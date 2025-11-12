Tháng 8 năm ngoái, một chuyên gia quản lý tài sản kỳ cựu tại Chicago mở hộp thư đến và phát hiện một thông báo về trợ lý GPT-4 mới của công ty.

Trong vòng ba tuần, công cụ này đã soạn thảo các bản tóm tắt cho khách hàng nhanh hơn so với việc cô ấy gõ tay, và đến tháng 10, khối lượng công việc của cô ấy đã chuyển hoàn toàn sang quản lý mối quan hệ.

Câu chuyện này không phải là duy nhất. Trên toàn nước Mỹ, 91% nhà quản lý đầu tư hiện đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng AI trong nghiên cứu và chiến lược của họ, và hơn 80% cố vấn trong công việc tại các công ty có chính sách AI tạo sinh chính thức.

Câu hỏi không phải là liệu AI có xuất hiện trong lĩnh vực tư vấn tài chính hay không – nó đã xuất hiện rồi. Câu hỏi thực sự là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Điểm khóa

AI tự động hóa công việc quản trị viên nhưng không thể thay thế sự đồng cảm hay phán đoán phức tạp.

Các mô hình tư vấn kết hợp sử dụng AI để mở rộng quy mô mà không làm mất đi tính cá nhân hóa.

Các công cụ tạo sinh (Generative tools) thúc đẩy năng suất, không gây mất việc làm, cho các cố vấn cấp cao.

Các cố vấn phải nâng cao kỹ năng hoặc đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với các đối thủ am hiểu công nghệ.

Liệu AI có thực sự thay thế các chuyên gia tư vấn tài chính?

Câu trả lời ngắn gọn: chủ yếu là không, nhưng áp lực là có thật. Trong khi các công cụ tư vấn tự động và trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang thay đổi quy trình làm việc, các cố vấn con người vẫn giữ ưu thế quyết định về niềm tin, cá nhân hóa và kế hoạch phức tạp.

Tuy nhiên, số cho thấy áp lực tự động hóa thực sự đáng để xem xét.

Tại sao tự động hóa có thể thay thế con người?

Một số số cụ thể cho thấy áp lực tự động hóa là có thật:

Lợi thế về chi phí: Các nhà tư vấn robot tính phí 0,25–0,5% hàng năm so với 1–2% cho các nhà tư vấn con người.

Tăng tốc độ: 84% nhà quản lý tài sản kỳ vọng AI sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động.

Tăng trưởng thị trường: Tài sản của các công ty tư vấn tài chính tự động (robo-advisor) tại Mỹ được dự báo sẽ đạt $2,19 nghìn tỷ vào năm 2027.

Tự động hóa tác vụ: AI hiện có thể soạn thảo ghi chú cuộc họp, thực hiện phân tích dữ liệu và tạo nội dung tiếp thị.

Tại sao tự động hóa có thể không chiếm lĩnh thị trường

Tuy nhiên, dữ liệu thực tế vẫn cho thấy những lợi thế bền vững của con người:

Khoảng cách niềm tin: Chỉ Chỉ 8% nhà đầu tư trẻ cảm thấy thoải mái khi thực hiện theo hướng dẫn của AI mà không cần xác minh.

Thị phần: Các nền tảng tư vấn tài chính tự động (robo-advisors) chỉ kiểm soát 1,4% tổng tài sản được quản lý trên toàn cầu, mặc dù đang tăng trưởng nhanh chóng.

Triển vọng việc làm: Cục Thống kê Lao động dự báo tăng trưởng việc làm 10% từ năm 2024 đến 2034.

Yêu cầu về độ phức tạp: Khách hàng vẫn tìm đến con người cho các dịch vụ như chiến lược thuế, lập kế hoạch tài sản và huấn luyện hành vi.

Thực tế nằm giữa hai cực này. Sự thay thế một phần, chứ không phải sự biến mất hoàn toàn, sẽ định hình thập kỷ tới.

Tự động hóa sẽ thay thế các công việc phân tích và hành chính lặp đi lặp lại, nhưng bản chất cốt lõi của nghề nghiệp này vẫn mang tính con người. Điều này bao gồm việc hiểu rõ các mục tiêu phức tạp, thể hiện sự đồng cảm trong thời kỳ thị trường biến động và điều chỉnh chiến lược phù hợp với các sự kiện trong cuộc sống.

Vậy hiện nay, những công việc nào đang thay đổi?

Tác động thực tế: Nơi AI đã thay thế các vai trò của con người

Các công việc nghiên cứu và chuẩn bị dữ liệu ở bộ phận hậu cần là những công việc đầu tiên bị ảnh hưởng. Các công ty đang triển khai AI để xử lý việc sàng lọc danh mục đầu tư, kiểm tra tuân thủ và biểu mẫu đăng ký khách hàng. Đây là những công việc từng chiếm dụng thời gian của các nhà phân tích cấp dưới.

Trên thực tế, các công ty quản lý tài sản báo cáo những thay đổi đáng kể. Trợ lý AI của Morgan Stanley giúp các cố vấn truy cập nghiên cứu ngay lập tức và soạn thảo tóm tắt cuộc họp, loại bỏ hàng giờ ghi chú thủ công mỗi tuần.

Một công ty tư vấn tài chính quy mô trung bình tại Boston cho biết nhóm vận hành 3 người của họ đã giảm thời gian xử lý tài liệu xuống 40% sau khi áp dụng công cụ AI tạo sinh cho việc giao tiếp với khách hàng. Sức chứa này giúp họ tiếp nhận thêm 15% hộ gia đình mà không cần tăng nhân sự.

Các công cụ tư vấn tự động (robo-advisors) tự động hóa việc tái cân bằng danh mục đầu tư và thu hoạch lỗ thuế quy mô lớn. Dịch vụ kết hợp của Vanguard đã vượt qua mốc $200 tỷ tài sản bằng cách kết hợp phân bổ dựa trên thuật toán với các cố vấn con người theo yêu cầu, chứng minh rằng tự động hóa một phần có thể mở rộng khả năng tiếp cận mà không loại bỏ hoàn toàn các vai trò.

Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng đều. Các vai trò nghiên cứu cấp thấp và trợ lý hành chính đang đối mặt với áp lực lớn nhất, trong khi các cố vấn cấp cao lại thấy tăng năng suất thay vì mất việc.

Một cuộc khảo sát năm 2024 cho thấy chỉ 8% cố vấn hiện nay coi trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) là mối đe dọa đối với thu nhập của họ, giảm mạnh so với 21% của năm trước. Hầu hết đều nhận ra AI là công cụ xử lý công việc lặp đi lặp lại, chứ không phải đối thủ cạnh tranh trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Mô hình chung rất rõ ràng: AI giỏi trong các công việc lặp đi lặp lại, dựa trên quy tắc và gặp khó khăn với các quyết định đòi hỏi phải đọc hiểu cảm xúc của khách hàng hoặc điều chỉnh kế hoạch giữa cuộc khủng hoảng. Sự phân chia này đang định hình các xu hướng đang thay đổi ngành công nghiệp ngày nay.

Các xu hướng AI mới nổi đang định hình ngành tư vấn tài chính

Bốn xu hướng đang thay đổi cách các cố vấn thực hiện công việc, cạnh tranh và mở rộng hoạt động của họ.

AI như một công cụ tư vấn chính thống

Các nền tảng AI tạo sinh đang theo dõi trở thành nguồn chính cung cấp hướng dẫn đầu tư trong vòng ba năm tới. Các nhà phân tích của Deloitte dự đoán 78% nhà đầu tư cá nhân sẽ sử dụng AI vào năm 2028, khiến các chatbot AI trở nên phổ biến như việc tham khảo ý kiến gia đình hoặc tìm kiếm trên Google. Các công ty đã bắt đầu triển khai các giao diện hướng đến khách hàng có thể trả lời câu hỏi, đề xuất phân bổ tài sản và giải thích các biến động thị trường bằng ngôn ngữ đơn giản. Điều này dân chủ hóa việc tư vấn nhưng cũng nâng cao thanh đối với các cố vấn con người, những người nay phải cung cấp những phân tích mà AI không thể sao chép.

Các mô hình kết hợp giải quyết tình trạng thiếu hụt cố vấn

Ngành công nghiệp đang đối mặt với một khoảng trống nhân lực ngày càng lớn. Đến năm 2034, dự báo cho thấy thiếu hụt từ 90.000 đến 110.000 cố vấn - tương đương khoảng 30% lực lượng lao động hiện tại - do các cố vấn kỳ cựu nghỉ hưu nhanh hơn so với số lượng nhân viên mới gia nhập. Thay vì sa thải hàng loạt, AI sẽ tăng cường năng suất, cho phép một cố vấn quản lý danh mục khách hàng lớn hơn. Chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều cố vấn "cyborg" hơn, những người dựa vào AI cho nghiên cứu, theo dõi và chuẩn bị công việc, đảm bảo yếu tố con người được mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Ứng dụng trong các quy trình đầu tư cốt lõi

Ở phía các tổ chức, AI đang trở thành tiêu chuẩn trong quản lý danh mục đầu tư. Gartner dự báo hơn một nửa các nhà quản lý tài sản sẽ sử dụng công cụ AI vào năm 2025, tối ưu hóa mọi thứ từ phân bổ tài sản đến đánh giá rủi ro. Các nhà hoạch định độc lập cũng đang theo xu hướng này, sử dụng phân tích AI để đưa ra khuyến nghị và tự động hóa các kiểm tra tuân thủ.

Dân số Chỉ số Tỷ lệ áp dụng vào năm 2025 Quản lý tài sản AI trong quyết định danh mục đầu tư 54% (hiện tại), 91% (kế hoạch) Cố vấn tài chính Các công ty có chính sách về Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (Gen AI) 82% Nhà đầu tư cá nhân Dự án về việc sử dụng tư vấn AI 78% vào năm 2028

Bảng này cho thấy tốc độ áp dụng công nghệ đang tăng nhanh như thế nào. Những cố vấn chậm chạp trong việc áp dụng công nghệ có nguy cơ mất khách hàng, những người mong đợi trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch.

Tác động đến doanh thu và cạnh tranh

Áp dụng AI đang trở thành một lợi thế cạnh tranh. 85% các cố vấn có công nghệ tiên tiến cho biết họ đã thu hút được khách hàng mới vì công cụ của đối thủ cạnh tranh cảm thấy lỗi thời. Theo ước tính của PwC, các nhà quản lý tài sản nhanh chóng triển khai AI có thể tăng doanh thu khoảng 12% vào năm 2028. Ngược lại, các công ty chậm trễ có thể gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng trẻ tuổi, những người mong đợi hỗ trợ chatbot 24/7, bảng điều khiển cá nhân hóa và thông tin tức thì.

Các xu hướng này không chỉ ra sự biến mất của các cố vấn tài chính, mà là sự phát triển nơi thành công phụ thuộc vào việc kết hợp sự phán đoán của con người với hiệu quả của máy móc. Câu hỏi không còn là “con người hay máy móc”, mà là cách các cố vấn tài chính và AI hợp tác hiệu quả nhất.

Công việc cùng nhau: Cách con người và AI có thể cùng tồn tại

Công thức thành công kết hợp tốc độ của thuật toán với sự đồng cảm của con người. Vào cuối năm 2024, 72% tổ chức quản lý tài sản dự đoán AI sẽ thúc đẩy tăng năng suất lao động, và những người tiên phong áp dụng AI đang chứng minh dự báo đó là chính xác. Thay vì thay thế các cố vấn, AI mở rộng phạm vi hoạt động của họ và làm sắc nét sự tập trung của họ.

Hãy xem xét một công ty có kích thước trung bình ở Denver đã tích hợp trợ lý nghiên cứu AI vào mùa xuân năm ngoái. Trước khi triển khai, các cố vấn dành trung bình 90 phút mỗi tuần để tìm kiếm dữ liệu hiệu suất quỹ, hồ sơ tuân thủ quy định và báo cáo ngành. Sau khi triển khai, thời gian chuẩn bị giảm xuống còn 15 phút. Các cuộc họp với khách hàng trở nên chiến lược hơn vì các cố vấn đến với những hiểu biết sâu sắc hơn và có thể dành thời gian tiết kiệm được để hướng dẫn khách hàng vượt qua biến động thị trường.

Lợi ích của việc hợp tác bao gồm:

Tốc độ: Thời gian chuẩn bị cho cuộc họp giảm 70% hoặc hơn.

Chất lượng: AI giúp phát hiện những thông tin ẩn chứa trong hàng nghìn trang tài liệu.

Tác động đến khách hàng: Có thêm thời gian cho huấn luyện hành vi và hoàn thiện mục tiêu.

Sự phân công lao động này đã trở thành tiêu chuẩn tại các công ty như Morgan Stanley, nơi các cố vấn sử dụng AI để soạn thảo tóm tắt nhưng tự mình xem xét từng đề xuất cho khách hàng.

Các công cụ đang thay đổi các quy trình làm việc này xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng.

Các nền tảng được hỗ trợ bởi AI hiện đã trở thành yếu tố cơ bản cho các thực hành cạnh tranh. Báo cáo tổng hợp về công cụ năng suất của ClickUp cho thấy phần mềm quản lý công việc tích hợp AI để tự động hóa phân công công việc, tóm tắt ghi chú cuộc họp và đang theo dõi hạn chót — những khả năng này trực tiếp áp dụng cho các công ty tư vấn.

Morgan Stanley AI @ Debrief

Trợ lý GPT-4 của Morgan Stanley có thể truy xuất nghiên cứu độc quyền, soạn thảo tóm tắt cho khách hàng và trả lời các câu hỏi về tuân thủ trong vài giây. Các cố vấn cho biết họ tiết kiệm được hàng giờ mỗi tuần cho việc lập tài liệu, giúp họ tập trung vào chiến lược cho khách hàng. Công cụ này lấp đầy khoảng trống giữa các cơ sở kiến thức nội bộ khổng lồ và nhu cầu của cố vấn về các câu trả lời tức thì, có ngữ cảnh.

Phân tích danh mục đầu tư Wealthfront

Wealthfront sử dụng học máy để tối ưu hóa việc thu hoạch lỗ thuế và tái cân bằng danh mục đầu tư trên hàng nghìn tài khoản. Thuật toán của họ phát hiện các cơ hội mà các cố vấn con người có thể bỏ lỡ khi áp dụng trên quy mô lớn, mang lại lợi nhuận trung bình 0,4% hàng năm. Điều này đặc biệt hữu ích cho các cố vấn quản lý khách hàng có tài sản ròng cao, những người yêu cầu hiệu quả thuế cao.

Betterment Smart Deposit

Công cụ quản lý luồng tiền dựa trên AI của Betterment phân tích thói quen chi tiêu và tự động chuyển số tiền dư thừa vào tài khoản đầu tư. Một cố vấn cho biết công cụ này đã giải quyết vấn đề "tiết kiệm bị lãng quên" cho khách hàng trẻ, tăng 18% khoản đóng góp hàng tháng mà không cần chuyển khoản thủ công.

YCharts Market Screening

YCharts sử dụng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên để lọc cổ phiếu, trái phiếu và quỹ đầu tư. Các cố vấn nhập câu hỏi như “hiển thị các cổ phiếu có tỷ lệ P/E dưới 15”, và công cụ sẽ trả về kết quả xếp hạng trong vòng chưa đầy ba giây. Điều này thay thế cho hàng giờ lọc thủ công và cho phép các cố vấn kiểm tra nhiều giả thuyết trong các cuộc gọi với khách hàng.

Cổng thông tin khách hàng eMoney Advisor

AI của eMoney tổng hợp tài khoản, dự đoán các kịch bản hưu trí và tạo ra các phân tích "nếu như". Các cố vấn sử dụng nó để cho khách hàng thấy chính xác cách thay đổi công việc hoặc mua nhà ảnh hưởng đến kế hoạch của họ, biến lời khuyên trừu tượng thành cụ thể. Sự rõ ràng về mặt hình ảnh giúp tăng tương tác và giảm số câu hỏi tiếp theo.

Khi các công cụ này trở thành tiêu chuẩn, kỹ năng mà các cố vấn cần cũng đang thay đổi.

Kỹ năng cần phát triển ngay để không bị tụt hậu so với AI

Nâng cao kỹ năng không còn là lựa chọn. 82% các công ty tư vấn hiện nay đã có chính sách chính thức về AI tạo sinh, cho thấy rằng thành thạo các công cụ này là yếu tố quyết định sự thăng tiến trong sự nghiệp. Những cố vấn phớt lờ xu hướng này có nguy cơ bị lạc hậu, trong khi những người chủ động đón nhận có thể lệnh mức phí cao hơn.

Kỹ năng cốt lõi — Những điểm mạnh của con người mà AI không thể sao chép vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Sự đồng cảm, khả năng lắng nghe tích cực và khả năng hướng dẫn khách hàng vượt qua nỗi sợ hãi hoặc tham lam trong những biến động thị trường là những kỹ năng không thể thay thế. Chuyên môn về tài chính hành vi — hiểu tại sao khách hàng hoảng loạn và cách thay đổi góc nhìn của họ — giờ đây càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. AI có thể mô phỏng các tình huống, nhưng nó không thể cảm nhận được khi giọng nói của khách hàng trở nên căng thẳng vì lo lắng hoặc điều chỉnh giọng điệu giữa cuộc hội thoại.

Kỹ năng liên quan — Các khả năng giúp chuyên gia điều hướng hoặc mở rộng kết quả của AI cũng quan trọng không kém. Học kỹ thuật tạo prompt giúp các cố vấn khai thác nghiên cứu tốt hơn từ các công cụ tạo sinh. Trình độ hiểu biết về dữ liệu — giải thích báo cáo do AI tạo ra và phát hiện lỗi — đảm bảo các cố vấn không tin tưởng mù quáng vào kết quả. Sự quen thuộc với tích hợp API cho phép các cố vấn am hiểu công nghệ tùy chỉnh quy trình làm việc và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại vượt xa những gì phần mềm có sẵn cung cấp.

Thiết kế lời nhắc

Xác thực dữ liệu

Cơ bản về API

Kỹ năng lỗi thời — Các công việc đang mất giá trị bao gồm tái cân bằng danh mục đầu tư thủ công, thu hoạch lỗ thuế cơ bản và mục nhập cho biểu mẫu đăng ký khách hàng. Các vai trò tập trung vào các hàm này đang thu hẹp dần. Một công ty tư vấn đầu tư độc lập (RIA) đã loại bỏ hai vị trí phân tích viên cấp dưới vào năm ngoái sau khi áp dụng công cụ AI có thể xử lý việc tái cân bằng cho 400 tài khoản trong vài phút, một công việc trước đây yêu cầu nhân viên làm việc toàn thời gian.

Triển vọng nghề nghiệp cho những cố vấn biết thích nghi vẫn rất tích cực.

Triển vọng nghề nghiệp: Liệu tư vấn tài chính vẫn là lựa chọn thông minh?

Đúng vậy, nhưng vai trò này đang thay đổi nhanh chóng. Cục Thống kê Lao động dự báo tăng trưởng việc làm 10% từ năm 2024 đến 2034, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình, do dân số già hóa và nhu cầu lập kế hoạch hưu trí ngày càng tăng. AI làm tăng cường chứ không thay thế nhu cầu về phán đoán của con người.

Nhu cầu thị trường đối với phán đoán của con người — Những phẩm chất như sáng tạo, đồng cảm và lý luận đạo đức khiến các cố vấn con người trở nên không thể thay thế. 52% nhà đầu tư cho biết họ chỉ cảm thấy thoải mái khi thực hiện theo lời khuyên do AI tạo ra sau khi một nhà hoạch định xác minh nó. Các tình huống phức tạp — lập kế hoạch tài sản, tối ưu hóa thuế trên nhiều khu vực pháp lý hoặc phối hợp với luật sư ly hôn — đòi hỏi những quyết định phán đoán mà các thuật toán không thể xử lý. Khách hàng trả tiền cho các cố vấn có khả năng giải thích quy tắc, đàm phán các lựa chọn thay thế và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phức tạp của cuộc sống.

Xu hướng lương bổng & Con đường sự nghiệp — Mức lương của các cố vấn cung cấp dịch vụ cơ bản như tái cân bằng danh mục đầu tư hoặc mô hình phân bổ tiêu chuẩn đang bị thu hẹp. Các nền tảng tư vấn tự động (robo-advisors) dễ dàng cạnh tranh về phí dịch vụ. Ngược lại, các cố vấn cung cấp dịch vụ lập kế hoạch toàn diện, huấn luyện hành vi và chuyên môn đặc thù có thể lệnh mức phí cao hơn. Các lĩnh vực chuyên môn tập trung vào doanh nhân công nghệ, chuyên gia y tế hoặc quản lý tài sản đa thế hệ đang chứng kiến sự tăng trưởng về phí dịch vụ, không phải suy giảm.

Cố vấn tài chính hàng hóa: Áp lực về phí

Cố vấn tài chính toàn diện: Vị trí cao cấp

Chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn: Tăng trưởng doanh thu

Cơ hội cho công việc do con người điều hành cao cấp — Các vai trò chiến lược kháng cự lại tự động hóa bao gồm phục vụ các gia đình có tài sản ròng cực cao, điều phối các cấu trúc tín thác phức tạp và đóng vai trò thành viên hội đồng quản trị có trách nhiệm pháp lý. Một nhà quản lý tài sản chuyên về các sự kiện giàu có đột ngột (người trúng xổ số, thoái vốn startup) cho biết phí dịch vụ của anh ta tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái vì khách hàng đánh giá cao giá trị kinh nghiệm của anh ta trong việc xử lý các rủi ro cảm xúc và pháp lý mà AI không thể giải quyết.

Ngành nghề này không biến mất; nó đang phân chia thành hai hướng: các chuyên gia tổng hợp được hỗ trợ bởi AI và các chuyên gia chuyên sâu có sự tương tác cao. Những cố vấn đặt vị trí của mình trong nhóm sau sẽ phát triển mạnh mẽ. Chuẩn bị cho tương lai đó bắt đầu từ những hành động có chủ đích ngay từ hôm nay.

Bước tiếp theo: Chuẩn bị cho tương lai được dẫn dắt bởi AI

Tốc độ thay đổi đang gia tăng, và sự chủ quan là sai lầm duy nhất có thể dẫn đến thất bại. Việc áp dụng AI trong quản lý tài sản đã tăng từ giai đoạn sơ khai lên gần như phổ biến trong chưa đầy hai năm. Các công ty chần chừ đã mất khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh cung cấp thông tin nhanh hơn và trải nghiệm kỹ thuật số mượt mà hơn.

Dưới đây là cách để luôn dẫn đầu:

Thử nghiệm với các công cụ AI ngay bây giờ. Dành hai giờ mỗi tuần để thử nghiệm các nền tảng như ChatGPT cho nghiên cứu, ClickUp cho tự động hóa tác vụ hoặc eMoney cho lập kế hoạch tình huống. Đầu tư vào kỹ năng thiết kế câu lệnh. Hãy tham gia một khóa học ngắn về cách tạo ra các truy vấn hiệu quả; các truy vấn tốt hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn gấp nhiều lần. Tham gia các nhóm tư vấn tập trung vào AI. Các mạng lưới như các ủy ban công nghệ của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính chia sẻ những thành công và thất bại trong thực tế, giúp bạn học hỏi nhanh hơn. Kiểm tra quy trình làm việc của bạn để tìm cơ hội tự động hóa. Xác định các công việc bạn lặp lại hàng tuần—chuẩn bị cuộc họp, mục nhập dữ liệu, kiểm tra tuân thủ—và tìm các công cụ AI có thể xử lý chúng. Commit học tập liên tục. Khối thời gian trong lịch hàng tháng để đọc các nghiên cứu trường hợp, tham gia các hội thảo trực tuyến hoặc thử nghiệm các nền tảng mới nổi trước khi đối thủ cạnh tranh làm việc cần làm.

Các bước này giúp bạn ở vị trí dẫn dắt thay vì phản ứng khi ngành công nghiệp phát triển. Những cố vấn thành công sẽ là những người coi AI là đối tác chứ không phải mối đe dọa, và tập trung vào những kỹ năng con người mà máy móc không thể sao chép.

Tư duy đó chính là điểm mấu chốt cuối cùng.

Những suy nghĩ cuối cùng và các bước hành động

AI đang thay đổi ngành tư vấn tài chính nhanh hơn so với dự đoán của đa số, nhưng bằng chứng cho thấy: tự động hóa hỗ trợ các chuyên gia tư vấn thay vì thay thế họ. Các nền tảng tư vấn tự động (robo-advisors) chỉ kiểm soát một phần rất nhỏ tài sản dù đã phát triển trong một thập kỷ, và luồng niềm tin của khách hàng vẫn hướng về con người - những người mang lại sự đồng cảm, phán đoán và trách nhiệm. Ngành này được dự báo sẽ tăng trưởng 10% đến năm 2034 vì nhu cầu về tư vấn cá nhân hóa, phức tạp đang tăng nhanh hơn so với khả năng đáp ứng của AI một mình.

Những người chiến thắng trong quá trình chuyển đổi này sẽ kết hợp hiệu quả của máy móc với sự am hiểu của con người. Họ sẽ sử dụng AI để xử lý nghiên cứu, tuân thủ và giám sát danh mục đầu tư, đồng thời dành năng lượng cho việc xây dựng mối quan hệ, huấn luyện hành vi và hoàn thiện chiến lược. Các công ty chậm trễ trong việc áp dụng AI có nguy cơ mất khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh cung cấp dịch vụ nhanh chóng và sắc bén hơn. Những cố vấn nâng cao kỹ năng ngay từ bây giờ – học thiết kế lệnh, xác thực dữ liệu và tự động hóa quy trình làm việc – sẽ có thể thu phí cao hơn và quản lý danh mục đầu tư lớn hơn mà không bị kiệt sức.

Con đường phía trước đã rõ ràng: tận dụng các công cụ, tập trung vào những kỹ năng con người không thể thay thế và xem mỗi bước tiến của AI là cơ hội để phục vụ khách hàng tốt hơn. Câu hỏi không phải là liệu AI có thay đổi cách làm việc của bạn hay không. Nó đã làm điều đó. Câu hỏi là liệu bạn sẽ dẫn dắt sự thay đổi đó hay bị tụt lại phía sau.

Thử nghiệm, Nâng cao kỹ năng, Hợp tác.