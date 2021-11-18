5 качества, за да станете отличен мениджър през 2025 г.

Мартин Етчегарай е старши автор и редактор на съдържание в Integromat. Обича да пише и чете за история, наука и технологии.

Какво прави един мениджър добър? 🤔

Ако попитате наоколо, вероятно ще получите някои от следните отговори отново и отново:

Лидерски умения

Умение да слушате и да общувате

Последователност

Способност да мотивирате

Повечето от тези качества са получили признание в следвоенния период, когато съвременните управленски практики са били разработени от хора като Питър Дракър, Ръсел Акоф и Джордж Одиорн.

Имената може да звучат остарели, но много от концепциите, които са измислили, остават впечатляващо актуални, включително:

SMART цели

Управление по цели

Удовлетвореност на клиентите

Въпреки това, времената не са били благосклонни към всички управленски практики от миналото.

В светлината на забележителните промени, които преживяваме на ниво общество, култура и работа, традиционните практики на мениджмънт е по-малко вероятно да се справят в следващите години.

И така, какво прави един мениджър добър в днешно време?

В тази статия ще подчертаем пет качества, които мениджърите трябва да притежават, за да блеснат през 2022 г., и най-важното, да накарат екипите си да блеснат.

1. Културна осведоменост

Съвременното работно място е изключително разнообразно по отношение на умения, етническа принадлежност, пол, възраст, религия, ниво на образование и други демографски показатели.

За мениджърите това означава да работят с членове на екипа, които са родени в различни култури, говорят различни езици и имат различни мирогледи, което може да доведе до всякакви културни конфликти.

Представете си, че сте забравили религиозния празник на свой колега и реагирате, когато разберете за него.

Това не е нещо, което можете да пренебрегнете, сякаш нищо не се е случило, нали?

Доскоро повечето мениджъри подхождаха практично към разнообразието на работното място: фокусираха се върху бизнеса. По редица причини това вече не е най-добрият подход.

Днес се препоръчва да:

Дайте приоритет на включването

Оставете предразсъдъците настрана

Бъдете отворени към новото

Проявявайте интерес, когато имате съмнения

В някои случаи може да са необходими курсове по разнообразие, тъй като качеството да бъдеш културно осведомен не винаги е лесно да се придобие.

2. Познания за най-добрите практики при дистанционна работа

Харесва ли ви или не, дистанционната работа и глобално разпределената работна сила са тук, за да останат, заедно с новите предизвикателства, с които мениджърите трябва да се справят.

За да ръководят отдалечени служители, мениджърите трябва да:

Овладейте асинхронните схеми на работа

Използвайте подходящите инструменти за проследяване и контрол на задачите и проектите

Адаптирайте комуникацията си, за да сте сигурни, че служителите се справят добре.

Не е рядкост мениджъри, които са напълно нови в дистанционната работа, да станат жертва на микромениджмънт, което може да доведе до катастрофални последствия.

Това се случва, защото физическото работно място е изпълнено с сигнали, които помагат да се запълнят множество комуникационни пропуски.

Както можете да си представите, такива сигнали липсват в дистанционната работна среда, което се отразява на чувството за контрол, с което някои мениджъри са свикнали, докато работят в традиционната работна среда.

Решението обаче е доста просто: овладейте най-добрите инструменти за дистанционна работа, коригирайте стандартите си за комуникация и кажете сбогом на работния ден от 9 до 5. 👋

Не забравяйте да бъдете търпеливи и откровени с онези служители, които са нови в дистанционната работа. Ако това не е лесно за мениджъра, може да не е лесно и за членовете на екипа.

Това ще ви постави на пътя към успеха в дистанционното управление.

3. Способност да се учите в движение

Съвременните екипи се нуждаят от най-модерни технологии, инструменти и методи, за да просперират.

Помислете за приложения за управление на проекти като ClickUp, инструменти за автоматизация като Integr omat или други продукти, които са пълни с функции за подобряване на начина, по който работите.

На мениджърско ниво това означава две неща.

Първо, мениджърите трябва да могат да идентифицират и оценяват тези инструменти и методи.

Второ, те трябва да са способни да научават тънкостите, за да бъдат сигурни, че техните екипи ще се възползват максимално от тях.

Тъй като софтуерът продължава да завладява света, пропускането на вълнуващи нови технологии е нищо друго освен пропиляване на възможности.

За да избегнете това, ваши съюзници ще бъдат неумолимият дух на любопитство и способността да научавате нови неща в движение.

4. Чувствителност към психичното здраве

Съществува древна управленска парадигма, според която екипът е толкова добър, колкото е добър неговият лидер.

За съжаление, това не е (напълно) вярно.

Добрите лидери със сигурност са важни, но също така важни са и здравите служители. За да сте сигурни, че членовете на вашия екип са щастливи и здрави, трябва да ги проверявате от време на време.

Това е особено важно в среда на дистанционна работа, тъй като много от признаците, които помагат да се идентифицират проблеми с психичното здраве, са трудни за забелязване по телефона или чрез обмен на съобщения в Slack.

Разбира се, не е необходимо да седите и да обсъждате директно потенциални проблеми, свързани с психичното здраве, тъй като много служители не са особено склонни да говорят за тях с мениджърите си.

Има по-фини и ефективни начини да проверявате своите служители, като например използването на анонимни онлайн формуляри или анализа на данни, свързани с работата, които се отнасят до комуникациите и производителността.

Важно е също да научите как да постъпите в случаи, когато някой от вашите колеги страда. Това ще ви помогне да реагирате навреме и да предотвратите ескалирането на ситуацията.

5. Мислете отвъд парите

Всички се нуждаят от пари, разбираме това.

Но парите не са всичко, и това е нещо, което новите (и не толкова нови) поколения напълно разбират.

Старите управленски практики разчитаха на парите като универсално решение за задоволяване на исканията на служителите. Днес това може да изпрати погрешно послание, тъй като хората ценят други неща повече от парите.

Живеем в ерата на баланса между работата и личния живот, което означава, че понякога служителите ще отдават по-голяма стойност на времето, прекарано с семейството, отколкото на парите в джоба.

Въпреки че това е културен знак на времето, често означава, че хората желаят само опции, които надхвърлят парите.

Както и при други аспекти на работната среда, вече не е безопасно да се правят предположения. По-безопасно е да попитате и това може да ви донесе много ползи! 😉

Изводът

Това не е изчерпателен списък с мениджърски качества, а такъв, който подчертава кои от тях са важни за развитието в днешно време.

Един велик мениджър все пак трябва да е способен да взима разумни решения, да упражнява власт и да балансира различните умения и личности, които се срещат в повечето екипи.

Важно е да се стремите към личностно и професионално развитие, когато развивате тези качества. Те могат да ви послужат като трамплин към нещо по-добро!

Надяваме се, че ще успеете да превърнете тези качества в по-добри резултати, по-щастливи екипи и работа, с която се гордеете.

Времената може и да са се променили, но решението да станете по-добър мениджър все още е ваше – в пълния и традиционен мениджърски стил, в крайна сметка.

Време е да усъвършенствате уменията си, приятели! 🙌