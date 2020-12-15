ClickUp набира 100 милиона долара от серия B, тъй като търсенето на платформата за продуктивност се увеличава значително с оглед на целите за IPO.

Платформата „всичко в едно“ на ClickUp определя следващото поколение на производителността на работното място

САН ДИЕГО, 15 декември 2020 г. – ClickUp, единствената платформа за продуктивност, която замества всички други приложения на работното място в дадена организация, днес обяви, че е набрала 100 милиона долара в серия Б, с което общото финансиране достига 135 милиона долара. Канадският рисков фонд Georgian поведе кръга, с участието на Craft Ventures. С ръст на приходите от над 900% през изминалата година, изключителната популярност на ClickUp сред потребителите е доказателство както за силната общност, която е изградила, така и за пазарното търсене на опростена платформа за продуктивност, която замества всички други софтуери за работа и продуктивност.

Основана през 2017 г., ClickUp бързо се превърна в една от най-бързо растящите SaaS компании благодарение на своя всеобхватен набор от функции и висококачествено обслужване на клиентите. В комбинация с това ново финансиране, компанията е в позиция да оглави пазара на софтуер за управление на производителността, който се очаква да надхвърли 102 милиарда долара до 2027 г. Днес 200 000 екипа по целия свят, включително тези в Google, Nike, Uber, Netflix и Airbnb, използват ClickUp за всичко – от управление на проекти до чат, документи, управление на времето, уики, цели и OKR, както и табла. Всички функции на ClickUp са достъпни в една лесно персонализирана и лесна за използване платформа, която работи за всички потребители и всички отдели в дадена организация.

„ClickUp спестява време на всички, като замества всички приложения на работното място с една платформа за продуктивност, която хората наистина обичат и използват всеки ден“, казва Зеб Евънс, главен изпълнителен директор и основател на ClickUp. „Започнахме с визията да създадем свързано и персонализирано решение, което наистина да работи за всички и за всичко – но аз приписвам на нашите клиенти заслугата за платформата, в която се превърна ClickUp. През последните 2 години получихме обратна връзка от стотици хиляди клиенти, които си партнираха с нас, за да създадем платформа, която наистина им служи. Докато разширяваме глобалното си присъствие и продължаваме да изпълняваме мисията си да направим света по-продуктивен, основният ни фокус е да даваме приоритет на клиентите пред всичко останало, което ще продължи вирусния ни растеж и ще ни доведе до успех.“

Докато повечето софтуери за продуктивност работят само за определени екипи и принуждават потребителите да работят по начина, по който платформата диктува, ClickUp дава възможност на организациите да обединят цялата си работа в една платформа и да позволят на своите потребители да работят както и където искат. Разработката, маркетинга, продажбите, финансите, дизайнът и други могат да работят в ClickUp и да създадат безпрецедентна бизнес съгласуваност и ефективност. Платформата също така осигурява безпроблемна интеграция с над 1000 популярни приложения за работа, включително Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub и Zendesk, както и с над 100 native приложения, които могат да се включват и изключват според нуждите на потребителите. Освен това ClickUp е номер едно в обслужването на клиенти с интуитивна програма за обучение и 24/7 поддръжка в реално време, която е безплатна за всички потребители.

„Georgian беше първо потребител на ClickUp, а след това инвеститор“, каза Tyson Baber, водещ инвеститор в Georgian. „Фокусът на ClickUp върху преживяването на клиентите с продукта е стимулирал експлозивния растеж на компанията, който продължава да се ускорява. Целият ни екип е развълнуван да продължи партньорството си с ClickUp, докато те трансформират бъдещето на работата. “

ClickUp също така пусна ново мобилно приложение и добави няколко водещи в индустрията функции към своята платформа. Тези функции включват първата по рода си интеграция и автоматизация на имейли, оптимизирани взаимоотношения между задачите за прозрачност между отделите и съгласуваност на работата, както и разширени интеграции на Goals и „Events in ClickUp“. Функции като тези са допринесли за продължаване на органичния растеж на ClickUp сред потребителите в всички краища на света, включително САЩ, Великобритания, Канада, Бразилия, Индия и Австралия. Новото финансиране ще бъде използвано за ускоряване на плановете за разширяване, мащабиране на операциите и подпомагане на компанията да продължи да изпълнява обещанието си да замести всички други приложения за работното място.

„ClickUp ни обедини в една система, в която управляваме всичките си проекти, както и виждаме статуса на всичко. Това промени изцяло играта!“, казва Леонард Соуза, директор по инженерство в Webflow. „Не само че смятаме, че сме възприели едно невероятно средство за повишаване на организационната прозрачност, но и че сме спечелили уважаван партньор, който е толкова ангажиран с иновациите в своята област, колкото и Webflow.“

За да научите повече за финансирането и растежа на ClickUp, посетете https://clickup.com/press/100-million-series-b, или за да опитате ClickUp безплатно завинаги и да започнете да спестявате на себе си и екипа си един ден всяка седмица, посетете www.clickup.com.

За ClickUpClickUp е единствената всеобхватна платформа за производителност на работното място, която обслужва всички отдели в дадена организация. Докато екипите се занимават с прекалено много инструменти, които трябва да следят, в напълно отделени екосистеми, ClickUp освобождава екипи от 2 до 2000 души от неефективност и загуба на време, като просто замества или интегрира всички приложения на работното място в една безпроблемна платформа. Основана през 2017 г. и със седалище в Сан Диего, мисията на ClickUp е да направи света по-продуктивен. От създаването си ClickUp е помогнала на повече от 100 000 екипа и милиони служители да водят по-продуктивен живот и да спестят поне един ден всяка седмица. За да научите повече, посетете ClickUp.com.

За GeorgianGeorgian е финтех компания, която инвестира в софтуерни компании с висок растеж, които използват силата на данните по надежден начин. В Georgian изграждаме платформа, която да предоставя по-добро преживяване на растежния капитал на изпълнителните директори на софтуерни компании и техните екипи. Платформата на Georgian е проектирана да идентифицира и ускорява най-добрите софтуерни компании в етап на растеж, като използва интелигентен подход, основан на данни, за решаване на ключовите предизвикателства, пред които са изправени изпълнителните директори при разрастването на бизнеса си. Базираният в Торонто екип на Georgian обединява софтуерни предприемачи, експерти по машинно обучение, опитни оператори и инвестиционни професионалисти. За повече информация посетете https://georgian.io/.