички инструменти и интеграции, необходими за маркетинг, продажби, управление на съдържание и обслужване на клиенти, за да се постигне отлично клиентско преживяване.

Ами ако вие и вашите екипи можехте да работите по-добре заедно, за да предоставите тези приятни преживявания? Е, точно това получавате, когато съчетаете силата на ClickUp и HubSpot.

Предоставянето на отлично обслужване на клиентите изисква високо координирана работа между много екипи. Днес тези усилия често са разкъсани, тъй като се управляват в много системи, което затруднява предаването на задачи и сътрудничеството.

Това не само оказва влияние върху клиентското преживяване, но е от полза и за служителите. Чрез по-тясното сътрудничество между ClickUp и HubSpot имаме възможност да запълним тези пропуски, като същевременно подобрим преживяването и в двете области.

Критичен елемент от това партньорство е подобрената интеграция между ClickUp и HubSpot, която автоматизира ръчната работа и улеснява екипите да се обединят, за да предоставят стойност на клиентите. Акцентите на новата интеграция включват:

Двупосочна синхронизация: Потребителите на ClickUp и HubSpot вече имат възможност да синхронизират данните между двете платформи, така че най-актуалната информация да е достъпна и в двете системи, без да е необходимо ръчно въвеждане.

Безпроблемна автоматизация: С възможността да задействате работни процеси от едната платформа към другата, дейностите, които се извършват по време на цялото пътуване на клиента, включително тези, които обхващат няколко екипа, могат да бъдат автоматизирани.

Ето някои от начините, по които съвместните клиенти могат да използват ClickUp и HubSpot заедно, за да предоставят по-добро клиентско преживяване.

Увеличете скоростта на изпълнение на проектите

С новата интеграция екипите могат да настроят практически всеки тип работния процес, за който се сетят, между ClickUp и HubSpot, за да ускорят процеса на реализация на проектите, свързани с клиенти. Например, когато се промени отговорникът на даден проект в ClickUp, свързаната сделка в HubSpot автоматично се актуализира, така че екипите, които работят с клиенти, са в течение кои са новите им контактни лица.

Автоматизирайте процесите по време на цялото пътуване на клиента

С новата интеграция с Hubspot, клиентите на ClickUp могат да съгласуват проектите и дейностите със статуса на клиента или с етапа на клиентското пътуване. Например, когато сделка бъде сключена в HubSpot, в ClickUp може автоматично да бъде създаден проект за набиране на нови клиенти с пълен набор от шаблони.

Това помага на екипа за професионални услуги да управлява процеса на въвеждане, като същевременно предоставя на ключовите заинтересовани страни информация за напредъка на проекта. Или, в примера по-долу, промяна в статуса на сделката в HubSpot може да задейства инициатива за контакти, управлявана чрез задача в ClickUp!

Осигурете на екипите по-голяма видимост на въздействието върху клиентите

Проектните екипи вече могат да се връщат към сделката директно в ClickUp, за да следят как тяхната работа се отразява на успеха на клиента. Свързаните HubSpot сделки и обекти ще бъдат директно свързани в задачите и подзадачите като взаимоотношения между вашите клиенти и техните проекти.

Вярваме, че това партньорство ще се окаже липсващото звено между екипите, работещи с клиенти, и операциите в цялата компания. Очакваме с нетърпение да помогнем на организации от всякакъв мащаб да увеличат производителността си, като същевременно подпомагаме изграждането на още по-силни взаимоотношения с клиентите.

П.С. Ако все още нямате платен план за ClickUp или HubSpot, предлагаме 20% отстъпка и за двете за ограничен период от време. Можете да намерите офертата на ClickUp тук , а офертата на HubSpot тук !