IBM Agentic AI là gì và nó có thể giúp bạn trong công việc hiệu quả hơn như thế nào?

Mỗi tuần, các nhóm vận hành mất hàng giờ để phối hợp các công việc giữa các công cụ không kết nối với nhau.

Sau khi chứng kiến ba chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng phải đối chiếu dữ liệu thủ công từ sáu nền tảng khác nhau, tôi đang theo dõi lượng thời gian bị lãng phí trong các quy trình chuyển giao định kỳ.

Các khả năng AI tự động mới của IBM hứa hẹn sẽ lấy lại những giờ làm việc đó bằng cách cho phép các tác nhân tự động xử lý việc phối hợp.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua những gì IBM thực sự cung cấp, cách nó làm việc và liệu nó có phù hợp với hệ thống của bạn hay không.

Điểm khóa

Trí tuệ nhân tạo (AI) dạng đại lý của IBM tự động hóa quy trình làm việc thông qua sự phối hợp đa đại lý có khả năng nhận thức ngữ cảnh.

AgentOps áp dụng chính sách và giám sát hành vi của các tác nhân theo thời gian thực.

Các kết nối được xây dựng sẵn giúp giảm thời gian tích hợp giữa các hệ thống cũ và mới.

IBM có cung cấp Agentic AI không?

IBM đã giới thiệu các khả năng AI tự động toàn diện vào tháng 10 năm 2025 tại hội nghị TechXchange, vị trí watsonx Orchestrate là trung tâm của chiến lược doanh nghiệp tự động hóa của mình.

Nền tảng này tích hợp hơn 500 công cụ được xây dựng sẵn và các tác nhân chuyên biệt theo lĩnh vực từ IBM và các đối tác bên thứ ba.

Khác với các kịch bản tự động hóa đơn năng, Orchestrate bao gồm AgentOps, một lớp quan sát và quản trị tích hợp sẵn, cung cấp giám sát thời gian thực và thực thi chính sách để đảm bảo các đại lý hoạt động đáng tin cậy và bảo mật.

IBM định vị sự ra mắt này là một bước chuyển từ tự động hóa công việc sang tự chủ thực sự, nơi các đại lý đưa ra quyết định dựa trên ngữ cảnh và thực thi các quy trình làm việc nhiều bước mà không cần sự giám sát liên tục của con người.

Nó thực sự là công việc như thế nào?

Watsonx Orchestrate hoạt động như một trung tâm điều phối, kết nối các nguồn dữ liệu, logic kinh doanh và mô hình AI của bạn thành các quy trình làm việc tự động.

Khi người dùng hoặc hệ thống kích hoạt một tác vụ, Orchestrate sẽ định tuyến tác vụ đó đến đại lý phù hợp, đại lý này sẽ giải thích yêu cầu bằng công nghệ hiểu ngôn ngữ tự nhiên, trích xuất bối cảnh cần thiết từ các ứng dụng kết nối, thực thi các hành động yêu cầu và trả về kết quả có cấu trúc.

Nền tảng này hỗ trợ cả các công việc đơn lẻ của đại lý và điều phối đa đại lý, nơi nhiều đại lý chuyên biệt hợp tác để hoàn thành các quy trình phức tạp như từ báo giá đến thu tiền hoặc phân loại sự cố.

Các thành phần chính và hàm của chúng

Thành phần Hàm kinh doanh AgentOps Giám sát thời gian thực, nhật ký kiểm tra, thực thi chính sách Tích hợp Langflow Trình tạo đại lý kéo và thả không cần mã cho người không phải là nhà phát triển Bộ công cụ phát triển đại lý SDK Python/OpenAPI cho việc tạo/lập các tác nhân tùy chỉnh Trí tuệ mạng Phát hiện và giải quyết sự cố tự động trong mạng viễn thông Granite LLMs Các mô hình cơ sở của IBM cung cấp khả năng suy luận cho các tác nhân.

Kiến trúc mô-đun này cho phép bạn bắt đầu với các tác nhân đã được xây dựng sẵn cho các công việc thông thường, sau đó mở rộng nền tảng với logic tùy chỉnh khi nhu cầu của bạn phát triển.

Lớp quản trị hoạt động song song, phát hiện vi phạm chính sách hoặc hành vi bất thường trước khi chúng ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất.

Điều này trông như thế nào trong thực tế?

Một nhà bán lẻ có kích thước trung bình đã triển khai các tác nhân Orchestrate để quản lý việc tiếp cận ứng viên cho 1.900 địa điểm. Trước khi tự động hóa, các quản lý chi nhánh phải dành ba giờ mỗi tuần để lọc ứng viên, soạn email và lên lịch phỏng vấn.

Hiện tại, agent có thể phân tích hồ sơ, đối chiếu tính khả dụng, soạn thảo tin nhắn cá nhân hóa và đặt lịch phỏng vấn trực tiếp vào lịch. Toàn bộ quy trình hoàn thành trong vòng chưa đầy ba phút.

Quy trình này phản ánh xu hướng chung trên thị trường AI tự động hóa, nơi các doanh nghiệp tiên phong ưu tiên đạt được kết quả nhanh chóng trong các quy trình được định nghĩa rõ ràng trước khi triển khai tự động hóa toàn diện.

Sự khác biệt chính nằm ở cách các đối thủ cạnh tranh xử lý quản trị và độ sâu tích hợp.

Điều gì làm nên sự khác biệt của IBM?

IBM mang đến hàng thập kỷ kinh nghiệm về kiến trúc doanh nghiệp cho công nghệ AI tự động hóa, điều này thể hiện qua sự chú trọng vào quản trị, bảo mật và khả năng tương thích với hệ thống mainframe.

Trong khi các nhà cung cấp mới tập trung vào tốc độ và sự dễ dàng trong triển khai, IBM đã thiết kế Orchestrate dành cho các tổ chức cần có nhật ký kiểm tra đầy đủ, công cụ hỗ trợ tuân thủ và khả năng kết nối các tác nhân trực tiếp với các hệ thống cũ như IBM Z.

Khung Agent Connect mở của nền tảng cho phép các nhà phát triển tích hợp các công cụ AI bên ngoài hoặc các tác nhân tùy chỉnh thông qua các API tiêu chuẩn, tránh tình trạng bị khóa nhà cung cấp đồng thời duy trì khả năng quan sát tập trung.

Điểm mạnh chính và các yếu tố cần cân nhắc

AgentOps cung cấp tính minh bạch trong toàn bộ vòng đời, đáp ứng các yêu cầu kiểm toán trong các ngành công nghiệp được quy định.

Các đại lý bản địa trên mainframe có thể thực thi giao dịch trên hệ thống IBM Z mà không cần phần mềm trung gian.

Sự phức tạp trong quá trình thiết lập ban đầu có thể làm chậm quá trình triển khai so với các giải pháp SaaS nhẹ nhàng hơn.

Giá cả được tính theo số lượng đối tượng/kỳ/phiên bản, điều này có thể trở nên đắt đỏ khi số lượng đối tượng/kỳ/phiên bản tăng cao.

Sự ổn định của nền tảng này thu hút các doanh nghiệp ưu tiên tính tin cậy và tuân thủ hơn là thử nghiệm nhanh chóng.

Hiểu rõ các điểm khác biệt này là bước cài đặt để đánh giá cách Orchestrate tích hợp vào cảnh quan công nghệ hiện có của bạn.

Tích hợp & Tương thích với Hệ sinh thái

Watsonx Orchestrate kết nối các ứng dụng hiện tại của bạn mà không cần thay thế chúng.

Nền tảng này được tích hợp sẵn với Salesforce, Microsoft 365, Workday, SAP và hàng trăm công cụ doanh nghiệp khác, cho phép các tác nhân đọc dữ liệu, kích hoạt hành động và cập nhật hồ sơ trên toàn bộ hệ thống của bạn mà không cần API công việc tùy chỉnh.

Nền tảng/Đối tác Loại tích hợp Salesforce Kết nối CRM sẵn có với đồng bộ hai chiều Microsoft 365 Giao tiếp giữa các nhóm với Outlook gốc SAP Các mô-đun đại lý cho chuỗi cung ứng và mua sắm IBM Sterling Quản lý đơn đặt hàng và tối ưu hóa kho hàng Coupa Phân tích chi tiêu và các tác nhân tự động hóa nguồn cung ứng

Đối với các tổ chức phụ thuộc vào hệ thống mainframe, lớp giao thức Model Context Protocol kết nối các đại lý với các môi trường Db2, CICS và IMS, cho phép tự động hóa logic kinh doanh cốt lõi mà trước đây yêu cầu quyền truy cập của nhà phát triển chuyên biệt.

Catalog Agent, ra mắt vào tháng 5 năm 2025, mở rộng hệ sinh thái này bằng cách cho phép các đối tác đăng tải các agent chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

Ví dụ, S&P Global đang tích hợp Orchestrate vào bộ công cụ Market Intelligence của mình và đóng góp các tác nhân mới sử dụng dữ liệu rủi ro độc quyền cho các quy trình mua sắm và bảo hiểm.

Mô hình kết nối này giúp giảm thiểu rào cản triển khai, nhưng thành công vẫn phụ thuộc vào kế hoạch triển khai cẩn thận và sự ủng hộ của các bên liên quan.

Phản hồi từ cộng đồng và ý kiến của người dùng sớm

Những người tiên phong sử dụng công nghệ này đã chia sẻ cả tiềm năng và thách thức trong quá trình làm quen với các công cụ AI đại lý của IBM.

Trên các đánh giá của G2, người dùng doanh nghiệp đánh giá cao khả năng tích hợp mượt mà với Slack, Salesforce và ServiceNow, đồng thời ghi chú rằng khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên giúp việc điều phối công việc trở nên trực quan sau khi các đại lý được cấu hình.

Các tính năng bảo mật và tuân thủ được đề cập thường xuyên, với một nhà đánh giá nhấn mạnh rằng các biện pháp kiểm soát quản trị "mạnh mẽ hơn nhiều" so với các nền tảng cạnh tranh.

Tích hợp mượt mà với các ứng dụng doanh nghiệp đã giúp việc triển khai diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Đường cong học tập là có thật, nhưng các tính năng quản trị xứng đáng với nỗ lực.

“Độ tin cậy của các tác nhân đã được cải thiện đáng kể sau khi chúng tôi điều chỉnh các chỉ số đánh giá.”

Một chủ đề trên Reddit giữa các nhân viên IBM đã tiết lộ những trải nghiệm trái chiều, với một người dùng cho rằng giao diện người dùng (UI) của Agent Lab trực quan, trong khi một người khác đặt câu hỏi liệu họ có đang sử dụng cùng một sản phẩm hay không, ngụ ý rằng tính dễ sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của trường hợp sử dụng.

Trong một buổi AMA vào tháng 7 năm 2025, chuyên gia watsonx Orchestrate của IBM đã trả lời các câu hỏi cụ thể về các chế độ thất bại của các tác nhân, với một người tham gia ghi chú rằng các tác nhân dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) “thường thất bại một cách ngoạn mục đến mức khó nhận ra rằng chúng đã thất bại”, nhấn mạnh nhu cầu về các công cụ quan sát và đánh giá tốt hơn.

Các cuộc thảo luận thẳng thắn này cho thấy IBM đang cải tiến dựa trên các điểm ma sát thực tế trong thế giới thực, điều này phù hợp với thông điệp công khai của họ về việc ưu tiên kết quả thực tiễn hơn là quảng cáo rầm rộ. Bản đồ lộ trình phản ánh sự tập trung thực tiễn đó.

Lộ trình & Triển vọng Hệ sinh thái

Kế hoạch phát triển ngắn hạn của IBM tập trung vào việc giảm bớt rào cản kỹ thuật và mở rộng thư viện các tác nhân chuyên ngành.

Công cụ xây dựng trực quan Langflow, hiện đang ở giai đoạn xem trước công nghệ, dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi vào cuối tháng 10 năm 2025, cho phép người dùng kinh doanh tạo ra các quy trình làm việc đa tác nhân mà không cần viết mã.

Vào tháng 12 năm 2025, Dự án Infragraph sẽ bước vào giai đoạn beta riêng tư, cung cấp một đồ thị quan sát thống nhất cho các tài nguyên đám mây lai, cuối cùng sẽ kết nối với Red Hat Ansible, OpenShift và Turbonomic để quản lý hạ tầng tự động.

Theo dự báo của Viện Giá trị Kinh doanh IBM, đến năm 2027, 67% các nhà điều hành dự kiến các tác nhân AI sẽ đưa ra quyết định độc lập trong các quy trình làm việc, tăng từ mức 24% hiện nay.

Giám đốc Công nghệ (CTO) của IBM cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng lớp tin cậy cho phép các doanh nghiệp mở rộng quy mô các tác nhân AI một cách an toàn, đây chính là yếu tố phân biệt giữa các nhà lãnh đạo và các dự án thử nghiệm trên thị trường.”

Quan điểm này phản ánh sự đánh giá của IBM rằng tính quản trị và độ tin cậy sẽ quan trọng hơn tốc độ tiên phong khi AI đại lý chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai quy mô lớn.

Chi phí của IBM Agentic AI là bao nhiêu?

IBM cung cấp watsonx Orchestrate dưới dạng dịch vụ SaaS được quản lý trên IBM Cloud hoặc AWS, với mô hình định giá theo cấp độ được thiết kế để phù hợp với quy mô triển khai.

Kế hoạch Essentials có giá khởi điểm khoảng $500 mỗi tháng cho mỗi đối tượng đại lý, bao gồm các tính năng AI và LLM cơ bản, công cụ xây dựng đại lý không cần mã, tính năng điều phối và quyền truy cập vào danh mục tích hợp và công cụ.

Kế hoạch Standard sử dụng giá cả tùy chỉnh và bổ sung các tính năng tự động hóa quy trình làm việc nâng cao, xử lý tài liệu quyết định và hỗ trợ tích hợp doanh nghiệp được cải thiện.

Gói dùng thử miễn phí 30 ngày cung cấp quyền truy cập đầy đủ tính năng để đánh giá, bao gồm cả quyền truy cập sớm vào các tính năng sắp ra mắt.

Ngoài gói đăng ký cơ bản, các tổ chức nên dự trù kinh phí cho dịch vụ tích hợp nếu cần các kết nối tùy chỉnh, tính toán chi phí cho các khối lượng công việc đại lý có khối lượng lớn và đào tạo để hướng dẫn người dùng doanh nghiệp sử dụng công cụ Langflow builder và bảng điều khiển AgentOps.

IBM cho biết các đại lý được xây dựng sẵn cho phép các doanh nghiệp triển khai nhanh hơn 70% so với việc xây dựng từ đầu.

Mô hình định giá này phù hợp với các tổ chức có kế hoạch mở rộng các tác nhân qua nhiều bộ phận, nơi chi phí trên mỗi tác nhân giảm tương ứng với sự gia tăng năng suất.