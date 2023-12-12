Увеличете използването на ClickUp през 2025 г. и постигнете целите си

С наближаването на края на 2023 г. и погледа ни, насочен към новата година, много екипи определят целите си за предстоящата година. Наречете го годишно планиране или може би просто новогодишно решение, но желанието да се подобрим и да бъдем по-продуктивни е присъщо на всички нас.

Ето защо ви предлагаме нови и по-лесни начини да максимизирате ползите, които получавате от ClickUp!

Стартираме специализирани пазари на ClickUp на Upwork и Fiverr , за да осигурим по-лесен достъп до услугите на експертите на ClickUp. Вече не е необходимо да преглеждате хиляди обяви, за да определите кой талант може да ви предостави необходимата подкрепа.

Можете да бъдете сигурни, че ресурсите са подбрани и одобрени от ClickUp и са взети директно от програмите за партньори и проверени консултанти на ClickUp.

Освен това тези пазари ви дават възможност да закупите пакети от услуги по заявка. Вие знаете точно какво купувате, което прави процеса ясен и ефективен.

Експертите на ClickUp ви помагат с редица услуги в три категории: конфигуриране и оптимизиране на работната среда, интеграции, както и въвеждане и обучение. В рамките на всяка категория има още по-специфични услуги, предназначени да отговорят на вашите уникални изисквания.

Много експерти предлагат дори бързи консултации, за да обсъдят вашите уникални нужди и да ви помогнат да определите най-подходящия пакет от услуги, който да ви помогне да постигнете целите си.

Създаването на пазари на Fiverr и Upwork улеснява достъпа до експертите на ClickUp. Тези платформи ви позволяват да резервирате консултации и да закупите услуги директно, което опростява процеса и ускорява реализацията на ползите. Оптимизирайте използването на ClickUp и постигнете целите си за 2024 г. по-ефективно!

За да получите достъп до експертите на ClickUp, посетете пазарите на Upwork и Fiverr.