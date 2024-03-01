Най-добрите PMO за 2025 г.: стратегически идеи от най-добрите в бранша

Оперативната ефективност, задържането на клиенти и паричният поток са ключови фактори през 2024 г. Това сочи проучване сред около 300 бизнес лидери. Същото твърдят и много от PMO, които правят фурор в различни индустрии в този период на голяма икономическа несигурност.

Ако това са и вашите цели, сте в добра компания. И имате късмет. Защото ние идентифицирахме пет водещи PMO в бранша, които постигат тези цели с лекота.

Ето кои са те, защо следим дейността им и какво имат да кажат за основните цели, определени в нашия последен доклад PunchUp.

Имате нужда от вдъхновение за CIO? Имаме и такова. Разгледайте нашия списък с най-добрите CIO и разберете как те постигат невероятни резултати.

Играйте в нападение с ефективност

Катиджа Молеле

Компания: The Coca-Cola CompanyДлъжност: Старши мениджър PMO за иновации

Катиджа Молеле е опитен старши мениджър с опит в различни индустрии – от инженерство до консултантски услуги, банково дело и бързооборотни стоки. От почти три години той ръководи и управлява портфолиото за иновации на Coca-Cola Africa Operating, базирана в Йоханесбург, Южна Африка.

Когато става въпрос за проактивност и гъвкавост в името на ефективността, той обяснява колко е важно екипите да работят заедно по едни и същи проблеми.

Ние сме много добре свързана и интегрирана екип – виждаме предизвикателствата, които ни очакват, и се справяме с тях много по-рано. Когато COVID-19 удари, знаехме, че трябва да спрем да въвеждаме сложност. Това, което направихме, беше да спрем нашата агенция за иновации. „Нека спрем засега и да погледнем нещата, които работят.“ Ставаше въпрос за преоценка на приоритетите и баланс, както и за това да се уверим, че ресурсите, с които разполагаме, са на правилните места.

Инвестиране в технологии

Мерцедес Мартинес Санц

Компания: IndraДлъжност: Мениджър PMO

Мерседес Мартинес Санз е мениджър PMO в Мадрид с богат опит в управлението на проекти и опит, който обхваща проекти за разработка на софтуер и консултантски услуги. Страстен защитник както на методологиите, така и на стандартите, Мерседес е била член на основния комитет за 5-тото издание на PMBOK Guide и е сътрудничила като експерт по темата в други свързани проекти.

Тя участва и в разработването на стандарта ISO 21500 за управление на проекти и ISO 21502 за управление на портфейли от проекти и програми. Тя е член на борда на директорите на PMI Madrid Spain Chapter.

Ние сме впечатлени от нейния богат опит и ангажираността й да използва нови технологии за постигане на ефективност и фокус за своите екипи, както тя самата обясни по-рано в Project Management Institute.

Изкуственият интелект ще играе важна роля в аналитиката и трябва да бъде включен в PMO. Нека машините се занимават с данните, а проектните мениджъри да се фокусират повече върху човешката част.

Приоритизиране на ангажираността на служителите

Кати Хоениг

Компания: RivianДлъжност: Старши мениджър, People PMO

Като опитен мениджър на проекти/програми и доктор на науките, опитът на Кати Хоениг с големи, сложни, мултифункционални инициативи в областта на технологиите и производството я е отвел от Университета на Финикс до Boeing, Exemplis и накрая Rivian, където заема длъжността старши мениджър и People PMO.

Когато става въпрос за приоритизиране на ангажираността на служителите, Кати има някои солидни идеи, от които всички можем да научим нещо. В неотдавнашна статия на тема „Как PMO могат да развият култура, готова за промени“, тя обясни как корпоративната култура и нейният PMO са свързани.

Екипът на PMO има огромно влияние върху насочването на културата. Трябва да намерим иновативни начини да ангажираме служителите. И трябва да се погрижим те да се чувстват сигурни, продуктивни и щастливи.

Може да звучи просто, но този силен фокус върху културата на управление е точно този тип просто и елегантно решение, което има реално въздействие. От наемането на Кати през 2021 г. Rivian почти четирикратно е увеличил броя на своите служители.

За да се справите с такъв растеж, са необходими прости и елегантни решения.

Планиране за дългосрочно задържане на клиенти

Маги Дейвис

Компания: ConveneДлъжност: Вицепрезидент, PMO

С опит в областта на потребителската търговия на дребно, B2B софтуера, хотелиерството и търговските недвижими имоти, Маги Дейвис е назначена за PMO през 2022 г. и оттогава се стреми към повишаване на ефективността и подкрепа на силни екипи в Convene.

Както обясни преди няколко години, когато става въпрос за задържане на клиенти, проектирането с оглед на крайния потребител е част от нейната тайна рецепта.

Мисля, че вземаме традиционно банални преживявания, например влизане в офиса, получаване на известия за събития, търсене на заседателна зала, и се опитваме да внесем малко цвят в начина, по който служителите взаимодействат с физическите пространства. Докато собствениците са компаниите, които инвестират в технологията, крайният потребител всъщност е офисният служител и ние проектираме с мисъл за тях, което е доста готино.

Алисън Вендт

Компания: DropboxДлъжност: Старши директор, глобален ръководител на People PMO, People Analytics и Virtual First в Dropbox

Алисън Венд е опитен лидер, стратегически мислител и професионалист, фокусиран върху управлението на промените, който ръководи прехода на Dropbox към Virtual First с основен екип от осем души. Преди да се издигне в Dropbox, тя е работила в The Forem и Stanford, както и като независим консултант.

Тя привлече вниманието ни, както защото сме впечатлени от промяната в Dropbox, така и заради идеите си за задържане на клиенти, които наскоро изрази в своята организация.

[Виртуалната работа] се състои в намирането на нови начини да правим нещата по-добре... Ние направихме супермощна промяна от заетост към въздействие... Не става въпрос за задачите, които изпълнявате, а за резултата от тази работа... Първо, [ние] формулираме проблема. След това пишем описание на проблема. Идентифицираме нуждите на крайния потребител. И след това поставяме добри цели... Става въпрос да се уверим, че клиентът е доволен от резултатите.

С други думи, към всяка промяна в процеса, задача, формулиране на проблем и цел трябва да се подхожда с осъзнаването, че крайната цел е удовлетворението и задържането на крайния клиент.

Какви са вашите приоритети?

С наближаването на четвъртото тримесечие и типичното годишно планиране, което съпътства прехода към новата календарна година, сега е чудесен момент да разгледате какво казват лидерите в бранша за стратегическите приоритети като горепосочените и да прецените дали и как тези приоритети се вписват във вашата стратегическа картина за 2024 г.

Според над 300 лидери в бранша, четирите най-важни приоритета са:

Играйте в нападение с ефективност

Инвестиране в технологии за консолидиране, автоматизиране и спестяване на ресурси

Приоритизиране на ангажираността на служителите

Планиране за дългосрочно задържане на клиенти

Как ще ги включите в стратегията си? Как се вписват в уникалната визия на вашата организация? И какво можете да научите от идеите на PMO, които променят индустрията?

Отговорите може да започнат с това да следвате хората по-горе и да се запознаете с техните идеи. А ако все още не сте прочели резултатите от проучването сред над 300 лидери, можете да ги намерите тук – и да се подготвите за малко вдъхновение.