8 технологични иновации, променили живота ни, за които можем да благодарим на жените

Хвърлете микрочип в произволна тълпа и със сигурност ще попаднете на някой, който е чувал за хора като Томас Едисън, Бил Гейтс, Александър Греъм Бел или Марк Цукерберг.

Хвърлете цял настолен компютър от 1994 г. в тълпата и ще бъде чудо, ако той удари някой, който е чувал за Грейс Хопър, Мари Ван Британ Браун или Радиа Пърлман – да не говорим за това, какво са допринесли те за света.

„Но, Манди“, може да кажете, „ти сравняваш тези жени с мъжете, които са помогнали за изобретяването на електрическата крушка, Microsoft, първия телефон и Facebook. Може би тези момичета не са толкова известни, защото просто не са изобретили нищо толкова революционно.“

На това отговарям: Явно наистина не знаете колко силно сексизмът е повлиял на световната история – особено в областта на технологичните иновации. 😇

Но това е тема за друг блог. В този блог ще се фокусираме върху брилянтните женски умове, които стоят зад някои от най-разпространените съвременни технологии, и ще разберем как точно е бил проправен трудният път за жените в технологиите днес!

Сбогом, момчешки клуб!

Поглеждайки назад към историята на жените в технологиите, можем да видим някои доста впечатляващи върхове и спадове. Разгледайте тази времева линия, която отбелязва напредъка, постигнат от иновативните жени от 18-ти век насам:

🧮 1700-те години: Френската математичка и астрономка Никол-Рейн Лепотре точно предсказва завръщането на кометата Халее, като изчислява времето на слънчевото затъмнение... на ръка.

💡 1800-те години: Ада Ловлейс става първата компютърна програмистка.

📻 Началото на 20-ти век: Дипломната работа на Грете Херман „Въпросът за крайния брой стъпки в теорията на полиномните идеали“ е ключова за създаването на алгоритми, които поставят основите на съвременната компютърна алгебра.

📺 Средата на 20-ти век: 75% от 10 000-членния екип за разбиване на кодове по време на Втората световна война са жени. Виждаме и безброй жени, които правят иновации в областта на STEM, компютърното програмиране, инженерството и математиката.

В края на тази статия ще разгледаме как нещата са взели... неочаквана посока за повечето жени в технологичния свят от 70-те години насам, но първо нека ви представим гениалните кралици, които са процъфтявали в ерата на женските иновации и ни вдъхновяват и до днес.

1: Модерният Wi-Fi, Bluetooth и GPS

Знам какво си мислите: Боже, тя прилича на холивудска звезда, а не на технически гений!

Е, тази талантлива жена се оказа и двете! Хеди Ламар е по-известна с работата си на големия екран, но зад кулисите тя беше изобретателка, мотивирана от патриотизъм.

Когато Втората световна война започна да достига ужасяваща кулминация, Хеди – австрийска имигрантка – прекарваше почти цялото си свободно време в търсене на начин да помогне на американските войски с нещо много по-влиятелно от танцуването на сцената в шоу на USO.

Като дългогодишна любителка на технологиите, Хеди научила за армията, която използвала радиоуправляеми торпеда, които лесно можели да бъдат блокирани или отклонени от курса си. Тя се сетила да създаде сигнал с прескачане на честоти, който не можел да бъде блокиран, като по този начин ефективно защитавал оръжията от манипулации от страна на врага. Тя споделила плановете си с приятеля си, пианиста Джордж Антейл, и заедно създали и патентовали ранна версия на комуникация с разпръснат спектър с прескачане на честоти, известна още като технология за безжична предаване.

Техниките за разширяване на спектъра са включени в Bluetooth и GPS технологията и са подобни на методите, използвани в по-старите версии на Wi-Fi.

2. Изследване на космоса

Ако сте гледали филма от 2016 г. Hidden Figures, знаете, че Тараджи П. Хенсън играе нашата Кейтрин Джонсън, истинската „човешка компютърна система“, която се превърна в най-надеждния математик – мъж или жена – в НАСА.

През 1953 г. Катрин започва работа в отдела за изчисления на NACA West Area. Тъй като по това време в организацията е съществувала расова сегрегация, колегите на Катрин са били всички блестящи афроамерикански жени като нея, които ръчно са извършвали сложни математически изчисления за инженерите на програмата.

Кейтрин се отличаваше преди всичко с ръчното изчисляване на траекториите на полетите; по същество, тя използваше сложна математика, за да гарантира, че астронавтите ще стигнат безопасно до космоса и ще се върнат обратно. Първият й голям успех беше с първия американски пилотиран космически полет през 1961 г. През 1962 г., когато NACA се превърна в NASA и компютрите започнаха да изчисляват траекториите, астронавтът Джон Глен поиска от Джонсън лично да провери дали новият електронен компютър е планирал полета му правилно. Работата на Катрин беше от жизненоважно значение и за спасяването на почти катастрофалната мисия „Аполо 13 “.

Просто казано, без Катрин Джонсън космическите изследвания, каквито ги познаваме днес, вероятно щяха да бъдат много по-малко напреднали и много по-опасни. Милиардерите са й вечно задължени.

3. Компютърно програмиране

Преди всичко, нека да се знае, че тази жена не беше просто технически гений, а и адмирал във флота. Грейс Мъри Хопър направи безброй безценни изчисления за военните усилия по време на Втората световна война, но най-голямото й професионално постижение се счита изобретяването на електронното програмиране на компютри, както го познаваме днес.

Представете си следното: намирате се в голяма работна зала в Харвард, която е 10% площ и 90% компютри. Гледате легендарната машина Mark I, която е петтонна предшественица на компютъра, за която Грейс е написала първото ръководство за програмиране.

Интересен факт № 1: Тя е автор на термините „bug” (грешка) и „debugging” (отстраняване на грешки), когато е трябвало буквално да премахне молец от жиците на компютъра на Марк.

Адмирал Хопър е била и главен програмист на UNIVAC, първият изцяло електронен цифров компютър. Това я е довело до съавторството на COBOL, компютърен език (подобен на Javascript или Python), който Бил Гейтс е внедрил в Microsoft през 1978 г.

Интересен факт № 2: Тя е автор на израза „По-лесно е да молиш за прошка, отколкото да молиш за разрешение. ” Нямаме друг избор, освен да я подкрепим.

4. Съвременни системи за домашна сигурност и видеонаблюдение

Разходете се из някой среднокласов квартал в предградията и почти всяка къща ще има табела на моравата пред нея, предупреждаваща местните престъпници, че този дом е защитен от система за сигурност.

Връщаме се назад във времето, в Куинс, Ню Йорк, през 60-те години на миналия век. Домакинята Мари Ван Британ Браун чака и чака полицията да отговори на обаждането й – нещо, което се случва често в кварталите с преобладаващо черно население в нейния район. Тя стига до заключението, че трябва да има по-добър начин да се чувства по-сигурна в дома си и да се свързва с властите, без да се налага да се съобразява с потенциалната им пристрастност. И така се ражда първата система за домашна сигурност.

Мари изготви плановете за прототип на видео и аудио система, която се свързваше с полицията или спешните служби само с натискане на бутон, без да е необходимо да се звъни. С помощта на съпруга си Мари спечели патента за системата през 1969 г.

Изобретението на г-жа Ван Британ Браун беше първото от този вид за потребителите и се превърна в единствената основа за видеонаблюдение, дистанционно управлявани брави, аларми с бутон, незабавни съобщения до охранителни фирми и полицията, както и двупосочна гласова комуникация.

5. Компютърни алгоритми

Снимка: Lookfar

Ако се интересувате от поезия, вероятно сте чували за лорд Байрън. Той е нещо като лошото момче на британската романтична сцена, но дори и той не би могъл да си представи, че единственото му „легитимно“ дете ще остави наследство, което да се съревновава с неговото.

Става дума за Ада Ловлейс, родена през 1815 г. Ада израства, очарована от математиката, машините и превръщането на фантастични идеи в практични изобретения. Баща й дори я нарича „принцесата на паралелограмите“. Това е типичният хумор на Байрън.

Пренесем се в 1833 г. на едно парти. Изобретателят Чарлз Бабидж показваше това, което днес познаваме като първия универсален компютър. Той разказваше колко е добър в изчисленията, но гостите на партито бяха напълно объркани как всъщност работи. Освен Ада.

Накратко, Ада работи с Бабидж, за да „преведе“ как работи машината, сравнявайки я с тъкачния стан на Жакар. По същия начин, по който машината за тъкане на коприна можеше автоматично да създава изображения, използвайки верига от перфокарти, двигателят на Бабидж тъчеше алгебрични модели. Тя също така обясни как той може да извършва определени изчисления, които тя е написала, което я прави това, което мнозина считат за първия компютърен програмист и изобретател на „алгоритъма“.

6. Съвременни телекомуникации

Ширли Ан Джаксън е първата афроамериканка, получила докторска степен в Съединените щати, но това е само началото.

Беше 1973 г. и тя току-що беше получила докторска степен по ядрена физика. Тя описа интереса си към „електронните, оптичните, магнитните и транспортните свойства на нови полупроводникови системи“. Не мога да се съотнеса, но се отклонявам от темата.

По-късно в кариерата си Джаксън провежда редица успешни експерименти по теоретична физика, които водят до революционни научни изследвания в областта на вълните на плътността на заряда. Изследванията, в които тя участва, водят директно до изобретяването на факс машината, тоналния телефон, оптичните влакна, слънчевите батерии и технологията, стояща зад идентификацията на входящите повиквания и изчакването на повиквания.

Като интроверт, който просто никога не би вдигнал телефона, ако не съществуваше нещо като идентификация на входящите повиквания, аз не бих бил нищо без Шърли Ан Джаксън.

7. Програмиране за начинаещи

Когато си представяте компютърен програмист, вероятно не си представяте малка католическа монахиня. Сестра Мери Кенет Келер наистина е дала обет да се омъжи за Исус през 1940 г., но нямало никакво условие, което да й забранява да стане първата жена, получила докторска степен по компютърни науки.

Сестра Келер продължи да работи в тогавашния център по компютърни науки в Дартмут, който беше само за мъже, за да следва любовта си към технологиите. В университета тя помогна за създаването на BASIC програмирането, техника за кодиране, която набляга на символите, което е много полезно за начинаещите.

Макар Microsoft да използваше BASIC програмиране в своите персонални компютри още от 70-те години, през 1991 г. компанията разшири иновацията на сестра Мери, като пусна Visual Basic – софтуерен език, който се използва и до днес.

8. Интернет

Да, проклетия интернет.

Добре, вярно е, че никой не е изобретил интернет сам. Помислете за него по-скоро като за десетилетен групов проект, който е бил изграждан парче по парче – но както при всеки групов проект, някои хора в крайна сметка допринасят много повече от други.

Запознайте се с Радиа Пърлман, американска компютърна програмистка и инженерка, която допринесе с нещо, наречено протокол за обхващащо дърво (STP), към „груповия проект“.

Читателю, не очаквам да знаеш какво е STP. След като проучих тези брилянтни жени, вече не съм сигурен, че знам какво е дърво. Ще оставя потребителя MenosDaBear от Reddit да го обясни накратко:

„Имате повече от един начин да стигнете до нещо в мрежата. Spanning tree избира най-добрия начин и блокира останалите, за да не се въртите в кръг. Когато най-добрият начин се провали, той отваря един от останалите пътища, които са от основно значение за функционирането на мрежовите мостове, които са в основата на интернет.“

Работата на Радиа естествено е оказала огромно влияние върху начина, по който мрежите се самоорганизират и пренасят данни. Тя също така е подобрила Ethernet, базиран на разширяващо се дърво, като е проектирала TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), система, която позволява на Ethernet да използва оптимално честотната лента, т.е. по-добър WiFi.

На жените в технологичния сектор дължим много от съвременните удобства. Но това не е достатъчно.

Когато жените изискват да им бъде позволено да заемат повече място в технологичния свят, ние не имаме предвид мястото, което е огромната пропаст между представителството, заплатите или възможностите на мъжете и жените.

Към 70-те години на миналия век ситуацията започна да се променя, тъй като както правителството, така и индустрията осъзнаха пълния потенциал на компютрите. Жените бяха изместени, тъй като мъжете ги замениха с по-добри длъжности, по-високи заплати и по-добро отношение.

Не е, че жените са престанали да бъдат блестящи технолози, а че мъжете на власт започнаха да се връщат към старите си зони на комфорт. Във времето, когато компютрите преминаха от допълнителни инструменти към основна част от цялата корпоративна структура, повечето бизнес лидери се доверяваха (т.е. наемаха) хора, които изглеждаха, говореха и се държаха като тях. Така започна проблемът с „счупената стъпка”, който е виновен за това, че днес на жените им е по-трудно да пробият, отколкото да се изкачат по кариерната стълбица.

Не е чудно, че 80-те години бяха епохата, в която жените се разхождаха в офиса с огромни подплънки на раменете, на високи токчета, с начупена коса, за да изглеждат с няколко сантиметра по-високи – заемането на пространство е нещо, което сме превърнали в изкуство.

