Đánh giá trung thực về các tính năng và khả năng của Slack Agentic AI

Vào lúc 10 giờ tối, khi phải lục lọi qua hàng loạt chủ đề trên Slack để tìm kiếm sự phê duyệt ngân sách bị chôn vùi sâu trong ba kênh, tôi nhận ra rằng việc tìm kiếm thủ công trong trò chuyện tốn hàng giờ mỗi tuần.

Trí tuệ nhân tạo (AI) mới của Slack giải quyết chính xác vấn đề đó bằng cách hiển thị câu trả lời, soạn thảo phản hồi và tự động hóa các yêu cầu thường xuyên mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về những gì Slack cung cấp, cách nó hoạt động và liệu đầu tư này có phù hợp với quy trình công việc của nhóm bạn hay không.

Điểm khóa

Slack Agentic AI trả lời ngay lập tức bằng cách sử dụng ngữ cảnh của không gian làm việc.

Các ứng dụng Agentforce tự động hóa các công việc trực tiếp trong Slack bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Các tính năng AI tuân thủ quyền truy cập và không sử dụng dữ liệu riêng tư để đào tạo.

Tích hợp với Salesforce mang lại cho Slack một lợi thế độc đáo cho doanh nghiệp.

Slack có cung cấp Agentic AI không?

Đúng vậy. Slack có vị trí là một không gian làm việc thống nhất, nơi các trợ lý AI và nhóm con người hợp tác song song, coi cuộc hội thoại là giao diện cho công việc tự động.

Công ty đã giới thiệu tầm nhìn này thông qua Slack GPT vào tháng 5 năm 2023, sau đó mở rộng nó tại Dreamforce 2025 bằng cách công bố chiến lược "hệ điều hành tự động" của mình.

Salesforce đã tích hợp các ứng dụng Agentforce dành cho Bán hàng, CNTT và Nhân sự trực tiếp vào các kênh Slack, cho phép các nhóm yêu cầu một đại lý trích xuất dữ liệu CRM hoặc giải quyết phiếu hỗ trợ thông qua ngôn ngữ tự nhiên.

Slackbot được cải tiến nay hoạt động như một trợ lý AI cá nhân hóa, trong khi đại lý Channel Expert trả lời câu hỏi bằng cách tìm kiếm lịch sử cuộc hội thoại của công ty và các cơ sở kiến thức kết nối.

Kiến trúc này biến Slack từ một công cụ nhắn tin thành giao diện cuộc hội thoại cho dữ liệu Salesforce, tích hợp bên thứ ba và các quy trình làm việc AI tùy chỉnh.

Nó công việc như thế nào?

Các trợ lý của Slack tận dụng luồng cuộc hội thoại đã có sẵn trong không gian làm việc. Khi ai đó nhập câu hỏi trong kênh hoặc tin nhắn riêng tư, AI sẽ quét các chủ đề tin nhắn liên quan, ứng dụng kết nối và hồ sơ Salesforce để tạo ra câu trả lời trong vài giây.

Một nhân viên bán hàng có thể hỏi “Trạng thái của giao dịch Acme là gì?” và Agentforce Sales sẽ hiển thị các ghi chú CRM mới nhất, giai đoạn trong quy trình bán hàng và các bước tiếp theo mà không cần mở tab riêng biệt.

Một nhân viên IT có thể giải quyết yêu cầu đặt lại mật khẩu hoặc trả lời các câu hỏi về chính sách trực tiếp trong kênh, sử dụng cơ sở kiến thức của công ty đồng thời tuân thủ các quyền truy cập.

Lớp kỹ thuật hoạt động trên API Tìm kiếm Thời gian Thực (Real-Time Search API) của Slack, cho phép các hệ thống AI truy cập bảo mật vào lịch sử trò chuyện, tệp tin và các nguồn dữ liệu tích hợp. Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) của bên thứ ba từ OpenAI và Anthropic có thể cung cấp câu trả lời cá nhân hóa trong khi vẫn tuân thủ các quy định truy cập của doanh nghiệp.

Điều này trông như thế nào trong thực tế?

Trong một cuộc họp kế hoạch sprint gần đây, một người lãnh đạo sản phẩm đã hỏi trong kênh #roadmap: “Chúng ta đã hoàn tất việc xác định giá cho gói Enterprise chưa?”

Thay vì phải cuộn lại hai tuần tin nhắn, họ chỉ cần nhập câu hỏi vào thanh tìm kiếm AI của Slack.

Trong vòng ba giây, Channel Expert đã hiển thị chính xác chủ đề tin nhắn nơi bộ phận tài chính xác nhận mức phí hàng năm $550 cho mỗi người dùng, kèm theo các liên kết đến tài liệu định giá và xác nhận pháp lý.

Quy trình cơ bản tuân theo một mô hình nhất quán:

Người dùng đăng câu hỏi hoặc gọi trợ lý AI trong kênh.

Agent quét các chủ đề, tệp tin và các ứng dụng tích hợp như Salesforce hoặc Google Drive.

Lớp quyền truy cập của Slack lọc kết quả để phù hợp với quyền truy cập hiện có của người dùng.

Agent trả về câu trả lời ngắn gọn kèm theo nguồn tham khảo trong vòng chưa đầy năm giây.

Người dùng có thể nhấp vào để xem chi tiết hoặc chấp nhận tóm tắt và tiếp tục công việc.

Luồng tương tự áp dụng cho dù ai đó đang hỏi về trạng thái giao dịch, giải quyết việc đặt lại mật khẩu hay đang theo dõi tài liệu chính sách.

Trợ lý chỉ hiển thị những thông tin mà người yêu cầu đã có thể xem, đảm bảo bảo mật thông tin đồng thời giảm thời gian phản hồi từ vài phút xuống còn vài giây.

Tích hợp & Tương thích với hệ sinh thái

Slack kết nối với các công cụ mà nhóm đã sử dụng. Einstein GPT lấy dữ liệu CRM trực tiếp từ Salesforce, giúp nhân viên bán hàng có thể hỏi về trạng thái giao dịch hoặc cập nhật đường ống bán hàng mà không cần rời khỏi kênh của họ.

Slack Marketplace cung cấp các ứng dụng AI từ Anthropic, Google, Perplexity, Dropbox và Notion, cho phép các dịch vụ này trả lời câu hỏi trực tiếp trong giao diện của Slack. Tính năng Enterprise Search mở rộng khả năng này bằng cách quét qua Google Drive, Box, Jira và Outlook khi người dùng thực hiện truy vấn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) kiểm tra cả các chủ đề Slack và tệp tin bên ngoài, sau đó xếp hạng mọi thứ theo mức độ liên quan trong một bộ kết quả duy nhất. Workflow Builder xử lý phần tự động hóa, truyền các lệnh đến OpenAI hoặc Anthropic và đăng kết quả trở lại các kênh cho các tác vụ như dịch thuật hoặc tóm tắt vé.

Thành phần Hàm kinh doanh Slackbot (được hỗ trợ bởi AI) Trả lời ngay lập tức cho các câu hỏi thường gặp Chuyên gia kênh Gợi ý dựa trên ngữ cảnh từ kiến thức của nhóm Ứng dụng Agentforce Cập nhật CRM, giải quyết vé hỗ trợ, truy xuất dữ liệu API Tìm kiếm Thời gian Thực Quyền truy cập bảo mật, có quyền truy cập vào dữ liệu cuộc hội thoại

Hệ sinh thái mở này giúp Slack có vị trí là lớp kết nối cho các công cụ đa dạng, giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và hiển thị câu trả lời ở bất kỳ đâu cuộc hội thoại diễn ra.

Cập nhật cộng đồng & Phản hồi từ người dùng sớm

Phản ứng ban đầu về AI đại lý của Slack cho thấy sự chia rẽ giữa những người ủng hộ và những người hoài nghi.

Một mặt, người dùng cao cấp đánh giá cao quy trình làm việc không đồng bộ và tích hợp mượt mà. Mặt khác, các quản trị viên quan tâm đến chi phí đặt câu hỏi liệu bộ tính năng có xứng đáng với mức giá tăng hay không.

Dưới đây là những gì người dùng thực tế đã chia sẻ:

“Tiện ích bổ sung $10/tháng cho mỗi người dùng, và Slack yêu cầu áp dụng cho toàn công ty. Hầu hết nhóm của chúng tôi thậm chí còn không sử dụng các tính năng này.” ( Reddit

“Rất ít tính năng cho mức giá cao như vậy. Không đáng. Đùa thôi.” ( Reddit

Gửi tin nhắn cho nhân viên hỗ trợ trên Slack nhanh chóng và trực quan. Tính chất không đồng bộ thực sự tuyệt vời. ( Reddit

Các trích dẫn này phản ánh một xu hướng rộng hơn: các nhóm đã phụ thuộc nặng vào Slack và Salesforce thấy được lợi ích ngay lập tức, trong khi người dùng ít sử dụng hơn e ngại việc trả phí doanh nghiệp cho AI mà họ có thể chỉ sử dụng vài lần mỗi tuần. Khi Slack tinh chỉnh các gói giá và thêm các tùy chọn kiểm soát tính năng chi tiết hơn, thái độ có thể chuyển sang tích cực.

Lộ trình & Triển vọng Hệ sinh thái

Dòng thời gian sản phẩm của Slack cho thấy một lộ trình rõ ràng từ trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại đến tự động hóa hoàn toàn.

Năm 2023, công ty đã giới thiệu Slack GPT và mở beta cho tính năng tóm tắt chủ đề tin nhắn và trả lời tìm kiếm. Đến tháng 2 năm 2024, các tính năng này đã được phát hành rộng rãi, tiếp theo là việc ra mắt các gói Business+ và Enterprise+ vào giữa năm 2025.

Tại Dreamforce vào tháng 9 năm 2025, Slack đã giới thiệu tầm nhìn “agentic OS” của mình cùng với các ứng dụng Agentforce và công cụ phát triển (API Tìm kiếm Thời gian Thực, Giao thức Bối cảnh Mô hình) trong giai đoạn beta đã đóng.

Trong tương lai, API Thời gian thực của Slack dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2026, cho phép các nhà phát triển tạo ra các trợ lý thông minh có khả năng nhận biết ngữ cảnh ở mức độ sản xuất.

Các bản cập nhật trong tương lai có thể bao gồm các trợ lý hướng dẫn chủ động, bot quản lý dự án thông minh và tự động hóa nâng cao tận dụng dữ liệu cuộc hội thoại trong nhiều năm.

Sự chuyển đổi của Salesforce sang mô hình tín dụng AI dựa trên sử dụng vào năm 2025 cũng cho thấy rằng đến năm 2026, khách hàng của Slack có thể sẽ mua sức chứa (tín dụng) cho các tương tác của đại lý thay vì trả phí cố định theo từng người dùng.

Mô hình linh hoạt này có thể giảm áp lực ngân sách và khuyến khích thử nghiệm với các đại lý tùy chỉnh.

Slack Agentic AI có giá bao nhiêu?

Giá dịch vụ AI của Slack đã thay đổi vào tháng 8 năm 2025 khi công ty ngừng cung cấp tiện ích bổ sung độc lập với giá $10 mỗi người dùng và tích hợp các tính năng AI nâng cao vào kế hoạch Business+ với giá $15 mỗi người dùng mỗi tháng (tăng từ $12,50).

Tất cả các gói trả phí hiện nay đều bao gồm các tính năng AI cơ bản như tóm tắt cuộc hội thoại và ghi chú cuộc họp, nhưng các tính năng đầy đủ như trả lời tìm kiếm AI, tóm tắt kênh, tóm tắt tệp và dịch thuật yêu cầu gói Kinh doanh+ hoặc cao hơn.

Kế hoạch Enterprise+ mới, kết hợp Tìm kiếm Doanh nghiệp và tích hợp sâu hơn với Salesforce, áp dụng chính sách giá theo liên hệ-bán hàng và thường được bán như một phần của các giao dịch Salesforce AI đám mây rộng hơn.

Chi phí tính toán và dịch vụ tích hợp được cộng vào tổng chi phí.

Các đại lý Agentforce tiêu tốn tín dụng API, và các nhóm xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh có thể cần giờ làm việc của nhà phát triển để cấu hình kết nối Model Context Protocol.

Các tổ chức đã sử dụng bộ công cụ Agentforce 1 của Salesforce ($550 mỗi người dùng hàng năm) sẽ được cấp quyền truy cập Slack Enterprise+ miễn phí, giúp giảm chi phí phát sinh.

Khách hàng cũ đã mua tiện ích bổ sung $10 trước tháng 6 năm 2025 có thể tiếp tục sử dụng gói này cho đến lần gia hạn tiếp theo, nhưng người mua mới phải tuân thủ kế hoạch dịch vụ mới.