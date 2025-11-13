Cách AI thực sự ảnh hưởng đến công việc và đào tạo của phi công

Cabin lái giờ đây tràn ngập tự động hóa mà ông bà chúng ta sẽ gọi là phép màu. AI tối ưu hóa đường bay, theo dõi hệ thống theo thời gian thực và thậm chí có thể hạ cánh máy bay khi thời tiết trở nên khắc nghiệt.

Tuy nhiên, không có thuật toán nào có thể sao chép trực giác mà một phi công giàu kinh nghiệm mang lại khi động cơ gặp sự cố trong quá trình cất cánh hoặc khi một tình huống cấp cứu y tế của hành khách đòi hỏi quyết định trong tích tắc.

Bỏ qua sự thay đổi này, bạn có nguy cơ trở thành người vận hành chỉ đơn thuần giám sát máy móc cho đến khi những máy móc đó không còn cần sự giám sát nữa.

Hãy đón nhận nó và bạn sẽ mở ra những vai trò kết hợp sự sáng tạo của con người với sức mạnh tính toán, những vai trò mang lại mức lương cao và lệnh định hình tương lai của ngành hàng không.

Hãy cùng phân tích những gì dữ liệu thực sự cho thấy về tác động của AI đối với sự nghiệp trong ngành hàng không.

Điểm khóa

AI xử lý đường bay, nhiên liệu và giám sát nhưng không tham gia vào quyết định trong tình huống khẩn cấp.

Phi công chuyển từ các công việc thủ công sang quản lý các hệ thống tự động hóa.

Vận tải hàng hóa và đào tạo là những lĩnh vực thử nghiệm cho công nghệ không người lái.

Các vai trò cốt lõi của phi công vẫn tồn tại do quy định pháp luật và niềm tin của công chúng.

Liệu AI thực sự sẽ thay thế phi công?

AI tự động hóa các công việc có khối lượng lớn như tối ưu hóa nhiên liệu và giám sát hệ thống với tốc độ mà con người không thể sánh kịp.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý hàng không và lãnh đạo ngành đều đồng ý rằng việc giám sát chiến lược, ra quyết định trong tình huống khẩn cấp và niềm tin của hành khách vẫn đòi hỏi phi công con người, duy trì nhu cầu về phi công có trình độ cao ít nhất trong thập kỷ tới.

Hệ thống bay tự động hóa đã xử lý các giai đoạn bay ổn định trên hầu hết các máy bay thương mại, và Alaska Airlines cho biết rằng một nửa số kế hoạch bay của hãng đã tích hợp các tuyến đường do AI đề xuất, tiết kiệm hơn 1,2 triệu gallon nhiên liệu mỗi năm.

Mặc dù các công cụ này giảm bớt khối lượng công việc của phi công trong các hoạt động thường xuyên, chúng cũng tạo ra những trách nhiệm mới liên quan đến giám sát hệ thống và xác minh dữ liệu.

Đồng thời, như đã được báo cáo trong tác động của AI đối với việc làm, AI đang định hình lại công việc trong các ngành công nghiệp bằng cách tự động hóa các mô hình dự đoán được trong khi tăng cường các vai trò đòi hỏi sự linh hoạt và phán đoán.

Trong ngành hàng không, điều này có nghĩa là phi công sẽ quản lý các hệ thống tự động hóa ngày càng cao thay vì biến mất khỏi buồng lái. Các bằng chứng dưới đây cho thấy chính xác nơi tự động hóa đang diễn ra ngày nay.

Tác động thực tế: Những gì đã được tự động hóa

AI tự động hóa các hàm quan trọng trong hàng không bao gồm tối ưu hóa đường bay, bảo trì dự đoán cho máy bay và đào tạo phi công thích ứng.

Kế hoạch đường bay tự động hiện nay giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5% trên các chuyến bay đường dài, tiết kiệm hàng triệu gallon mỗi năm và giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

Các hãng hàng không như Alaska Airlines hiện đang sử dụng các công cụ AI như nền tảng Flyways AI để phân tích thời tiết, lưu lượng không khí và điều kiện gió theo thời gian thực, đề xuất các đường bay tối ưu mà các điều phối viên con người không có thời gian để tính toán thủ công.

Để hiểu rõ hơn, kể từ khi áp dụng Flyways, Alaska Airlines đã tiết kiệm được hơn 1,2 triệu gallon nhiên liệu máy bay trong một năm. Hiện nay, khoảng một nửa số nhân viên điều phối của hãng kiểm tra kế hoạch bay do AI tạo ra trước khi xác nhận lộ trình, nhấn mạnh vai trò của hệ thống như một công cụ hỗ trợ chứ không phải là sự thay thế con người.

Ngoài ra, các thuật toán bảo trì dự đoán chủ động phát hiện các sự cố tiềm ẩn của linh kiện trước khi chúng khiến máy bay phải hạ cánh, từ đó nâng cao an toàn và độ tin cậy hoạt động.

Các máy mô phỏng được nâng cấp bằng AI cũng điều chỉnh động các tình huống đào tạo, mang lại cho phi công những trải nghiệm ngày càng thực tế và thách thức hơn.

Các quy trình tự động hóa này cùng nhau chuyển đổi vai trò của phi công sang quản lý hệ thống và giám sát chiến lược, một xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng khi công nghệ tự động hóa phát triển.

Các xu hướng AI mới nổi đang định hình ngành hàng không

Ba xu hướng sẽ định hình lại cách phi công thực hiện công việc trong thập kỷ tới.

1. Hoạt động bay với một phi công

Airbus và các nhà sản xuất khác đã nghiên cứu việc cho phép một phi công rời buồng lái trong giai đoạn bay ổn định trong khi AI giám sát máy bay, nhằm giảm bớt mệt mỏi cho phi hành đoàn trên các chuyến bay siêu dài và cuối cùng là cắt giảm chi phí lao động.

Cơ quan quản lý hàng không châu Âu đã xem xét cho phép giai đoạn bay một phi công giới hạn vào khoảng năm 2027, nhưng một nghiên cứu kéo dài nhiều năm kết thúc vào năm 2025 kết luận rằng công nghệ hiện tại vẫn chưa thể sánh ngang với mức độ an toàn của hai phi công.

EASA đã loại trừ việc thay đổi cho đến ít nhất sau năm 2030, viện dẫn các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến việc phát hiện tình trạng mất khả năng điều khiển của phi công, quản lý mệt mỏi và xử lý các kiểm tra chéo mà hai thành viên phi hành đoàn thường thực hiện.

Ngay cả khi công nghệ phát triển, các cơ quan quản lý có thể sẽ bắt đầu với các chuyến bay hàng hóa trước khi phê duyệt các chuyến bay chở khách với một phi công.

2. Vận tải hàng hóa tự động

Các hãng vận tải hàng hóa xem bay không người lái là một cách để giải quyết tình trạng thiếu hụt và nâng cao hiệu quả mà không gặp phải thách thức về niềm tin của công chúng khi loại bỏ phi công khỏi khoang hành khách.

Vào cuối năm 2023, startup Reliable Robotics (cùng với FedEx) đã điều khiển một máy bay vận tải Cessna 208B mà không có ai trên máy bay, được giám sát bởi một phi công điều khiển từ xa cách đó 50 dặm.

Thử nghiệm 12 phút đã chứng minh khả năng tự động hóa quá trình di chuyển trên đường băng, cất cánh, bay và hạ cánh dưới sự giám sát của Cục Hàng không Liên bang (FAA), với dự kiến cấp chứng nhận vào năm 2025 hoặc 2026.

Trong khi đó, Wisk Aero, công ty con của Boeing, đang phát triển một chiếc taxi bay không người lái có 4 người dùng được cấp phép, dự kiến ra mắt vào cuối thập kỷ 2020, với mục tiêu thị trường giao thông đô thị nơi các chuyến bay ngắn và không phận được kiểm soát giúp việc chứng minh tính tự động hóa trở nên dễ dàng hơn.

Cả hai dự án đều nhằm mục tiêu giảm chi phí bằng cách tách biệt phi công khỏi địa điểm của máy bay, cho phép một nhà điều hành quản lý nhiều chuyến bay liên tiếp từ trung tâm điều khiển mặt đất.

3. Đào tạo được tăng cường bởi AI

Các máy mô phỏng bay hiện nay sử dụng AI để điều chỉnh các tình huống một cách động dựa trên hành động của học viên, đưa ra các thay đổi thời tiết hoặc sự cố hệ thống được thiết kế để thử thách những điểm yếu của họ.

Một giám đốc đào tạo ghi chú AI cho phép các máy mô phỏng thực hiện điều chỉnh theo thời gian thực, cá nhân hóa quá trình học tập theo cách mà các chương trình tĩnh không thể làm được.

Khi tự động hóa buồng lái ngày càng phát triển, đào tạo đang chuyển từ kỹ năng điều khiển cần lái và bánh lái sang quản lý hệ thống, nhận thức tình huống và ra quyết định trong điều kiện áp lực.

Phi công hiện nay phải học cách theo dõi AI, nhận biết khi nó hoạt động bất thường và can thiệp một cách trơn tru khi tự động hóa chuyển giao quyền kiểm soát trở lại.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi rộng lớn trong ngành hàng không, nơi vai trò của phi công chuyển từ người điều khiển thủ công sang người giám sát chiến lược, một sự chuyển đổi sẽ tiếp tục khi máy móc đảm nhận nhiều công việc chiến thuật hơn.

Kỹ năng cần phát triển (và loại bỏ)

Tự động hóa xử lý các công việc thường xuyên trong buồng lái nhưng thiếu khả năng phán đoán linh hoạt để đảm bảo an toàn chuyến bay và giữ cho hành khách bình tĩnh. Gần một nửa số nhân viên điều phối đã dựa vào kế hoạch bay do AI tạo ra.

Kỹ năng cốt lõi của phi công hiện nay tập trung vào việc quản lý các hệ thống phức tạp và xử lý những tình huống bất ngờ mà AI không thể bao quát:

Hệ thống giám sát tiên tiến

Phản ứng khẩn cấp linh hoạt

Nhận thức về yếu tố con người

Giám sát tự động hóa

Những nguyên tắc cơ bản này giúp phi công tận dụng các kỹ năng bổ sung để đạt được hiệu quả hoạt động tối đa.

Các khả năng liên quan giúp mở rộng chuyên môn cốt lõi của bạn, đảm bảo bạn mang lại giá trị vượt trội so với tự động hóa:

Tối ưu hóa lộ trình theo thời gian thực

Năng lực bảo trì dự đoán

Giao tiếp đa văn hóa

Khả năng thích ứng của các tình huống đào tạo

Chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực này sẽ giúp xác định rõ những thói quen lỗi thời nào cần loại bỏ.

Một số công việc thủ công, từng là thiết yếu, nay mang lại hiệu quả ngày càng giảm, như việc thực hiện các tính toán bay thủ công mà phi công hiếm khi tham khảo:

Vẽ bản đồ điều hướng thủ công

Kiểm tra hệ thống định kỳ bằng tay

Cập nhật nhật ký bay truyền thống

Sự phụ thuộc vào bay bằng thiết bị cơ bản

Nắm vững hai nhóm kỹ năng đầu tiên đảm bảo giá trị của bạn luôn rõ ràng và không thể phủ nhận đối với các hãng hàng không.

Triển vọng nghề nghiệp: Liệu hàng không có còn là lựa chọn thông minh?

Các nghề nghiệp trong ngành hàng không vẫn là lựa chọn thông minh khi ngành này tiếp tục mở rộng và tình trạng thiếu hụt phi công vẫn tiếp diễn.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự báo tăng trưởng 4% trong việc tuyển dụng phi công từ năm 2024 đến 2034, tạo ra khoảng 18.200 vị trí việc làm mỗi năm. Điều này cho thấy nhu cầu ổn định đối với người mới vào nghề và khả năng di chuyển đáng tin cậy cho phi công có kinh nghiệm ngay cả khi tự động hóa phát triển.

Việc tuyển dụng vẫn mạnh mẽ vì các cơ quan quản lý yêu cầu hai phi công trong buồng lái thương mại, hành khách vẫn ưa chuộng phán đoán của con người trong các sự kiện bất thường, và các hãng hàng không đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt toàn cầu có thể lên tới 674.000 phi công vào năm 2043.

Mức lương trung bình của phi công hàng không Mỹ đạt 226.600 đô la vào tháng 5 năm 2024, với mức lương của phi công trưởng tăng 46% so với năm 2020. Việc nghỉ hưu nhanh chóng tiếp tục rút ngắn dòng thời gian thăng tiến, giúp các phi công ở giai đoạn giữa sự nghiệp có thể tiếp cận các người dùng được cấp phép có mức lương cao hơn nhanh hơn.

Các lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao bao gồm bay quốc tế đường dài, hoạt động vận chuyển hàng hóa phụ thuộc vào nhân sự linh hoạt, và các công việc chuyên môn như thử nghiệm bay hoặc đào tạo phi công nâng cao.

Điều gì tiếp theo: Chuẩn bị cho tương lai do AI dẫn dắt

Những phi công chờ đợi hệ thống tự động hóa ổn định trước khi thích nghi sẽ bị đồng nghiệp vượt mặt, những người coi mỗi lần triển khai công nghệ là cơ hội học hỏi.

Thời điểm để nâng cao kỹ năng là ngay bây giờ, chứ không phải sau khi các chuyến bay một phi công hoặc vận chuyển hàng hóa từ xa trở thành tiêu chuẩn. Các hãng hàng không đã ưu tiên những ứng viên thể hiện sự thành thạo với các hệ thống hỗ trợ AI và sẵn sàng quản lý máy móc thay vì chỉ đơn thuần điều khiển chúng.

Dưới đây là lộ trình hành động của bạn.

Kiểm tra quy trình làm việc hiện tại của bạn để xác định 5 giờ mỗi tuần cho các công việc mà AI có thể tự động hóa, sau đó đề xuất một dùng thử cho hãng hàng không hoặc trường đào tạo bay của bạn. Đăng ký tham gia mô-đun đào tạo dựa trên năng lực về xử lý tình huống bất ngờ và khôi phục hệ thống tự động hóa trong quý tới, giúp bạn nâng cao khả năng nhận diện và khắc phục các hành vi hệ thống không mong muốn. Học một khóa học ngắn về phân tích dữ liệu hoặc lập trình Python cơ bản để hiểu logic đằng sau các thuật toán lập kế hoạch bay và công cụ bảo trì dự đoán. Tham gia diễn đàn ngành hoặc hiệp hội phi công tập trung vào công nghệ mới nổi, để có cái nhìn sớm về những thay đổi trong quy định và các thực hành tốt nhất trước khi chúng ảnh hưởng đến hoạt động của bạn. Lên lịch kiểm tra định kỳ hàng quý với trưởng phi công hoặc bộ phận đào tạo để đồng bộ hóa việc phát triển kỹ năng của bạn với lộ trình tự động hóa của hãng hàng không, đảm bảo bạn luôn đi trước các khóa đào tạo lặp lại bắt buộc.

Những phi công thành công trong thập kỷ tới sẽ là những người xem AI không phải là mối đe dọa mà là một đồng đội, một người xử lý những tình huống dự đoán được để con người có thể tập trung vào những tình huống đặc biệt.

Hãy thực hiện bước đầu tiên trong tuần này, và bạn sẽ đặt mình vào vị trí đúng đắn trong quá trình chuyển đổi của ngành hàng không.

Câu hỏi thường gặp

Vẫn còn thắc mắc về cách AI sẽ thay đổi sự nghiệp của phi công? Những câu hỏi này giải đáp những lo ngại mà bài viết chính chưa giải quyết triệt để.

Máy bay không người lái chở hàng được giám sát bởi phi công từ xa có thể được cấp chứng nhận vào năm 2025 hoặc 2026, trong khi các hoạt động hàng không với một phi công (kết hợp giữa con người và hỗ trợ AI) có thể bắt đầu trên các tuyến đường giới hạn sau năm 2030. Các chuyến bay chở khách hoàn toàn tự động khó có thể thực hiện trước cuối thập kỷ 2030 do sự thận trọng của cơ quan quản lý và rào cản về niềm tin của công chúng. Mỗi bước đều yêu cầu thử nghiệm an toàn kỹ lưỡng và sự chấp nhận của công chúng.

Các trường đào tạo phi công hiện nay tập trung vào quản lý tự động hóa, phân tích dữ liệu và xử lý tình huống bất ngờ của hệ thống hơn là kỹ năng điều khiển tay lái và cần lái truyền thống. Các chương trình đào tạo dựa trên năng lực như Giấy phép Phi công Đội bay (Multi-Crew Pilot License) đẩy nhanh quá trình đào tạo bằng cách tích hợp mô phỏng máy bay phản lực và quản lý tài nguyên phi hành đoàn ngay từ ngày đầu, giúp phi công mới thích nghi với buồng lái tích hợp AI nhanh hơn so với các lộ trình đào tạo truyền thống dựa trên số giờ bay.

Các cơ quan quản lý yêu cầu rằng bất kỳ hệ thống AI nào trực tiếp ảnh hưởng đến điều khiển bay phải chứng minh được mức độ an toàn tương đương với tổ bay hai phi công trong mọi điều kiện có thể dự đoán được. Điều này bao gồm phát hiện tình trạng mất khả năng điều khiển của phi công, thực hiện các kiểm tra chéo và xử lý tình huống khẩn cấp mà không cần can thiệp của con người. Cho đến khi những khả năng này tồn tại và vượt qua các tiêu chuẩn chứng nhận nghiêm ngặt, các quy định hiện hành về tổ bay hai phi công sẽ vẫn được áp dụng.